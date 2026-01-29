A magyarországi kiskereskedelmi ágazatban 2026-ra olyan béremelési hullám indult el, amely érdemben meghaladja a várható, 3–4 százalékos inflációt.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A hűségprogramok az elmúlt évtizedben a magyar kiskereskedelem és szolgáltatási szektor megkerülhetetlen eszközeivé váltak. Míg korábban elsősorban csupán marketingfogásnak számítottak, mára a vásárlási folyamat szerves részét képezik, különösen az FMCG-, élelmiszer- és drogériapiacon. A kutatások egybehangzóan azt mutatják, hogy a magyar lakosság szinte teljes egészében érintett valamilyen hűségprogramban, miközben ezek a rendszerek a költési döntésekre is mérhető hatást gyakorolnak. Közülük is az egyik legnépszerűbb a Lidl Plus digitális hűségprogramja, amelynek segítségével a tavalyi évben 22,7 milliárd forint maradt a magyar háztartásoknál.
A Trade Magazin és a CPS GfK által publikált Loyalty 2023 ugyan nem mai kutatás, de a tendenciák azóta alig változhattak: az adatok szerint Magyarországon a háztartások 98 százaléka tagja legalább egy hűségprogramnak, ami európai összevetésben is rendkívül magas arányt jelent. Az elemzés szerint a magyar vásárlók 85 százaléka minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60 százalékuk több programot is aktívan igénybe vesz.
Ez azt mutatja, hogy a hűségprogramok nem „elfelejtett plasztikkártyák”, hanem valóban beépültek a vásárlási rutinba.
Egy elektronikai termékeket forgalmazó áruházlánc és az Opinio közös, szintén 2023-as reprezentatív kutatása megerősíti a felhasználási arányokat. A megkérdezettek közel fele kifejezetten azért regisztrál egy adott programba, mert az kézzelfogható kedvezményt kínál, míg további 51 százalék esetében az dönti el a csatlakozást, hogy az adott üzlet milyen előnyöket biztosít a tagok számára. Minden második vásárlás során valamilyen kedvezménykártya vagy applikáció aktiválásra kerül, ami jól mutatja, hogy a kedvezmények és pontgyűjtések közvetlenül befolyásolják a vásárlási döntéseket.
A Lidl Plus a legnépszerűbbek között
A különböző hűségprogramok közül is kiemelkedik a Lidl Plus, a kiskereskedelmi lánc vásárlóinak több, mint fele használja a digitális hűségprogramot, amelynek segítségével a tavalyi évben 22,7 milliárd forint maradt a magyar háztartásoknál. Az adatokból jól látható, hogy azon felhasználók, akik rendszeresen használták vásárlásaik során a Lidl Plus applikációt,
2025-ben éves szinten akár egy-két bevásárlás árát is megspórolhatták.
A Lidl Magyarország 2021-ben vezette be a digitális hűségprogramját, a Lidl Plus-t, hogy olyan felhasználóbarát szolgáltatást nyújtson vásárlóinak, ami megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is. A vállalat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai vásárlók rendkívül árérzékenyek, és az is látható, hogy a vevők egyre inkább pénzügyi segítségként tekintenek a digitális kedvezményekre.
„Az adatok azt igazolják, hogy a Lidl Plus ma már a családi költségvetés tervezésének alapvető része, hiszen a 2025-ös év során 22,7 milliárd forint közvetlenül a magyar embereknél maradt. Az eredmények pedig egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a rendszeres Lidl Plus felhasználók, jelentős összeget takaríthattak meg: a megtakarítások felső 10 százalékát elérő vásárlók az elmúlt évben átlagosan 50 000 forintot spórolhattak meg az applikáció használatával” – mondta Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény igazgatója a Pénzcentrumnak.
Következő lépcsőfok: a perszonalizáció és a személyre szabott kedvezmények
Az applikáció népszerűségét mutatja, hogy a vásárlók fele már rendszeresen használja, ugyanakkor még maradtak kiaknázatlan lehetőségek a személyre szabott kuponok aktiválásban és a költési célok után járó jutalmak figyelemmel követésében. Ezek olyan plusz forrást jelenthetnek, amelyek segítik a vevőket abban, hogy például kedvenc termékeikhez kedvezőbb áron juthassanak hozzá, valamilyen ajándéktermékben vagy éppen számlavégi kedvezményben részesüljenek.
Ez különösen fontos a fiatalabb vásárlóknak, a Deloitte amerikai fogyasztói viselkedését és a hűségprogramokhoz való viszonyát elemző 2025-ös kutatása szerint, az Y és Z generáció hajlandó megosztani személyes adatait a személyre szabottabb ajánlatok vagy élmények érdekében, kétharmaduk pedig hiper-személyre szabott hűségprogramokat is preferálna újfajta, még hangsúlyosabb kedvezmények érdekében.
Érdemes lehet ezért beállítani a kedvenc áruházat is, mert így az egyedi, helyi akciókról is értesülhetnek a felhasználók.
Apróságnak tűnő funkciók a mindennapok kényelmét szolgálják
A kedvezményeken túl az alkalmazás praktikus funkciókkal is segíti a mindennapokat. A digitális nyugták révén nincs szükség a papír alapú blokkok őrizgetésére, a rendszerben visszakereshető nyugtákat visszáruzáshoz és garanciális ügyintézéshez is elfogadják. A felületen elérhető a digitális szórólap, a bevásárlólista és a Lidl konyha receptjei is. Emellett az elektromos autóval közlekedők is az applikáción keresztül tölthetik járműveiket az áruházak parkolóiban, méghozzá kedvező áron.
Címlapkép és fotók: Lidl
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
