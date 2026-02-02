Az ALDI a növényvédőszer-maradványok vagy a mikrobiológiai határértékek esetében a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvárásokat is meghatároz.
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
A február sok nyugdíjasnak hoz egy kis anyagi könnyebbséget, hiszen megérkezik a 13. havi nyugdíj, amit az Auchan áruházakban most igazán okosan lehet elkölteni. A megszokott 5% helyett ugyanis egész februárban 10% blokkvégi kedvezményt kapnak a Bizalomkártyával rendelkező nyugdíjas vásárlók, ha valamelyik hétfői nyugdíjas napon vásárolnak.
Akár a nagy heti bevásárlásról, akár a kamra feltöltéséről vagy egy rég tervezett nagyobb beszerzésről van szó, februárban érdemes a nyugdíjasoknak hétfőre időzíteni az utat az Auchanba, mert ilyenkor 10%-kal kevesebbet kell fizetniük azért, amit a kosarukba raknak. A kedvezményhez először regisztrálni kell a nyugdíjas napra, majd aktiválni a Bizalomkártyához tartozó kupont. A kiválasztott hétfőn már csak le kell húzni a Bizalomkártyát a pénztárnál, amivel a végösszegből járó 10%-os kedvezmény automatikusan lejön maximum 100 000 forintos összegű vásárlásig.
A kedvezmény azoknak a 65 év felettieknek, illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezőknek jár, akiknek van Bizalomkártyájuk, és regisztráltak a nyugdíjas napra az Auchan applikációjában, weboldalán vagy az áruházak vevőszolgálatán. Februárban tehát a 13. havi nyugdíj mellett plusz 10%-t spórolhatnak meg a nyugdíjasok, ha az Auchanban vásárolnak, érdemes élni vele! Azok, akiknek még nincs Bizalomkártyájuk, ne szalasszák el az alkalmat, váltsák ki, hisz nyugdíjasként most dupla kezdemény jön le a vásárolt termékek árából.
A törzsvásárlói kedvezmények viszont később is élnek, természetesen a szokott feltételekkel. Márciustól visszaáll a rend, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasok például 5% kedvezményt kapnak a nekik dedikált hétfői napon. A nyugdíjas nap sikere egyébként számokban is jól látszik: 2025-ben közel 80 000 alkalommal éltek vele a vásárlók, az Auchan pedig több mint 100 millió forinttal csökkentette a vásárlások végösszegét, vagyis összesen ennyi pénzt hagyott a nyugdíjasok zsebében. Februárban ez az előny tovább nő, hiszen a kedvezmény mértéke megduplázódik
Újabb Spar-üzlet húzza le a rolót Magyarországon: a paksi bolt bezárása után Oroszlányban is végleg bezár egy áruház február 15-én.
Hat éve működik Magyarországon a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata, amely ez idő alatt több mint 10 millió rendelést szállított ki, és árbevétele...
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Egyre nagyobb bajban a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon: súlyos hírek érkeztek az anyacégről
Az LVMH részvényei szerdán jelentősen estek, miután a negyedik negyedéves eredmények csalódást okoztak a befektetőknek.
Valóságos krumpliüzérek tartják sakkban a magyar boltokat: ezért kénytelenek a magyarok tömegével rossz minőségű burgonyát venni
Bár a hazai termelők raktárai tele vannak áruval, a magyar boltokat elárasztotta az import burgonya.
Bár a megállapodás elsősorban a német járműgyártók számára lehet kedvező, több uniós tagállam szerint az alkoholexport terén is komoly áttörést hozhat.
Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok
Egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a vámkezelt, kis értékű csomagok száma Magyarországon.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.
Hivatalos, brutális árcédulával érkezik a Lego papucs: ennyiért lehet megvenni a meghökkentő darabot
Globális együttműködést indít a Lego és a Crocs. Ennek részeként a két márka február 16-tól dobja piacra az első közös terméket.
A Tesco 40 üzletében teszteli az Auror platformot, amely gyorsabb rendőrségi reagálást és lopások csökkentését célozza.
Kész, vége: a magyar vásárlók már most lemondhatnak a meggyről 2026-ban - olyan drága lesz, hogy élő ember nem fogja kifizetni
Történelmi magasságba emelkedtek a meggyárak Magyarországon, ami a feldolgozott termékek piacán is érezteti hatását.
A miniszter Facebook-bejegyzése szerint az intézkedések célja a vendéglátó-szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása.
150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?
150 forintos sör, 150 forintos ásványvíz és egy 7700 forintos airfryer: a szlovák Lidl akciós újságja nem semmi meglepetéseket tartogat.
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
A rendőrség biztonsági kamerafelvételek alapján keresi az ismeretlen férfit, és a lakosság segítségét kéri az azonosításához.
Irtó veszélyes termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem: sok magyar férfit érinthet a dolog
A jelzett hatóanyagok jelenléte étrend-kiegészítőkben és élelmiszerekben súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.
Bár 2025 egészében átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, a részletes adatok jóval árnyaltabb képet mutatnak.
A drágulás oka az európai kínálat visszaesése, mivel a szokatlan hideg lassítja az érési folyamatot, miközben jelentősen növeli a külföldi üvegházak fűtési költségeit.
Bár a fogyasztás nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, az NKFH a termék azonnali kivonását és visszahívását rendelte el.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
