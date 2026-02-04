Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon

Egy doboz készétel a hűtőből, egy gyors rendelés munkából hazafelé, egy menü a plázában - ma már sokak számára ezek jelentik a hétköznapi étkezést. A kérdés nem az, hogy eszünk-e készételeket, hanem az, milyen gyakran, miért, és milyen áron. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, hogyan alakultak át az étkezési szokásaink. És vajon mi áll a gyors megoldások térnyerése mögött?

A főzés visszaszorult, a kényelem utat tört. Ez nem kérdés, hanem tény lett mára. A nemzetközi adatok alapján egyre kevesebb idő jut otthoni főzésre. Sok országban már nem a napi, hanem a heti néhány alkalom számít jellemzőnek, miközben folyamatosan nő azok aránya, akik rendszeresen készételeket vagy éttermi fogásokat fogyasztanak. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a munkaidő hossza, az ingázás, a több műszakos munkarend és a mentális túlterheltség mind hozzájárul ahhoz, hogy az étkezés egyre inkább gyors megoldássá válik.

Bár a gyorséttermi kultúrát gyakran a fiatalabb generációkhoz kötjük, a CHART by Pénzcentrum által gyűjtött adatok azt mutatják, hogy szinte minden korosztály rendszeresen él vele. Sokaknál nem alkalmi élményről, hanem rutinszerű választásról van szó, különösen városi környezetben. Úgy tűnik, a biztonságérzet sokak számára fontosabbá vált, mint az étel minősége vagy tápértéke.

VIDEÓ

De valóban ez az olcsóbb megoldás? A készételek és a gyorséttermek egyik legnagyobb vonzereje az ár. Ugyanakkor a CHART by Pénzcentrum adatai arra utalnak, hogy ez az előny nem mindig egyértelmű. Egyre több országban közelít vagy el is éri egy gyorséttermi menü ára egy egyszerű, otthon elkészített étel költségét.

A készételek és gyorséttermi fogások egészségügyi kockázatai ráadásul jól ismertek, mégis kevesen változtatnak tartósan a szokásaikon. Az adataink alapján bár a legtöbben tisztában vannak azzal, hogy ezek az ételek gyakran ultrafeldolgozottak, magas a só-, cukor- és zsírtartalmuk, mégis rendszeresen fogyasztják őket. És Magyarországon bizony követjük a nemzetközi trendeket ebben a kérdésben.

Elgondolkodtató adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

