2026. január 28. szerda Károly, Karola
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szingapúr, 2016. április 17. - Louis Vuitton Island Maison, az első délkelet-ázsiai Maison koncepcióüzlet. Az első Maison koncepcióüzlet, amely Délkelet-Ázsiában nyílik, és mindössze az ötödik a világon.
Vásárlás

Egyre nagyobb bajban a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon: súlyos hírek érkeztek az anyacégről

Pénzcentrum
2026. január 28. 14:14

Az LVMH részvényei szerdán jelentősen estek, miután a negyedik negyedéves eredmények csalódást okoztak a befektetőknek, és lassú kínai eladásokkal, valamint óvatos vezérigazgatói kilátásokkal sújtották a piacot. A részvények egy ponton 8,2%-kal zuhantak, miközben a luxuspiac többi szereplője, például a Kering, Moncler és Hermès is veszteségeket szenvedett el. Bernard Arnault óvatosságra intett, kiemelve a geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok kockázatait, miközben a LVMH fő divat- és bőráru részlege 3%-kal csökkent a negyedik negyedévben. A befektetők most a kínai kereslet és az árbevétel-növekedés alakulását figyelik a profitmarginok helyreállításához.

Az LVMH részvényei szerdán jelentős esést szenvedtek el, miután a negyedik negyedéves eredmények nem váltották be a befektetők várakozásait a luxuspiac gyors fellendülésével kapcsolatban. A piacot különösen a kínai eladások lassulása és Bernard Arnault vezérigazgató óvatos kilátásai nyugtalanították, ami 8,2%-os részvényárfolyam-esést, illetve 24 milliárd eurós piaci értékvesztést eredményezett - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A LVMH a világ legnagyobb luxusvállalata, amely a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon márkákat is birtokolja. Az árfolyamesés hatással volt a teljes szektorra, lehúzva a Gucci tulajdonosa, a Kering, valamint a Moncler és Hermès papírjait 2–5%-kal. A Barclays elemzője, Carole Madjo szerint ha a piac vezető szereplője óvatos, az árnyékot vet az egész luxuságazatra.

Kapcsolódó cikkeink:

A kínai piac különösen kulcsfontosságú a LVMH számára, amely tavaly Ázsiában a bevételek 26%-át realizálta Japán nélkül számítva. Bár a negyedik negyedévben a kínai értékesítés némileg nőtt, az elemzők többre számítottak, különösen a Richemont és Burberry korábbi optimista kilátásai után. A harmadik negyedéves növekedés ugyan reményt adott a luxuspiac hosszú visszaesésének végét illetően, de a negyedik negyedév lassulása a befektetők aggodalmát erősítette.

Bernard Arnault vezérigazgató óvatos hangot ütött meg a keddi eredményközlés után, kiemelve a geopolitikai válságok, gazdasági bizonytalanságok és a politikai környezet kockázatait. A LVMH idén továbbra is a költségkontrollra összpontosít, miközben a divat- és bőráru részleg, amely a vállalat fő nyereségforrása, 3%-os negyedik negyedéves visszaesést szenvedett el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A cég éves működési nyereséghányada 23,1%-ról 22%-ra csökkent, amit az amerikai vámok, a gyenge dollár és a lassuló kereslet egyaránt befolyásolt. A pénzügyi vezető, Cécile Cabanis szerint a marginok helyreállításához további árbevétel-növekedésre lesz szükség. Az ital- és pezsgődivízió 9%-os bevételcsökkenése is aggodalomra ad okot, noha ez a teljes bevételnek csak 6,6%-át teszi ki.

Bár a befektetők aggódnak a lassuló kínai kereslet miatt, egyes portfóliókezelők szerint a részvényárfolyam-esés túlreagálás. Christopher Rossbach, a J. Stern & Co portfóliómenedzsere szerint a LVMH fellendülése 2026-ban tovább folytatódhat, a kreatív megújulások, új kiskereskedelmi kezdeményezések és a kínai kereslet növekedése támogatásával.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #luxus #tőzsde #luxusáruház #részvény #kína #részvénypiac #befektetők #részvényárfolyam #luxuscikkek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:10
14:03
13:53
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
2026. január 28.
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
1 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
2 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
1 hónapja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
5
4 hete
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jövedelemrugalmasság
Megmutatja, hogy a jövedelem egy százalékos változása esetén mennyivel változik valamely termék iránti kereslet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 13:03
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 10:33
Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági
Agrárszektor  |  2026. január 28. 13:29
Itt a drágulás eredménye: már nem olyan jó üzlet az élelmiszer?