Laptop, dokumentumok és idősebb férfi írása otthoni könyvelés jelzáloghitel, biztosítás vagy nyugdíj. Adók, információs összefoglaló és idős ember tervezi a pénzügyeket, költségvetési tervet vagy megtakarítási ellenőrző listát.
Hitel

Évtizedek óta nem volt ilyen a magyar adósok feketelistáján: mi történik a bedőlt hitelekkel?

Pénzcentrum
2026. február 5. 17:01

A BISZ Zrt. friss adatai szerint húszéves mélypontra csökkent Magyarországon a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott lakossági hitelmulasztások száma: 2025 végén 449 ezer mulasztás szerepelt a rendszerben, miközben a vállalati szektorban is javult a fizetési fegyelem.

A korábban BAR-listaként ismert Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott lakossági hitelmulasztások száma jelentős csökkenést mutat a BISZ Zrt. által nemrég nyilvánosságra hozott adatok alapján. Az elmúlt két évtizedben nem tapasztalt kedvező helyzet alakult ki: 2025 végére 449 ezerre mérséklődött a rendszerben rögzített lakossági mulasztások száma. A pozitív trend a vállalati szférában is megfigyelhető, ahol ugyancsak javult a fizetési fegyelem - írja a Portfolio

A KHR működése 2012-ben jelentős átalakuláson ment keresztül. Azóta a lakossági alrendszer már nemcsak a problémás hiteleket tartja nyilván, hanem valamennyi fennálló és újonnan kötött hitelszerződés adatait is rögzíti, a pénzügyi intézmények bejelentései alapján. A teljes adatbázisban jelenleg 4,86 millió természetes személy információi szerepelnek, ami éves összevetésben 2,3 százalékos visszaesésnek felel meg. Ez a csökkenés azért különösen figyelemre méltó, mert a lakossági hitelezés dinamikusan bővül. Mindez arra utal, hogy kevesebb ember rendelkezik hiteltartozással, ugyanakkor az egy főre jutó adósságállomány emelkedett.

A mulasztásos nyilvántartásba kerülés szigorú feltételekhez kötött. Egy magánszemély akkor kerül fel a listára, ha hiteltartozása meghaladja a mindenkori minimálbér összegét, és ezt az adósságot megszakítás nélkül több mint 90 napon át nem egyenlíti ki. A két feltételnek egyidejűleg kell fennállnia. A kilencven napos időszak számítása attól a naptól kezdődik, amikor a tartozás először lépi túl a minimálbér értékét. Ha a tartozás akár egyetlen napra is a küszöbérték alá süllyed, az időmérés elölről indul.

A pénzügyi intézmények szigorú eljárásrendet követnek a mulasztások kezelésénél. Kötelesek az ügyfelet legalább 30 nappal korábban írásban értesíteni, mielőtt az adatokat továbbítanák a KHR felé. Amennyiben az adós ebben az időszakban rendezi tartozását, vagy az adósság összege a minimálbér alá csökken, elkerülheti a negatív listára kerülést. A rendszer megkülönbözteti az aktív mulasztásokat, amikor a tartozás még fennáll, valamint a lezárt eseteket, amikor az adósságot már rendezték. Az adatok megőrzési ideje eltérő: ha az ügyfél együttműködésével történt a rendezés, az információk egy évig maradnak a rendszerben, míg megállapodás hiányában, illetve veszteségként történő leírás esetén öt évig.

A 2025. év végi állapot szerint 449 ezer fennálló és 184 ezer lezárt tartozás szerepelt a nyilvántartásban. A 2008-tól rendelkezésre álló historikus adatok alapján mindkét érték rekordalacsonynak tekinthető. További kedvező fejlemény, hogy egyetlen év alatt 12,2 százalékkal mérséklődött a mulasztások összesített száma.

A Magyar Nemzeti Bank szektorspecifikus statisztikái további részleteket is megmutatnak. 2025 szeptemberének végén a háztartási hitelállomány mindössze 1,1 százaléka volt 90 napot meghaladó késedelemben, ami stagnálást jelent az előző negyedévhez képest. A forintban denominált hitelek közül a gépjárműhitelek állományának 2,1 százaléka, míg a személyi kölcsönök 2,9 százaléka tartozott ebbe a kategóriába. Az újonnan bevezetett munkáshiteleknél kilenc hónap elteltével 0,6 százalékos késedelmi arány mutatkozott.

A vállalati szegmensben már a 2012-es reform előtt is szerepeltek a rendszerben a pontosan törlesztett hitelszerződések adatai. A BISZ Zrt. vállalkozási alrendszere jelenleg 131 ezer cég információit kezeli, ami 2021 vége óta folyamatos, összesen mintegy 15 ezres állománycsökkenést jelent. A lakossági tendenciákhoz hasonlóan a vállalkozások körében is mérséklődött a fennálló hitelszerződések száma: 2025-ben 375 ezerről 373 ezerre csökkent.

A vállalkozási KHR sajátossága, hogy egyetlen szerződéshez korlátlan számú késedelem kapcsolódhat, mivel egy cég ugyanazon hitelszerződés kapcsán többször is fizetési elmaradásba kerülhet. A nyilvántartott késedelmek közül egyszerre legfeljebb egy lehet aktív státuszú, míg a lezárt esetek öt éven át maradnak az adatbázisban. Bár a megszűnt késedelmek száma az utóbbi időszakban emelkedett, a fennálló késedelmek 15 ezerre történő csökkenése egyértelműen a vállalkozások javuló fizetőképességére utal.
Címlapkép: Getty Images
17:33
17:01
16:44
16:43
16:28
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 14:01
Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon
Agrárszektor  |  2026. február 5. 17:29
Hatalmasat bukhat, aki ilyen növényt vásárol most a kertjébe, földjére itthon