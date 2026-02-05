Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban

Újabb dokumentumok milliói kerültek nyilvánosságra a Jeffrey Epstein-ügyben, és a névsor ismét a világpolitikáig ér. Az iratokban feltűnik Donald Trump neve, míg az orosz kapcsolatokra utaló levelezésekben előkerül Vlagyimir Putyin. A nyilvánosság elé került dossziék magyar szálakat is érintenek budapesti címekkel és magyar lányokról szóló üzenetekkel. A hatalmas anyag kikerülése után az amerikai elnök tagadta a vádakat, míg Bill Gates felesége sokat sejtetően nyilatkozott arról, hogy mik zajlottak a háttérben.

Az elmúlt napok egyik legnagyobb nemzetközi botránya az Jeffrey Epstein ügyéhez kapcsolódó dokumentumok tömeges nyilvánosságra hozatala volt, ami újra a világsajtó középpontjába helyezte az évtizedek óta húzódó, hatalmas politikai és közéleti hálózatot érintő történetet. Az amerikai igazságügyi tárca közel 3,5 millió oldalnyi aktát tett elérhetővé, amelyben e-mailek, képek és videók szerepelnek a nála töltött évtizedekből; ez a Epstein Files Transparency Act nevű jogszabály végrehajtásának része volt.

Jeffrey Epstein amerikai pénzügyi háttérember volt, aki később kiterjedt kiskorúakat érintő szexuális bűncselekmények miatt vált ismertté. A vádak szerint sokszor a magánszigetén (címlapképünkön - szerk.) követte el a bűncselekményeit. 2005-ben indult ellene nyomozás Floridában, miután egy 14 éves lány bántalmazásáról érkezett bejelentés. A hatóságok több tucat, részben tizenéves áldozatot azonosítottak.

2008-ban vádalkut kötött, bűnösnek vallotta magát kiskorú prostitúcióhoz kapcsolódó vádakban. Enyhe büntetést kapott, 13 hónapot töltött fogva, közben rendszeresen elhagyhatta a börtönt munkavégzésre. 2019 júliusában ismét letartóztatták, ezúttal szövetségi vádak alapján, köztük kiskorúak szexuális kereskedelmével. Augusztus 10-én holtan találták a New York-i Metropolitan Correctional Center börtöncellájában. A hivatalos vizsgálat öngyilkosságot állapított meg, ezt sokan vitatták.

Halála után is folytatódtak az eljárások a hálózat tagjai ellen. Legismertebb társa, Ghislaine Maxwell, fiatal lányok toborzásában segítette, őt 2021-ben ítélték el. Az ügy súlyos kérdéseket vetett fel a hatósági mulasztásokról és az elit kapcsolatrendszerek felelősségéről.

A most feltárt új akták részben korábban is ismert kapcsolatokat tartanak számon hatalmas mennyiségű anyagban, másrészt új témákat vetnek fel. A dokumentumokban felbukkanó nevek nem jelentenek automatikusan bűnösséget, ugyanakkor kiterjedt hálózatot rajzolnak ki politikusok, üzletemberek és közéleti szereplők közötti kapcsolatokból. Világszerte médiaorgánumok és politikusok is vizsgálják ezek jelentőségét, miközben több kormány és igazságügyi szervezet is eltérően értelmezi a jelentést és a kiadott anyagokat.

Trump ártatlannak vallja magát

Tizenöt éve ismerem Jeffet. Remek srác

– mondta Trump a New York magazinnak egy Epsteinről szóló portréban még 2002-ben. „Nagyon jó vele lenni. Azt is mondják, hogy ő is ugyanúgy szereti a gyönyörű nőket, mint én, és sokan közülük fiatalabbak is.”

Donald Trump második elnökségének egyik legnagyobb botránya az, hogy korábban a média számára is látványos barátságot ápolt Epsteinnel. Az amerikai elnök kezdetben igyekezett lecsillapítani az Epstein-ügy körüli találgatásokat, ez azonban többek szerint csak tovább erősítette az összeesküvés-elméleteket. Később az ő neve is több, nyilvánosságra hozott dokumentumban feltűnt.

A közvélemény nyomása végül a republikánus törvényhozókra is hatott. A Kongresszus nagy többséggel megszavazta, hogy hozzák nyilvánosságra az ügyhöz kapcsolódó iratokat, amit Trump is aláírt. Az első határidőre csak a dokumentumok egy része vált elérhetővé, azóta több ütemben újabb anyagokat tettek közzé, amelyekben Trump neve is többször szerepel.

Trump és Jeffrey Epstein a nyolcvanas és kilencvenes években ismerték egymást, kapcsolatuk a kétezres évek közepén szakadt meg. Nyilvánosságra került fotók és beszámolók szerint társasági eseményeken együtt jelentek meg. Sajtóértesülések szerint az új iratokban több ezer olyan bejegyzés található, amely Trumpra, családjára vagy floridai ingatlanára utal. Ezek között bizonyítást nem nyert, szexuális visszaélésekkel kapcsolatos állítások is szerepelnek.

EZ IS ÉRDEKELHET Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.

Az egyik bírósági irat szerint Epstein állítólag bemutatott egy 14 éves lányt Trumpnak a floridai Mar-a-Lagóban. A feljegyzés szerint az 1990-es években történt találkozó során Epstein oldalba bökte Trumpot, majd „játékosan megkérdezte" tőle, a lányra utalva: „ugye, jó ez?". A dokumentum szerint Trump mosolyogva bólintott, majd mindketten felnevettek. A lány kellemetlenül érezte magát, de elmondása szerint „akkoriban túl fiatal volt ahhoz, hogy megértse, miért". Az áldozat azt állítja, Epstein éveken át zaklatta, de a beadvány nem fogalmaz meg konkrét vádakat Trumppal szemben.

Trump korábbi ügyvédje, Todd Blanche azt közölte, hogy az igazságügyi szervek megvizsgálták az elnököt érintő vádakat, de nem találtak olyan megalapozott bizonyítékot, amely további büntetőeljárást indokolna.

Az amerikai elnök tagadta, hogy bármi köze lenne az ügyhöz, a saját közösségi oldalán szólalt meg az üggyel kapcsolatban:

Nemcsak hogy nem voltam baráti viszonyban Jeffrey Epsteinnel, de a Igazságügyi Minisztérium által nemrég nyilvánosságra hozott információk alapján Epstein és egy Michael Wolff nevű, hazug író összeesküdtek, hogy kárt tegyenek nekem és/vagy elnökségemnek. Ennyit a radikális baloldal reményeiről, néhányukat pedig be is perelem. Ráadásul, ellentétben sok más emberrel, akik szeretnek rosszindulatú pletykákat terjeszteni, én soha nem jártam a fertőzött Epstein-szigeten, de szinte az összes korrupt demokrata és adományozóik igen

- hangsúlyozta Trump.

Putyin is az iratokban

A Daily Mail szerint Jeffrey Epstein nemcsak befolyásos nyugati körökkel tartott kapcsolatot, hanem orosz és izraeli irányba is próbált kapcsolatokat építeni. A beszámolók azt állítják, hogy kompromittáló információk és felvételek gyűjtésével próbálhatott befolyást szerezni, ugyanakkor a cikkek maguk is hangsúlyozzák, hogy nincs dokumentált bizonyíték arra, hogy Vlagyimir Putyin vagy az orosz állam közvetlenül kapcsolódott volna Epstein bűncselekményeihez.

Nyilvánosságra került e-mailekben több utalás szerepel arra, hogy Epstein oroszországi találkozókat próbált szervezni. Egy 2011-es üzenet szerint egy közvetítő arról írt, hogy Epstein Putyinnal tervezett egyeztetést, és utazási előkészületekről esett szó. Egy 2014-es levelezésben moszkvai találkozó lehetősége merült fel, amelyre Reid Hoffman neve is felbukkant, de nem ismert, hogy az egyeztetés végül megvalósult-e. Egy másik üzenetben Joi Ito óvatosságra intett egy orosz út kapcsán egy nemzetközi válsághelyzet után.

Más levelekben Epstein arról írt, hogy Putyin környezetében lévő embereken keresztül próbálhat kapcsolatot építeni, illetve felajánlotta közvetítését orosz vezetők és nyugati szereplők között. Ezek között szerepelt Donald Trump neve is, valamint az, hogy orosz tisztségviselőknek adhatna információkat róla. Üzenetváltásai voltak Steve Bannonnel is. A levelek tartalma azonban nem bizonyítja, hogy ezek a közvetítések ténylegesen megtörténtek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A cikk névtelen forrásokra hivatkozva azt is felvetik, hogy Epstein kapcsolatban állhatott orosz szervezett bűnözői körökkel. Ezt részben korábbi partnere, Ghislaine Maxwell családi hátteréhez kötik. Apját, Robert Maxwellt korábban több ország titkosszolgálataival is összefüggésbe hozták, de ezek az állítások évtizedek óta vitatottak. Egyes dokumentumok szerint Epstein külföldi, köztük orosz nőket is utaztatott, amit egyes értelmezések zsarolási kockázatként említenek, de erre nincs nyilvánosan bizonyított titkosszolgálati kapcsolat.

Felmerült izraeli szál is. Egy FBI-nak tulajdonított forrás szerint Epsteint egyesek a Moszadhoz kötötték, és közeli kapcsolatban állhatott Ehud Barakkal. Nyilvános bizonyíték azonban arra sincs, hogy Epstein bármilyen hivatalos hírszerzői feladatot látott volna el.

Bill Gates és az orosz nők

Szintén a Daily Mail számolt be arról, hogy az Amerikai Igazságügyi Minisztérium által nyilvánosságra hozott új Epstein dokumentumok között szerepel egy 2013-as, el nem küldött e-mail tervezet, amelyben Jeffrey Epstein súlyos állításokat fogalmazott meg Bill Gatesről.

A lap szerint a levélben Epstein azt írta, hogy Gates intim kapcsolatba került orosz nőkkel, nemi betegséget kapott el, majd antibiotikumot kért, hogy azt titokban a feleségének adja. A dokumentum nem bizonyítja, hogy az állítások igazak, és az e-mailt Epstein saját magának küldte, feltehetően vázlatként. A közzétett iratok között több, dátum nélküli fotó is található Epsteinről és Gatesről különböző helyszíneken. Gates korábban elismerte, hogy kapcsolatban állt Epsteinnel, de visszaéléseket tagadott.

Melinda French Gates és Bill Gates 1994 és 2021 között voltak házasok. A válás kapcsán Melinda korábban utalt férje Epsteinhez fűződő kapcsolatára, részleteket azonban nem hozott nyilvánosságra.

A Daily Mail arra is emlékeztetett, hogy több forrás szerint Gates 2011 után is találkozott Epsteinnel, vagyis azután, hogy őt már elítélték kiskorúak prostitúcióval kapcsolatos ügyben. Gates egyik korábbi e-mailjében úgy fogalmazott, hogy Epstein életstílusa „érdekes”, de számára nem követhető. Szóvivője később azt közölte, hogy ezzel a ház berendezésére és a vendéglátásra utalt.

Melinda French Gates arról beszélt egy keddi podcastben, hogy fájdalmas emlékeket idézett fel benne, amikor a nyilvánosságra hozott Epstein-iratokban felbukkant Bill Gates neve. Azt mondta, mély szomorúságot érez az ügy kapcsán. Úgy fogalmazott, minden érintettnek, akinek a neve szerepel a dokumentumokban, vállalnia kell a felelősséget, és válaszokat kell adnia. Hozzátette, megkönnyebbülést jelent számára, hogy már nincs köze ehhez a világhoz. Bill és Melinda Gates 27 év házasság után, 2021-ben vált el.

Brit botrány és rendőrségi nyomozás

Az elmúlt napokban a brit közélet is a figyelem középpontjába került. A londoni Metropolitan Police bűnügyi vizsgálatot indított Peter Mandelson volt brit miniszter ellen azzal kapcsolatban, hogy állítólagos e-maileket és érzékeny kormányzati információkat juttatott el Epsteinhoz még a 2009-es pénzügyi válság idején, amikor Mandelson a brit gazdasági tárca vezetője volt. A vizsgálat „közszereplői tisztség megszegésének” gyanúját vizsgálja, és Mandelson lemondott a Lordok Háza tagságáról a botrány nyomán.

A botrány politikai hullámokat is vetett az Egyesült Királyságban: Keir Starmer brit miniszterelnök „botrányosnak” nevezte az állítólagos információszivárogtatást, és teljes átláthatóságot követelt, miközben a kérdéses iratokat a rendőrségnek juttatta el vizsgálatra. A dokumentumok hatása túlmutat a politikusokon is, hiszen Sarah Ferguson, York korábbi hercegnőjének jótékonysági alapítványa bezárta működését az Epsteinhez kapcsolódó levelezései miatt, amelyben baráti kapcsolatot ápolnak.

A háttérben meghúzódó magyar szál

Az Amerikai Igazságügyi Minisztérium által nyilvánosságra hozott több millió oldalnyi Jeffrey Epstein-dokumentum között magyar vonatkozások is előkerültek. Ezek alapján Epstein levelezésében szerepelnek Budapestet említő üzenetek és egy konkrét ingatlan címe, a Király utca 70. Az iratokból kiderül, hogy Epstein több levélváltásban arra kérte egy norvég producer ismerősét, hogy adja el számára a budapesti lakást, és többször is utalt arra, hogy Budapesten tartózkodik vagy ott úton van.

A producer a Telexnek küldött közleményében határozottan tagadta, hogy lett volna bármilyen gazdasági kapcsolat vagy megállapodás Epsteinnel, és azt állította, hogy Epstein soha nem járt az általa tulajdonolt ingatlanban.

Az iratok szerint Jeffrey Epstein levelezésében Magyarország gyakran a magyar lányok kapcsán került szóba. Több üzenetben ismeretlen feladók küldtek neki fotókat fiatal nőkről, köztük magyarokról, amelyeket Epstein véleményezett.

Kiemelt szereplő a magát modellvadásznak mondó Daniel Siad, aki közel kétezer alkalommal bukkan fel a dokumentumokban. Egy 2009-es levelében pénzt kért Epsteintől, hogy Közép-Európában, köztük Magyarországon utazhasson, és falvakban keressen lányokat. Későbbi üzenetekben Epstein érdeklődött egy „magyar lányról”, illetve több levélben is utalás történik Siadhoz köthető magyar lányokra.

Egy másik levelezésben egy magyar lány közvetlenül is kapcsolatba lépett Epsteinnel, képeket és videókat küldött neki. A beszélgetésben arra utalt, hogy megszakította a kapcsolatot egy „Daniel” nevű férfival, aki rosszul bánt vele. Epstein ezután pénzt ajánlott fel neki ajándékként.

Két ismert magyar modell neve is felbukkan az e-mailekben, de csak érintőlegesen. Palvin Barbara neve egy 2013-as levélben szerepel, ahol Epstein jelezte, hogy nem ismeri őt. Mihalik Enikő pedig egy 2017-es üzenetben került szóba egy New York-i edzőterem kapcsán, ahol valaki megemlítette a nevét, de a kontextus nem utal személyes kapcsolatra Epsteinnel.