2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
5 °C Budapest
Esős nap Rossz időjárásRainy Weather
Utazás

Jön a melegedés, akár 14 fok is lehet: de az esőt nem ússzuk meg

Pénzcentrum
2026. február 6. 07:17

A hétvégén változékony, borongós idő várható országszerte: a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, de marad a csapadékos, párás időjárás.

A HungaroMet és az Időkép előrejelzése szerint pénteken országszerte borús, felhős égboltra számíthatunk, amelyet helyenként eső szakíthat meg. A reggeli órákban sokfelé alakulhat ki pára és köd, ami egyes területeken a déli órákban sem oszlik fel teljesen. Az időjárást keleti irányból érkező gyenge vagy mérsékelt légmozgás kíséri.

A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 8 és 14 Celsius-fok között alakul, azonban az ország északkeleti részén ennél lényegesen alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Az esti órákra jelentős lehűlés várható, a hőmérséklet 0 és 6 fok közé süllyed.

Szombaton sem javulnak érdemben a körülmények: az ország nagy részén továbbra is vastag felhőtakaró uralkodik, sok helyen kisebb esőkkel, záporokkal. A nyugati és északnyugati szél időnként megerősödhet. A hajnali órákban továbbra is gyakori lesz a párásság és a ködképződés, egyes körzetekben akár tartósan is megmaradhat. A hajnalban mérhető minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 fok között változik, míg a délutáni órákban 5–12 fokot mutathatnak a hőmérők.

A hétvége zárásaként vasárnap a Dunántúlon kedvezőbb feltételek alakulhatnak ki, ott több helyen előbukkanhat a nap. Az ország többi részén azonban továbbra is a felhőzet lesz a meghatározó, helyenként esővel, záporral. A délnyugati országrészben sem zárhatók ki gyenge záporok. Az északnyugati és északi szél a Dunántúlon, valamint időnként a déli és az északkeleti megyékben is megerősödhet. A reggeli hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, délutánra pedig 4–12 fokig melegszik fel a levegő.
Címlapkép: Getty Images
