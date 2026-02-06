A teszteredmények azt mutatják, hogy óriási különbségek vannak abban, hogy a sütők mennyire sütnek egyenletesen, vagy éppen mennyire megbízhatóan melegítenek.
Pénteki foci: hat bajnokság, hat izgalmas összecsapás vár ránk
Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a meccseket a magyar első osztálytól az angol élvonalig.
A hét utolsó munkanapján hat különböző bajnokságból érkeznek mérkőzések, így a szurkolók a kora esti óráktól egészen az éjszakába nyúlóan nézhetik a meccseket. A kínálat a magyar élvonaltól az angol Premier League-ig terjed, és több pályán is akad izgalmas történet, legyen szó jó formában lévő vagy éppen hullámvölgyben járó csapatokról.
A pénteki program már a késő délutáni órákban elindul a hazai bajnokság találkozójával, majd este fél kilenctől egymást követik az európai topligák meccsei. Több együttes is gyenge szériából érkezik, ami kiszámíthatatlanná teszi az összecsapásokat, ugyanakkor vannak olyan csapatok is, amelyek sorozatban aratott győzelmeiket szeretnék tovább nyújtani.
Fizz Liga | Magyarország
A Kisvárda a Kazincbarcikát fogadja a késő délutáni kezdéssel a magyar másodosztályban. A hazaiak ingadozó formában vannak, az utóbbi hetekben felváltva jönnek a győzelmek és a vereségek.
A vendégek helyzeteugyanakkor jóval aggasztóbb: egyetlen győzelmüket négy egymást követő vereség követte, így mindenképpen meg kell törniük a negatív sorozatot. Az őszi mérkőzésen a Kisvárda idegenben nyert 1-0-ra, ami plusz motivációt adhat a Kazincbarcikának a visszavágásra. A Fizz Liga teljes hétvégi menetrendjét tegnap már megmutattuk, újra elolvashatod az előzetest:
Premier League: menekülés a győzelembe
A Leeds United hazai pályán fogadja a Nottingham Forestet az esti főműsoridőben. Mindkét csapat hullámzó teljesítményt nyújt az utóbbi hetekben: a Leeds vegyes eredményekkel érkezik, míg a Forest az elmúlt fordulókban valamivel stabilabbnak tűnik két győzelemmel. Az őszi rangadón a Nottingham magabiztosan, 3-1-re győzött otthon, így a Leeds számára ez egyértelmű visszavágási lehetőség.
Bundesliga: pályán Schäfer csapata
A Union Berlin az Eintracht Frankfurtot látja vendégül a német élvonalban. A berliniek három döntetlen után keresik az első győzelmüket, miközben a Frankfurt is gyengélkedik az utóbbi fordulókban.
Az őszi találkozó igazi gólzáporos csatát hozott: a Union Berlin idegenben 4-3-ra nyert, ami jól mutatja, hogy ez a párosítás ritkán szűkmarkú a gólokkal.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ligue 1: Metzbe megy a Lille
A Metz a LOSC Lille-t fogadja a francia élvonalban. A hazaiak rendkívül nehéz időszakon mennek keresztül: öt meccs óta nyeretlenek, mérlegük négy vereség és egy döntetlen. Ugyanakkor a Lille sincs kirobbanó formában, négy vereség után legutóbb ugyan sikerült nyerniük, de még messze vannak a stabil teljesítménytől.
Az őszi fordulóban a Lille hazai pályán 6-1-es kiütéssel győzött, ami jelentős különbséget jelzett a két csapat között. Most az a kérdés, hogy a Metz képes lesz-e szorosabbá tenni a párharcot, és ellen tud-e állni a vendégek támadójátékának.
La Liga: folytatná jó sorozatát a Celta
Az RC Celta a CA Osasunát fogadja a spanyol élvonalban. A hazaiak remek formában várják a mérkőzést: három egymást követő győzelem áll a nevük mellett, ami komoly önbizalmat adhat. Az Osasuna ezzel szemben változatos eredményeket hoz, győzelmek és vereségek váltják egymást, így nehéz kiszámítani, melyik arcát mutatja majd.
Az őszi összecsapás igazi thriller volt, a Celta idegenben 3-2-re nyert egy fordulatos meccsen. Hasonlóan izgalmas, nyílt játékra lehet számítani most is.
Serie A: előremenekülne a Verona
A Hellas Verona a Pisát fogadja az olasz bajnokságban. Mindkét csapat nehéz periódusban van: a Verona négy vereség és egy döntetlen, a Pisa pedig három vereség és két döntetlen után érkezik a találkozóra. Az őszi mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult, ami jól mutatja, mennyire kiegyenlített ez a párosítás.
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!
A McLaren brit pilótája tavaly szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, és azt mondja, ez csak tovább erősítette benne a hitet, hogy képes megvédeni a...
Norovírus-fertőzés miatt elhalasztották a finn–kanadai női jégkorongmérkőzést a még hivatalosan meg sem nyitott milánó–cortinai téli olimpián.
Kónya Ádám harmadszor is rajthoz áll a téli olimpián, de mint korábban mondta, ez lesz az utolsó alkalom.
Mindössze 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta egykori magyar válogatott atléta, aki hat és fél éven át vívott kitartó harcot daganatos betegségével.
Imane Khelif kijelentette, hogy hajlandó lenne alávetni magát egy nemvizsgálatnak - ha ez az ára, hogy indulhasson Los Angelesben.
Büki Ádám először bizonyíthat az ötkarikás játékokon, világbajnokságról már van figyelemre méltó eredménye.
Aki 12 méter magasból érkezik a keményre tömörített havas pályára, annak nemcsak a testét, hanem a fejét is fel kell készítenie.
A Fizz Liga 21. fordulójában az derbitől a kiesési rangadókig több sorsdöntő mérkőzés is várható.
A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre.
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.
Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak.
Súlyos edzésbalesetet szenvedett a norvég alpesi síző, Fredrik Möller, így veszélybe került a szereplése a pénteken kezdődő téli olimpián.
Tour de Hongrie 2026: megszólalt a magyar kapitány a versenyről, szerinte így szerepelhetnek a magyarok
Dér Zsolt szövetségi kapitány szerint nagy kihívásokat rejtő a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny kedden bemutatott útvonala
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén vált hivatalossá, hogy jelenleg egyedül Svájc pályázik a 2038-as téli olimpiai játékok rendezésére.
Hetvenkilenc éves korában elhunyt John Virgo, a snooker egyik legendás alakja és a BBC népszerű kommentátora.
Nem adja fel a legendás síző, Lindsey Vonn: térdszalagja bánta a hétvégét, de így is indulni akar az olimpián
Lindsey Vonn egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a múlt pénteki, Crans-Montana-i világkupa-lesiklás során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!