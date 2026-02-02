Hihetetlen promóciót hirdetett az Aldi: pénzvisszafizetési garanciát kínálnak - itt az érintett termékek listája

Az ALDI Magyarország vásárlói elégedettsége érdekében minőségi garanciát nyújt az üzleteiben árusított valamennyi friss zöldségre és gyümölcsre. Amennyiben a vásárlók nem elégedettek a megvásárolt zöldség, illetve gyümölcs minőségével, bármelyik ALDI-üzletbe visszavihetik, és a vállalat visszatéríti a vételárat. A vásárlók minden hónapban megszavazhatják, melyik zöldség vagy gyümölcs legyen elérhető rendkívüli kedvezménnyel - közölte a cég.

"Az ALDI több intézkedéssel is fejleszti frissáru-kínálatát" - hangsúlyozza a cég.

Mint írják, a megbízható minőség másik záloga, hogy az ALDI GlobalG.A.P.-tanúsítvánnyal rendelkező termelőktől vásárol friss zöldséget és gyümölcsöt. Ez a nemzetközileg elismert mezőgazdasági tanúsítvány azt jelzi, hogy a terméket biztonságos, környezet- és munkavédelmi szabályok szerint, ellenőrzött módon termesztették. A GlobalG.A.P. keretrendszerében szabályozott a növényvédő szerek használata és a szennyeződések megelőzése, biztosított a nyomonkövethetőség.

Visszakövethető, honnan származik az áru és milyen úton jut el a boltig, továbbá szigorú előírások vonatkoznak a betakarításra, a tárolásra és a csomagolásra, illetve elvárás a talaj és a víz védelme, a felelős erőforrás-használat, valamint alapvető követelmények érvényesek a dolgozók biztonságára és a velük való korrekt bánásmódra.

Az ALDI a növényvédőszer-maradványok vagy a mikrobiológiai határértékek esetében a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvárásokat is meghatároz.

A vállalat – csak a zöldségek és gyümölcsök esetében – évente 150 laboratóriumi vizsgálatot végeztet, ezenfelül további érzékszervi ellenőrzésekkel is rendszeresen ellenőrzi a termékek minőségét, hogy illatra, ízre, állagra, beltartalomra és megjelenésre is magas színvonalú termékek kerüljenek a vásárlók kosarába.

Az áruházlánc országszerte immár 21 üzletében zöldség-gyümölcs hűtőket helyezett el annak érdekében, hogy az itt kínált termékek még tovább maradjanak frissek, és a vásárlók minden alkalommal kiszámíthatóan jó minőségű árut találjanak ezekben a hűtőkben is.

A minőséget pénzvisszafizetéssel is garantálja az ALDI: a vállalat elégedettségi garanciát nyújt a zöldségekre és a gyümölcsökre is. Amennyiben a vásárló nem elégedett bármilyen, nála vásárolt zöldség vagy gyümölcs minőségével, úgy a terméket az ország bármely ALDI-üzletébe visszaviheti, a vállalat visszatéríti a kifogásolt termékek vételárát. A visszahozott árukat az áruházak frissességfelelős munkatársai átválogatják.

Az emberi fogyasztásra alkalmas zöldségek és gyümölcsök a Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségével rászorulókhoz kerülnek, a többi terméket pedig az ALDI ingyenesen felajánlja állatkerteknek és gazdálkodóknak, ezzel is csökkentve a keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét.

Az ALDI a vásárlókat is bevonja a friss kategória fejlesztésébe: az áruházlánc a „Mondd el véleményed!” online kérdőív kitöltésével lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyasztók szavazással döntsenek arról, melyik zöldség vagy gyümölcs legyen a következő hónap kiemelt, akciós terméke, azaz „A hónap friss bajnoka”. Az így megszavazott termék limitált ideig rendkívüli kedvezménnyel kapható a következő hónapban.

Az ALDI a zöldség-gyümölcs termékek mintegy 90%-ánál megszüntette az egyszer használatos papírcsomagolású szállítást az üzletekbe, és összecsukható, többször használatos műanyag rekeszekre állt át. Ennek köszönhetően minimálisra csökkent az egyutas csomagolásból származó papírhulladék mennyisége.