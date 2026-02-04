Az egyik hazai internetes piactér adatai szerint 2025-ben több százezer régi és modern fizetőeszköz cserélt gazdát a platformon.
Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon
Egy doboz készétel a hűtőből, egy gyors rendelés munkából hazafelé, egy menü a plázában - ma már sokak számára ezek jelentik a hétköznapi étkezést. A kérdés nem az, hogy eszünk-e készételeket, hanem az, milyen gyakran, miért, és milyen áron. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, hogyan alakultak át az étkezési szokásaink. És vajon mi áll a gyors megoldások térnyerése mögött?
A főzés visszaszorult, a kényelem utat tört. Ez nem kérdés, hanem tény lett mára. A nemzetközi adatok alapján egyre kevesebb idő jut otthoni főzésre. Sok országban már nem a napi, hanem a heti néhány alkalom számít jellemzőnek, miközben folyamatosan nő azok aránya, akik rendszeresen készételeket vagy éttermi fogásokat fogyasztanak. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a munkaidő hossza, az ingázás, a több műszakos munkarend és a mentális túlterheltség mind hozzájárul ahhoz, hogy az étkezés egyre inkább gyors megoldássá válik.
Bár a gyorséttermi kultúrát gyakran a fiatalabb generációkhoz kötjük, a CHART by Pénzcentrum által gyűjtött adatok azt mutatják, hogy szinte minden korosztály rendszeresen él vele. Sokaknál nem alkalmi élményről, hanem rutinszerű választásról van szó, különösen városi környezetben. Úgy tűnik, a biztonságérzet sokak számára fontosabbá vált, mint az étel minősége vagy tápértéke.
VIDEÓ
De valóban ez az olcsóbb megoldás? A készételek és a gyorséttermek egyik legnagyobb vonzereje az ár. Ugyanakkor a CHART by Pénzcentrum adatai arra utalnak, hogy ez az előny nem mindig egyértelmű. Egyre több országban közelít vagy el is éri egy gyorséttermi menü ára egy egyszerű, otthon elkészített étel költségét.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A készételek és gyorséttermi fogások egészségügyi kockázatai ráadásul jól ismertek, mégis kevesen változtatnak tartósan a szokásaikon. Az adataink alapján bár a legtöbben tisztában vannak azzal, hogy ezek az ételek gyakran ultrafeldolgozottak, magas a só-, cukor- és zsírtartalmuk, mégis rendszeresen fogyasztják őket. És Magyarországon bizony követjük a nemzetközi trendeket ebben a kérdésben.
Elgondolkodtató adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista
Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással.
Komoly nyugdíjaskedvezményt hirdetett ez a hazai üzletlánc: itt a bejelentés, amire az idős vásárlók vártak
Minden nyugdíjas vásárló -5% végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül.
A kávék és pótkávék mostantól részletesebb címkével, pontos összetevőkkel és új minőségi kritériumokkal kerülnek a boltokba.
Újra futárcég nevével próbálnak adatokat és pénzt kicsalni a csalók: ezúttal a DPD-re hivatkozó SMS érkezik egy külföldi, fülöp-szigeteki számról.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
Jó beszerzésre épített, következetes diszkontkoncepcióval fel lehet venni a versenyt az ismert diszkontláncokkal, sőt még akár a legolcsóbb kínai vagy orosz szereplőkkel szemben is.
Újabb Spar-üzlet húzza le a rolót Magyarországon: a paksi bolt bezárása után Oroszlányban is végleg bezár egy áruház február 15-én.
A kedvezmény azoknak a 65 év felettieknek, illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezőknek jár, akiknek van Bizalomkártyájuk
Hihetetlen promóciót hirdetett az Aldi: pénzvisszafizetési garanciát kínálnak - itt az érintett termékek listája
Az ALDI a növényvédőszer-maradványok vagy a mikrobiológiai határértékek esetében a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvárásokat is meghatároz.
A madárinfluenza-járvány súlyos egyensúlyhiányt okozott az európai tojáspiacon.
Hat éve működik Magyarországon a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata, amely ez idő alatt több mint 10 millió rendelést szállított ki, és árbevétele...
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Egyre nagyobb bajban a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon: súlyos hírek érkeztek az anyacégről
Az LVMH részvényei szerdán jelentősen estek, miután a negyedik negyedéves eredmények csalódást okoztak a befektetőknek.
Valóságos krumpliüzérek tartják sakkban a magyar boltokat: ezért kénytelenek a magyarok tömegével rossz minőségű burgonyát venni
Bár a hazai termelők raktárai tele vannak áruval, a magyar boltokat elárasztotta az import burgonya.
Bár a megállapodás elsősorban a német járműgyártók számára lehet kedvező, több uniós tagállam szerint az alkoholexport terén is komoly áttörést hozhat.
Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok
Egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a vámkezelt, kis értékű csomagok száma Magyarországon.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.
Hivatalos, brutális árcédulával érkezik a Lego papucs: ennyiért lehet megvenni a meghökkentő darabot
Globális együttműködést indít a Lego és a Crocs. Ennek részeként a két márka február 16-tól dobja piacra az első közös terméket.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!