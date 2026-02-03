Minden nyugdíjas vásárló -5% végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül.
Te is vettél ilyen poharat a Flying Tigerben? Azonnal vidd vissza, ólom oldódhat ki belőle
Veszélyes terméket hívott vissza a forgalomból a Flying Tiger üzletlánc. A Fogyasztóvédelem közlése szerint ólommérgezés veszélye áll fenn egy ott kapható üvegpohár esetében.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódását mérték Kínából származó virágmintás üvegpohárból. A termékből Dánián keresztül Magyarországra is érkezett a Tiger Stores Hungary Zrt. által üzemeltetett Flying Tiger üzletekbe.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Tiger Stores Hungary Zrt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.
"A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi." - hangsúlyozta a Fogyasztóvédelem.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: VIZESPOHÁR 220 ML / VIRÁG MINTÁS
- Tételszám: minden tétel
- Cikkszám: 3060031
- Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen
- Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt. (Flying Tiger üzletek)
- Termékvisszahívás oka: határérték feletti nehézfémek (kadmium és ólom) kioldódása
A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.
"Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!" - figyelmeztetett a Fogyasztóvédelem.
