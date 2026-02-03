Döbbenetes változás jön a kávépiacon, így szabályozzák az összetevőket a jövőben

A Magyar Élelmiszerkönyv módosításával a fogyasztók egyértelműbb tájékoztatást kapnak a kávék, pótkávék és kávékeverékek minőségéről, összetételéről és jelöléséről. A változások kiterjednek a koffeintartalomra, az ízesített és koffeinmentes termékekre, valamint a kávéspecialitásokra is, írja az Infostart.

A csütörtökön nyilvánosságra hozott módosítástervezet célja, hogy a fogyasztók részére a kávé- és pótkávé termékek esetén az uniós előírásokon túlmenően is biztosítva legyen a minőségre, összetételre és megnevezésre vonatkozó pontos, részletes tájékoztatás.

A Magyar Élelmiszerkönyvben a kávé, pótkávé, kávékeverékek, kávé- és cikóriakivonatok, valamint azonnal oldódó kávékeverékek előírásait pontosítják. A cél, hogy a vásárlók egyértelműen megismerhessék a termékek összetételét, minőségét és jelölését, összhangban az uniós jogharmonizációval és a piaci átláthatóság növelésével.

A módosítás új kategóriaként bevezeti a kávéspecialitásokat, és részletesen meghatározza az összetevőket, a minőségi eltéréseket, valamint a jelölési követelményeket. A koffeintartalomra vonatkozóan is új szabályok lépnek életbe, ideértve a koffeinmentes termékeket és az édesítőszerek alkalmazását.

A pörkölt kávé és a nyerskávé fogalmát, valamint nedvesség- és koffeintartalmát is pontosítják. A jelölésnek világosan tükröznie kell a koffeinmentes vagy ízesített termékek jellemzőit.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A módosított Élelmiszerkönyv meghatározza a kávétermékek fizikai, kémiai és érzékszervi minőségi kritériumait, például a nedvességtartalmat, hamutartalmat, koffeintartalmat, szemcseméretet, színt és ízvilágot.

Ha a változtatások életbe lépnek, a régi szabályok szerint gyártott kávék a hatályba lépéstől számított 24 hónapig még forgalmazhatók.