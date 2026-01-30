Az adatok azt jelzik, hogy a 2025 második felében kezdődött gazdasági fellendülés fokozatosan erősödött.
Elképesztő bejelentést tett a Kifli: ez minden magyar vásárlót érint
Hat éve működik Magyarországon a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata, amely ez idő alatt több mint 10 millió rendelést szállított ki, és árbevétele 2020 és 2024 között közel négyszeresére nőtt. A vállalat továbbra is beruházási fázisban van: az elmúlt években több milliárd forintot fordított logisztikai fejlesztésekre, miközben a rendelések száma és az átlagos kosárérték is jelentősen emelkedett.
Hat éve működik Magyarországon a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata. A vállalat saját adatai szerint ez idő alatt több mint 10 millió megrendelést teljesített, és szolgáltatása ma több százezer háztartást ér el. Egy belső felmérés alapján egy átlagos online rendelés 4–5 órával rövidebb időráfordítást igényel, mint a hagyományos bolti bevásárlás, ami összesen mintegy 40 millió megtakarított órát jelent hat év alatt.
A rendelések száma az indulás utáni években jelentősen nőtt: míg 2020-ban mintegy 500 ezer kiszállítást teljesítettek, addig 2025-re ez az érték megközelíti az évi 3 milliót. Az átlagos kosárérték a kezdeti, körülbelül 14 ezer forintról 26 ezer forint környékére emelkedett. Ez arra utal, hogy az online élelmiszer-rendelés nemcsak alkalmi megoldásként, hanem rendszeres bevásárlási formaként is megjelent a háztartások egy részében.
A vállalat árbevétele 2020 és 2024 között közel négyszeresére nőtt: a 14 milliárd forintos szintről 57 milliárd forintra. A Kifli.hu indulása egybeesett a koronavírus-járvány időszakával, amikor az online kereskedelem – különösen az élelmiszer-kiszállítás – szerepe jelentősen felértékelődött Magyarországon.
A cég 2020 és 2024 között összesen 2,8 milliárd forintot fordított magyarországi beruházásokra. Ennek részeként 2025 végén új logisztikai központ nyílt Biatorbágyon, amelynek beruházási értéke megközelíti a korábbi évek teljes hazai befektetési volumenének kétszeresét. Az új raktár működésének pénzügyi hatása a következő üzleti időszakokban jelenhet meg az eredményekben.
A vállalat szerint a logisztikai infrastruktúra bővítése, az automatizáció és a kapacitásnövelés a növekvő forgalom kiszolgálását célozza. A működés méretének és összetettségének növekedésével párhuzamosan a költség- és pénzügyi struktúra is ehhez igazodott.
Egyre nagyobb bajban a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon: súlyos hírek érkeztek az anyacégről
Az LVMH részvényei szerdán jelentősen estek, miután a negyedik negyedéves eredmények csalódást okoztak a befektetőknek.
Valóságos krumpliüzérek tartják sakkban a magyar boltokat: ezért kénytelenek a magyarok tömegével rossz minőségű burgonyát venni
Bár a hazai termelők raktárai tele vannak áruval, a magyar boltokat elárasztotta az import burgonya.
Bár a megállapodás elsősorban a német járműgyártók számára lehet kedvező, több uniós tagállam szerint az alkoholexport terén is komoly áttörést hozhat.
Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok
Egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a vámkezelt, kis értékű csomagok száma Magyarországon.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.
Hivatalos, brutális árcédulával érkezik a Lego papucs: ennyiért lehet megvenni a meghökkentő darabot
Globális együttműködést indít a Lego és a Crocs. Ennek részeként a két márka február 16-tól dobja piacra az első közös terméket.
A Tesco 40 üzletében teszteli az Auror platformot, amely gyorsabb rendőrségi reagálást és lopások csökkentését célozza.
Kész, vége: a magyar vásárlók már most lemondhatnak a meggyről 2026-ban - olyan drága lesz, hogy élő ember nem fogja kifizetni
Történelmi magasságba emelkedtek a meggyárak Magyarországon, ami a feldolgozott termékek piacán is érezteti hatását.
A miniszter Facebook-bejegyzése szerint az intézkedések célja a vendéglátó-szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása.
150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?
150 forintos sör, 150 forintos ásványvíz és egy 7700 forintos airfryer: a szlovák Lidl akciós újságja nem semmi meglepetéseket tartogat.
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
A rendőrség biztonsági kamerafelvételek alapján keresi az ismeretlen férfit, és a lakosság segítségét kéri az azonosításához.
Irtó veszélyes termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem: sok magyar férfit érinthet a dolog
A jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.
Bár 2025 egészében átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, a részletes adatok jóval árnyaltabb képet mutatnak.
A drágulás oka az európai kínálat visszaesése, mivel a szokatlan hideg lassítja az érési folyamatot, miközben jelentősen növeli a külföldi üvegházak fűtési költségeit.
Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.
Az NKFH figyelmezteti a vásárlókat, hogy a termék egyes tételei súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Az Aldi újabb jelentős árcsökkentési intézkedést vezet be: 14-féle friss csirkehús árát mérsékli.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
