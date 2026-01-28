Sorsdöntő év vár Oliver Bluméra, a Volkswagen vezérigazgatójára, akinek egyszerre kell megállítania a kínai piaci visszaesést és ledolgoznia a cég szoftveres lemaradását.
Egyre nagyobb bajban a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon: súlyos hírek érkeztek az anyacégről
Az LVMH részvényei szerdán jelentősen estek, miután a negyedik negyedéves eredmények csalódást okoztak a befektetőknek, és lassú kínai eladásokkal, valamint óvatos vezérigazgatói kilátásokkal sújtották a piacot. A részvények egy ponton 8,2%-kal zuhantak, miközben a luxuspiac többi szereplője, például a Kering, Moncler és Hermès is veszteségeket szenvedett el. Bernard Arnault óvatosságra intett, kiemelve a geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok kockázatait, miközben a LVMH fő divat- és bőráru részlege 3%-kal csökkent a negyedik negyedévben. A befektetők most a kínai kereslet és az árbevétel-növekedés alakulását figyelik a profitmarginok helyreállításához.
Az LVMH részvényei szerdán jelentős esést szenvedtek el, miután a negyedik negyedéves eredmények nem váltották be a befektetők várakozásait a luxuspiac gyors fellendülésével kapcsolatban. A piacot különösen a kínai eladások lassulása és Bernard Arnault vezérigazgató óvatos kilátásai nyugtalanították, ami 8,2%-os részvényárfolyam-esést, illetve 24 milliárd eurós piaci értékvesztést eredményezett - írja a Reuters.
A LVMH a világ legnagyobb luxusvállalata, amely a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon márkákat is birtokolja. Az árfolyamesés hatással volt a teljes szektorra, lehúzva a Gucci tulajdonosa, a Kering, valamint a Moncler és Hermès papírjait 2–5%-kal. A Barclays elemzője, Carole Madjo szerint ha a piac vezető szereplője óvatos, az árnyékot vet az egész luxuságazatra.
A kínai piac különösen kulcsfontosságú a LVMH számára, amely tavaly Ázsiában a bevételek 26%-át realizálta Japán nélkül számítva. Bár a negyedik negyedévben a kínai értékesítés némileg nőtt, az elemzők többre számítottak, különösen a Richemont és Burberry korábbi optimista kilátásai után. A harmadik negyedéves növekedés ugyan reményt adott a luxuspiac hosszú visszaesésének végét illetően, de a negyedik negyedév lassulása a befektetők aggodalmát erősítette.
Bernard Arnault vezérigazgató óvatos hangot ütött meg a keddi eredményközlés után, kiemelve a geopolitikai válságok, gazdasági bizonytalanságok és a politikai környezet kockázatait. A LVMH idén továbbra is a költségkontrollra összpontosít, miközben a divat- és bőráru részleg, amely a vállalat fő nyereségforrása, 3%-os negyedik negyedéves visszaesést szenvedett el.
A cég éves működési nyereséghányada 23,1%-ról 22%-ra csökkent, amit az amerikai vámok, a gyenge dollár és a lassuló kereslet egyaránt befolyásolt. A pénzügyi vezető, Cécile Cabanis szerint a marginok helyreállításához további árbevétel-növekedésre lesz szükség. Az ital- és pezsgődivízió 9%-os bevételcsökkenése is aggodalomra ad okot, noha ez a teljes bevételnek csak 6,6%-át teszi ki.
Bár a befektetők aggódnak a lassuló kínai kereslet miatt, egyes portfóliókezelők szerint a részvényárfolyam-esés túlreagálás. Christopher Rossbach, a J. Stern & Co portfóliómenedzsere szerint a LVMH fellendülése 2026-ban tovább folytatódhat, a kreatív megújulások, új kiskereskedelmi kezdeményezések és a kínai kereslet növekedése támogatásával.
Bár a megállapodás elsősorban a német járműgyártók számára lehet kedvező, több uniós tagállam szerint az alkoholexport terén is komoly áttörést hozhat.
Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok
Egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a vámkezelt, kis értékű csomagok száma Magyarországon.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.
Hivatalos, brutális árcédulával érkezik a Lego papucs: ennyiért lehet megvenni a meghökkentő darabot
Globális együttműködést indít a Lego és a Crocs. Ennek részeként a két márka február 16-tól dobja piacra az első közös terméket.
A Tesco 40 üzletében teszteli az Auror platformot, amely gyorsabb rendőrségi reagálást és lopások csökkentését célozza.
Kész, vége: a magyar vásárlók már most lemondhatnak a meggyről 2026-ban - olyan drága lesz, hogy élő ember nem fogja kifizetni
Történelmi magasságba emelkedtek a meggyárak Magyarországon, ami a feldolgozott termékek piacán is érezteti hatását.
A miniszter Facebook-bejegyzése szerint az intézkedések célja a vendéglátó-szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása.
150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?
150 forintos sör, 150 forintos ásványvíz és egy 7700 forintos airfryer: a szlovák Lidl akciós újságja nem semmi meglepetéseket tartogat.
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
A rendőrség biztonsági kamerafelvételek alapján keresi az ismeretlen férfit, és a lakosság segítségét kéri az azonosításához.
Irtó veszélyes termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem: sok magyar férfit érinthet a dolog
A jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.
Bár 2025 egészében átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, a részletes adatok jóval árnyaltabb képet mutatnak.
A drágulás oka az európai kínálat visszaesése, mivel a szokatlan hideg lassítja az érési folyamatot, miközben jelentősen növeli a külföldi üvegházak fűtési költségeit.
Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.
Az NKFH figyelmezteti a vásárlókat, hogy a termék egyes tételei súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Az Aldi újabb jelentős árcsökkentési intézkedést vezet be: 14-féle friss csirkehús árát mérsékli.
A magyar árrésstop jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, miközben a kormány különböző európai modelleket vizsgál, hogy tartósan fenntartható megoldást találjon.
A diszkontlánc az elmúlt két évben összesen közel 37 milliárd forintos veszteséget halmozott fel.
Soha nem látott téli roham: a szánkót, a hólapátot és az autóakkut úgy viszik a magyarok, mintha ingyen lenne
A múlt hét elején érkezett hideg és intenzív hóesés kapcsán megsokszorozódott a szánkókra és más téli játékokra, hólapátra és csúszásmentesítőkre érkező rendelések szám az eMAG-nál.
