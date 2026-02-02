A kedvezmény azoknak a 65 év felettieknek, illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezőknek jár, akiknek van Bizalomkártyájuk
Újabb Spar-üzlet húzza le a rolót: ez a vidéki település az érintett, kegyetlenek az okok
Újabb Spar-üzlet húzza le a rolót Magyarországon: a paksi bolt bezárása után Oroszlányban is végleg bezár egy áruház február 15-én. A döntés előtt ráadásul a helyi önkormányzat is értetlenül állt, a Spar szerint azonban nem egyedi esetről van szó. A kiskereskedelmi különadó és az árszabályozó intézkedések olyan mértékben növelték a veszteségeket, hogy egyes kisebb, lakóövezeti üzletek működtetése egyszerűen gazdaságtalanná vált.
Múlt héten a Pénzcentrumon mi is beszámoltunk arról, hogy Pakson bezár egy Spar. Ott az indok a vállalat kommunikációs vezetője szerint az volt, hogy „a vállalat hálózatracionalizációs stratégiájának részeként” született meg a döntés. Az a bolt február 15-ig lesz nyitva, utána végleg bezár.
Nem telt el sok nap, és egy újabb Spar-üzletről érkezett boltbezárási hír. Ez a bolt Oroszlányban a Népek-bartásága úton található, ám február 15-e után ez sem fog kinyitni - szúrta ki a 24.hu. A hír pikantériája, hogy Takács Károly polgármester a Facebookon is közzétett levelében kérdezte meg a láncot, hogy miért zárják be a boltot.
Elmondása szerint ez volt az első olyan üzlet a településen, mi átalakításra került a ’90-es években. Továbbá elmondta, hogy a döntés az önkormányzatra is hatással lesz, mert tovább csökken a környéken élők üzleti ellátottsága.
A Spar kommunikációs vezetője a kérdésre elmondta:
a bezárás hátterében egy olyan ok-okozati összefüggés áll, melyben jelentős szerepet játszanak a kereskedelmi szektort érintő intézkedések, mint a kiskereskedelmi különadó, amely csak 2024-ben 32,4 milliárd forintunkat emésztette fel, vagy az árszabályozó intézkedések, – mint amilyenek az árrésstopok – melyek minden hónapban 1,5-2 milliárd forint veszteséget okoznak nekünk. Ezek az intézkedések sajnálatos módon az olyan kis alapterületű, lakóhelyközeli, kis bevásárlásokat lebonyolító, sok esetben parkoló nélküli üzleteinket érintik a legrosszabbul, mint amilyen a szóban forgó oroszlányi is, ahol a fentebb részletezett intézkedések miatt magasabb fix költségekkel vagyunk kénytelenek üzemelni, mely így a gazdaságos működést ellehetetleníti. A KSH adatai szerint évente sajnos ezres nagyságrendben zárnak be végleg boltok Magyarországon és kerül veszélybe egyes helyeken az élelmiszer-ellátásbiztonság is
A Spar azt is tudatta, a településen az érintett üzlettől mindösszesen 1 kilométer távolságra található egy másik SPAR áruház is, ahol továbbra is szeretettel várják vásárlóikat.
A bezárásra kerülő üzletben dolgozó kollégáik többsége számára pedig a környező üzletekben keresnek helyet.
