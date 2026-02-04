2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal nő eszik sajtburger és sült krumpli gyorsétteremben
Vásárlás

Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon

Jeki Gabriella
2026. február 4. 18:58

Egy doboz készétel a hűtőből, egy gyors rendelés munkából hazafelé, egy menü a plázában - ma már sokak számára ezek jelentik a hétköznapi étkezést. A kérdés nem az, hogy eszünk-e készételeket, hanem az, milyen gyakran, miért, és milyen áron. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, hogyan alakultak át az étkezési szokásaink. És vajon mi áll a gyors megoldások térnyerése mögött?

A főzés visszaszorult, a kényelem utat tört. Ez nem kérdés, hanem tény lett mára. A nemzetközi adatok alapján egyre kevesebb idő jut otthoni főzésre. Sok országban már nem a napi, hanem a heti néhány alkalom számít jellemzőnek, miközben folyamatosan nő azok aránya, akik rendszeresen készételeket vagy éttermi fogásokat fogyasztanak. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a munkaidő hossza, az ingázás, a több műszakos munkarend és a mentális túlterheltség mind hozzájárul ahhoz, hogy az étkezés egyre inkább gyors megoldássá válik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a gyorséttermi kultúrát gyakran a fiatalabb generációkhoz kötjük, a CHART by Pénzcentrum által gyűjtött adatok azt mutatják, hogy szinte minden korosztály rendszeresen él vele. Sokaknál nem alkalmi élményről, hanem rutinszerű választásról van szó, különösen városi környezetben. Úgy tűnik, a biztonságérzet sokak számára fontosabbá vált, mint az étel minősége vagy tápértéke.

VIDEÓ

De valóban ez az olcsóbb megoldás? A készételek és a gyorséttermek egyik legnagyobb vonzereje az ár. Ugyanakkor a CHART by Pénzcentrum adatai arra utalnak, hogy ez az előny nem mindig egyértelmű. Egyre több országban közelít vagy el is éri egy gyorséttermi menü ára egy egyszerű, otthon elkészített étel költségét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A készételek és gyorséttermi fogások egészségügyi kockázatai ráadásul jól ismertek, mégis kevesen változtatnak tartósan a szokásaikon. Az adataink alapján bár a legtöbben tisztában vannak azzal, hogy ezek az ételek gyakran ultrafeldolgozottak, magas a só-, cukor- és zsírtartalmuk, mégis rendszeresen fogyasztják őket. És Magyarországon bizony követjük a nemzetközi trendeket ebben a kérdésben.

Elgondolkodtató adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #étkezés #árak #penzcentrum #étel #gasztro #gyorsétterem #CHART by Pénzcentrum #készétel

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:44
19:30
19:15
19:02
18:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
2026. február 4.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
2026. február 4.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
1 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
3 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
2 hónapja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
5
1 hónapja
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Számított adó
az adó mértékének figyelembe vételével az adó alapjából meghatározott adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 17:58
Kvíz: Rég volt a töri óra, tudsz még valamit az ősi birodalmakról? Tedd próbára, mire emlékszel!
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 17:28
Soha nem látott tilalom lépett életbe: 1 milliós bírságot is kaphatnak a magyar túrázók
Agrárszektor  |  2026. február 4. 19:32
Orvhalászokra csaptak le Magyarországon: durva, mit csináltak