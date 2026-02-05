Somodi Maja Szegeden ismerkedett meg a gyorskorcsolyával, és néhány év alatt a hobbisportból junior-világbajnoki címig vitte.
Váratlan, ami kiderült a magyarországi inflációról: erre kevesen számítottak volna korábban
A K&H Bank nagyvállalati növekedési indexének 2025 negyedik negyedéves adatai szerint tovább mérséklődött az infláció negatív hatása a vállalatok működésére.
2025 elejéhez képest 8 százalékponttal csökkent azoknak a cégeknek az aránya, amelyek kisebb mértékű negatív hatást érzékelnek, jelenleg ez a kör a válaszadók 68 százalékát jelenti. A jelentős negatív hatást tapasztalók aránya visszatért az év elején mért 10 százalékos szintre. A vállalatvezetők 20 százaléka szerint az infláció nem gyakorol érdemi hatást a működésükre, 2 százalék pedig enyhe pozitív hatásokról számolt be.
Az elmúlt negyedévben a cégek 41 százaléka tudott árat emelni, de az inflációnál alacsonyabb mértékben. A vállalatok 27 százaléka egyáltalán nem változtatott az árain. Ez az arány 29 százalék azok körében, akik az infláció hatásait negatívnak értékelték. Előfordult olyan vállalat is, amely pozitív hatásokról számolt be, miközben nem emelt árat.
Bodor Tibor, a K&H Bank vállalati divíziójának vezetője szerint az adatok azt mutatják, hogy a cégek egyre tudatosabban kezelik az infláció okozta kihívásokat, és hatékonyabban alkalmazkodnak a gazdasági környezethez. Az árazási stratégiák erősödése és a negatív hatások mérséklődése kedvező képet ad a vállalati szektorról.
A kutatás eredményei alapján a vállalatok ellenállóképessége javul, ami pozitív kiindulópontot jelenthet a 2026-os gazdasági folyamatok szempontjából.
A csak papíron létező pénztári egyenlegek nemcsak adózási kockázatot jelentenek, hanem a hitelképességet is rontják.
Az ügy azért került a Kúriára, mert Portik Tamás és Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után.
A Borháló országos hálózattal rendelkezik, legtöbb üzlete Budapesten található, de számos vidéki városban is jelen vannak.
A mostani, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó hitelkonstrukció mellett márciustól megnyílik egy, a földhő hasznosítását elősegítő hitelprogram is.
Sokszínű pitch-ek, befektetések és elutasítások, a Cápák között legújabb adásában sem volt hiány izgalmakból.
A budapesti irodapiacon 2025-ben rekordalacsony szintet ért el az új spekulatív fejlesztések volumene, miközben a bérlői aktivitás továbbra is élénk maradt.
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
Február elején esedékes az élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetési határideje.
A pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak a nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban illegális jövedéki termék található.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
Motorosruhától a buborékos gofriig: volt, aki dicséretet, más kemény kritikát kapott a Cápáktól a legutóbbi részben.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026-os év elején, hol lesz NAV-ellenőrzés.
Csőd szélén lehet sokak kedvenc streamingplatformja: nagyon durva, ami a Netflixnél történik, ez már a vég?
A Netflix részvényárfolyama jelentősen visszaesett a történelmi csúcshoz képest, és a legutóbbi negyedéves jelentés után tovább erősödött az eladói nyomás a papíron.
A nem katonai célú drónok piaca olyan dinamikusan növekszik, hogy az ABZ Innovation néhány év alatt az egyik legnagyobb európai szereplővé vált.
Kapitány István a Shell globális csúcsvezetőjeként 85 országban dolgozott. A Pénzcentrumnak elmondta, mi a tartós vezetői siker valódi kulcsa.
Cikkünkben az áfabevallás legfontosabb kérdéseit vesszük sorra: bemutatjuk, milyen gyakorisággal kell áfát bevallani, milyen változásokra érdemes mindenképpen odafigyelni.
Nagy Márton nemrégiben jelentette be, hogy az éttermek segítséget kapnak - most megtudtuk azt is, hogy mekkorát.
Lavrov üdvözli a Mol-bevásárlást: Oroszországnak elképesztő jól jön a szerbiai üzlet a miniszter szerint
Oroszország számára előnyös lenne, ha a magyar MOL megszerezné a szerb NIS olajvállalat részvényeit – jelentette ki kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Komoly fogás a NAV-nál: nem semmi mennyiségű csempész cigit találtak, le se tagadta a feketéző tulajdonos
A helyszínen egy férfi fogadta a pénzügyőröket, akinek átadták az ellenőrzésről szóló végzést, majd megkérdezték, hogy tart-e az ingatlanban jövedéki terméket.
Végleg eldőlt a Mol szerbiai gigaüzletének sorsa: lenyomták az arabokat, komoly pénzt fizetnek az orosz tulajdonrészért
A Mol sikerét három tényező segíthette elő: a két cég közötti jelentős szinergia a közös piacok és logisztikai kapcsolat miatt.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!