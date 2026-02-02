A Mihály napi vásár 2026-os időpontja azért lehet kérdés, mert amíg korábban évente két vásárt rendezett Debrecen, már tavaly is csak a Debreceni Tavaszi Nagyvásárt...
Hát nem volt még elég? Újabb tojáskatasztrófa rázhatja meg Magyarországot - ez nagyon durva lesz
A madárinfluenza-járvány súlyos egyensúlyhiányt okozott az európai tojáspiacon: míg Németországban hiány és áremelkedés tapasztalható, addig Hollandiában értékesíthetetlen készletek halmozódnak fel a kereskedelmi korlátozások miatt - számolt be az Agroinform.
Németország egyes területein üres tojásos polcokkal szembesülnek a vásárlók, miközben a szomszédos Hollandiában milliós nagyságrendben gyűlnek fel az eladhatatlan tojások. A madárinfluenza következtében bevezetett kereskedelmi korlátozások jelentős zavarokat okoztak az európai tojáspiacon, amelynek negatív hatásait mind a termelői, mind a fogyasztói oldal megérzi.
Hollandia Észak-Limburg tartományában az állategészségügyi hatóságok által elrendelt intézkedések részleges kereskedelmi leállást eredményeztek. Bár az érintett területeken termelt tojások állategészségügyi szempontból biztonságosak, az uniós szabályozás értelmében átmenetileg nem exportálhatók. Ez különösen a németországi szállítmányokat érinti hátrányosan. A holland NVP baromfiszövetség tájékoztatása szerint napi 3-4 millió tojással kevesebb jut el a német piacra a megszokott mennyiséghez képest.
A holland tojástermelők pedig különösen nehéz helyzetbe kerültek: kiváló minőségű termékeik ellenére a szigorú korlátozások miatt csak ipari felhasználásra (például tésztakészítéshez vagy pékárukhoz) tudják értékesíteni a tojásokat. Az ilyen típusú értékesítésből származó bevételek azonban jelentősen elmaradnak a frisspiaci áraktól. A termelők így nemcsak fő felvevőpiacukat veszítik el, hanem kénytelenek veszteséggel eladni termékeiket, miközben a készletek folyamatosan növekednek.
Szakértők megjegyzik, a tojáspiac jelenlegi helyzete alapvetően a madárinfluenza-járvány alakulásától függ. A korlátozások feloldásával a holland készletek felszabadulhatnának, ami enyhíthetné a németországi hiányt. Ugyanakkor egy esetleges újabb fertőzéshullám tovább súlyosbíthatja a kialakult helyzetet.
Mindezeket látva nem meglepő, hogy a tojás továbbra is az európai agrárpiac egyik legérzékenyebb terméke, és a jelenlegi járványhelyzet várhatóan még hosszú ideig meghatározó tényező marad az ágazatban.
Nagyot drágult tavaly a tojás
Tavaly év végén a Pénzcentrumon is beszámoltunk arról, hogy hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, ráadásul a karácsony miatt az áremelkedés sem állt meg. A drágulás fő oka akkor is, csak úgy mint most, a madárinfluenza újabb hulláma, amely miatt az európai piacon jóval kevesebb volt a tojótyúk, így a kínálat is szűkebb.
Egyre nagyobb bajban a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon: súlyos hírek érkeztek az anyacégről
Az LVMH részvényei szerdán jelentősen estek, miután a negyedik negyedéves eredmények csalódást okoztak a befektetőknek.
Valóságos krumpliüzérek tartják sakkban a magyar boltokat: ezért kénytelenek a magyarok tömegével rossz minőségű burgonyát venni
Bár a hazai termelők raktárai tele vannak áruval, a magyar boltokat elárasztotta az import burgonya.
Bár a megállapodás elsősorban a német járműgyártók számára lehet kedvező, több uniós tagállam szerint az alkoholexport terén is komoly áttörést hozhat.
Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok
Egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a vámkezelt, kis értékű csomagok száma Magyarországon.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.
Hivatalos, brutális árcédulával érkezik a Lego papucs: ennyiért lehet megvenni a meghökkentő darabot
Globális együttműködést indít a Lego és a Crocs. Ennek részeként a két márka február 16-tól dobja piacra az első közös terméket.
A Tesco 40 üzletében teszteli az Auror platformot, amely gyorsabb rendőrségi reagálást és lopások csökkentését célozza.
Kész, vége: a magyar vásárlók már most lemondhatnak a meggyről 2026-ban - olyan drága lesz, hogy élő ember nem fogja kifizetni
Történelmi magasságba emelkedtek a meggyárak Magyarországon, ami a feldolgozott termékek piacán is érezteti hatását.
A miniszter Facebook-bejegyzése szerint az intézkedések célja a vendéglátó-szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása.
150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?
150 forintos sör, 150 forintos ásványvíz és egy 7700 forintos airfryer: a szlovák Lidl akciós újságja nem semmi meglepetéseket tartogat.
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
A rendőrség biztonsági kamerafelvételek alapján keresi az ismeretlen férfit, és a lakosság segítségét kéri az azonosításához.
Irtó veszélyes termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem: sok magyar férfit érinthet a dolog
A jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.
Bár 2025 egészében átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, a részletes adatok jóval árnyaltabb képet mutatnak.
A drágulás oka az európai kínálat visszaesése, mivel a szokatlan hideg lassítja az érési folyamatot, miközben jelentősen növeli a külföldi üvegházak fűtési költségeit.
Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.
Az NKFH figyelmezteti a vásárlókat, hogy a termék egyes tételei súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Az Aldi újabb jelentős árcsökkentési intézkedést vezet be: 14-féle friss csirkehús árát mérsékli.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
