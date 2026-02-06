Teszten a legnagyobb márkák beépíthető sütői: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni

Ugyanaz a recept, ugyanaz a hőfok, mégsem sikerül kétszer ugyanúgy. Az egyik adag jó, a másik nem. Felül megkapja, alul alig sül. A Tudatos Vásárlók Egyesületének friss beépíthető sütők terméktesztjéből kiderült, lehet, hogy nem magunkat kell hibáztatni. S nem is a receptet. Hanem a sütőt. A teszteredmények ugyanis azt mutatják, hogy óriási különbségek vannak abban, hogy a sütők mennyire sütnek egyenletesen, vagy éppen mennyire megbízhatóan melegítenek a beállított hőfokra.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 13 márka – Aeg, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Gorenje, Ikea, LG, Miele, Mora, Samsung, Smeg, Whirlpool – 47 beépíthető sütőjét vizsgálta nemzetközi együttműködésben. A tesztek során vizsgálták és pontozták:

a sütési teljesítményt,

az energiafogyasztást,

a használat és tisztítás egyszerűségét vagy éppen kihívásait,

a készülékek zajszintjét

és azt is, hogy megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak.

A leggyengébb modellek hőmérséklete akár 23˚C-kal is eltért a beállított értéktől.

Ilyen volt például az Ikea SPJUTBO 506.002.50 beépíthető sütője. Az elért hőmérsékletet aztán stabilan tartotta. Viszont a pontatlan beállítás az aprósütemények sütése esetében különösen hátrányosnak bizonyult.

A tapasztalatok szerint mindegyik sütési feladatnak más készülék lett a bajnoka, ezért vásárlás előtt érdemes átgondolni, milyen típusú ételeket készítünk leggyakrabban a sütőben.

Aprósütemények, habcsók és piskótatészta készítését is tesztelték, a grillfunkciót pedig kenyérpirítással és grillcsirke sütéssel. A gőzfunkcióval rendelkező modelleket lazac és zöldség, brokkoli, puding és kenyér sütésével tették próbára. A legjobb grillcsirkét például az LG WS7D7632WB sütője produkálta.

Amit érdemes észben tartani, hogy készenléti (stand-by) üzemmódban is fogyasztanak energiát a készülékek. Csupán három termék emelkedett ki a mezőnyből ilyen értelemben a 0 W stand-by fogyasztásával. Ilyen például az IKEA Matälskare sütője.

Több esetben is tapasztalták, hogy a sütő üvege, külső felülete vagy irányító panelja/gombjai 60-70°C-ra is felmelegednek. A legextrémebb tapasztalat, hogy a Mora VT 522 CX1 sütő üvege a sütéstesztek során 70,8°C-ra melegedett.

A tesztelt termékek átlagára a teszt publikálásakor 76 000 Ft és 1 310 000 Ft között mozgott. Összesítésben a legjobb eredménnyel végzett sütők az elérhető pontok 75%-át tudták elérni, míg a leggyengébb eredmény 48% lett. Az első 5 helyen Bosch, Miele és Whirlpool sütők végeztek. Közülük a legkedvezőbb áron elérhető termék 186 000 Ft.

„Ha hiteles forrásból tájékozódunk vásárlás előtt, kedvező áron vásárolhatunk kiválóan teljesítő termékeket. Egyáltalán nem szükséges egy vagyont elköltenünk, vagy csak a jól hangzó márkák felé venni az irányt a boltban” – foglalta össze Füves Eszter a terméktesztek projekt vezetője.