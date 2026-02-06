Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok

Pénteken este a megnyitóval hivatalosan elkezdődik a XXV. Téli Olimpia, melynek ezúttal Olaszország, közelebbről két város, Milánó és Cortina adnak otthont. Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Mindenre választ kapsz ebben a cikkben.

Tegnap, bár a megnyitóünnepség csak pénteken este nyolckor lesz, több versenyszámmal már elindult a 2026-os, Milánóban és Cortinában rendezett téli olimpia versenyprogramja. A négyévente megrendezett versenysorozat most is egy rakás remek sportteljesítményt ígér, a sportok szereplmesi most két héten át csodálhatják a teljesítményeket, rekordokat.

A Pénzcentrum ebben a cikkben összeszedte, mikor melyik versenyszámot lehet nézni, mikor lesznek például a nagy hokirangadók, illetve mikor nézhetjük a rövidpályás gyorskorcsolyát, ahol a legtöbb magyar indul, és amelyben 2018-ban még olimpiai bajnoki cím is született. Lássuk tehát a 2026-os téli olimpia teljes menetrendjét! Az olimpiát Magyarországon az M4 Sport és az Eurosport közvetítik.

Február 6., péntek

CURLING – vegyes páros, selejtező

10.05 Svédország – Nagy-Britannia

Olaszország – Svájc

Egyesült Államok – Kanada

14.35 Csehország – Egyesült Államok

Észtország – Olaszország

Koreai Köztársaság – Nagy-Britannia

Svédország – Norvégia

JÉGKORONG – nők

12.10 – Franciaország – Japán (B csoport)

14.40 – Csehország – Svájc (A csoport)

MŰKORCSOLYA

9.55 – Csapatverseny: jégtánc, páros és női rövidprogram

ÜNNEPSÉG

20.00 – Megnyitó ünnepség

Február 7., szombat (5 éremosztás)

ALPESISÍ

11.30 – Férfi lesiklás

CURLING – vegyes páros, selejtező

Nagy-Britannia – Kanada

Svájc – Svédország

Észtország – Norvégia

Csehország – Koreai Köztársaság

Svédország – Olaszország

Nagy-Britannia – Egyesült Államok

Koreai Köztársaság – Egyesült Államok

Kanada – Észtország

Csehország – Svájc

Norvégia – Olaszország

GYORSKORCSOLYA

16.00 – Női 3000 m

HÓDESZKA

19.30 – Férfi big air döntő

JÉGKORONG – nők

A csoport

16.40 – Egyesült Államok – Finnország

21.10 – Svájc – Kanada

B csoport

12.10 – Németország – Japán

14.40 – Svédország – Olaszország

MŰKORCSOLYA

19.45 – Csapat: férfi rövidprogram, jégtánc kűr

SÍFUTÁS

13.00 – Női 10+10 km tömegrajtos

SÍUGRÁS

18.45 – Női normálsánc egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.30 / 11.35 – Női slopestyle selejtező

14.00 / 15.05 – Férfi slopestyle selejtező

SZÁNKÓ

17.00 / 18.32 – Férfi egyes, 1–2. futam

Február 8., vasárnap (8 éremosztás)

ALPESISÍ

11.30 – Női lesiklás

CURLING – vegyes páros, selejtező

10.05

Norvégia – Csehország

Koreai Köztársaság – Észtország

14.35

Kanada – Svédország

Nagy-Britannia – Svájc

Egyesült Államok – Észtország

Olaszország – Csehország

19.05

Egyesült Államok – Svédország

Svájc – Norvégia

Kanada – Koreai Köztársaság

GYORSKORCSOLYA

16.00 – Férfi 5000 m

HÓDESZKA

9.00 – Női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás (selejtező + kiesés)

14.29 – Döntők

19.30 – Női big air selejtező

JÉGKORONG – nők

16.40 – Franciaország – Svédország (B csoport)

21.10 – Csehország – Finnország (A csoport)

MŰKORCSOLYA

19.30 – Csapatverseny: páros, női és férfi kűr

SÍFUTÁS

12.30 – Férfi 10+10 km tömegrajtos

SÍLÖVÉSZET

14.05 – 4×6 km vegyes váltó

SZÁNKÓ

17.00 / 18.34 – Férfi egyes, 3–4. futam

Február 9., hétfő (5 éremosztás)

ALPESISÍ

10.30 – Férfi csapat kombináció, lesiklás

14.00 – Műlesiklás

CURLING – vegyes páros

10.05 – selejtező:

Svájc – Kanada

Olaszország – Egyesült Államok

Norvégia – Koreai Köztársaság

Csehország – Észtország

18.05 – Elődöntők

GYORSKORCSOLYA

17.30 – Női 1000 m

HÓDESZKA

19.30 – Női big air döntő

JÉGKORONG – nők

12.10 – Japán – Olaszország (B)

16.40 – Németország – Franciaország (B)

20.40 – Svájc – Egyesült Államok (A)

21.10 – Kanada – Csehország (A)

MŰKORCSOLYA

19.20 – Jégtánc, ritmustánc

SÍUGRÁS

19.00 – Férfi normálsánc egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

12.30 – Női slopestyle döntő

SZÁNKÓ

17.00 / 18.35 – Női egyes, 1–2. futam

Február 10., kedd (9 éremosztás)

ALPESISÍ

10.30 – Női csapat kombináció, lesiklás

14.00 – Műlesiklás

CURLING – vegyes páros

14.05 – Bronzmérkőzés

18.05 – Döntő

JÉGKORONG – nők

12.10 – Japán – Svédország (B)

16.40 – Olaszország – Németország (B)

20.10 – Kanada – Egyesült Államok (A)

21.10 – Finnország – Svájc (A)

MŰKORCSOLYA

18.30 – Férfi rövidprogram

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

10.30 – Női 500 m selejtező

10.30 – Férfi 1000 m selejtező

10.30 – 2000 m vegyes váltó

SÍFUTÁS

9.15 – Egyéni sprint selejtezők

13.13 – Döntők

SÍLÖVÉSZET

13.30 – Férfi 20 km

SÍUGRÁS

18.45 – Vegyes csapatverseny

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

11.15 / 14.15 – Mogul selejtezők

12.30 – Férfi slopestyle döntő

SZÁNKÓ

17.00 / 18.34 – Női egyes, 3–4. futam

Február 11., szerda (8 éremosztás)

ALPESISÍ

11.30 – Férfi szuperóriás-műlesiklás

CURLING – férfi selejtező

19.05 Svédország – Olaszország

Kanada – Németország

Csehország – Egyesült Államok

Kína – Nagy-Britannia

ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.00 – Ugrás

13.45 – 10 km sífutás

GYORSKORCSOLYA

18.30 – Férfi 1000 m

HÓDESZKA

10.30 – Női félcső selejtező

19.30 – Férfi félcső selejtező

JÉGKORONG – férfiak

16.40 – Szlovákia – Finnország

21.10 – Svédország – Olaszország

MŰKORCSOLYA

19.30 – Jégtánc kűr

SÍLÖVÉSZET

14.15 – Női 15 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

11.00 – Női mogul selejtező

14.15 – Döntő

SZÁNKÓ

17.00 / 18.53 – Női és férfi kettes, 1–2. futam

Február 12., csütörtök (9 éremosztás)

ALPESISÍ

11.30 – Női szuperóriás-műlesiklás

CURLING

Női selejtező

9.05 – KOR–USA, JAP–SWE, ITA–SUI, CAN–DEN

19.05 – CHN–GBR, ITA–KOR, DEN–JAP, SWE–USA

Férfi selejtező

14.05 – NOR–GER, USA–SUI, GBR–SWE

GYORSKORCSOLYA

16.30 – Női 5000 m

HÓDESZKA

10.00 – Férfi krossz selejtező

15.01 – Döntő

19.30 – Női félcső döntő

JÉGKORONG – férfiak

12.10 – Svájc – Franciaország

16.40 – Csehország – Kanada

21.10 – Németország – Dánia

21.10 – Lettország – Egyesült Államok

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15 – Női 500 m, férfi 1000 m

SÍFUTÁS

13.00 – Női 10 km szabad

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.00 – Férfi mogul selejtező

12.15 – Döntő

SZÁNKÓ

18.30 – Vegyes váltó

SZKELETON

9.30 / 11.08 – Férfi 1–2. futam

Február 13., péntek (7 éremosztás)

CURLING

Férfi selejtező

9.05 Kanada – Egyesült Államok

Nagy-Britannia – Olaszország

Kína – Norvégia

Svájc – Csehország

19.05 Svájc – Kína

Csehország – Norvégia

Németország – Olaszország

Kanada – Svédország

Női selejtező

14.05 Dánia – Svédország

Kína – Svájc

Egyesült Államok – Kanada

Nagy-Britannia – Koreai Köztársaság

GYORSKORCSOLYA

16.00 – Férfi 10 000 m

HÓDESZKA

10.00 – Női krossz selejtező

14.46 – Döntő

19.30 – Férfi félcső döntő

JÉGKORONG

Nők

16.40 / 21.10 – Negyeddöntők

Férfiak

12.10 – Finnország – Svédország (B)

12.10 – Olaszország – Szlovákia (B)

16.40 – Franciaország – Csehország (A)

21.10 – Kanada – Svájc (A)

MŰKORCSOLYA

19.00 – Férfi kűr

SÍFUTÁS

11.45 – Férfi 10 km szabad

SÍLÖVÉSZET

14.00 – Férfi 10 km sprint

SZKELETON

16.00 / 17.48 – Női 1–2. futam

19.30 / 21.05 – Férfi 3–4. futam

Február 14., szombat (8 éremosztás)

ALPESISÍ

10.00 / 13.30 – Férfi óriás-műlesiklás

CURLING

Női selejtező

9.05 Olaszország – Kína

Nagy-Britannia – Kanada

Svájc – Japán

19.05 Kanada – Svájc

Japán – Egyesült Államok

Koreai Köztársaság – Dánia

Olaszország – Svédország

Férfi selejtező

14.05 Csehország – Nagy-Britannia

Svédország – Kína

Svájc – Kanada

Németország – Egyesült Államok

GYORSKORCSOLYA

16.00 – Női csapat üldözés, negyeddöntő

17.00 – Férfi 500 m

JÉGKORONG

Nők

16.40 / 21.10 – Negyeddöntők

Férfiak

12.10 – Svédország – Szlovákia (B)

16.40 – Finnország – Olaszország (B)

12.10 – Németország – Lettország (C)

21.10 – Egyesült Államok – Dánia (C)

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15 Férfi 1500 m (negyeddöntő, elődöntő, döntő)

Női 1000 m selejtező

Női 3000 m váltó elődöntő

SÍFUTÁS

12.00 – Női 4×7,5 km váltó

SÍLÖVÉSZET

14.45 – Női 7,5 km sprint

SÍUGRÁS

18.45 – Férfi nagysánc egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.30 – Női páros mogul

19.30 – Női big air selejtező

SZKELETON

18.00 / 19.44 – Női 3–4. futam

Február 15., vasárnap (9 éremosztás)

ALPESISÍ

10.00 / 13.30 – Női óriás-műlesiklás

BOB

10.00 / 11.50 – Női egyes, 1–2. futam

CURLING

Férfi selejtező

9.05Egyesült Államok – Svédország

Németország – Nagy-Britannia

Norvégia – Olaszország

19.05Kína – Kanada

Norvégia – Egyesült Államok

Olaszország – Csehország

Nagy-Britannia – Svájc

Női selejtező

14.05 Japán – Koreai Köztársaság

Dánia – Olaszország

Nagy-Britannia – Svédország

Egyesült Államok – Kína

GYORSKORCSOLYA

16.00 – Férfi csapat üldözés, negyeddöntő

17.03 – Női 500 m

HÓDESZKA

13.45 – Vegyes krossz kieséses szakasz

14.40 – Döntő

JÉGKORONG – férfiak

12.10 – Svájc – Csehország

16.40 – Kanada – Franciaország

19.10 – Dánia – Lettország

21.10 – Egyesült Államok – Németország

MŰKORCSOLYA

19.45 – Páros rövidprogram

SÍFUTÁS

12.00 – Férfi 4×7,5 km váltó

SÍLÖVÉSZET

11.15 – Férfi 12,5 km üldözés

14.45 – Női 10 km üldözés

SÍUGRÁS

18.45 – Női nagysánc egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.30 – Férfi páros mogul

19.30 – Férfi big air selejtező

SZKELETON

18.00 – Vegyes váltó

Február 16., hétfő (6 éremosztás)

ALPESISÍ

10.00 / 13.30 – Férfi műlesiklás

BOB

10.00 / 11.57 – Férfi kettes, 1–2. futam

19.00 / 21.06 – Női egyes, 3–4. futam

CURLING

Női selejtező

9.05 Svédország – Svájc

Kína – Kanada

Dánia – Nagy-Britannia

19.05 Egyesült Államok – Olaszország

Koreai Köztársaság – Kína

Svájc – Nagy-Britannia

Japán – Kanada

Férfi selejtező

14.05Nagy-Britannia – Norvégia

Csehország – Kanada

Svédország – Németország

Olaszország – Kína

HÓDESZKA

10.30 – Női slopestyle selejtező

14.00 – Férfi slopestyle selejtező

JÉGKORONG – nők

16.40 / 21.10 – Elődöntők

MŰKORCSOLYA

20.00 – Páros kűr

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

11.00Női 1000 m (negyeddöntő, elődöntő, döntő)

Férfi 500 m selejtező

Férfi 5000 m váltó elődöntő

SÍUGRÁS

19.00 – Férfi nagysánc csapat

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

19.30 – Női big air döntő

Február 17., kedd (7 éremosztás)

BOB

19.00 / 21.05 – Férfi kettes, 3–4. futam

CURLING

Férfi selejtező

9.05 Svájc – Svédország

Egyesült Államok – Kína

Csehország – Németország

19.05 Németország – Svájc

Egyesült Államok – Olaszország

Kanada – Nagy-Britannia

Svédország – Norvégia

Női selejtező

14.05 Svédország – Kanada

Olaszország – Japán

Dánia – Egyesült Államok

Koreai Köztársaság – Svájc

ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.00 – Ugrás

13.45 – 10 km sífutás

GYORSKORCSOLYA

14.30 – Csapat üldözés elődöntők

16.28 – Döntők

HÓDESZKA

13.00 – Női slopestyle döntő

JÉGKORONG – férfiak

12.10 / 12.10 / 16.40 / 21.10 – Selejtezők a negyeddöntőért

MŰKORCSOLYA

18.45 – Női rövidprogram

SÍLÖVÉSZET

14.30 – Férfi 4×7,5 km váltó

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.45 / 13.30 – Ugrás selejtezők

19.30 – Férfi big air döntő

Február 18., szerda (8 éremosztás)

ALPESISÍ

10.00 / 13.30 – Női műlesiklás

CURLING

Női selejtező

9.05 Kína – Dánia

Egyesült Államok – Nagy-Britannia

Svédország – Koreai Köztársaság

19.05 Nagy-Britannia – Japán

Svájc – Dánia

Kanada – Olaszország

Kína – Svédország

Férfi selejtező

14.05Olaszország – Kanada

Kína – Csehország

Norvégia – Svájc

Egyesült Államok – Nagy-Britannia

HÓDESZKA

12.30 – Férfi slopestyle döntő

JÉGKORONG – férfiak

12.10 / 16.40 / 18.10 / 21.10 – Negyeddöntők

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15Férfi 500 m (negyeddöntő, elődöntő, döntő)

Női 3000 m váltó döntő

SÍFUTÁS

9.45 – Csapatsprint selejtező

11.45 – Döntők

SÍLÖVÉSZET

14.45 – Női 4×6 km váltó

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

11.30 – Női ugrás döntő

Február 19., csütörtök (7 éremosztás)

CURLING

9.05 – Férfi selejtezők

14.05 – Női selejtezők

19.05 – Férfi elődöntők

ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.00 – Csapat ugrás

14.00 – 2×7,5 km sífutás

GYORSKORCSOLYA

16.30 – Férfi 1500 m

JÉGKORONG – nők

14.40 – Bronzmérkőzés

19.10 – Döntő

MŰKORCSOLYA

19.00 – Női kűr

SÍALPINIZMUS

9.50 – Sprint selejtező

12.55 – Elődöntő

13.55 – Döntő

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.30 / 19.30 – Félcső selejtezők

11.30 – Férfi ugrás döntő

Február 20., péntek (6 éremosztás)

BOB

18.00 / 19.50 – Női kettes, 1–2. futam

CURLING

14.05 – Női elődöntő

19.05 – Férfi bronzmérkőzés

GYORSKORCSOLYA

16.30 – Női 1500 m

JÉGKORONG – férfiak

16.40 / 21.10 – Elődöntők

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15Női 1500 m

Férfi 5000 m váltó

SÍLÖVÉSZET

14.15 – Férfi tömegrajtos 15 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.00 – Női krossz selejtező

13.15 – Döntő

19.30 – Férfi félcső döntő

Február 21., szombat (10 éremosztás)

BOB

10.00 / 11.57 – Férfi négyes, 1–2. futam

19.00 / 21.05 – Női kettes, 3–4. futam

CURLING

14.05 – Női bronzmérkőzés

19.05 – Férfi döntő

GYORSKORCSOLYA

15.00 – Tömegrajtos elődöntők

16.40 – Döntők

JÉGKORONG – férfiak

20.40 – Bronzmérkőzés

SÍALPINIZMUS

13.30 – Vegyes váltó

SÍFUTÁS

11.00 – Férfi 50 km klasszikus

SÍLÖVÉSZET

14.15 – Női tömegrajtos 12,5 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.00 / 13.15 – Férfi krossz

10.45 – Vegyes csapat ugrás

19.30 – Női félcső döntő

Február 22., vasárnap (4 éremosztás)

BOB

10.00 / 12.15 – Férfi négyes, 3–4. futam

CURLING

11.05 – Női döntő

JÉGKORONG – férfiak

14.10 – Döntő

SÍFUTÁS

10.00 – Női 50 km klasszikus

ÜNNEPSÉG

20.00 – Záróünnepség

