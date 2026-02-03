Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád

Újra futárcég nevével próbálnak adatokat és pénzt kicsalni a csalók: ezúttal a DPD-re hivatkozó SMS érkezik egy külföldi, fülöp-szigeteki számról. Az üzenet sikertelen kézbesítésre és sürgős átütemezésre hivatkozik, miközben egy, a hivatalos oldalra megszólalásig hasonlító linken bankkártyaadatokat kér. A módszer ismerős, mégis sokan bedőlhetnek neki, különösen ha éppen csomagot várnak.

Egy újabb, futárcég nevével visszaélő csaló SMS terjed Magyarországon: ezúttal egy Fülöp-szigeteki telefonszámról érkezett üzenet próbálja megtéveszteni a címzetteket. Az SMS a DPD futárszolgálat nevében arról tájékoztat, hogy a csomag kézbesítése sikertelen volt, ezért az átvétel átütemezésére van szükség. A szöveg hivatalos hangvételű, sürgető, és egy linkre kattintásra ösztönöz, ami már önmagában gyanúra adhat okot.

A csalás egyik kulcseleme a megtévesztés: az üzenetben szereplő webcím (dpdds.com/hu) nem a DPD hivatalos oldala, mégis könnyen összetéveszthető vele - az adatok egyeztetése után bankkártya-adatokat kért a "szolgáltatási díj" befizetésére, de ezt természetesen nem adtuk meg.

A szövegben olyan részletek szerepelnek – aláírás szükségessége, 24 órás raktári tárolás, visszaküldés kilátásba helyezése –, amelyek a címzettben az azonnali cselekvés érzetét keltik. A csalók gyakran arra számítanak, hogy sokan valóban várnak csomagot, így kevésbé gyanakvók.

A csaló sms

Külön figyelmeztető jel, hogy az üzenet egy külföldi, jelen esetben fülöp-szigeteki számról érkezett, miközben a nagy futárcégek magyarországi kézbesítésnél jellemzően hazai számokat vagy hivatalos értesítési csatornákat használnak. Szintén árulkodó, hogy az SMS válaszra („Y” elküldésére) buzdít, illetve arra kéri a címzettet, hogy manuálisan másolja be a linket a böngészőbe – ezek tipikus elemei az adathalász kampányoknak.