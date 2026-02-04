Egy átfogó felmérés szerint a hazai vallásos közösségek tagjai ma már elsősorban az online térben fogyasztanak hitéleti tartalmakat.
Hihetetlen, de igaz, milliókat érhet ez a régi pénz: neked nem lapul otthon a fiókban, padláson?
A hazai online numizmatikai piac látványos növekedést mutat: az egyik hazai internetes piactér adatai szerint 2025-ben több százezer régi és modern fizetőeszköz cserélt gazdát a platformon. A rekordárak között egy 23 millió forintért elkelt érmegyűjtemény, valamint egy, az 1848–49-es szabadságharc idejéből származó, 5 millió forint feletti áron értékesített kamatos utalvány is szerepelt.
A digitális piactereken egyre nagyobb teret nyer a numizmatikai termékek kereskedelme, amit a Vatera legfrissebb forgalmi adatai is megerősítenek. A platform közlése szerint a gyűjtői termékek és régiségek dominálják az értékesítési statisztikákat, ezen belül pedig különösen erős pozíciót foglalnak el a pénztörténeti relikviák.
Az elmúlt év legértékesebb tranzakciója egy komplett magyar érmegyűjtemény volt, amely 23 millió forintért talált gazdára. A kollekció valamennyi, 1946 és 2023 között kibocsátott magyar forintérmét tartalmazta, a forgalomba nem került kis címletektől kezdve a nagy névértékű emlékpénzekig. A második legdrágább tétel egy különleges pénztörténeti emlék lett: az 1848–49-es szabadságharc időszakából származó 50 forintos kamatos utalványért több mint 5 millió forintot fizetett új tulajdonosa.
A további kiemelkedő értékű tételek között szerepelt egy, Árpád-házi uralkodókat ábrázoló aranyemlékérme-sorozat, amely közel 3,5 millió forintért kelt el. Szintén magas áron, több mint 2 millió forintért cserélt tulajdonost egy eredeti állapotú, 25 ezer koronás bankjegy a hiperinfláció időszakából. Hasonló összeget ért el Károly Róbert 14. századi aranyforintja is, amely a magyar pénztörténet egyik korai mérföldkövének számít.
A platform statisztikái szerint kizárólag a magyar és külföldi papír-, illetve fémpénzekből mintegy 150 ezer darab talált új tulajdonosra 2025-ben. Ezt a volument további több tízezer ókori fizetőeszköz, replika, utánveret és befektetési célú aranypénz egészítette ki. Az értékesítési módszerek közül az aukciós forma bizonyult dominánsnak: minden tíz numizmatikai tételből nyolc licitálás útján kelt el.
Az akár több milliós értékű aranyérmék megjelenése és sikeres értékesítése egyre kevésbé számít rendkívülinek az online platformokon. Ehhez azonban a platform megbízhatósága mellett arra is szükség van, hogy az eladásra, aukcióra bocsátott pénzek jó minőségű fotóval és precíz, szakmai leírással kerüljenek fel az oldalra
– mondta Molnár Péter, a Procopius Numizmatika Érmebolt alapítója és a Magyar Érmekatalógus társszerzője.
A szakértő elmondása szerint vállalkozásuk üzlethelyisége elsősorban személyes konzultációra és felvásárlásra szolgál, ahol az ügyfelek közvetlenül vizsgáltathatják meg értékeiket. Az online jelenlét ezzel szemben országos elérést biztosít számukra, különösen mivel a megbízható logisztikai szolgáltatásoknak köszönhetően a gyűjtői termékek szállítása ma már rutinszerűen megoldható.
A forgalmi adatok alapján a külföldi fémpénzek bizonyultak a legkeresettebb kategóriának: közel 74 ezer sikeres tranzakció zajlott ebben a szegmensben, ami a hazai fémpénzek forgalmának mintegy kétszerese. Az egymillió forint feletti értékű tételek között román arany húszlejesek és svájci húszfrankos aranyak is szerepeltek.
A magyar érmék közül az 1990 után vert darabok örvendtek a legnagyobb népszerűségnek, de a Ferenc József-korszak 1892 és 1921 között kibocsátott koronái iránt is jelentős volt az érdeklődés. A papírpénzek esetében az 1957 és 1996 közötti kiadások voltak a legkeresettebbek, miközben az 1997–2013-as periódus bankjegyei is számottevő forgalmat generáltak.
Az aranypénzek szegmense külön figyelmet érdemel: több száz sikeres adásvétel mellett az átlagos tranzakcióérték megközelítette a 250 ezer forintot. Ez jóval meghaladja a hagyományos érmék és bankjegyek tízezres nagyságrendű átlagos árát.
Molnár Péter szerint a kezdő gyűjtőknek érdemes tudatosan, egy előre meghatározott tematika mentén építeniük kollekciójukat. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az AI-eszközök nem pótolják a szakmai tapasztalatot, különösen az értékbecslés területén, ahol az állapot, az eredetiség és a piaci viszonyok komplex ismerete nélkülözhetetlen. Az online videómegosztókon terjedő házi érmetisztítási módszerekkel kapcsolatban is óvatosságra int, mivel a háztartási vegyszerek visszafordíthatatlan károkat okozhatnak. Értékesebb darabok esetében ezért mindenképpen szakértői segítség igénybevételét javasolja.
