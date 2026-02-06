Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 6.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. február 6., péntek.

Névnap

Dorottya, Dóra

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.03 Ft

CHF: 414.8 Ft

GBP: 437.27 Ft

USD: 322.1 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 40360 Ft

MOL: 3980 Ft

RICHTER: 11330 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.07: Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű. Elszórtan, de inkább a délnyugati és északkeleti megyékben várható kisebb eső, zápor, másutt inkább csak elvétve eshet. Az északnyugati, nyugati szél kevés helyen élénkülhet meg. Hajnalban -1, +5, délután 5, 11 fokra számíthatunk.

2026.02.08: Többnyire erősen felhős idő valószínű, de főként a nyugati, délnyugati tájakon határozottabban is csökkenhet a felhőzet. Az északkeleti harmadban és a délnyugati határ közelében elszórtan lehet kisebb eső, amelyet északkeleten estétől havas eső, a hegyekben havazás is válthat. Az északnyugati, északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul. A csúcshőmérséklet általában 6, 11 fok között valószínű, de Borsodban pár fokkal hidegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.02.06)

Akciók

