2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
nyugdíjas, bevásárlás, nyugdíjas utalvány
Vásárlás

Komoly nyugdíjaskedvezményt hirdetett ez a hazai üzletlánc: itt a bejelentés, amire az idős vásárlók vártak

Pénzcentrum
2026. február 3. 15:04

A február sokak számára az egyik legnehezebb hónap, különösen az időseknek. Ezért a Breier Csoport segítséget nyújt a nyugdíjas vásárlóknak: februárban Nyugdíjas heteket indít az általa üzemeltetett, mind a 27 Príma és CBA üzletekben. A Breier Csoport mellett az ALDI Magyarország is nagy promóciót hirdetett: minőségi garanciát nyújtanak az üzleteikben árusított valamennyi friss zöldségre és gyümölcsre.

Ennek keretében minden nyugdíjas vásárló -5% végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül. A kedvezmény igénybevételéhez mindössze annyi szükséges, hogy a hagyományos kasszáknál felmutassák a nyugdíjas igazolványukat, így azonnal jár a végösszeg kedvezmény.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Breier Csoport azonban itt nem áll meg: minden 5000 forint feletti vásárlás esetén további 500 forint értékű kupont kapnak a nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők, amelyet egész márciusban felhasználhatnak, beválthatnak az üzletekben. Ez különösen a húsvéti időszak előtt jelent érezhető támogatást a mindennapi bevásárlások során.

„Küldetésünknek tartjuk, hogy a mindennapi bevásárlás ne jelentsen plusz terhet azok számára, akik egy életen át dolgoztak. A Nyugdíjas Hetek célja, hogy februárban azonnali könnyebbséget, márciusban pedig előnyt biztosítsunk a húsvéti készülődéshez is” - mondta Breier Péter, tulajdonos.

A Nyugdíjas Hetek célja, hogy valós, azonnali könnyebbséget nyújtson azoknak, akik a leginkább megérzik az infláció, a rezsi és a megélhetési költségek hatását.

A Breier Csoport Príma és CBA üzleteiben a megszokott széles választék, meglepően kedvező árak és közeli, elérhető bolthálózat most kifejezetten a nyugdíjas vásárlók érdekében egészül ki egy olyan akcióval, amely egyszerre segít februárban és márciusban is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A Breier Csoport számára a Nyugdíjas Hetek nem egyszeri akció, hanem annak a szemléletnek a része, amely szerint a helyi közösségek támogatása, az idősek megbecsülése és a mindennapi élet megkönnyítése hosszú távon is érték.

Február 16-28-a között tehát érdemes betérni a Breier Csoport Príma és CBA üzleteibe, mert a gondoskodás most valóban forintokban is mérhető.

A Breier Csoport mellett az ALDI Magyarország is nagy promóciót hirdetett, mint közölték, a vásárlói elégedettsége érdekében minőségi garanciát nyújtanak az üzleteikben árusított valamennyi friss zöldségre és gyümölcsre. Amennyiben a vásárlók nem elégedettek a megvásárolt zöldség, illetve gyümölcs minőségével, bármelyik ALDI-üzletbe visszavihetik, és a vállalat visszatéríti a vételárat. A vásárlók minden hónapban megszavazhatják, melyik zöldség vagy gyümölcs legyen elérhető rendkívüli kedvezménnyel.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #akció #CBA #bolt #nyugdíjas #kedvezmény #nyugdíjasok #vásárlók #boltlánc

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:28
15:16
15:04
14:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 3.
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
2026. február 3.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
2026. február 2.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
1 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
2 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
1 hónapja
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
5
1 hónapja
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 13:45
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 13:02
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
Agrárszektor  |  2026. február 3. 15:28
Reagált a Nébih az almabotrányra: itt a hatóság véleménye