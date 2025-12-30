2025. december 30. kedd Dávid
A Lidl nagy német élelmiszerüzletlánc a Designer Outlet Parndorf közelében és a bevásárlószatyrokkal távozó emberek
Vásárlás

Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni

Pénzcentrum
2025. december 30. 14:30

A The European Correspondent két, a Lidlből származó adatgyűjtése rávilágít arra, hogy a mindennapi élelmiszerek költségei jelentősen eltérnek Európa-szerte, a helyi mediánbérhez viszonyítva pedig drámai egyenlőtlenségek tapasztalhatók.

The European Correspondent tudósítói a Lidlben vásároltak, hogy megnézzék az alapvető termékek árait különböző európai országokban, mindig a legolcsóbb elérhető opciót választva. A költségek összehasonlítása után kiderült, hogy egy átlagos élelmiszerkosár ára jelentősen eltérést mutat országonként.

A kosár hat alapvető élelmiszert tartalmazott: alma, uborka, rizs, olívaolaj, kávé és Nutella, melyek árait kilenc különböző európai országban nézték meg.

A legdrágább kosár talán nem meglepő módon Svájcban volt, itt a fentebb felsorolt élelmiszerekért összesen 23,4 eurót kellett fizetni. A legolcsóbb kosár pedig Bulgáriáé, itt összesen 15,4 euróba kerültek az élelmiszerek.

A különbség tehát a legdrágább és a legolcsóbb kosár között 8 euró, ami a legolcsóbb kosár árának több mint 50%-a. Érdekesség még, hogy az olaszországi és máltai árak meglehetősen közel állnak egymáshoz, a teljes kosárérték az előbbi országban 17,6 euró, az utóbbiban pedig 17,4 euró.

Jelentős árkülönbségek figyelhetők meg az egyes termékeknél is: például a Nutella drágább Bulgáriában (5,6 euró), mint Svájcban (4,8 euró), de Máltán a legolcsóbb (3,3 euró)  és Lettországban a legdrágább (5,9 euró). Az olívaolaj pedig, Görögországban (3,2 euró) és Bulgáriában (3,3 euró) volt a legolcsóbb.

The European Correspondent azt is megnézte, hogy az egyes országokban a mediánbérek alapján hány élelmiszerkosarat engedhetnének meg maguknak az emberek egy hónapban. Itt 11 ország adatai vetették össze.

Megdöbbentő, hogy bár Svájc a vizsgált országok közül a legdrágább, mégis ebben az adatsorban is vezeti a listát: a mediánbérből élők összesen 258 alkalommal tudják kifizetni az élelmiszerkosarat. A legkevesebb kosarat az emberek Bulgáriában (42), Szerbiában (45), Lettországban (51) és Lengyelországban (54) tudják megvásárolni az országok mediánbére alapján.
Címlapkép: Getty Images
