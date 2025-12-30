Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európában, így ezekkel nem árt tisztában lenni, ha külföldön ülünk volánhoz Szilveszterkor.
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
A The European Correspondent két, a Lidlből származó adatgyűjtése rávilágít arra, hogy a mindennapi élelmiszerek költségei jelentősen eltérnek Európa-szerte, a helyi mediánbérhez viszonyítva pedig drámai egyenlőtlenségek tapasztalhatók.
The European Correspondent tudósítói a Lidlben vásároltak, hogy megnézzék az alapvető termékek árait különböző európai országokban, mindig a legolcsóbb elérhető opciót választva. A költségek összehasonlítása után kiderült, hogy egy átlagos élelmiszerkosár ára jelentősen eltérést mutat országonként.
A kosár hat alapvető élelmiszert tartalmazott: alma, uborka, rizs, olívaolaj, kávé és Nutella, melyek árait kilenc különböző európai országban nézték meg.
A legdrágább kosár talán nem meglepő módon Svájcban volt, itt a fentebb felsorolt élelmiszerekért összesen 23,4 eurót kellett fizetni. A legolcsóbb kosár pedig Bulgáriáé, itt összesen 15,4 euróba kerültek az élelmiszerek.
A különbség tehát a legdrágább és a legolcsóbb kosár között 8 euró, ami a legolcsóbb kosár árának több mint 50%-a. Érdekesség még, hogy az olaszországi és máltai árak meglehetősen közel állnak egymáshoz, a teljes kosárérték az előbbi országban 17,6 euró, az utóbbiban pedig 17,4 euró.
Jelentős árkülönbségek figyelhetők meg az egyes termékeknél is: például a Nutella drágább Bulgáriában (5,6 euró), mint Svájcban (4,8 euró), de Máltán a legolcsóbb (3,3 euró) és Lettországban a legdrágább (5,9 euró). Az olívaolaj pedig, Görögországban (3,2 euró) és Bulgáriában (3,3 euró) volt a legolcsóbb.
The European Correspondent azt is megnézte, hogy az egyes országokban a mediánbérek alapján hány élelmiszerkosarat engedhetnének meg maguknak az emberek egy hónapban. Itt 11 ország adatai vetették össze.
Megdöbbentő, hogy bár Svájc a vizsgált országok közül a legdrágább, mégis ebben az adatsorban is vezeti a listát: a mediánbérből élők összesen 258 alkalommal tudják kifizetni az élelmiszerkosarat. A legkevesebb kosarat az emberek Bulgáriában (42), Szerbiában (45), Lettországban (51) és Lengyelországban (54) tudják megvásárolni az országok mediánbére alapján.
Hihetetlen árak a parlamenti étteremben: potom pénzért ebédelhetnek a politikusok, mutatjuk a friss étlapot
Az Országház éttermének étlapja ritkán látható bepillantást ad abba, milyen árakon ebédelhetnek a parlamentben dolgozók.
A buborékos ital évtizedek óta a bőség, a szerencse és az újrakezdés szimbóluma, amely nélkül sokak számára elképzelhetetlen a karácsony vagy a szilveszter.
Óriási átverésekkel indultak el a nagy leértékelések a magyar üzletekben: erre nagyon figyelj, ha ma vásárolsz
A karácsony utáni leárazások sokak számára az év legizgalmasabb időszakát jelentik, ám nem árt résen lenni.
Az év utolsó napjai hagyományosan a virsli és a pezsgő fő szezonját jelentik: december végén akár két‑háromszorosára is nő ezeknek a termékeknek a forgalma.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
A december 27-e sokak számára régóta várt dátum, ekkor indulnak ugyanis a karácsony utáni nagy leárazások a boltokban.
Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok
A virsli áránál érdemi csökkenésre csak hónapok múlva lehet számítani, hiába indult már el lefelé a sertésár a termékpályán.
A kínai eredetű Temu online piactér működési modellje gyökeresen megváltozhat az Európai Unió tervezett vámszabály-módosításai miatt.
Komoly mértékben akciózza le a Lidl hétfőtől több egészségügyi termék árát, ami akár életmódváltásban is segíthet.
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
Karácsony után minden évben beindul az ajándékvisszaváltási roham, csakhogy a visszaváltással kapcsolatban sok tévhit él.
Népszerű trópusi csemege teremhet dögivel a magyar földeken: ellenálóbb a búzánál, kukoricánál, napraforgónál is
A földimogyoró a jövő alternatív növénye lehet a hazai szántóföldeken. Jobban alkalmazkodik a megváltozott klímához a búzánál, kukoricánál, napraforgónál.
Újra itt a tűzijáték-vásár a nagy áruházak parkolóiban: ennyibe kerül 2025-ben a szilveszteri durrogtatás
Hamarosan megjelennek a tűzijáték-árusok a nagyobb áruházak parkolóiban, ahol december 28. és 31. között lehet beszerezni a szilveszteri pirotechnikai eszközöket.
Hihetetlen az ok, de nagyon komoly boltbezárási hullám jöhet Magyarországon: sokak kedvenc helye tűnhet el
A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag idén háromrészes sorozatban vizsgálta meg a hamisítás piacát Magyarországon.
Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
Mutatjuk, milyen last minute egyedi ajándék, élmény ajándék vagy karácsonyi DIY csináld magad meglepetés ötletek léteznek, amivel nem lehet melléfogni.
A borravaló mértéke átalakulóban van, szektoronként eltér, és az évszakok is érezhetően befolyásolják.
Az érintett árucikkek forgalomból történő kivonása folyamatban van.
Az alkoholmentes szegmens, ami az alkoholmentes lagereket és radlereket is tartalmazza, az elmúlt 10 évben jelentős növekedést mutatott.
Te is vásároltál ilyen gyümölcsöt a SPAR-ban? Meg ne edd, most közölték, növényvédőszerrel szennyezett!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve a SPAR azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról.
Bár 2025-ben a kakaó ára korrigált a korábbi csúcsokhoz képest, még mindig kétszerese a néhány évvel ezelőtti szintnek.
