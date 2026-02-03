2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kifli
Vásárlás

Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista

Pénzcentrum
2026. február 3. 21:01

Négy újabb településsel bővíti kiszállítási területét a Kifli.hu: 2026. február 4-től Oroszlány, Várgesztes, Bokod és Dad lakói is hozzáférnek az online szupermarket házhoz szállításához. A bővítéssel a térségben több mint 20 ezer ember számára válik elérhetővé az online bevásárlás olyan formában, amely árban is versenyképes a hagyományos szupermarketekkel és diszkontláncokkal szemben.

Azoknak, akik szeretnék elkerülni a hosszú munkanapok végén a bevásárlással járó rohanást, sorban állást és kompromisszumokat, jó hír, hogy február 4-től Oroszlány, Várgesztes, Bokod és Dad is csatlakozik a Kifli.hu kiszállítási területéhez. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntést egyértelműen a vásárlói visszajelzések indokolták. A megrendelt termékek előre kiválasztott idősávban, akár 2 órán belül érkeznek meg az otthonokba.

„Az elmúlt időszakban Oroszlányból és a környező településekről is egyre több jelzést kaptunk arra, hogy nagy igény lenne egy megbízható, akár aznapi online bevásárlási szolgáltatásra. Célunk, hogy az itt élő családoknak időt spóroljunk és egy kényelmes alternatívát biztosítsunk a bevásárlásra. A kiszállítás elindításával mintegy 20 ezer ember életét tehetjük egyszerűbbé, miközben ugyanazt a minőséget és ár-érték arányt biztosítjuk, mint a nagyobb városokban. A saját márkás termékeink és az Xtra hűségprogram kombinációja sok esetben a piac egyik legkedvezőbb árú választást jelenti” – mondta Sasvári Szilveszter, a Kifli.hu marketingvezetője.

A Kifli.hu-nál friss zöldségek és gyümölcsök, húsok, kézműves pékáruk, helyi termelőktől származó finomságok, hűtött és fagyasztott termékek, drogériai és patikai cikkek, babatermékeket, gyerekjátékok, állateledel egyaránt elérhető. A választékban a speciális étrendet követők, a bio és növényi alapú alternatívákat keresők, valamint a családos vásárlók is könnyen összeállíthatják bevásárlásukat.

A Kifli.hu kínálatában kiemelt szerepet kapnak a saját márkás termékek – például a tejtermékek, alapélelmiszerek, szárazáruk és háztartási cikkek –, amelyek minőségben a nagy márkákkal, árban pedig a diszkont termékekkel versenyeznek. Az elmúlt években a Kifli.hu tudatosan alakította úgy vásárlói programjait, hogy azok valódi segítséget jelentsenek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Xtra hűségprogram ingyenes, akár 2 órán belüli expressz szállítást biztosít, a saját márkás és BIO termékekre pedig 10 százalék kedvezményt kínál. A Kifli.hu saját márkás termékei a hagyományos szupermarketek és diszkontláncok árszintjén érhetők el, Xtra-tagsággal kiegészítve pedig sok esetben a piac legkedvezőbb árú megoldását jelentik, kiemelkedő minőség mellett.

Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket. A Kiflicske Klub a kisgyermekes családoknak exkluzív, csak klubtagoknak szóló kedvezményeket, valamint ingyenes kiszállítást biztosít minden nap 10:00 és 16:00 között. Az Akadálymentes Klub a 65 év felettieknek és a fogyatékkal élőknek nyújt segítséget: nekik a futárok a kipakolásban is segítenek, így a bevásárlás többé nem jelent fizikai megterhelést.

Legyen szó néhány apróság gyors beszerzéséről, a heti nagybevásárlás elintézéséről vagy egy különleges alkalom előkészítéséről, a Kifli.hu célja változatlan: minőségi, megbízható és elérhető megoldást nyújtani, amely időt szabadít fel mindarra, ami igazán számít.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #webshop #élelmiszer #kiskereskedelem #webáruház #kedvezmény #online kereskedelem #bevásárlás #online vásárlás #szállítás #szolgáltatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:32
20:09
20:01
19:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 3.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
2026. február 3.
Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban
2026. február 3.
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
1 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
2 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
1 hónapja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
5
1 hónapja
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Banktitok
A banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló információ vagy adat, amely ügyfél személyére, vagyoni helyzetére, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 20:09
Itt a friss hótérkép: hamarosan újabb hóréteg zúdul Magyarországra, mutatjuk, hol mennyi hó fog esni
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 19:02
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
Agrárszektor  |  2026. február 3. 20:29
Óriási beruházás Magyarországon: komoly felújítás vár sok állattartó telepre