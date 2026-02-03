A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista
Négy újabb településsel bővíti kiszállítási területét a Kifli.hu: 2026. február 4-től Oroszlány, Várgesztes, Bokod és Dad lakói is hozzáférnek az online szupermarket házhoz szállításához. A bővítéssel a térségben több mint 20 ezer ember számára válik elérhetővé az online bevásárlás olyan formában, amely árban is versenyképes a hagyományos szupermarketekkel és diszkontláncokkal szemben.
Azoknak, akik szeretnék elkerülni a hosszú munkanapok végén a bevásárlással járó rohanást, sorban állást és kompromisszumokat, jó hír, hogy február 4-től Oroszlány, Várgesztes, Bokod és Dad is csatlakozik a Kifli.hu kiszállítási területéhez.
A döntést egyértelműen a vásárlói visszajelzések indokolták. A megrendelt termékek előre kiválasztott idősávban, akár 2 órán belül érkeznek meg az otthonokba.
„Az elmúlt időszakban Oroszlányból és a környező településekről is egyre több jelzést kaptunk arra, hogy nagy igény lenne egy megbízható, akár aznapi online bevásárlási szolgáltatásra. Célunk, hogy az itt élő családoknak időt spóroljunk és egy kényelmes alternatívát biztosítsunk a bevásárlásra. A kiszállítás elindításával mintegy 20 ezer ember életét tehetjük egyszerűbbé, miközben ugyanazt a minőséget és ár-érték arányt biztosítjuk, mint a nagyobb városokban. A saját márkás termékeink és az Xtra hűségprogram kombinációja sok esetben a piac egyik legkedvezőbb árú választást jelenti” – mondta Sasvári Szilveszter, a Kifli.hu marketingvezetője.
A Kifli.hu-nál friss zöldségek és gyümölcsök, húsok, kézműves pékáruk, helyi termelőktől származó finomságok, hűtött és fagyasztott termékek, drogériai és patikai cikkek, babatermékeket, gyerekjátékok, állateledel egyaránt elérhető. A választékban a speciális étrendet követők, a bio és növényi alapú alternatívákat keresők, valamint a családos vásárlók is könnyen összeállíthatják bevásárlásukat.
A Kifli.hu kínálatában kiemelt szerepet kapnak a saját márkás termékek – például a tejtermékek, alapélelmiszerek, szárazáruk és háztartási cikkek –, amelyek minőségben a nagy márkákkal, árban pedig a diszkont termékekkel versenyeznek. Az elmúlt években a Kifli.hu tudatosan alakította úgy vásárlói programjait, hogy azok valódi segítséget jelentsenek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Xtra hűségprogram ingyenes, akár 2 órán belüli expressz szállítást biztosít, a saját márkás és BIO termékekre pedig 10 százalék kedvezményt kínál. A Kifli.hu saját márkás termékei a hagyományos szupermarketek és diszkontláncok árszintjén érhetők el, Xtra-tagsággal kiegészítve pedig sok esetben a piac legkedvezőbb árú megoldását jelentik, kiemelkedő minőség mellett.
Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket. A Kiflicske Klub a kisgyermekes családoknak exkluzív, csak klubtagoknak szóló kedvezményeket, valamint ingyenes kiszállítást biztosít minden nap 10:00 és 16:00 között. Az Akadálymentes Klub a 65 év felettieknek és a fogyatékkal élőknek nyújt segítséget: nekik a futárok a kipakolásban is segítenek, így a bevásárlás többé nem jelent fizikai megterhelést.
Legyen szó néhány apróság gyors beszerzéséről, a heti nagybevásárlás elintézéséről vagy egy különleges alkalom előkészítéséről, a Kifli.hu célja változatlan: minőségi, megbízható és elérhető megoldást nyújtani, amely időt szabadít fel mindarra, ami igazán számít.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
Jó beszerzésre épített, következetes diszkontkoncepcióval fel lehet venni a versenyt az ismert diszkontláncokkal, sőt még akár a legolcsóbb kínai vagy orosz szereplőkkel szemben is.
Újabb Spar-üzlet húzza le a rolót Magyarországon: a paksi bolt bezárása után Oroszlányban is végleg bezár egy áruház február 15-én.
A kedvezmény azoknak a 65 év felettieknek, illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezőknek jár, akiknek van Bizalomkártyájuk
Hihetetlen promóciót hirdetett az Aldi: pénzvisszafizetési garanciát kínálnak - itt az érintett termékek listája
Az ALDI a növényvédőszer-maradványok vagy a mikrobiológiai határértékek esetében a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvárásokat is meghatároz.
A madárinfluenza-járvány súlyos egyensúlyhiányt okozott az európai tojáspiacon.
Hat éve működik Magyarországon a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata, amely ez idő alatt több mint 10 millió rendelést szállított ki, és árbevétele...
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Egyre nagyobb bajban a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon: súlyos hírek érkeztek az anyacégről
Az LVMH részvényei szerdán jelentősen estek, miután a negyedik negyedéves eredmények csalódást okoztak a befektetőknek.
Valóságos krumpliüzérek tartják sakkban a magyar boltokat: ezért kénytelenek a magyarok tömegével rossz minőségű burgonyát venni
Bár a hazai termelők raktárai tele vannak áruval, a magyar boltokat elárasztotta az import burgonya.
Bár a megállapodás elsősorban a német járműgyártók számára lehet kedvező, több uniós tagállam szerint az alkoholexport terén is komoly áttörést hozhat.
Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok
Egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a vámkezelt, kis értékű csomagok száma Magyarországon.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.
Hivatalos, brutális árcédulával érkezik a Lego papucs: ennyiért lehet megvenni a meghökkentő darabot
Globális együttműködést indít a Lego és a Crocs. Ennek részeként a két márka február 16-tól dobja piacra az első közös terméket.
A Tesco 40 üzletében teszteli az Auror platformot, amely gyorsabb rendőrségi reagálást és lopások csökkentését célozza.
Kész, vége: a magyar vásárlók már most lemondhatnak a meggyről 2026-ban - olyan drága lesz, hogy élő ember nem fogja kifizetni
Történelmi magasságba emelkedtek a meggyárak Magyarországon, ami a feldolgozott termékek piacán is érezteti hatását.
A miniszter Facebook-bejegyzése szerint az intézkedések célja a vendéglátó-szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása.
150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?
150 forintos sör, 150 forintos ásványvíz és egy 7700 forintos airfryer: a szlovák Lidl akciós újságja nem semmi meglepetéseket tartogat.
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
A rendőrség biztonsági kamerafelvételek alapján keresi az ismeretlen férfit, és a lakosság segítségét kéri az azonosításához.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!