Érmék halmaza a pénzügyi, tőzsdei, vagyoni gazdaság, kamatláb, infláció, hosszú távú befektetés kereskedési grafikonjával,
Vállalkozás

Váratlan, ami kiderült a magyarországi inflációról: erre kevesen számítottak volna korábban

Pénzcentrum
2026. február 5. 21:10

A K&H Bank nagyvállalati növekedési indexének 2025 negyedik negyedéves adatai szerint tovább mérséklődött az infláció negatív hatása a vállalatok működésére.

2025 elejéhez képest 8 százalékponttal csökkent azoknak a cégeknek az aránya, amelyek kisebb mértékű negatív hatást érzékelnek, jelenleg ez a kör a válaszadók 68 százalékát jelenti. A jelentős negatív hatást tapasztalók aránya visszatért az év elején mért 10 százalékos szintre. A vállalatvezetők 20 százaléka szerint az infláció nem gyakorol érdemi hatást a működésükre, 2 százalék pedig enyhe pozitív hatásokról számolt be.

Az elmúlt negyedévben a cégek 41 százaléka tudott árat emelni, de az inflációnál alacsonyabb mértékben. A vállalatok 27 százaléka egyáltalán nem változtatott az árain. Ez az arány 29 százalék azok körében, akik az infláció hatásait negatívnak értékelték. Előfordult olyan vállalat is, amely pozitív hatásokról számolt be, miközben nem emelt árat.

Bodor Tibor, a K&H Bank vállalati divíziójának vezetője szerint az adatok azt mutatják, hogy a cégek egyre tudatosabban kezelik az infláció okozta kihívásokat, és hatékonyabban alkalmazkodnak a gazdasági környezethez. Az árazási stratégiák erősödése és a negatív hatások mérséklődése kedvező képet ad a vállalati szektorról.

A kutatás eredményei alapján a vállalatok ellenállóképessége javul, ami pozitív kiindulópontot jelenthet a 2026-os gazdasági folyamatok szempontjából.
Címlapkép: Getty Images
1
3 hónapja
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
2
3 hónapja
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
3
3 hete
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
4
6 napja
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
5
3 hete
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
