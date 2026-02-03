Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista

Négy újabb településsel bővíti kiszállítási területét a Kifli.hu: 2026. február 4-től Oroszlány, Várgesztes, Bokod és Dad lakói is hozzáférnek az online szupermarket házhoz szállításához. A bővítéssel a térségben több mint 20 ezer ember számára válik elérhetővé az online bevásárlás olyan formában, amely árban is versenyképes a hagyományos szupermarketekkel és diszkontláncokkal szemben.

Azoknak, akik szeretnék elkerülni a hosszú munkanapok végén a bevásárlással járó rohanást, sorban állást és kompromisszumokat, jó hír, hogy február 4-től Oroszlány, Várgesztes, Bokod és Dad is csatlakozik a Kifli.hu kiszállítási területéhez.

A döntést egyértelműen a vásárlói visszajelzések indokolták. A megrendelt termékek előre kiválasztott idősávban, akár 2 órán belül érkeznek meg az otthonokba.

„Az elmúlt időszakban Oroszlányból és a környező településekről is egyre több jelzést kaptunk arra, hogy nagy igény lenne egy megbízható, akár aznapi online bevásárlási szolgáltatásra. Célunk, hogy az itt élő családoknak időt spóroljunk és egy kényelmes alternatívát biztosítsunk a bevásárlásra. A kiszállítás elindításával mintegy 20 ezer ember életét tehetjük egyszerűbbé, miközben ugyanazt a minőséget és ár-érték arányt biztosítjuk, mint a nagyobb városokban. A saját márkás termékeink és az Xtra hűségprogram kombinációja sok esetben a piac egyik legkedvezőbb árú választást jelenti” – mondta Sasvári Szilveszter, a Kifli.hu marketingvezetője.

A Kifli.hu-nál friss zöldségek és gyümölcsök, húsok, kézműves pékáruk, helyi termelőktől származó finomságok, hűtött és fagyasztott termékek, drogériai és patikai cikkek, babatermékeket, gyerekjátékok, állateledel egyaránt elérhető. A választékban a speciális étrendet követők, a bio és növényi alapú alternatívákat keresők, valamint a családos vásárlók is könnyen összeállíthatják bevásárlásukat.

A Kifli.hu kínálatában kiemelt szerepet kapnak a saját márkás termékek – például a tejtermékek, alapélelmiszerek, szárazáruk és háztartási cikkek –, amelyek minőségben a nagy márkákkal, árban pedig a diszkont termékekkel versenyeznek. Az elmúlt években a Kifli.hu tudatosan alakította úgy vásárlói programjait, hogy azok valódi segítséget jelentsenek.

Az Xtra hűségprogram ingyenes, akár 2 órán belüli expressz szállítást biztosít, a saját márkás és BIO termékekre pedig 10 százalék kedvezményt kínál. A Kifli.hu saját márkás termékei a hagyományos szupermarketek és diszkontláncok árszintjén érhetők el, Xtra-tagsággal kiegészítve pedig sok esetben a piac legkedvezőbb árú megoldását jelentik, kiemelkedő minőség mellett.

Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket. A Kiflicske Klub a kisgyermekes családoknak exkluzív, csak klubtagoknak szóló kedvezményeket, valamint ingyenes kiszállítást biztosít minden nap 10:00 és 16:00 között. Az Akadálymentes Klub a 65 év felettieknek és a fogyatékkal élőknek nyújt segítséget: nekik a futárok a kipakolásban is segítenek, így a bevásárlás többé nem jelent fizikai megterhelést.

Legyen szó néhány apróság gyors beszerzéséről, a heti nagybevásárlás elintézéséről vagy egy különleges alkalom előkészítéséről, a Kifli.hu célja változatlan: minőségi, megbízható és elérhető megoldást nyújtani, amely időt szabadít fel mindarra, ami igazán számít.