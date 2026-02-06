2026 januárjától teljesen betiltották az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat.
Jön a melegedés, akár 14 fok is lehet: de az esőt nem ússzuk meg
A hétvégén változékony, borongós idő várható országszerte: a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, de marad a csapadékos, párás időjárás.
A HungaroMet és az Időkép előrejelzése szerint pénteken országszerte borús, felhős égboltra számíthatunk, amelyet helyenként eső szakíthat meg. A reggeli órákban sokfelé alakulhat ki pára és köd, ami egyes területeken a déli órákban sem oszlik fel teljesen. Az időjárást keleti irányból érkező gyenge vagy mérsékelt légmozgás kíséri.
A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 8 és 14 Celsius-fok között alakul, azonban az ország északkeleti részén ennél lényegesen alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Az esti órákra jelentős lehűlés várható, a hőmérséklet 0 és 6 fok közé süllyed.
Szombaton sem javulnak érdemben a körülmények: az ország nagy részén továbbra is vastag felhőtakaró uralkodik, sok helyen kisebb esőkkel, záporokkal. A nyugati és északnyugati szél időnként megerősödhet. A hajnali órákban továbbra is gyakori lesz a párásság és a ködképződés, egyes körzetekben akár tartósan is megmaradhat. A hajnalban mérhető minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 fok között változik, míg a délutáni órákban 5–12 fokot mutathatnak a hőmérők.
A hétvége zárásaként vasárnap a Dunántúlon kedvezőbb feltételek alakulhatnak ki, ott több helyen előbukkanhat a nap. Az ország többi részén azonban továbbra is a felhőzet lesz a meghatározó, helyenként esővel, záporral. A délnyugati országrészben sem zárhatók ki gyenge záporok. Az északnyugati és északi szél a Dunántúlon, valamint időnként a déli és az északkeleti megyékben is megerősödhet. A reggeli hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, délutánra pedig 4–12 fokig melegszik fel a levegő.
A Pénzcentrum 2026. február 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ciklon okozta áradások sújtják Horvátország dalmát partvidékét: a tengervíz szintje helyenként csaknem egy méterrel emelkedett meg.
Folytatódik a Hableány-tragédia büntetőpere: elképesztő dolgot tett a Viking Sigyn gyanúsított kapitánya
Bírói elfogultság megállapítása miatt újraindult a 2019-es Hableány-hajókatasztrófa büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
A Pénzcentrum 2026. február 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyugati és délnyugati országrészben ezzel szemben nagyobb területen maradhat tartósan borult az ég.
Soha nem látott szigorítást vezetett be a Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás.
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek
Újabb fronton éleződik a konfliktus a Ryanair és az online utazási irodák egy része között:
A Valentin-napi hétvége idén is kiemelt időszak a hazai szállodáknál: sok helyen tematikus csomagokkal, máshol hangulati és gasztronómiai extrákkal készülnek február közepére.
Az európai tapasztalatok szerint a kínai járművek nem bizonyultak olcsóbbnak a nyugati alternatíváknál, engedélyeztetésük pedig hosszadalmas folyamat.
A Pénzcentrum 2026. február 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a friss hótérkép: hamarosan újabb hóréteg zúdul Magyarországra, mutatjuk, hol mennyi hó fog esni
Dél és délkelet felé haladva egyre inkább havas eső, eső lesz a jellemző, itt számottevő hótakaró nem várható.
Összegyűjtöttünk több olyan ajánlatot, ahol 10 ezer forint alatt megszállhatsz februárban.
Durva figyelmeztetést adott ki a Katasztrófavédelem a hó miatt, erre mindenkinek figyelnie kell, aki útnak indul
Nem csak csúszós utakra kell számítani: a hatóság szerint egy rossz döntés órákra az autóba zárhatja az embert.
Megint nem bír el a hóval az ország: dugók, késő buszok és áthelyezett megállók várnak a közlekedőkre
Több autópálya és főút késésekkel terhelt a havazás miatt, Budapesten és vidéken is dugókra kell számítani.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
A budapesti hotelárak szinte irreálisan alacsonyak, megnéztük, mi áll a különbségek mögött, és miért maradt le Budapest az európai árversenyben.
A Pénzcentrum 2026. február 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ma még többfelé várható havazás, viszont napközben dél felől egyre nagyobb területen havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe vált a halmazállapot.
Az emberi tevékenység nemcsak üvegházhatású gázokat bocsát ki, hanem apró, szilárd vagy cseppfolyós légszennyező ún. aeroszol-részecskéket is.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!