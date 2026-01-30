2026. január 30. péntek Martina, Gerda
Friss zsemle félhold alakú a szupermarketben kifli
Vásárlás

Elképesztő bejelentést tett a Kifli: ez minden magyar vásárlót érint

Pénzcentrum
2026. január 30. 21:04

Hat éve működik Magyarországon a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata, amely ez idő alatt több mint 10 millió rendelést szállított ki, és árbevétele 2020 és 2024 között közel négyszeresére nőtt. A vállalat továbbra is beruházási fázisban van: az elmúlt években több milliárd forintot fordított logisztikai fejlesztésekre, miközben a rendelések száma és az átlagos kosárérték is jelentősen emelkedett.

Hat éve működik Magyarországon a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata. A vállalat saját adatai szerint ez idő alatt több mint 10 millió megrendelést teljesített, és szolgáltatása ma több százezer háztartást ér el. Egy belső felmérés alapján egy átlagos online rendelés 4–5 órával rövidebb időráfordítást igényel, mint a hagyományos bolti bevásárlás, ami összesen mintegy 40 millió megtakarított órát jelent hat év alatt.

A rendelések száma az indulás utáni években jelentősen nőtt: míg 2020-ban mintegy 500 ezer kiszállítást teljesítettek, addig 2025-re ez az érték megközelíti az évi 3 milliót. Az átlagos kosárérték a kezdeti, körülbelül 14 ezer forintról 26 ezer forint környékére emelkedett. Ez arra utal, hogy az online élelmiszer-rendelés nemcsak alkalmi megoldásként, hanem rendszeres bevásárlási formaként is megjelent a háztartások egy részében.

A vállalat árbevétele 2020 és 2024 között közel négyszeresére nőtt: a 14 milliárd forintos szintről 57 milliárd forintra. A Kifli.hu indulása egybeesett a koronavírus-járvány időszakával, amikor az online kereskedelem – különösen az élelmiszer-kiszállítás – szerepe jelentősen felértékelődött Magyarországon.

A cég 2020 és 2024 között összesen 2,8 milliárd forintot fordított magyarországi beruházásokra. Ennek részeként 2025 végén új logisztikai központ nyílt Biatorbágyon, amelynek beruházási értéke megközelíti a korábbi évek teljes hazai befektetési volumenének kétszeresét. Az új raktár működésének pénzügyi hatása a következő üzleti időszakokban jelenhet meg az eredményekben.

A vállalat szerint a logisztikai infrastruktúra bővítése, az automatizáció és a kapacitásnövelés a növekvő forgalom kiszolgálását célozza. A működés méretének és összetettségének növekedésével párhuzamosan a költség- és pénzügyi struktúra is ehhez igazodott.
Címlapkép: Getty Images
