Pénteki foci: hat bajnokság, hat izgalmas összecsapás vár ránk

Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a meccseket a magyar első osztálytól az angol élvonalig.

A hét utolsó munkanapján hat különböző bajnokságból érkeznek mérkőzések, így a szurkolók a kora esti óráktól egészen az éjszakába nyúlóan nézhetik a meccseket. A kínálat a magyar élvonaltól az angol Premier League-ig terjed, és több pályán is akad izgalmas történet, legyen szó jó formában lévő vagy éppen hullámvölgyben járó csapatokról.

A pénteki program már a késő délutáni órákban elindul a hazai bajnokság találkozójával, majd este fél kilenctől egymást követik az európai topligák meccsei. Több együttes is gyenge szériából érkezik, ami kiszámíthatatlanná teszi az összecsapásokat, ugyanakkor vannak olyan csapatok is, amelyek sorozatban aratott győzelmeiket szeretnék tovább nyújtani.

Fizz Liga | Magyarország

A Kisvárda a Kazincbarcikát fogadja a késő délutáni kezdéssel a magyar másodosztályban. A hazaiak ingadozó formában vannak, az utóbbi hetekben felváltva jönnek a győzelmek és a vereségek.

Fizz Liga 21. forduló Kisvárda Kazincbarcika 2026. február 6. péntek 17:45 | Várkert Sportpálya, Kisvarda Egymás elleni statisztika: 10 meccs Győzelem Kisvárda: 6 (60%) Kazincbarcika: 1 (10%) Döntetlen: 3 (30%) Gólok Kisvárda: 17 Kazincbarcika: 9 Gólkülönbség: 8 Hazai győzelem Kisvárda: 1 Kazincbarcika: 1 Vendéggyőzelem Kisvárda: 5 Kazincbarcika: 0 Adatlap létrehozva: 2026.02.05.

A vendégek helyzeteugyanakkor jóval aggasztóbb: egyetlen győzelmüket négy egymást követő vereség követte, így mindenképpen meg kell törniük a negatív sorozatot. Az őszi mérkőzésen a Kisvárda idegenben nyert 1-0-ra, ami plusz motivációt adhat a Kazincbarcikának a visszavágásra. A Fizz Liga teljes hétvégi menetrendjét tegnap már megmutattuk, újra elolvashatod az előzetest:

Premier League: menekülés a győzelembe

A Leeds United hazai pályán fogadja a Nottingham Forestet az esti főműsoridőben. Mindkét csapat hullámzó teljesítményt nyújt az utóbbi hetekben: a Leeds vegyes eredményekkel érkezik, míg a Forest az elmúlt fordulókban valamivel stabilabbnak tűnik két győzelemmel. Az őszi rangadón a Nottingham magabiztosan, 3-1-re győzött otthon, így a Leeds számára ez egyértelmű visszavágási lehetőség.

Bundesliga: pályán Schäfer csapata

A Union Berlin az Eintracht Frankfurtot látja vendégül a német élvonalban. A berliniek három döntetlen után keresik az első győzelmüket, miközben a Frankfurt is gyengélkedik az utóbbi fordulókban.

Az őszi találkozó igazi gólzáporos csatát hozott: a Union Berlin idegenben 4-3-ra nyert, ami jól mutatja, hogy ez a párosítás ritkán szűkmarkú a gólokkal.

Ligue 1: Metzbe megy a Lille

A Metz a LOSC Lille-t fogadja a francia élvonalban. A hazaiak rendkívül nehéz időszakon mennek keresztül: öt meccs óta nyeretlenek, mérlegük négy vereség és egy döntetlen. Ugyanakkor a Lille sincs kirobbanó formában, négy vereség után legutóbb ugyan sikerült nyerniük, de még messze vannak a stabil teljesítménytől.

Az őszi fordulóban a Lille hazai pályán 6-1-es kiütéssel győzött, ami jelentős különbséget jelzett a két csapat között. Most az a kérdés, hogy a Metz képes lesz-e szorosabbá tenni a párharcot, és ellen tud-e állni a vendégek támadójátékának.

La Liga: folytatná jó sorozatát a Celta

Az RC Celta a CA Osasunát fogadja a spanyol élvonalban. A hazaiak remek formában várják a mérkőzést: három egymást követő győzelem áll a nevük mellett, ami komoly önbizalmat adhat. Az Osasuna ezzel szemben változatos eredményeket hoz, győzelmek és vereségek váltják egymást, így nehéz kiszámítani, melyik arcát mutatja majd.

Az őszi összecsapás igazi thriller volt, a Celta idegenben 3-2-re nyert egy fordulatos meccsen. Hasonlóan izgalmas, nyílt játékra lehet számítani most is.

Serie A: előremenekülne a Verona

A Hellas Verona a Pisát fogadja az olasz bajnokságban. Mindkét csapat nehéz periódusban van: a Verona négy vereség és egy döntetlen, a Pisa pedig három vereség és két döntetlen után érkezik a találkozóra. Az őszi mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult, ami jól mutatja, mennyire kiegyenlített ez a párosítás.