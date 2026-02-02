Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség

A február sok nyugdíjasnak hoz egy kis anyagi könnyebbséget, hiszen megérkezik a 13. havi nyugdíj, amit az Auchan áruházakban most igazán okosan lehet elkölteni. A megszokott 5% helyett ugyanis egész februárban 10% blokkvégi kedvezményt kapnak a Bizalomkártyával rendelkező nyugdíjas vásárlók, ha valamelyik hétfői nyugdíjas napon vásárolnak.

Akár a nagy heti bevásárlásról, akár a kamra feltöltéséről vagy egy rég tervezett nagyobb beszerzésről van szó, februárban érdemes a nyugdíjasoknak hétfőre időzíteni az utat az Auchanba, mert ilyenkor 10%-kal kevesebbet kell fizetniük azért, amit a kosarukba raknak. A kedvezményhez először regisztrálni kell a nyugdíjas napra, majd aktiválni a Bizalomkártyához tartozó kupont. A kiválasztott hétfőn már csak le kell húzni a Bizalomkártyát a pénztárnál, amivel a végösszegből járó 10%-os kedvezmény automatikusan lejön maximum 100 000 forintos összegű vásárlásig.

A kedvezmény azoknak a 65 év felettieknek, illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezőknek jár, akiknek van Bizalomkártyájuk, és regisztráltak a nyugdíjas napra az Auchan applikációjában, weboldalán vagy az áruházak vevőszolgálatán. Februárban tehát a 13. havi nyugdíj mellett plusz 10%-t spórolhatnak meg a nyugdíjasok, ha az Auchanban vásárolnak, érdemes élni vele! Azok, akiknek még nincs Bizalomkártyájuk, ne szalasszák el az alkalmat, váltsák ki, hisz nyugdíjasként most dupla kezdemény jön le a vásárolt termékek árából.

A törzsvásárlói kedvezmények viszont később is élnek, természetesen a szokott feltételekkel. Márciustól visszaáll a rend, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasok például 5% kedvezményt kapnak a nekik dedikált hétfői napon. A nyugdíjas nap sikere egyébként számokban is jól látszik: 2025-ben közel 80 000 alkalommal éltek vele a vásárlók, az Auchan pedig több mint 100 millió forinttal csökkentette a vásárlások végösszegét, vagyis összesen ennyi pénzt hagyott a nyugdíjasok zsebében. Februárban ez az előny tovább nő, hiszen a kedvezmény mértéke megduplázódik