Biotojás különböző ízesítésekkel
Hát nem volt még elég? Újabb tojáskatasztrófa rázhatja meg Magyarországot - ez nagyon durva lesz

Pénzcentrum
2026. február 2. 09:44

A madárinfluenza-járvány súlyos egyensúlyhiányt okozott az európai tojáspiacon: míg Németországban hiány és áremelkedés tapasztalható, addig Hollandiában értékesíthetetlen készletek halmozódnak fel a kereskedelmi korlátozások miatt - számolt be az Agroinform.

Németország egyes területein üres tojásos polcokkal szembesülnek a vásárlók, miközben a szomszédos Hollandiában milliós nagyságrendben gyűlnek fel az eladhatatlan tojások. A madárinfluenza következtében bevezetett kereskedelmi korlátozások jelentős zavarokat okoztak az európai tojáspiacon, amelynek negatív hatásait mind a termelői, mind a fogyasztói oldal megérzi.

Hollandia Észak-Limburg tartományában az állategészségügyi hatóságok által elrendelt intézkedések részleges kereskedelmi leállást eredményeztek. Bár az érintett területeken termelt tojások állategészségügyi szempontból biztonságosak, az uniós szabályozás értelmében átmenetileg nem exportálhatók. Ez különösen a németországi szállítmányokat érinti hátrányosan. A holland NVP baromfiszövetség tájékoztatása szerint napi 3-4 millió tojással kevesebb jut el a német piacra a megszokott mennyiséghez képest.

A holland tojástermelők pedig különösen nehéz helyzetbe kerültek: kiváló minőségű termékeik ellenére a szigorú korlátozások miatt csak ipari felhasználásra (például tésztakészítéshez vagy pékárukhoz) tudják értékesíteni a tojásokat. Az ilyen típusú értékesítésből származó bevételek azonban jelentősen elmaradnak a frisspiaci áraktól. A termelők így nemcsak fő felvevőpiacukat veszítik el, hanem kénytelenek veszteséggel eladni termékeiket, miközben a készletek folyamatosan növekednek.

Szakértők megjegyzik, a tojáspiac jelenlegi helyzete alapvetően a madárinfluenza-járvány alakulásától függ. A korlátozások feloldásával a holland készletek felszabadulhatnának, ami enyhíthetné a németországi hiányt. Ugyanakkor egy esetleges újabb fertőzéshullám tovább súlyosbíthatja a kialakult helyzetet.

Mindezeket látva nem meglepő, hogy a tojás továbbra is az európai agrárpiac egyik legérzékenyebb terméke, és a jelenlegi járványhelyzet várhatóan még hosszú ideig meghatározó tényező marad az ágazatban.

Nagyot drágult tavaly a tojás

Tavaly év végén a Pénzcentrumon is beszámoltunk arról, hogy hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, ráadásul a karácsony miatt az áremelkedés sem állt meg. A drágulás fő oka akkor is, csak úgy mint most, a madárinfluenza újabb hulláma, amely miatt az európai piacon jóval kevesebb volt a tojótyúk, így a kínálat is szűkebb.
Címlapkép: Getty Images
