Te is vettél ilyen poharat a Flying Tigerben? Azonnal vidd vissza, ólom oldódhat ki belőle

Veszélyes terméket hívott vissza a forgalomból a Flying Tiger üzletlánc. A Fogyasztóvédelem közlése szerint ólommérgezés veszélye áll fenn egy ott kapható üvegpohár esetében.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódását mérték Kínából származó virágmintás üvegpohárból. A termékből Dánián keresztül Magyarországra is érkezett a Tiger Stores Hungary Zrt. által üzemeltetett Flying Tiger üzletekbe.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Tiger Stores Hungary Zrt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

"A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi." - hangsúlyozta a Fogyasztóvédelem.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: VIZESPOHÁR 220 ML / VIRÁG MINTÁS

Tételszám: minden tétel

Cikkszám: 3060031

Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen

Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt. (Flying Tiger üzletek)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti nehézfémek (kadmium és ólom) kioldódása

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

"Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!" - figyelmeztetett a Fogyasztóvédelem.