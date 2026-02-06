Somodi Maja Szegeden ismerkedett meg a gyorskorcsolyával, és néhány év alatt a hobbisportból junior-világbajnoki címig vitte.
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
Pénteken este a megnyitóval hivatalosan elkezdődik a XXV. Téli Olimpia, melynek ezúttal Olaszország, közelebbről két város, Milánó és Cortina adnak otthont. Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Mindenre választ kapsz ebben a cikkben.
Tegnap, bár a megnyitóünnepség csak pénteken este nyolckor lesz, több versenyszámmal már elindult a 2026-os, Milánóban és Cortinában rendezett téli olimpia versenyprogramja. A négyévente megrendezett versenysorozat most is egy rakás remek sportteljesítményt ígér, a sportok szereplmesi most két héten át csodálhatják a teljesítményeket, rekordokat.
A Pénzcentrum ebben a cikkben összeszedte, mikor melyik versenyszámot lehet nézni, mikor lesznek például a nagy hokirangadók, illetve mikor nézhetjük a rövidpályás gyorskorcsolyát, ahol a legtöbb magyar indul, és amelyben 2018-ban még olimpiai bajnoki cím is született. Lássuk tehát a 2026-os téli olimpia teljes menetrendjét! Az olimpiát Magyarországon az M4 Sport és az Eurosport közvetítik.
Február 6., péntek
CURLING – vegyes páros, selejtező
10.05 Svédország – Nagy-Britannia
Olaszország – Svájc
Egyesült Államok – Kanada
14.35 Csehország – Egyesült Államok
Észtország – Olaszország
Koreai Köztársaság – Nagy-Britannia
Svédország – Norvégia
JÉGKORONG – nők
12.10 – Franciaország – Japán (B csoport)
14.40 – Csehország – Svájc (A csoport)
MŰKORCSOLYA
9.55 – Csapatverseny: jégtánc, páros és női rövidprogram
ÜNNEPSÉG
20.00 – Megnyitó ünnepség
Február 7., szombat (5 éremosztás)
ALPESISÍ
11.30 – Férfi lesiklás
CURLING – vegyes páros, selejtező
Nagy-Britannia – Kanada
Svájc – Svédország
Észtország – Norvégia
Csehország – Koreai Köztársaság
Svédország – Olaszország
Nagy-Britannia – Egyesült Államok
Koreai Köztársaság – Egyesült Államok
Kanada – Észtország
Csehország – Svájc
Norvégia – Olaszország
GYORSKORCSOLYA
16.00 – Női 3000 m
HÓDESZKA
19.30 – Férfi big air döntő
JÉGKORONG – nők
A csoport
16.40 – Egyesült Államok – Finnország
21.10 – Svájc – Kanada
B csoport
12.10 – Németország – Japán
14.40 – Svédország – Olaszország
MŰKORCSOLYA
19.45 – Csapat: férfi rövidprogram, jégtánc kűr
SÍFUTÁS
13.00 – Női 10+10 km tömegrajtos
SÍUGRÁS
18.45 – Női normálsánc egyéni
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 / 11.35 – Női slopestyle selejtező
14.00 / 15.05 – Férfi slopestyle selejtező
SZÁNKÓ
17.00 / 18.32 – Férfi egyes, 1–2. futam
Február 8., vasárnap (8 éremosztás)
ALPESISÍ
11.30 – Női lesiklás
CURLING – vegyes páros, selejtező
10.05
Norvégia – Csehország
Koreai Köztársaság – Észtország
14.35
Kanada – Svédország
Nagy-Britannia – Svájc
Egyesült Államok – Észtország
Olaszország – Csehország
19.05
Egyesült Államok – Svédország
Svájc – Norvégia
Kanada – Koreai Köztársaság
GYORSKORCSOLYA
16.00 – Férfi 5000 m
HÓDESZKA
9.00 – Női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás (selejtező + kiesés)
14.29 – Döntők
19.30 – Női big air selejtező
JÉGKORONG – nők
16.40 – Franciaország – Svédország (B csoport)
21.10 – Csehország – Finnország (A csoport)
MŰKORCSOLYA
19.30 – Csapatverseny: páros, női és férfi kűr
SÍFUTÁS
12.30 – Férfi 10+10 km tömegrajtos
SÍLÖVÉSZET
14.05 – 4×6 km vegyes váltó
SZÁNKÓ
17.00 / 18.34 – Férfi egyes, 3–4. futam
Február 9., hétfő (5 éremosztás)
ALPESISÍ
10.30 – Férfi csapat kombináció, lesiklás
14.00 – Műlesiklás
CURLING – vegyes páros
10.05 – selejtező:
Svájc – Kanada
Olaszország – Egyesült Államok
Norvégia – Koreai Köztársaság
Csehország – Észtország
18.05 – Elődöntők
GYORSKORCSOLYA
17.30 – Női 1000 m
HÓDESZKA
19.30 – Női big air döntő
JÉGKORONG – nők
12.10 – Japán – Olaszország (B)
16.40 – Németország – Franciaország (B)
20.40 – Svájc – Egyesült Államok (A)
21.10 – Kanada – Csehország (A)
MŰKORCSOLYA
19.20 – Jégtánc, ritmustánc
SÍUGRÁS
19.00 – Férfi normálsánc egyéni
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
12.30 – Női slopestyle döntő
SZÁNKÓ
17.00 / 18.35 – Női egyes, 1–2. futam
Február 10., kedd (9 éremosztás)
ALPESISÍ
10.30 – Női csapat kombináció, lesiklás
14.00 – Műlesiklás
CURLING – vegyes páros
14.05 – Bronzmérkőzés
18.05 – Döntő
JÉGKORONG – nők
12.10 – Japán – Svédország (B)
16.40 – Olaszország – Németország (B)
20.10 – Kanada – Egyesült Államok (A)
21.10 – Finnország – Svájc (A)
MŰKORCSOLYA
18.30 – Férfi rövidprogram
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
10.30 – Női 500 m selejtező
10.30 – Férfi 1000 m selejtező
10.30 – 2000 m vegyes váltó
SÍFUTÁS
9.15 – Egyéni sprint selejtezők
13.13 – Döntők
SÍLÖVÉSZET
13.30 – Férfi 20 km
SÍUGRÁS
18.45 – Vegyes csapatverseny
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.15 / 14.15 – Mogul selejtezők
12.30 – Férfi slopestyle döntő
SZÁNKÓ
17.00 / 18.34 – Női egyes, 3–4. futam
Február 11., szerda (8 éremosztás)
ALPESISÍ
11.30 – Férfi szuperóriás-műlesiklás
CURLING – férfi selejtező
19.05 Svédország – Olaszország
Kanada – Németország
Csehország – Egyesült Államok
Kína – Nagy-Britannia
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00 – Ugrás
13.45 – 10 km sífutás
GYORSKORCSOLYA
18.30 – Férfi 1000 m
HÓDESZKA
10.30 – Női félcső selejtező
19.30 – Férfi félcső selejtező
JÉGKORONG – férfiak
16.40 – Szlovákia – Finnország
21.10 – Svédország – Olaszország
MŰKORCSOLYA
19.30 – Jégtánc kűr
SÍLÖVÉSZET
14.15 – Női 15 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.00 – Női mogul selejtező
14.15 – Döntő
SZÁNKÓ
17.00 / 18.53 – Női és férfi kettes, 1–2. futam
Február 12., csütörtök (9 éremosztás)
ALPESISÍ
11.30 – Női szuperóriás-műlesiklás
CURLING
Női selejtező
9.05 – KOR–USA, JAP–SWE, ITA–SUI, CAN–DEN
19.05 – CHN–GBR, ITA–KOR, DEN–JAP, SWE–USA
Férfi selejtező
14.05 – NOR–GER, USA–SUI, GBR–SWE
GYORSKORCSOLYA
16.30 – Női 5000 m
HÓDESZKA
10.00 – Férfi krossz selejtező
15.01 – Döntő
19.30 – Női félcső döntő
JÉGKORONG – férfiak
12.10 – Svájc – Franciaország
16.40 – Csehország – Kanada
21.10 – Németország – Dánia
21.10 – Lettország – Egyesült Államok
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15 – Női 500 m, férfi 1000 m
SÍFUTÁS
13.00 – Női 10 km szabad
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00 – Férfi mogul selejtező
12.15 – Döntő
SZÁNKÓ
18.30 – Vegyes váltó
SZKELETON
9.30 / 11.08 – Férfi 1–2. futam
Február 13., péntek (7 éremosztás)
CURLING
Férfi selejtező
9.05 Kanada – Egyesült Államok
Nagy-Britannia – Olaszország
Kína – Norvégia
Svájc – Csehország
19.05 Svájc – Kína
Csehország – Norvégia
Németország – Olaszország
Kanada – Svédország
Női selejtező
14.05 Dánia – Svédország
Kína – Svájc
Egyesült Államok – Kanada
Nagy-Britannia – Koreai Köztársaság
GYORSKORCSOLYA
16.00 – Férfi 10 000 m
HÓDESZKA
10.00 – Női krossz selejtező
14.46 – Döntő
19.30 – Férfi félcső döntő
JÉGKORONG
Nők
16.40 / 21.10 – Negyeddöntők
Férfiak
12.10 – Finnország – Svédország (B)
12.10 – Olaszország – Szlovákia (B)
16.40 – Franciaország – Csehország (A)
21.10 – Kanada – Svájc (A)
MŰKORCSOLYA
19.00 – Férfi kűr
SÍFUTÁS
11.45 – Férfi 10 km szabad
SÍLÖVÉSZET
14.00 – Férfi 10 km sprint
SZKELETON
16.00 / 17.48 – Női 1–2. futam
19.30 / 21.05 – Férfi 3–4. futam
Február 14., szombat (8 éremosztás)
ALPESISÍ
10.00 / 13.30 – Férfi óriás-műlesiklás
CURLING
Női selejtező
9.05 Olaszország – Kína
Nagy-Britannia – Kanada
Svájc – Japán
19.05 Kanada – Svájc
Japán – Egyesült Államok
Koreai Köztársaság – Dánia
Olaszország – Svédország
Férfi selejtező
14.05 Csehország – Nagy-Britannia
Svédország – Kína
Svájc – Kanada
Németország – Egyesült Államok
GYORSKORCSOLYA
16.00 – Női csapat üldözés, negyeddöntő
17.00 – Férfi 500 m
JÉGKORONG
Nők
16.40 / 21.10 – Negyeddöntők
Férfiak
12.10 – Svédország – Szlovákia (B)
16.40 – Finnország – Olaszország (B)
12.10 – Németország – Lettország (C)
21.10 – Egyesült Államok – Dánia (C)
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15 Férfi 1500 m (negyeddöntő, elődöntő, döntő)
Női 1000 m selejtező
Női 3000 m váltó elődöntő
SÍFUTÁS
12.00 – Női 4×7,5 km váltó
SÍLÖVÉSZET
14.45 – Női 7,5 km sprint
SÍUGRÁS
18.45 – Férfi nagysánc egyéni
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 – Női páros mogul
19.30 – Női big air selejtező
SZKELETON
18.00 / 19.44 – Női 3–4. futam
Február 15., vasárnap (9 éremosztás)
ALPESISÍ
10.00 / 13.30 – Női óriás-műlesiklás
BOB
10.00 / 11.50 – Női egyes, 1–2. futam
CURLING
Férfi selejtező
9.05Egyesült Államok – Svédország
Németország – Nagy-Britannia
Norvégia – Olaszország
19.05Kína – Kanada
Norvégia – Egyesült Államok
Olaszország – Csehország
Nagy-Britannia – Svájc
Női selejtező
14.05 Japán – Koreai Köztársaság
Dánia – Olaszország
Nagy-Britannia – Svédország
Egyesült Államok – Kína
GYORSKORCSOLYA
16.00 – Férfi csapat üldözés, negyeddöntő
17.03 – Női 500 m
HÓDESZKA
13.45 – Vegyes krossz kieséses szakasz
14.40 – Döntő
JÉGKORONG – férfiak
12.10 – Svájc – Csehország
16.40 – Kanada – Franciaország
19.10 – Dánia – Lettország
21.10 – Egyesült Államok – Németország
MŰKORCSOLYA
19.45 – Páros rövidprogram
SÍFUTÁS
12.00 – Férfi 4×7,5 km váltó
SÍLÖVÉSZET
11.15 – Férfi 12,5 km üldözés
14.45 – Női 10 km üldözés
SÍUGRÁS
18.45 – Női nagysánc egyéni
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 – Férfi páros mogul
19.30 – Férfi big air selejtező
SZKELETON
18.00 – Vegyes váltó
Február 16., hétfő (6 éremosztás)
ALPESISÍ
10.00 / 13.30 – Férfi műlesiklás
BOB
10.00 / 11.57 – Férfi kettes, 1–2. futam
19.00 / 21.06 – Női egyes, 3–4. futam
CURLING
Női selejtező
9.05 Svédország – Svájc
Kína – Kanada
Dánia – Nagy-Britannia
19.05 Egyesült Államok – Olaszország
Koreai Köztársaság – Kína
Svájc – Nagy-Britannia
Japán – Kanada
Férfi selejtező
14.05Nagy-Britannia – Norvégia
Csehország – Kanada
Svédország – Németország
Olaszország – Kína
HÓDESZKA
10.30 – Női slopestyle selejtező
14.00 – Férfi slopestyle selejtező
JÉGKORONG – nők
16.40 / 21.10 – Elődöntők
MŰKORCSOLYA
20.00 – Páros kűr
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
11.00Női 1000 m (negyeddöntő, elődöntő, döntő)
Férfi 500 m selejtező
Férfi 5000 m váltó elődöntő
SÍUGRÁS
19.00 – Férfi nagysánc csapat
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
19.30 – Női big air döntő
Február 17., kedd (7 éremosztás)
BOB
19.00 / 21.05 – Férfi kettes, 3–4. futam
CURLING
Férfi selejtező
9.05 Svájc – Svédország
Egyesült Államok – Kína
Csehország – Németország
19.05 Németország – Svájc
Egyesült Államok – Olaszország
Kanada – Nagy-Britannia
Svédország – Norvégia
Női selejtező
14.05 Svédország – Kanada
Olaszország – Japán
Dánia – Egyesült Államok
Koreai Köztársaság – Svájc
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00 – Ugrás
13.45 – 10 km sífutás
GYORSKORCSOLYA
14.30 – Csapat üldözés elődöntők
16.28 – Döntők
HÓDESZKA
13.00 – Női slopestyle döntő
JÉGKORONG – férfiak
12.10 / 12.10 / 16.40 / 21.10 – Selejtezők a negyeddöntőért
MŰKORCSOLYA
18.45 – Női rövidprogram
SÍLÖVÉSZET
14.30 – Férfi 4×7,5 km váltó
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.45 / 13.30 – Ugrás selejtezők
19.30 – Férfi big air döntő
Február 18., szerda (8 éremosztás)
ALPESISÍ
10.00 / 13.30 – Női műlesiklás
CURLING
Női selejtező
9.05 Kína – Dánia
Egyesült Államok – Nagy-Britannia
Svédország – Koreai Köztársaság
19.05 Nagy-Britannia – Japán
Svájc – Dánia
Kanada – Olaszország
Kína – Svédország
Férfi selejtező
14.05Olaszország – Kanada
Kína – Csehország
Norvégia – Svájc
Egyesült Államok – Nagy-Britannia
HÓDESZKA
12.30 – Férfi slopestyle döntő
JÉGKORONG – férfiak
12.10 / 16.40 / 18.10 / 21.10 – Negyeddöntők
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15Férfi 500 m (negyeddöntő, elődöntő, döntő)
Női 3000 m váltó döntő
SÍFUTÁS
9.45 – Csapatsprint selejtező
11.45 – Döntők
SÍLÖVÉSZET
14.45 – Női 4×6 km váltó
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.30 – Női ugrás döntő
Február 19., csütörtök (7 éremosztás)
CURLING
9.05 – Férfi selejtezők
14.05 – Női selejtezők
19.05 – Férfi elődöntők
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00 – Csapat ugrás
14.00 – 2×7,5 km sífutás
GYORSKORCSOLYA
16.30 – Férfi 1500 m
JÉGKORONG – nők
14.40 – Bronzmérkőzés
19.10 – Döntő
MŰKORCSOLYA
19.00 – Női kűr
SÍALPINIZMUS
9.50 – Sprint selejtező
12.55 – Elődöntő
13.55 – Döntő
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 / 19.30 – Félcső selejtezők
11.30 – Férfi ugrás döntő
Február 20., péntek (6 éremosztás)
BOB
18.00 / 19.50 – Női kettes, 1–2. futam
CURLING
14.05 – Női elődöntő
19.05 – Férfi bronzmérkőzés
GYORSKORCSOLYA
16.30 – Női 1500 m
JÉGKORONG – férfiak
16.40 / 21.10 – Elődöntők
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15Női 1500 m
Férfi 5000 m váltó
SÍLÖVÉSZET
14.15 – Férfi tömegrajtos 15 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00 – Női krossz selejtező
13.15 – Döntő
19.30 – Férfi félcső döntő
Február 21., szombat (10 éremosztás)
BOB
10.00 / 11.57 – Férfi négyes, 1–2. futam
19.00 / 21.05 – Női kettes, 3–4. futam
CURLING
14.05 – Női bronzmérkőzés
19.05 – Férfi döntő
GYORSKORCSOLYA
15.00 – Tömegrajtos elődöntők
16.40 – Döntők
JÉGKORONG – férfiak
20.40 – Bronzmérkőzés
SÍALPINIZMUS
13.30 – Vegyes váltó
SÍFUTÁS
11.00 – Férfi 50 km klasszikus
SÍLÖVÉSZET
14.15 – Női tömegrajtos 12,5 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.00 / 13.15 – Férfi krossz
10.45 – Vegyes csapat ugrás
19.30 – Női félcső döntő
Február 22., vasárnap (4 éremosztás)
BOB
10.00 / 12.15 – Férfi négyes, 3–4. futam
CURLING
11.05 – Női döntő
JÉGKORONG – férfiak
14.10 – Döntő
SÍFUTÁS
10.00 – Női 50 km klasszikus
ÜNNEPSÉG
20.00 – Záróünnepség
