2025. november 1. szombat Marianna
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gazdasági probléma finanszírozása. Hand nyitott üres pénztárca pénzt keres
Vásárlás

Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik

Szánthó Péter
2025. november 1. 06:03

Az infláció a legszegényebb magyar háztartásokat sújtja leginkább, mivel jövedelmük közel 40 százalékát élelmiszerekre és alapvető termékekre költik. Míg a leggazdagabbak kiadásaiban az élelmiszer mindössze negyedrészt tesz ki, az alsó jövedelmi ötöd számára ezek a tételek elkerülhetetlenek, így a drágulás közvetlenül érinti mindennapi megélhetésüket. A kenyér, a hús, a zöldség árának emelkedését nem tudják kivédeni, hiszen ezekről nem mondhatnak le. Az infláció így gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.

Az elmúlt öt évben érezhetően átalakult a magyar háztartások kiadásainak szerkezete - derült ki a KSH adataiból. A legszembetűnőbb változás az élelmiszerek és alkoholmentes italok arányának emelkedése: míg 2019-ben a kiadások 24,4 százalékát tették ki, 2024-re már közel 30 százalékra nőttek. Ez a növekedés a magas infláció, különösen az élelmiszerár-robbanás következménye, ami a családok költségvetésében egyre nagyobb szeletet foglal el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel párhuzamosan csökkent a lakásfenntartásra és háztartási energiára fordított kiadások aránya (18,5%-ról 16,3%-ra). Ez részben annak köszönhető, hogy az energiaárak emelkedése után több háztartás energiatakarékossági beruházásokat hajtott végre, másrészt az állami árszabályozás és a rezsicsökkentés hatása is érezhető volt. A közlekedésre fordított részarány is visszaesett, ami az autófenntartás drágulása, a közösségi közlekedés árainak változása és a mobilitási szokások átalakulása miatt következhetett be.

A szeszes italok és dohányáruk kategóriája enyhe növekedést mutat (3,5%-ról 3,9%-ra), ami inflációs hatás mellett a fogyasztói szokások stabilitását is jelzi. A ruházkodásra és lábbelire fordított arány viszont csökkent (4,2%-ról 3,7%-ra), ami arra utal, hogy a lakosság inkább az alapvető szükségletekre koncentrál, és a tartós fogyasztási cikkek, illetve a divat jellegű kiadások háttérbe szorultak.

Az egészségügyi kiadások aránya 5,1-ről 5,7 százalékra emelkedett, ami az idősödő népesség, a gyógyszerárak és a magánegészségügyi szolgáltatások térnyerésének következménye. A kultúrára és szórakozásra fordított arány ezzel szemben jelentősen visszaesett (7,3%-ról 5,9%-ra), ami a reáljövedelmek csökkenésével és a szabadidős költések visszafogásával magyarázható.

Összességében a magyar háztartások fogyasztási szerkezete 2019 és 2024 között az alapvető szükségletek felé tolódott el. A magas infláció és a gazdasági bizonytalanság miatt kevesebb jutott élményre, ruházkodásra vagy szórakozásra, miközben az élelmiszer és az egészségügy súlya nőtt. Ez a tendencia jól mutatja, hogy a lakosság alkalmazkodik a megélhetési költségek tartósan magas szintjéhez, és a kiadásait egyre inkább a létfenntartás köré szervezi.

Mire költ gazdag, szegény?

A 2024-es adatok szerint a magyar háztartások fogyasztási szerkezete markánsan különbözik a legalsó és a legfelső jövedelmi ötödben. A legalacsonyabb jövedelmű háztartások kiadásainak közel 38 százalékát élelmiszerek és alkoholmentes italok teszik ki, míg a leggazdagabb ötödben ez az arány mindössze 25,4 százalék. Ez jól mutatja, hogy az alacsony jövedelmű családok jövedelmük sokkal nagyobb részét kénytelenek a létfenntartásra fordítani, miközben kevesebb marad más kiadási területekre.

A lakásfenntartás és háztartási energia szintén nagyobb terhet jelent az alsó jövedelmi réteg számára (19,6%), míg a legfelső ötödben ez az arány csak 14,6%. A rezsiköltségek relatíve magas súlya a jövedelmi különbségek egyik legérzékenyebb pontja: a szegényebb háztartások számára a fix költségek aránytalanul nagyobb terhet jelentenek. Ezzel szemben a jómódú háztartások kiadásaik kisebb részét költik alapvető szükségletekre, így nagyobb mozgásterük marad az életminőséget javító szolgáltatásokra és szabadidős tevékenységekre.

A közlekedésre és vendéglátásra fordított kiadások aránya is erősen különbözik a két csoport között. Az alsó jövedelmi ötöd esetében a közlekedés mindössze 7,2 százalékot tesz ki, míg a felső ötödben 11,8 százalékot – ami részben az autótulajdon és az utazási lehetőségek eltéréséből fakad. A vendéglátás és szálláshely-szolgáltatások esetében a különbség még szembetűnőbb: a legszegényebbek 4,4 százalékot, a leggazdagabbak pedig 6,9 százalékot költenek erre, ami a fogyasztás minőségi különbségeit is tükrözi.

A kultúrára és szórakozásra fordított kiadásoknál a kontraszt különösen éles: a legalsó jövedelmi ötöd 3,3 százalékot, míg a legfelső 8 százalékot költ erre a területre. Az oktatásra fordított részarány ugyan abszolút értékben mindkét csoportban alacsony, de az alsó réteg esetében még így is magasabb (1%), ami valószínűleg a gyerekes háztartásokban jelentkező iskolai költségek miatt van. Az egészségügyi kiadások ezzel szemben a tehetősebbeknél nagyobb súlyt képviselnek (6,1%), ami a magánegészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódhat.

A fogyasztási szerkezet jól kirajzolja a magyar társadalom jövedelmi egyenlőtlenségeit. A legszegényebbek fogyasztása alapvetően a túlélésre és a fix kiadásokra koncentrál, míg a legtehetősebbeké diverzifikáltabb, nagyobb arányban tartalmaz életminőséget javító, kulturális és szolgáltatási jellegű tételeket. Ez a különbség nemcsak az anyagi lehetőségek eltérését, hanem a fogyasztási szokások és életmód közötti mélyebb társadalmi szakadékot is tükrözi.

A szegényeknek duplán fáj az infláció

A szeptemberi inflációs adatok is rávilágítottak arra, hogy a drágulás a szegényebb háztartásokat sújtja leginkább. Ennek oka nem csupán az, hogy az infláció az alapvető termékek és szolgáltatások körében a legerősebb, hanem az is, hogy - mint fentebb látható - a legalsó jövedelmi ötöd kiadásainak döntő hányadát éppen ezek a tételek teszik ki. 

Az inflációs toplistát vezető termékek – alma, marhahús, kávé, dohánytermékek – mind a mindennapi fogyasztás részei, nem luxuscikkek. Az alma például 36,8, a marhahús 32,6, az őrölt kávé pedig több mint 23 százalékkal drágult egy év alatt. Egy alacsony jövedelmű háztartás számára ezek nem választható, hanem kötelező kiadások: a kenyér, a hús, a zöldség és a gyümölcs nélkülözhetetlen, így nincs lehetőségük „átvásárolni” magukat olcsóbb kategóriákba vagy alternatív termékekre. A tehetősebb háztartások ezzel szemben rugalmasabban reagálhatnak, például akciókat keresnek, tartalékolnak, vagy egyszerűen kevésbé érzik meg a drágulást, mert jövedelmük nagyobb része nem létfenntartásra megy el.

Kapcsolódó cikkeink:

A lakásfenntartás és háztartási energia területén is hasonló a helyzet. Bár a rezsicsökkentés és az árszabályozás mérsékelte az energiaár-emelkedés hatását, a legszegényebbeknél ez továbbra is a kiadások közel ötödét teszi ki, szemben a leggazdagabbak 15 százalék körüli arányával. A vezetékes gáz például egy év alatt 25 százalékkal drágult, ami azoknak a háztartásoknak fáj igazán, amelyeknek nincs lehetőségük energiahatékonysági beruházásokra vagy alternatív fűtési módokra.

A fogyasztási szerkezet különbségei tehát azt eredményezik, hogy ugyanaz az infláció a társadalom különböző rétegeit eltérően érinti: a szegények a drágulás zömét éppen ott érzik, ahol a legnagyobb a költésük. A leggazdagabbak fogyasztásában viszont nagyobb súlyt képviselnek az olyan tételek – például kultúra, utazás, vendéglátás –, amelyek ára lassabban nőtt, vagy akár stagnált is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Azaz az inflációs helyzet megerősíti, hogy a jövedelmi olló nemcsak a keresetek, hanem a vásárlóerő és a mindennapi megélhetés szintjén is tágul. A szegényebbek nem tudnak „spórolni az infláción”, mert a kiadásaikban túlsúlyban vannak azok a termékek, amelyek ára a leggyorsabban emelkedik. Az infláció így a gyakorlatban regresszív adóként működik – a legnagyobb terhet éppen azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.

Világviszonylatban is kiugró a magyar élelmiszerár emelkedés

Magyarországon az élelmiszerárak drágulása nemcsak a háztartásokat sújtja különösen, hanem nemzetközi összevetésben is kiugró. Mint megírtuk, az elmúlt hat évben a hazai élelmiszerárak 81,6 százalékkal emelkedtek – ez messze meghaladja a világpiaci nyersanyagárak növekedését, és a legmagasabb érték a fejlett országok között. Ebben jelentős szerepet játszott a forint 2021–22-es gyengülése, amely a globális árnyomást további drágulássá erősítette a magyar fogyasztók számára.

Miközben a FAO globális élelmiszer-nyersanyagár-indexe 2014–16-os átlagához képest mintegy 30 százalékkal nőtt, Magyarországon ennek közel háromszorosa volt az áremelkedés. Az étkezési olajok és tejtermékek világpiaci drágulása mellett nálunk a devizaárfolyam, az importfüggőség, a hazai piaci szerkezet és az adóterhek is erősítették az inflációs hatást. A forint árfolyama az elmúlt öt évben a dél-koreai won után a második legnagyobb mértékben gyengült a dollárral szemben, miközben a régiós versenytársak, például a cseh korona, még erősödni is tudtak.

Ezek a tényezők együttesen azt eredményezték, hogy a magyar háztartások – különösen az alacsony jövedelműek – az egyik legnagyobb élelmiszerár-emelkedéssel szembesültek Európában. Az Eurostat adatai szerint 2015-höz képest több mint duplájára nőttek az élelmiszerárak Magyarországon, a gyümölcsök ára például 170, a zöldségeké 130 százalékkal ugrott meg. A szegényebb háztartások, amelyek kiadásainak csaknem 40 százaléka élelmiszerre megy el, ezt a drágulást sokkal erősebben érzik, mint a tehetősebb rétegek, amelyek fogyasztásában az élelmiszerek kisebb súlyt képviselnek.

Az inflációs szerkezet tehát különösen hátrányosan érinti az alacsony jövedelműeket: jövedelmük nagyobb részét emészti fel az élelmiszer és az energia, miközben ezek ára nő a leggyorsabban. Ráadásul az árstopok és hatósági beavatkozások csak átmeneti enyhülést hoztak, a kereskedők pedig keresztárazásokkal próbálták kompenzálni veszteségeiket. A hazai élelmiszerinfláció így tartósan egy százalékpont körül járul hozzá az összesített inflációhoz, és a drágulás üteme újra gyorsul.

Nem véletlen, hogy a közgazdasági gondolkodásban is felértékelődött az élelmiszerárak szerepe. Az Európai Központi Bank döntéshozói, köztük Isabel Schnabel, már figyelmeztettek: az élelmiszerárak tartós emelkedése erősen befolyásolja a lakosság inflációs várakozásait. Magyarországon ez különösen veszélyes, mert a tartósan magas infláció könnyen „beépül” a fogyasztói tudatba – és a legkiszolgáltatottabb háztartások számára a mindennapi megélhetés állandó küzdelemmé válik.

Egyre többet költünk

2024-ben a háztartások egy főre jutó éves fogyasztási kiadásai elérték a 2 millió forintot, ami 2,9 százalékos reálértékű növekedést jelent az előző évhez képest. Bár ez a bővülés szerényebb a korábbi évek dinamikájánál, fontos fordulatot jelez a 2023-as jelentős, 6,4 százalékos reálértékű visszaesés után. Az infláció is mérséklődött, 2024-ben az árindex 3,7 százalékra csökkent a 2023-as 17,6 százalékról.

A tízéves idősort tekintve 2015 és 2019 között a háztartások fogyasztása folyamatosan és stabil ütemben nőtt. Ekkor az életszínvonalat támogatta a gyors bérnövekedés, a gazdasági konjunktúra és az alacsony infláció. A reálértéken mért fogyasztás 2015 és 2019 között évente átlagosan 4–7 százalék között emelkedett, a legnagyobb növekedést 2018-ban regisztrálták (7,5%).

A koronavírus-járvány 2020-ban megtörte ezt a trendet: a fogyasztás reálértéken 0,5 százalékkal csökkent, miközben az árak 3,3 százalékkal emelkedtek. A gazdasági bizonytalanság, a kijárási korlátozások és a visszafogott szolgáltatásfogyasztás mind hozzájárultak a stagnáláshoz. 2021-ben ugyan visszatért a növekedés, de a lendület mérsékeltebb volt, és az infláció már ekkor is gyorsulni kezdett.

A 2022–2023-as időszakban az infláció soha nem látott szintre ugrott: 2022-ben 14,5, 2023-ban pedig 17,6 százalék volt az árindex. Ez drasztikusan visszavetette a vásárlóerőt, így hiába nőtt nominálisan a kiadások összege, reálértéken a fogyasztás csökkent. Különösen 2023-ban volt érezhető az infláció hatása, amikor a reálfogyasztás több mint 6 százalékkal esett vissza.

2024-re viszont úgy tűnik, a trend megfordult. A reálfogyasztás ismét növekedésnek indult, ami arra utal, hogy a bérek vásárlóereje helyreállni kezdett, és az infláció mérséklődése teret adott a háztartások kiadásainak bővülésére. Bár a nominális növekedés lassabb, mint a korábbi években, a kedvező árkörnyezet és a stabilizálódó gazdasági körülmények a fogyasztás fokozatos élénkülését vetítik előre.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #szegénység #árak #ksh #drágulás #infláció #gazdaság #jövedelem #háztartás #vásárlóerő #fogyasztás #statisztika #kiadások #élelmiszerárak #élelmiszerár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:01
06:03
20:33
20:04
19:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. november 1.
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
2025. október 31.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
2025. október 31.
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
NAPTÁR
Tovább
2025. november 1. szombat
Marianna
44. hét
November 1.
Mindenszentek (katolikus)
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
2 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
3
3 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
4
3 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
5
3 hete
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Balance order
egy vállalat saját rendelkezésű, azonos devizanemű alszámláinak összevont kezelése a cég pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében. Ez által jobb betétesi pozíciót érhetnek el vagy belső finanszírozással csökkenthetik a külső hitelállományt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 1. 07:01
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 20:33
Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa
Agrárszektor  |  2025. november 1. 05:59
Ezt sokan elrontják a gyümölcsfák ültetésekor: mutatjuk, hogy ne csináld