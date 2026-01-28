Egyre nagyobb bajban a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon: súlyos hírek érkeztek az anyacégről

Az LVMH részvényei szerdán jelentősen estek, miután a negyedik negyedéves eredmények csalódást okoztak a befektetőknek, és lassú kínai eladásokkal, valamint óvatos vezérigazgatói kilátásokkal sújtották a piacot. A részvények egy ponton 8,2%-kal zuhantak, miközben a luxuspiac többi szereplője, például a Kering, Moncler és Hermès is veszteségeket szenvedett el. Bernard Arnault óvatosságra intett, kiemelve a geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok kockázatait, miközben a LVMH fő divat- és bőráru részlege 3%-kal csökkent a negyedik negyedévben. A befektetők most a kínai kereslet és az árbevétel-növekedés alakulását figyelik a profitmarginok helyreállításához.

Az LVMH részvényei szerdán jelentős esést szenvedtek el, miután a negyedik negyedéves eredmények nem váltották be a befektetők várakozásait a luxuspiac gyors fellendülésével kapcsolatban. A piacot különösen a kínai eladások lassulása és Bernard Arnault vezérigazgató óvatos kilátásai nyugtalanították, ami 8,2%-os részvényárfolyam-esést, illetve 24 milliárd eurós piaci értékvesztést eredményezett - írja a Reuters.

A LVMH a világ legnagyobb luxusvállalata, amely a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon márkákat is birtokolja. Az árfolyamesés hatással volt a teljes szektorra, lehúzva a Gucci tulajdonosa, a Kering, valamint a Moncler és Hermès papírjait 2–5%-kal. A Barclays elemzője, Carole Madjo szerint ha a piac vezető szereplője óvatos, az árnyékot vet az egész luxuságazatra.

A kínai piac különösen kulcsfontosságú a LVMH számára, amely tavaly Ázsiában a bevételek 26%-át realizálta Japán nélkül számítva. Bár a negyedik negyedévben a kínai értékesítés némileg nőtt, az elemzők többre számítottak, különösen a Richemont és Burberry korábbi optimista kilátásai után. A harmadik negyedéves növekedés ugyan reményt adott a luxuspiac hosszú visszaesésének végét illetően, de a negyedik negyedév lassulása a befektetők aggodalmát erősítette.

Bernard Arnault vezérigazgató óvatos hangot ütött meg a keddi eredményközlés után, kiemelve a geopolitikai válságok, gazdasági bizonytalanságok és a politikai környezet kockázatait. A LVMH idén továbbra is a költségkontrollra összpontosít, miközben a divat- és bőráru részleg, amely a vállalat fő nyereségforrása, 3%-os negyedik negyedéves visszaesést szenvedett el.

A cég éves működési nyereséghányada 23,1%-ról 22%-ra csökkent, amit az amerikai vámok, a gyenge dollár és a lassuló kereslet egyaránt befolyásolt. A pénzügyi vezető, Cécile Cabanis szerint a marginok helyreállításához további árbevétel-növekedésre lesz szükség. Az ital- és pezsgődivízió 9%-os bevételcsökkenése is aggodalomra ad okot, noha ez a teljes bevételnek csak 6,6%-át teszi ki.

Bár a befektetők aggódnak a lassuló kínai kereslet miatt, egyes portfóliókezelők szerint a részvényárfolyam-esés túlreagálás. Christopher Rossbach, a J. Stern & Co portfóliómenedzsere szerint a LVMH fellendülése 2026-ban tovább folytatódhat, a kreatív megújulások, új kiskereskedelmi kezdeményezések és a kínai kereslet növekedése támogatásával.