A pörkölőben dolgozó emberek különleges kávécsomagokat töltenek.
Vásárlás

Döbbenetes változás jön a kávépiacon, így szabályozzák az összetevőket a jövőben

Pénzcentrum
2026. február 3. 14:01

A Magyar Élelmiszerkönyv módosításával a fogyasztók egyértelműbb tájékoztatást kapnak a kávék, pótkávék és kávékeverékek minőségéről, összetételéről és jelöléséről. A változások kiterjednek a koffeintartalomra, az ízesített és koffeinmentes termékekre, valamint a kávéspecialitásokra is, írja az Infostart.

A csütörtökön nyilvánosságra hozott módosítástervezet célja, hogy a fogyasztók részére a kávé- és pótkávé termékek esetén az uniós előírásokon túlmenően is biztosítva legyen a minőségre, összetételre és megnevezésre vonatkozó pontos, részletes tájékoztatás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Élelmiszerkönyvben a kávé, pótkávé, kávékeverékek, kávé- és cikóriakivonatok, valamint azonnal oldódó kávékeverékek előírásait pontosítják. A cél, hogy a vásárlók egyértelműen megismerhessék a termékek összetételét, minőségét és jelölését, összhangban az uniós jogharmonizációval és a piaci átláthatóság növelésével.

A módosítás új kategóriaként bevezeti a kávéspecialitásokat, és részletesen meghatározza az összetevőket, a minőségi eltéréseket, valamint a jelölési követelményeket. A koffeintartalomra vonatkozóan is új szabályok lépnek életbe, ideértve a koffeinmentes termékeket és az édesítőszerek alkalmazását.

Kapcsolódó cikkeink:

A pörkölt kávé és a nyerskávé fogalmát, valamint nedvesség- és koffeintartalmát is pontosítják. A jelölésnek világosan tükröznie kell a koffeinmentes vagy ízesített termékek jellemzőit.

A módosított Élelmiszerkönyv meghatározza a kávétermékek fizikai, kémiai és érzékszervi minőségi kritériumait, például a nedvességtartalmat, hamutartalmat, koffeintartalmat, szemcseméretet, színt és ízvilágot.

Ha a változtatások életbe lépnek, a régi szabályok szerint gyártott kávék a hatályba lépéstől számított 24 hónapig még forgalmazhatók.
Címlapkép: Getty Images
