Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.
Évtizedek óta nem volt ilyen a magyar adósok feketelistáján: mi történik a bedőlt hitelekkel?
A BISZ Zrt. friss adatai szerint húszéves mélypontra csökkent Magyarországon a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott lakossági hitelmulasztások száma: 2025 végén 449 ezer mulasztás szerepelt a rendszerben, miközben a vállalati szektorban is javult a fizetési fegyelem.
A korábban BAR-listaként ismert Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott lakossági hitelmulasztások száma jelentős csökkenést mutat a BISZ Zrt. által nemrég nyilvánosságra hozott adatok alapján. Az elmúlt két évtizedben nem tapasztalt kedvező helyzet alakult ki: 2025 végére 449 ezerre mérséklődött a rendszerben rögzített lakossági mulasztások száma. A pozitív trend a vállalati szférában is megfigyelhető, ahol ugyancsak javult a fizetési fegyelem - írja a Portfolio.
A KHR működése 2012-ben jelentős átalakuláson ment keresztül. Azóta a lakossági alrendszer már nemcsak a problémás hiteleket tartja nyilván, hanem valamennyi fennálló és újonnan kötött hitelszerződés adatait is rögzíti, a pénzügyi intézmények bejelentései alapján. A teljes adatbázisban jelenleg 4,86 millió természetes személy információi szerepelnek, ami éves összevetésben 2,3 százalékos visszaesésnek felel meg. Ez a csökkenés azért különösen figyelemre méltó, mert a lakossági hitelezés dinamikusan bővül. Mindez arra utal, hogy kevesebb ember rendelkezik hiteltartozással, ugyanakkor az egy főre jutó adósságállomány emelkedett.
A mulasztásos nyilvántartásba kerülés szigorú feltételekhez kötött. Egy magánszemély akkor kerül fel a listára, ha hiteltartozása meghaladja a mindenkori minimálbér összegét, és ezt az adósságot megszakítás nélkül több mint 90 napon át nem egyenlíti ki. A két feltételnek egyidejűleg kell fennállnia. A kilencven napos időszak számítása attól a naptól kezdődik, amikor a tartozás először lépi túl a minimálbér értékét. Ha a tartozás akár egyetlen napra is a küszöbérték alá süllyed, az időmérés elölről indul.
A pénzügyi intézmények szigorú eljárásrendet követnek a mulasztások kezelésénél. Kötelesek az ügyfelet legalább 30 nappal korábban írásban értesíteni, mielőtt az adatokat továbbítanák a KHR felé. Amennyiben az adós ebben az időszakban rendezi tartozását, vagy az adósság összege a minimálbér alá csökken, elkerülheti a negatív listára kerülést. A rendszer megkülönbözteti az aktív mulasztásokat, amikor a tartozás még fennáll, valamint a lezárt eseteket, amikor az adósságot már rendezték. Az adatok megőrzési ideje eltérő: ha az ügyfél együttműködésével történt a rendezés, az információk egy évig maradnak a rendszerben, míg megállapodás hiányában, illetve veszteségként történő leírás esetén öt évig.
A 2025. év végi állapot szerint 449 ezer fennálló és 184 ezer lezárt tartozás szerepelt a nyilvántartásban. A 2008-tól rendelkezésre álló historikus adatok alapján mindkét érték rekordalacsonynak tekinthető. További kedvező fejlemény, hogy egyetlen év alatt 12,2 százalékkal mérséklődött a mulasztások összesített száma.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Magyar Nemzeti Bank szektorspecifikus statisztikái további részleteket is megmutatnak. 2025 szeptemberének végén a háztartási hitelállomány mindössze 1,1 százaléka volt 90 napot meghaladó késedelemben, ami stagnálást jelent az előző negyedévhez képest. A forintban denominált hitelek közül a gépjárműhitelek állományának 2,1 százaléka, míg a személyi kölcsönök 2,9 százaléka tartozott ebbe a kategóriába. Az újonnan bevezetett munkáshiteleknél kilenc hónap elteltével 0,6 százalékos késedelmi arány mutatkozott.
A vállalati szegmensben már a 2012-es reform előtt is szerepeltek a rendszerben a pontosan törlesztett hitelszerződések adatai. A BISZ Zrt. vállalkozási alrendszere jelenleg 131 ezer cég információit kezeli, ami 2021 vége óta folyamatos, összesen mintegy 15 ezres állománycsökkenést jelent. A lakossági tendenciákhoz hasonlóan a vállalkozások körében is mérséklődött a fennálló hitelszerződések száma: 2025-ben 375 ezerről 373 ezerre csökkent.
A vállalkozási KHR sajátossága, hogy egyetlen szerződéshez korlátlan számú késedelem kapcsolódhat, mivel egy cég ugyanazon hitelszerződés kapcsán többször is fizetési elmaradásba kerülhet. A nyilvántartott késedelmek közül egyszerre legfeljebb egy lehet aktív státuszú, míg a lezárt esetek öt éven át maradnak az adatbázisban. Bár a megszűnt késedelmek száma az utóbbi időszakban emelkedett, a fennálló késedelmek 15 ezerre történő csökkenése egyértelműen a vállalkozások javuló fizetőképességére utal.
Az egyik hazai bank friss adatai szerint a szeptember óta igényelt Otthon Start lakáshitelek felvevőinek közel kétharmada 35 évesnél fiatalabb.
Hatalmas bejelentést tett a népszerű pénzügyi szolgáltató: olcsóbb lesz a készpénzfelvétel, komoly díjcsökkenés várható
Míg a Revolut nem módosított a készpénzfelvételi limitjein, a Wise követte a hazai szabályozást és megemelte a díjmentes készpénzfelvételi határt.
Magas kölcsönösszegeknél nincs változás, vagyis a legkedvezőbb kamatozású ajánlatok ugyanolyan feltételekkel érhetők el.
Tizenkét év után először emeltek a díjmentes készpénzfelvétel limitjén, de nem mindenki élhet vele automatikusan.
Nem csak az alapdíj, hanem a számlához kapcsolódó megbízások költsége, sőt a bankkártyadíjak is módosulnak.
Az Európai Bizottság megállapította, hogy a módosítás károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett.
Brutális kamatakciót hirdetett a hazai nagybank: elképesztő feltételekkel kínálják az Otthon Start hitelt
Újabb kamatcsökkentéssel éleződik a verseny a támogatott lakáshiteleknél: februártól az UniCredit Bank már 2,80 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.
Tavaly áprilisban az Európai Unió Bírósága (EUB) egy olyan ítéletet hozott, amely alaposan felkavarta az állóvizet a devizahitelesek ügyében.
Ma már csaknem minden pénzintézet legalább 200 ezer forintos jóváírással próbálja megszerezni az ügyfeleket az Otthon Start-program keretében.
A társasházi építményi jog célja, hogy az épülő lakások vásárlói már az építkezés alatt földhivatali bejegyzéssel rendelkező, vagyoni értékű jogot szerezzenek.
A pénzforgalmi szolgáltatóknak honlapjukon jól látható helyen közzé kell tenniük telefonos menürendszerük struktúráját.
Hiába közelíti a bruttó átlagkereset a 700 ezer forintot, a lakáshitel-felvételi lehetőségeket továbbra is szigorúan behatárolják a jövedelmi korlátok és a kamatszintek.
A magyar állam 2026 eleji eurókötvény‑kibocsátása iránt óriási volt a kereslet, mégis jól látszik, hogy az ország finanszírozási költségei továbbra is a régió és az...
A digitális fizetések fejlődését Magyarországon a technológiai innovációk mellett leginkább a szabályozás alakítja.
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
Január 1-jétől 11 százalékkal emelkedett a minimálbér, ami nemcsak a fizetéseket, hanem a végrehajtási letiltások gyakorlatát is módosítja.
Súlyos hitelcsapdába kerülhet rengeteg magyar 2026-ban: csak így lehet kivédeni, érdemes mihamarabb lépni
Az új év kezdetén a fogadalmak közül gyakran kimarad rendezetlen tartozásaink kezelése.
A leállás érinti az internetbankot, a mobilbankot, a SingleMarket platformot, valamint az online termékigénylési funkciókat is.
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
A felügyeleti hatóságok különös figyelmet fordítanak a nem teljesítő követelés állományok felépülésének megakadályozására, illetve a magas állományok leépítésére.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!