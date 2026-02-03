Komoly nyugdíjaskedvezményt hirdetett ez a hazai üzletlánc: itt a bejelentés, amire az idős vásárlók vártak

A február sokak számára az egyik legnehezebb hónap, különösen az időseknek. Ezért a Breier Csoport segítséget nyújt a nyugdíjas vásárlóknak: februárban Nyugdíjas heteket indít az általa üzemeltetett, mind a 27 Príma és CBA üzletekben. A Breier Csoport mellett az ALDI Magyarország is nagy promóciót hirdetett: minőségi garanciát nyújtanak az üzleteikben árusított valamennyi friss zöldségre és gyümölcsre.

Ennek keretében minden nyugdíjas vásárló -5% végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül. A kedvezmény igénybevételéhez mindössze annyi szükséges, hogy a hagyományos kasszáknál felmutassák a nyugdíjas igazolványukat, így azonnal jár a végösszeg kedvezmény.

A Breier Csoport azonban itt nem áll meg: minden 5000 forint feletti vásárlás esetén további 500 forint értékű kupont kapnak a nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők, amelyet egész márciusban felhasználhatnak, beválthatnak az üzletekben. Ez különösen a húsvéti időszak előtt jelent érezhető támogatást a mindennapi bevásárlások során.

„Küldetésünknek tartjuk, hogy a mindennapi bevásárlás ne jelentsen plusz terhet azok számára, akik egy életen át dolgoztak. A Nyugdíjas Hetek célja, hogy februárban azonnali könnyebbséget, márciusban pedig előnyt biztosítsunk a húsvéti készülődéshez is” - mondta Breier Péter, tulajdonos.

A Nyugdíjas Hetek célja, hogy valós, azonnali könnyebbséget nyújtson azoknak, akik a leginkább megérzik az infláció, a rezsi és a megélhetési költségek hatását.

A Breier Csoport Príma és CBA üzleteiben a megszokott széles választék, meglepően kedvező árak és közeli, elérhető bolthálózat most kifejezetten a nyugdíjas vásárlók érdekében egészül ki egy olyan akcióval, amely egyszerre segít februárban és márciusban is.

A Breier Csoport számára a Nyugdíjas Hetek nem egyszeri akció, hanem annak a szemléletnek a része, amely szerint a helyi közösségek támogatása, az idősek megbecsülése és a mindennapi élet megkönnyítése hosszú távon is érték.

Február 16-28-a között tehát érdemes betérni a Breier Csoport Príma és CBA üzleteibe, mert a gondoskodás most valóban forintokban is mérhető.

A Breier Csoport mellett az ALDI Magyarország is nagy promóciót hirdetett, mint közölték, a vásárlói elégedettsége érdekében minőségi garanciát nyújtanak az üzleteikben árusított valamennyi friss zöldségre és gyümölcsre. Amennyiben a vásárlók nem elégedettek a megvásárolt zöldség, illetve gyümölcs minőségével, bármelyik ALDI-üzletbe visszavihetik, és a vállalat visszatéríti a vételárat. A vásárlók minden hónapban megszavazhatják, melyik zöldség vagy gyümölcs legyen elérhető rendkívüli kedvezménnyel.