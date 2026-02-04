2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Brighton, Egyesült Királyság - 2011. július 7.: Bevásárlótáblák egy Tesco szupermarket előtt. A Tesco plc egy globális élelmiszer- és általános árucikk-kiskereskedelmi vállalat, amelynek székhelye az egyesült királyságbeli Cheshuntban
Vásárlás

A Tesco magyarországi kivonulásának az esélyéről vallott a hazai vezér: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell

Pénzcentrum
2026. február 4. 13:27

A magyar kiskereskedelem több fronton küzd a bizonytalan szabályozási környezettel, a visszafogott fogyasztói hangulattal és a szűkülő árrésekkel. A Tesco Magyarország vezérigazgatója, Pálinkás Zsolt az Indexnek adott interjújában elemezte az ágazat kihívásait, miközben ismét cáfolta a vállalat eladásáról szóló híreszteléseket - közölte az Index.

A kiskereskedelmi szektor jelenleg bizonytalan gazdasági és szabályozói környezetben működik, miközben a fogyasztói magatartás továbbra is visszafogott - nyilatkozta Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója. A vállalat belső mutatói, köztük a heti több millió tranzakció adataiból számított "magabiztossági index" azt jelzi, hogy a vásárlói bizalom hosszabb ideje negatív tartományban mozog, bár az elmúlt három-három és fél évben inkább stagnált, mint romlott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A kiskereskedelem különösen érzékenyen reagál a háztartások hangulatára" - hangsúlyozta a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a reálbérek emelkedése csak lassan csapódik le a költésekben. Ezért a vállalat stratégiájában az alkalmazkodóképesség és a gyors reagálás került előtérbe.

OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
EZ IS ÉRDEKELHET
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.

Az elmúlt öt év tapasztalatait összegezve Pálinkás kiemelte, hogy a kiskereskedelem egyszerre lett gyorsabb és kiszolgáltatottabb. "A járvány, az infláció, a háborús hatások és a szabályozói beavatkozások ugyanakkor arra kényszerítették a Tescót, hogy adatvezérelt irányba mozduljon, és gyorsabban reagáljon a piaci változásokra. A gyakori külső sokkok miatt maga a szektor sérülékenyebb lett, mert egy-egy döntés akár milliárdos nagyságrendű következményekkel járhat a forgalomra vagy az eredményre" - fejtette ki.

A fogyasztás helyzetét árnyaltan értékelte a vezérigazgató. Míg a szolgáltatásokban és bizonyos online csatornákban élénkülés látszik, az élelmiszer-vásárlás volumene továbbra is inkább stagnál. A kosárértékek lassan emelkednek, de ez inkább áremelkedésből, mint valódi mennyiségi bővülésből fakad, ami a háztartások óvatosságát jelzi.

A 2022-2023-as inflációs időszak egyik fő tanulsága, hogy a fogyasztók meglepően gyorsan változtatják szokásaikat. Akkoriban sok kosárban kevesebb termék jelent meg, nőtt a saját márkák aránya, és felértékelődött az akciók szerepe. A Tesco ebből azt a következtetést vonta le, hogy a trendeket még korábban kell felismerni, és hamarabb szükséges módosítani a kínálaton.

Az infláció okairól szólva Pálinkás rámutatott, hogy a beszállítók, a kereskedők és a fogyasztók egyaránt érintettek voltak a folyamatban. "A termelők költségei (az energia, az alapanyag és a szállítás) drasztikusan emelkedtek, amit csak részben tudtak továbbhárítani. A kiskereskedelemben az árrések szűkültek, különösen az ársapkák, majd most az árréssapkák bevezetése után, így több lánc veszteségeket realizált. A vásárlók pedig saját pénztárcájukon érezték meg a drágulást, és visszafogták a vásárlásaikat" - mondta.

A vezérigazgató hivatkozott a Gazdasági Versenyhivatal elemzésére is, amely szerint az infláció fő hajtóereje nem a kiskereskedelmi profit, hanem a beszerzési árak ugrása volt. A GVH tejtermékek és tojás piacán végzett ágazati felmérései is rámutattak, hogy az infláció összetett folyamat volt, amelyet nem lehet egyetlen szereplőre leegyszerűsíteni.

Pálinkás Zsolt szerint az árréstop kivezetésének most jött el az ideális pillanata,

mivel a csökkenő világpiaci árak mellett ennek lenne a legkisebb hatása a fogyasztói árakra. Hangsúlyozta, hogy a kiskereskedelemben hagyományosan alacsonyak a marzsok, így nehéz valódi extraprofitról beszélni, különösen egy olyan időszak után, amikor több lánc is veszteséges volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Tesco esetében a sajtóban említett két év alatti 32 milliárd forintos veszteség nagyjából helytálló - erősítette meg a vezérigazgató. A 2025-ös pénzügyi év eredményeiről konkrét számokat nem közölt, de jelezte, hogy a teljesítmény nagyjából követte az iparági trendeket: az online értékesítés tovább nőtt, miközben a fizikai üzletekben inkább stagnálás volt tapasztalható.

A 116,3 milliárd forintos alaptőke-csökkentéssel kapcsolatos eladási pletykákra reagálva Pálinkás határozottan cáfolta a spekulációkat: "Bárcsak egyszer megélném, hogy egy interjú során nem kérdeznek a Tesco Magyarország értékesítéséről. Hosszú évek óta cáfolom ezeket a híreszteléseket. Szerintem elég bizonyíték, hogy még mindig itt vagyunk és idén a harmincadik születésnapunkat ünnepeljük." Kifejtette, hogy az alaptőke-csökkentés pusztán pénzügyi-technikai lépés volt, nem pedig cégeladási előkészület.

A diszkontok előretörésével kapcsolatban a vezérigazgató elismerte, hogy ezeknek a láncoknak jobban kedvez a jelenlegi gazdasági helyzet: kisebb, a lakóhelyhez közelebb lévő üzletekkel, jobb árpercepcióval és alacsonyabb működési költségekkel dolgoznak. Ugyanakkor a nemzetközi tapasztalatok árnyaltabb képet mutatnak - Angliában például éppen a nagy alapterületű áruházak teljesítenek a legerősebben.

A Tesco stratégiájának egyik új eleme a Premier bolt koncepció, amelyet "tanulási terepként indítottak". A csepeli pilot eredményei a vártnál kedvezőbbek lettek. Angliában ez a formátum több ezer egységgel működik és évi mintegy 20 százalékos növekedést mutat, Magyarországon azonban a piaci sajátosságok miatt óvatosabban haladnak a bevezetéssel.

A hazai beszállítók kapcsán Pálinkás kiemelte, hogy a Tesco számára stratégiai kérdés a magyar partnerek bevonása, különösen a friss élelmiszerek esetében. Élelmiszer-forgalmuk több mint 70 százaléka magyar szállítópartnerektől érkezik, akiknek hosszú távú szerződésekkel igyekeznek stabilitást biztosítani.

A munkaerőpiaci helyzetről szólva a vezérigazgató elmondta, hogy jelenleg könnyebb új kollégákat toborozni, mint a járvány utáni években volt. A fluktuáció azonban továbbra is kihívást jelent, ezért megtartási programokra, belső képzésekre és rugalmas munkarendre helyezik a hangsúlyt. "Idén mintegy 3,6 milliárd forintot fordítunk béremelésre, amelyből a bolti és logisztikai dolgozók bére közel 7,2 százalékkal emelkedett. Ez kifejezetten jelentős lépésnek számít a szektorban, és azt a célt szolgálja, hogy a vállalat versenyképes maradjon a munkaerőpiacon" - mondta.

Pálinkás Zsolt szerint a következő öt-tíz évben három nagy trend formálja át az élelmiszer-kiskereskedelmet: a kényelmi termékek térnyerése, a technológiai forradalom és az egészségtudatosság-fenntarthatóság erősödése. "Az a kiskereskedelmi lánc lesz sikeres a következő években, amely egyszerre tud kényelmet és minőséget, jó ár-érték arányt és felelősebb működést kínálni" - zárta gondolatait a vezérigazgató.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Tesco #élelmiszer #béremelés #kiskereskedelem #infláció #gazdaság #munkaerőpiac #online kereskedelem #árstop #árrésstop

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:27
13:14
13:04
12:30
12:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
2026. február 4.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
2026. február 3.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
1 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
3 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
2 hónapja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
5
1 hónapja
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 13:04
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 10:04
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
Agrárszektor  |  2026. február 4. 12:29
Razzia kezdődik itthon: sokaknál megjelenhet a hatóság áprilisig