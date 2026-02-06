2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
Budapest, 2025. február 6.Burján Csaba olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, kezében a milánó-cortinai téli olimpiai játékok kabalafigurája a játékok előtt egy évvel tartott sajtótájékoztató kezdete előtt a Fővárosi Áll
Sport

Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok

Pénzcentrum
2026. február 6. 06:28

Pénteken este a megnyitóval hivatalosan elkezdődik a XXV. Téli Olimpia, melynek ezúttal Olaszország, közelebbről két város, Milánó és Cortina adnak otthont. Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Mindenre választ kapsz ebben a cikkben.

Tegnap, bár a megnyitóünnepség csak pénteken este nyolckor lesz, több versenyszámmal már elindult a 2026-os, Milánóban és Cortinában rendezett téli olimpia versenyprogramja. A négyévente megrendezett versenysorozat most is egy rakás remek sportteljesítményt ígér, a sportok szereplmesi most két héten át csodálhatják a teljesítményeket, rekordokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Pénzcentrum ebben a cikkben összeszedte, mikor melyik versenyszámot lehet nézni, mikor lesznek például a nagy hokirangadók, illetve mikor nézhetjük a rövidpályás gyorskorcsolyát, ahol a legtöbb magyar indul, és amelyben 2018-ban még olimpiai bajnoki cím is született. Lássuk tehát a 2026-os téli olimpia teljes menetrendjét! Az olimpiát Magyarországon az M4 Sport és az Eurosport közvetítik.

 

Február 6., péntek

CURLING – vegyes páros, selejtező

10.05 Svédország – Nagy-Britannia
Olaszország – Svájc
Egyesült Államok – Kanada

14.35 Csehország – Egyesült Államok
Észtország – Olaszország
Koreai Köztársaság – Nagy-Britannia
Svédország – Norvégia

JÉGKORONG – nők
12.10 – Franciaország – Japán (B csoport)
14.40 – Csehország – Svájc (A csoport)

MŰKORCSOLYA
9.55 – Csapatverseny: jégtánc, páros és női rövidprogram

ÜNNEPSÉG
20.00 – Megnyitó ünnepség

Február 7., szombat (5 éremosztás)

ALPESISÍ
11.30 – Férfi lesiklás

CURLING – vegyes páros, selejtező

Nagy-Britannia – Kanada
Svájc – Svédország
Észtország – Norvégia
Csehország – Koreai Köztársaság
Svédország – Olaszország
Nagy-Britannia – Egyesült Államok
Koreai Köztársaság – Egyesült Államok
Kanada – Észtország
Csehország – Svájc
Norvégia – Olaszország

GYORSKORCSOLYA
16.00 – Női 3000 m 

HÓDESZKA
19.30 – Férfi big air döntő 

JÉGKORONG – nők

A csoport
16.40 – Egyesült Államok – Finnország
21.10 – Svájc – Kanada

B csoport
12.10 – Németország – Japán
14.40 – Svédország – Olaszország

MŰKORCSOLYA
19.45 – Csapat: férfi rövidprogram, jégtánc kűr

SÍFUTÁS
13.00 – Női 10+10 km tömegrajtos 

SÍUGRÁS
18.45 – Női normálsánc egyéni 

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 / 11.35 – Női slopestyle selejtező
14.00 / 15.05 – Férfi slopestyle selejtező

SZÁNKÓ
17.00 / 18.32 – Férfi egyes, 1–2. futam

Február 8., vasárnap (8 éremosztás)

ALPESISÍ
11.30 – Női lesiklás

CURLING – vegyes páros, selejtező
10.05
Norvégia – Csehország
Koreai Köztársaság – Észtország

14.35
Kanada – Svédország
Nagy-Britannia – Svájc
Egyesült Államok – Észtország
Olaszország – Csehország

19.05
Egyesült Államok – Svédország
Svájc – Norvégia
Kanada – Koreai Köztársaság

GYORSKORCSOLYA
16.00 – Férfi 5000 m 

HÓDESZKA
9.00 – Női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás (selejtező + kiesés)
14.29 – Döntők 
19.30 – Női big air selejtező

JÉGKORONG – nők
16.40 – Franciaország – Svédország (B csoport)
21.10 – Csehország – Finnország (A csoport)

MŰKORCSOLYA
19.30 – Csapatverseny: páros, női és férfi kűr 

SÍFUTÁS
12.30 – Férfi 10+10 km tömegrajtos 

SÍLÖVÉSZET
14.05 – 4×6 km vegyes váltó 

SZÁNKÓ
17.00 / 18.34 – Férfi egyes, 3–4. futam

Február 9., hétfő (5 éremosztás)

ALPESISÍ
10.30 – Férfi csapat kombináció, lesiklás
14.00 – Műlesiklás 

CURLING – vegyes páros
10.05 – selejtező:
Svájc – Kanada
Olaszország – Egyesült Államok
Norvégia – Koreai Köztársaság
Csehország – Észtország
18.05 – Elődöntők

GYORSKORCSOLYA
17.30 – Női 1000 m 

HÓDESZKA
19.30 – Női big air döntő 

JÉGKORONG – nők
12.10 – Japán – Olaszország (B)
16.40 – Németország – Franciaország (B)
20.40 – Svájc – Egyesült Államok (A)
21.10 – Kanada – Csehország (A)

MŰKORCSOLYA
19.20 – Jégtánc, ritmustánc

SÍUGRÁS
19.00 – Férfi normálsánc egyéni 

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
12.30 – Női slopestyle döntő 

SZÁNKÓ
17.00 / 18.35 – Női egyes, 1–2. futam

Február 10., kedd (9 éremosztás)

ALPESISÍ
10.30 – Női csapat kombináció, lesiklás
14.00 – Műlesiklás

CURLING – vegyes páros
14.05 – Bronzmérkőzés
18.05 – Döntő

JÉGKORONG – nők
12.10 – Japán – Svédország (B)
16.40 – Olaszország – Németország (B)
20.10 – Kanada – Egyesült Államok (A)
21.10 – Finnország – Svájc (A)

MŰKORCSOLYA
18.30 – Férfi rövidprogram

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
10.30 – Női 500 m selejtező
10.30 – Férfi 1000 m selejtező
10.30 – 2000 m vegyes váltó 

SÍFUTÁS
9.15 – Egyéni sprint selejtezők
13.13 – Döntők 

SÍLÖVÉSZET
13.30 – Férfi 20 km 

SÍUGRÁS
18.45 – Vegyes csapatverseny 

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.15 / 14.15 – Mogul selejtezők
12.30 – Férfi slopestyle döntő 

SZÁNKÓ
17.00 / 18.34 – Női egyes, 3–4. futam

Február 11., szerda (8 éremosztás)

ALPESISÍ
11.30 – Férfi szuperóriás-műlesiklás

CURLING – férfi selejtező
19.05 Svédország – Olaszország
Kanada – Németország
Csehország – Egyesült Államok
Kína – Nagy-Britannia

ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00 – Ugrás
13.45 – 10 km sífutás

GYORSKORCSOLYA
18.30 – Férfi 1000 m

HÓDESZKA
10.30 – Női félcső selejtező
19.30 – Férfi félcső selejtező

JÉGKORONG – férfiak
16.40 – Szlovákia – Finnország
21.10 – Svédország – Olaszország

MŰKORCSOLYA
19.30 – Jégtánc kűr

SÍLÖVÉSZET
14.15 – Női 15 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.00 – Női mogul selejtező
14.15 – Döntő

SZÁNKÓ
17.00 / 18.53 – Női és férfi kettes, 1–2. futam

Február 12., csütörtök (9 éremosztás)

ALPESISÍ
11.30 – Női szuperóriás-műlesiklás

CURLING
Női selejtező

9.05 – KOR–USA, JAP–SWE, ITA–SUI, CAN–DEN
19.05 – CHN–GBR, ITA–KOR, DEN–JAP, SWE–USA

Férfi selejtező

14.05 – NOR–GER, USA–SUI, GBR–SWE

GYORSKORCSOLYA
16.30 – Női 5000 m

HÓDESZKA
10.00 – Férfi krossz selejtező
15.01 – Döntő
19.30 – Női félcső döntő

JÉGKORONG – férfiak
12.10 – Svájc – Franciaország
16.40 – Csehország – Kanada
21.10 – Németország – Dánia
21.10 – Lettország – Egyesült Államok

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15 – Női 500 m, férfi 1000 m

SÍFUTÁS
13.00 – Női 10 km szabad

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00 – Férfi mogul selejtező
12.15 – Döntő

SZÁNKÓ
18.30 – Vegyes váltó

SZKELETON
9.30 / 11.08 – Férfi 1–2. futam

Február 13., péntek (7 éremosztás)

CURLING
Férfi selejtező

9.05 Kanada – Egyesült Államok
Nagy-Britannia – Olaszország
Kína – Norvégia
Svájc – Csehország
19.05 Svájc – Kína
Csehország – Norvégia
Németország – Olaszország
Kanada – Svédország

Női selejtező

14.05 Dánia – Svédország
Kína – Svájc
Egyesült Államok – Kanada
Nagy-Britannia – Koreai Köztársaság

GYORSKORCSOLYA
16.00 – Férfi 10 000 m

HÓDESZKA
10.00 – Női krossz selejtező
14.46 – Döntő
19.30 – Férfi félcső döntő

JÉGKORONG
Nők

16.40 / 21.10 – Negyeddöntők

Férfiak

12.10 – Finnország – Svédország (B)
12.10 – Olaszország – Szlovákia (B)
16.40 – Franciaország – Csehország (A)
21.10 – Kanada – Svájc (A)

MŰKORCSOLYA
19.00 – Férfi kűr

SÍFUTÁS
11.45 – Férfi 10 km szabad

SÍLÖVÉSZET
14.00 – Férfi 10 km sprint

SZKELETON
16.00 / 17.48 – Női 1–2. futam
19.30 / 21.05 – Férfi 3–4. futam

Február 14., szombat (8 éremosztás)

ALPESISÍ
10.00 / 13.30 – Férfi óriás-műlesiklás

CURLING
Női selejtező

9.05 Olaszország – Kína
Nagy-Britannia – Kanada
Svájc – Japán

19.05 Kanada – Svájc
Japán – Egyesült Államok
Koreai Köztársaság – Dánia
Olaszország – Svédország

Férfi selejtező

14.05 Csehország – Nagy-Britannia
Svédország – Kína
Svájc – Kanada
Németország – Egyesült Államok

GYORSKORCSOLYA
16.00 – Női csapat üldözés, negyeddöntő
17.00 – Férfi 500 m

JÉGKORONG
Nők

16.40 / 21.10 – Negyeddöntők

Férfiak

12.10 – Svédország – Szlovákia (B)
16.40 – Finnország – Olaszország (B)
12.10 – Németország – Lettország (C)
21.10 – Egyesült Államok – Dánia (C)

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15 Férfi 1500 m (negyeddöntő, elődöntő, döntő)
Női 1000 m selejtező
Női 3000 m váltó elődöntő

SÍFUTÁS
12.00 – Női 4×7,5 km váltó

SÍLÖVÉSZET
14.45 – Női 7,5 km sprint

SÍUGRÁS
18.45 – Férfi nagysánc egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 – Női páros mogul
19.30 – Női big air selejtező

SZKELETON
18.00 / 19.44 – Női 3–4. futam

Február 15., vasárnap (9 éremosztás)

ALPESISÍ
10.00 / 13.30 – Női óriás-műlesiklás

BOB
10.00 / 11.50 – Női egyes, 1–2. futam

CURLING
Férfi selejtező

9.05Egyesült Államok – Svédország
Németország – Nagy-Britannia
Norvégia – Olaszország
19.05Kína – Kanada
Norvégia – Egyesült Államok
Olaszország – Csehország
Nagy-Britannia – Svájc

Női selejtező

14.05 Japán – Koreai Köztársaság
Dánia – Olaszország
Nagy-Britannia – Svédország
Egyesült Államok – Kína

GYORSKORCSOLYA
16.00 – Férfi csapat üldözés, negyeddöntő
17.03 – Női 500 m

HÓDESZKA
13.45 – Vegyes krossz kieséses szakasz
14.40 – Döntő

JÉGKORONG – férfiak
12.10 – Svájc – Csehország
16.40 – Kanada – Franciaország
19.10 – Dánia – Lettország
21.10 – Egyesült Államok – Németország

MŰKORCSOLYA
19.45 – Páros rövidprogram

SÍFUTÁS
12.00 – Férfi 4×7,5 km váltó

SÍLÖVÉSZET
11.15 – Férfi 12,5 km üldözés
14.45 – Női 10 km üldözés

SÍUGRÁS
18.45 – Női nagysánc egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 – Férfi páros mogul
19.30 – Férfi big air selejtező

SZKELETON
18.00 – Vegyes váltó

Február 16., hétfő (6 éremosztás)

ALPESISÍ
10.00 / 13.30 – Férfi műlesiklás

BOB
10.00 / 11.57 – Férfi kettes, 1–2. futam
19.00 / 21.06 – Női egyes, 3–4. futam

CURLING
Női selejtező

9.05 Svédország – Svájc
Kína – Kanada
Dánia – Nagy-Britannia
19.05 Egyesült Államok – Olaszország
Koreai Köztársaság – Kína
Svájc – Nagy-Britannia
Japán – Kanada

Férfi selejtező

14.05Nagy-Britannia – Norvégia
Csehország – Kanada
Svédország – Németország
Olaszország – Kína

HÓDESZKA
10.30 – Női slopestyle selejtező
14.00 – Férfi slopestyle selejtező

JÉGKORONG – nők
16.40 / 21.10 – Elődöntők

MŰKORCSOLYA
20.00 – Páros kűr

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00Női 1000 m (negyeddöntő, elődöntő, döntő)
Férfi 500 m selejtező
Férfi 5000 m váltó elődöntő

SÍUGRÁS
19.00 – Férfi nagysánc csapat

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
19.30 – Női big air döntő

Február 17., kedd (7 éremosztás)

BOB
19.00 / 21.05 – Férfi kettes, 3–4. futam

CURLING
Férfi selejtező

9.05 Svájc – Svédország
Egyesült Államok – Kína
Csehország – Németország
19.05 Németország – Svájc
Egyesült Államok – Olaszország
Kanada – Nagy-Britannia
Svédország – Norvégia

Női selejtező

14.05 Svédország – Kanada
Olaszország – Japán
Dánia – Egyesült Államok
Koreai Köztársaság – Svájc

ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00 – Ugrás
13.45 – 10 km sífutás

GYORSKORCSOLYA
14.30 – Csapat üldözés elődöntők
16.28 – Döntők

HÓDESZKA
13.00 – Női slopestyle döntő

JÉGKORONG – férfiak
12.10 / 12.10 / 16.40 / 21.10 – Selejtezők a negyeddöntőért

MŰKORCSOLYA
18.45 – Női rövidprogram

SÍLÖVÉSZET
14.30 – Férfi 4×7,5 km váltó

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.45 / 13.30 – Ugrás selejtezők
19.30 – Férfi big air döntő

Február 18., szerda (8 éremosztás)

ALPESISÍ
10.00 / 13.30 – Női műlesiklás

CURLING
Női selejtező

9.05 Kína – Dánia
Egyesült Államok – Nagy-Britannia
Svédország – Koreai Köztársaság
19.05 Nagy-Britannia – Japán
Svájc – Dánia
Kanada – Olaszország
Kína – Svédország

Férfi selejtező

14.05Olaszország – Kanada
Kína – Csehország
Norvégia – Svájc
Egyesült Államok – Nagy-Britannia

HÓDESZKA
12.30 – Férfi slopestyle döntő

JÉGKORONG – férfiak
12.10 / 16.40 / 18.10 / 21.10 – Negyeddöntők

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15Férfi 500 m (negyeddöntő, elődöntő, döntő)
Női 3000 m váltó döntő

SÍFUTÁS
9.45 – Csapatsprint selejtező
11.45 – Döntők

SÍLÖVÉSZET
14.45 – Női 4×6 km váltó

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.30 – Női ugrás döntő

Február 19., csütörtök (7 éremosztás)

CURLING
9.05 – Férfi selejtezők
14.05 – Női selejtezők
19.05 – Férfi elődöntők

ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00 – Csapat ugrás
14.00 – 2×7,5 km sífutás

GYORSKORCSOLYA
16.30 – Férfi 1500 m

JÉGKORONG – nők
14.40 – Bronzmérkőzés
19.10 – Döntő

MŰKORCSOLYA
19.00 – Női kűr

SÍALPINIZMUS
9.50 – Sprint selejtező
12.55 – Elődöntő
13.55 – Döntő

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 / 19.30 – Félcső selejtezők
11.30 – Férfi ugrás döntő

Február 20., péntek (6 éremosztás)

BOB
18.00 / 19.50 – Női kettes, 1–2. futam

CURLING
14.05 – Női elődöntő
19.05 – Férfi bronzmérkőzés

GYORSKORCSOLYA
16.30 – Női 1500 m

JÉGKORONG – férfiak
16.40 / 21.10 – Elődöntők

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15Női 1500 m
Férfi 5000 m váltó

SÍLÖVÉSZET
14.15 – Férfi tömegrajtos 15 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00 – Női krossz selejtező
13.15 – Döntő
19.30 – Férfi félcső döntő

Február 21., szombat (10 éremosztás)

BOB
10.00 / 11.57 – Férfi négyes, 1–2. futam
19.00 / 21.05 – Női kettes, 3–4. futam

CURLING
14.05 – Női bronzmérkőzés
19.05 – Férfi döntő

GYORSKORCSOLYA
15.00 – Tömegrajtos elődöntők
16.40 – Döntők

JÉGKORONG – férfiak
20.40 – Bronzmérkőzés

SÍALPINIZMUS
13.30 – Vegyes váltó

SÍFUTÁS
11.00 – Férfi 50 km klasszikus

SÍLÖVÉSZET
14.15 – Női tömegrajtos 12,5 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00 / 13.15 – Férfi krossz
10.45 – Vegyes csapat ugrás
19.30 – Női félcső döntő

Február 22., vasárnap (4 éremosztás)

BOB
10.00 / 12.15 – Férfi négyes, 3–4. futam

CURLING
11.05 – Női döntő

JÉGKORONG – férfiak
14.10 – Döntő

SÍFUTÁS
10.00 – Női 50 km klasszikus

ÜNNEPSÉG
20.00 – Záróünnepség
 
Címlapkép: Getty Images
