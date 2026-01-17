Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál

Bár 2025 egészében átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, a részletes adatok jóval árnyaltabb képet mutatnak. Az éves átlag mögött egyszerre találunk brutálisan dráguló termékeket és olyan alapélelmiszereket, háztartási cikkeket is, amelyek ára egy év alatt látványosan csökkent. Az infláció elleni hatékony védekezés tavaly sok esetben nem a spóroláson, hanem a tudatos választáson múlt: azon, hogy ki mely termékekhez nyúlt a bevásárlások során, és mennyire tudta kihasználni az olcsósodó alternatívákat.

2025 decemberében a fogyasztói árak átlagosan 3,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, éves átlagban pedig 4,4 százalékos drágulást mért a KSH 2025 egészére. Ez első ránézésre azt sugallja, hogy az árak emelkedése összességében mérséklődött, és az infláció visszatért egy kezelhetőbb tartományba.

Ahogy azonban az ilyenkor lenni szokott, a részletek jóval árnyaltabb képet mutatnak. A fogyasztói kosár mélyére nézve egyszerre találunk olyan termékeket, amelyek ára brutálisan megugrott egy év alatt, miközben más tételeknél látványos áresés következett be. Az éves átlag mögött így rendkívül eltérő pályák rajzolódnak ki. Mutatjuk 2025 legnagyobb drágulóit, de azokat a termékeket is, amivel elég sokat lehet spórolni.

Brutális árrobbanások 2025-ben

A lista élén messze kiemelkedik a friss zöldségek és az alapélelmiszerek egy része. Az uborka ára egyetlen év alatt 43,4 százalékkal ugrott meg: míg 2024 decemberében még 1130 forintba került kilogrammonként, 2025 végére már 1620 forintot kellett fizetni érte.

Hasonlóan nagy volt az áremelkedés a húsoknál is. A marhahús (rostélyos) ára 40 százalékkal nőtt, 4480 forintról 6270 forintra kilogrammonként, ami az egyik legnagyobb abszolút drágulás a teljes listán. A baromfihús sem maradt ki: a csirkemellfilé ára 12,8 százalékkal, a pulykamellfiléé 13,4 százalékkal emelkedett egy év alatt.

A dohánytermékeknél is markáns árváltozás látható. A Pall Mall cigarettadohány (40 grammos) ára 37,4 százalékkal nőtt, 3100 forintról 4260 forintra, míg a 20 szálas multifilter cigaretta 15,7 százalékkal lett drágább.

Az élelmiszerek közül a gyümölcsök és az édességek sem úszták meg. A citrom ára közel 30 százalékkal emelkedett, a mogyorós tejcsokoládé pedig 28,4 százalékkal került többe, mint egy évvel korábban. A háztartási alapcikkeknél is érezhető volt a drágulás: a nagykiszerelésű háztartási keksz ára közel 19 százalékkal, a spagettié 11,7 százalékkal nőtt.

Nem csak a boltokban kellett többet fizetni. A vezetékes gáz ára 21,2 százalékkal emelkedett, míg a szolgáltatásoknál is komoly áremelkedések jelentek meg: a férfi hajvágás ára 11,7 százalékkal, egy háromcsillagos szállodai éjszaka pedig 13,7 százalékkal lett drágább.

A lista érdekessége, hogy a tartós és értéktárgyaknál is jelentős elmozdulás történt. A 14 karátos aranyból készült karikagyűrű grammára 21,8 százalékkal nőtt, míg a ruházati cikkek közül egy női műbőr szandál ára több mint 16 százalékkal emelkedett egyetlen év alatt.

Összességében jól látszik, hogy a legnagyobb drágulások nem egyetlen termékkörre koncentrálódtak: alapélelmiszerek, élvezeti cikkek, energia, szolgáltatások és tartós fogyasztási cikkek egyaránt felkerültek a lista élére.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

No, azért sok dolog olcsóbb is lett

Miközben számos termék ára az éves átlagot jóval meghaladó mértékben emelkedett, a fogyasztói kosár másik felében kifejezetten látványos árcsökkenések is megjelentek. A legnagyobb esést a tejes margarin produkálta, amelynek ára egy év alatt 32,1 százalékkal csökkent: a 2024 decemberi 560 forintról 380 forintra esett vissza.

Hasonló mértékű áresés történt több alapvető tejterméknél is. A 20 százalékos tejföl ára közel 30 százalékkal csökkent, kilogrammonként 2140 forintról 1510 forintra, míg a vaj ára 29,1 százalékkal, a gyümölcsjoghurté 28,2 százalékkal lett alacsonyabb egy év alatt. Az alacsonyabb zsírtartalmú tejtermékeknél is egyértelmű lefelé mozgás látható: az ESL tej 1,5 és 2,8 százalékos változata 17-20 százalékkal lett olcsóbb.

Az állati zsiradékok és húsipari termékek egy része szintén jelentősen visszaesett. A sertészsír ára 26,1 százalékkal, a párizsi felvágotté 25,6 százalékkal csökkent, míg a húsok közül a rövidkaraj ára 14,1 százalékkal lett alacsonyabb 2025 végére.

A háztartási és tisztálkodási termékeknél is sorra jelentek meg az árcsökkenések. A folyékony szappan ára 21,8 százalékkal, a mosogatószeré 21,2 százalékkal, az általános folyékony tisztítószeré 16 százalékkal lett alacsonyabb, miközben a sampon és a tusfürdő is 13-15 százalékos áresést mutatott.

Az élelmiszerek közül a zöldségek sem maradtak ki: a fejes káposzta ára 15,8 százalékkal, a paradicsomé 15,4 százalékkal, a késői burgonyáé 13,4 százalékkal csökkent, miközben a rétesliszt több mint 22 százalékkal lett olcsóbb.

Fontos tanulság, hogy az infláció elleni „jó védekezés” nem feltétlenül a fogyasztás visszafogását jelenti, hanem sok esetben a tudatos választást. Az adatok alapján egyértelműen látszik: aki az olcsósodó termékekből, alapanyagokból és helyettesítőkből válogatott, az érezhetően tompíthatta a drágulás hatását, szemben azokkal, akik a jelentősen dráguló alternatívákhoz ragaszkodtak. Az éves átlag mögött tehát nagyon is volt mozgástér a bevásárlókosár szintjén.