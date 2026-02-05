A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a forgalom 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest.
Kereskedelmi szövetség: az árrésstop "takarásában" az élelmiszerek drágulása nem állt le, csúnya meglepetés jöhet
Hiába nőttek érezhetően a keresetek, 2025-ben továbbra is gyengén teljesített a magyar kiskereskedelem: a forgalom bővülése messze elmaradt a jövedelmek emelkedésétől, ami az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint azt jelzi, hogy a 2022–23-as inflációs sokk után a fogyasztói bizalom mindmáig nem állt helyre. Kozák Tamás is előadást tart március 4-én a RETAIL DAY 2026 konferencián, jegyek és részletek itt!
Kiábrándító évet zárt a magyar kiskereskedelem 2025-ben, és még az ünnepi időszak sem tudta érdemben javítani az összképet – értékelte a helyzetet Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Mint fogalmazott, a számok egyértelműen azt mutatják, hogy a fogyasztói bizalom a 2022–23-as inflációs sokk óta nem tudott helyreállni.
Kozák Tamás rámutatott: miközben az átlagos reálkeresetek több mint 6 százalékkal emelkedtek, a kiskereskedelmi forgalom növekedési üteme 3 százalék alatt maradt. Ez szerinte azt jelzi, hogy a háztartások továbbra is óvatosak, és jövőbeli kilátásaikat illetően pesszimisták. Ezen az olyan állami intézkedések sem segítettek, mint a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, mert az alapvető probléma nem a jövedelmi oldal, hanem a bizalom hiánya.
A főtitkár szerint a helyzetet tovább rontotta a nagyobb kiskereskedelmi láncokra kényszerített árrésstop. Az intézkedés – amely a beszerzési ár felett 10 százalékban maximalizálta a fogyasztói árat – nem növelte a vásárlási hajlandóságot, viszont „leküzdhetetlen kihívások elé állította a kisebb kereskedelmi láncokat és a független boltokat”, amelyek az így kialakult árszintekkel nem tudják felvenni a versenyt.
Különösen látványos az eltérés a lehetőségek és a tényleges fogyasztás között az élelmiszerek piacán. Kozák Tamás hangsúlyozta: 2025 egészében a kiskereskedelemben kapható élelmiszerek ára nem emelkedett, sőt minimálisan csökkent, miközben a nettó keresetek átlagosan 10 százalékot meghaladó ütemben nőttek. Ennek ellenére az élelmiszer-fogyasztás mindössze 2,5 százalékkal bővült. Ez azt jelenti, hogy a háztartások szokásos élelmiszer-kiadásaik több mint 7 százalékát inkább megtakarították, vagy más célokra voltak kénytelenek átcsoportosítani.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Országos Kereskedelmi Szövetség értékelése szerint a decemberi, kedvezőbb fogyasztási adatok némi reményt adnak arra, hogy 2026-ban elindulhat a fogyasztás érdemi növekedése. Ugyanakkor Kozák Tamás figyelmeztetett: az árrésstop „takarásában” az élelmiszerek áremelkedése nem állt le, miközben a termelők és beszállítók költségei folyamatosan nőnek. Ezeket tovább terhelik olyan állami beavatkozások, mint az útdíjak és a hulladékgazdálkodási díjak emelése.
A főtitkár szerint az árrésstop kivezetésének legkedvezőbb időpontját a kormány már elmulasztotta, de februárban ez a mulasztás még „viszonylag kis károkkal pótolható” lenne.
Hol főznek még naponta az emberek? Miért eszünk akkor is gyorsétteremben, ha tudjuk, hogy nem ez a legegészségesebb választás? Mutatjuk!
A Tesco magyarországi kivonulásának az esélyéről vallott a hazai vezér: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell
A magyar kiskereskedelem több fronton küzd a bizonytalan szabályozási környezettel, a visszafogott fogyasztói hangulattal és a szűkülő árrésekkel.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista
Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással.
Komoly nyugdíjaskedvezményt hirdetett ez a hazai üzletlánc: itt a bejelentés, amire az idős vásárlók vártak
Minden nyugdíjas vásárló -5% végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül.
A kávék és pótkávék mostantól részletesebb címkével, pontos összetevőkkel és új minőségi kritériumokkal kerülnek a boltokba.
Újra futárcég nevével próbálnak adatokat és pénzt kicsalni a csalók: ezúttal a DPD-re hivatkozó SMS érkezik egy külföldi, fülöp-szigeteki számról.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
Jó beszerzésre épített, következetes diszkontkoncepcióval fel lehet venni a versenyt az ismert diszkontláncokkal, sőt még akár a legolcsóbb kínai vagy orosz szereplőkkel szemben is.
Újabb Spar-üzlet húzza le a rolót Magyarországon: a paksi bolt bezárása után Oroszlányban is végleg bezár egy áruház február 15-én.
A kedvezmény azoknak a 65 év felettieknek, illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezőknek jár, akiknek van Bizalomkártyájuk
Hihetetlen promóciót hirdetett az Aldi: pénzvisszafizetési garanciát kínálnak - itt az érintett termékek listája
Az ALDI a növényvédőszer-maradványok vagy a mikrobiológiai határértékek esetében a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvárásokat is meghatároz.
A madárinfluenza-járvány súlyos egyensúlyhiányt okozott az európai tojáspiacon.
Hat éve működik Magyarországon a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata, amely ez idő alatt több mint 10 millió rendelést szállított ki, és árbevétele...
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Egyre nagyobb bajban a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon: súlyos hírek érkeztek az anyacégről
Az LVMH részvényei szerdán jelentősen estek, miután a negyedik negyedéves eredmények csalódást okoztak a befektetőknek.
Valóságos krumpliüzérek tartják sakkban a magyar boltokat: ezért kénytelenek a magyarok tömegével rossz minőségű burgonyát venni
Bár a hazai termelők raktárai tele vannak áruval, a magyar boltokat elárasztotta az import burgonya.
Bár a megállapodás elsősorban a német járműgyártók számára lehet kedvező, több uniós tagállam szerint az alkoholexport terén is komoly áttörést hozhat.
Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok
Egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a vámkezelt, kis értékű csomagok száma Magyarországon.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!