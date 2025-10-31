2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Lower section of young woman standing next to product aisle and choosing vegetables in the store. Young Asian woman doing grocery shopping in supermarket.
Vásárlás

Kereskedelmi Szövetség: Az árrésstop rossz, mindenkinek veszteséget okoz!

Pénzcentrum
2025. október 31. 12:10

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá - közölte a szövetség. Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült, miközben az árrésstop mindenkinek veszteséget okoz.

A kormány tegnap bejelentette, hogy február végéig meghosszabbítja az árrésstopot, sőt új termékekre is kiterjeszti azt. Az intézkedést semmilyen szakmai egyeztetés nem előzte meg. „Az Országos Kereskedelmi Szövetség megdöbbenéssel értesült a döntésről, mert az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem éppen megszüntetni kellett volna” – mondta Kozák Tamás, a szervezet főtitkára.

Hozzátette: az intézkedés semmiféle hatástanulmánnyal alá nem támasztott tavaszi bejelentése után Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter többször is kijelentette, hogy a kivezetés feltétele a tartósan 5 százalék alatti élelmiszer infláció.

Ez a feltétel rég teljesült, az üzletekben, áruházakban bekövetkezett áremelések ezt a szintet nem érik el

- mondta az OKSZ főtitkára.

A szervezet szerint az árréstop eleve olyan intézkedés, amely átmeneti ideig el tud elfedni egy nagyon is létező problémát, az élelmiszer termelők és feldolgozók költségeinek növekedését. Ez a hatás azonban pontosan 12 hónap elteltével megszűnik, és az infláció visszatér oda, ahol az árréstop bevezetése előtt volt, és minél később történik a kivezetés, annál nagyobb lesz az inflációs sokk.

Az árréstop tehát csak átmeneti szőnyeg alá söprése egy problémának, ám addig is veszteséget okoz mindenkinek, amíg láthatatlanná teszi a bajt. Azintézkedés elszívja a vevőket az árréstoppal nem sújtott boltokból (azaz a magyar láncoktól és a független kereskedőktől), mert olcsóbbá teszi a termékeket az árrésstopos boltokban. Ez várhatóan egy új boltbezárási hullámot indít el, aminek legnagyobb kárvallottjai a kistelepülések lesznek

- áll a közleményben. Hozzátették: az árréstopon rajuk kívül veszítenek azok is, akik addig is a nagy kereskedelmi láncok vevői voltak. A nagy láncok (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, SPAR, Tesco) az árrésstopig a beruházási keretüket részben fejlesztésekre, részben az egymással folytatott versenyre, leginkább a folyamatos akciókra fordították.

Ez a lehetőség az árrésstop miatt sérült, mert veszteségből nem lehet sem akciókat indítani, sem boltokat nyitni, sem boltokat fejleszteni

- mondta Kozák Tamás. Kiemelte: az árrésstop nehéz helyzetbe hozza a magyar beszállítókat is, tehát a magyar termelőket és feldolgozókat. Az árrésstop ugyanis a beszerzési árra korlátozza a kereskedelmi láncok versenyének terepét, ami szükségképpen az olcsóbb import növekedéséhez vezet. Nem meglepő módon a magyar élelmiszeripar termelése csökken egy hónap kivételével elmarad az egy év ezelőtti teljesítménytől), és ez lefelé húzza GDP-t, több, mint 10 a kiskereskedelmi beruházások elmaradása.

Az árrésstop rossz. Nem megold, hanem átmenetileg elfed egy problémát, nevezetesen a magyar élelmiszer termelés versenyképességének romlását, és ennek nyomán a beszállítói árak növekedését. Ezt a problémát jórészt a kormány gazdaságpolitikája okozza. Ez olyan döntésekben nyilvánul meg, mint a kiskereskedelmi különadó, ami 27-ről 31,5 százalékra növeli az élelmiszerek jelentős részének az áfáját, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjak emelése, vagy a túlhajszolt minimálbér emelés. Ezeket a költségeket a magyar beszállítók csak áremelésekkel tudják kigazdálkodni. Nem mi, hanem a Gazdasági Versenyhivatal GVH júliusi, két termékkörben elvégzett ágazatvizsgálati tervezete mondta ki, hogy a tavaly év végén megugró élelmiszer infláció mögött ezek az okok húzódnak meg, és nem a kiskereskedelmi árrés. Továbbra is azt javasoljuk a kormánynak, hogy vonja vissza az árrésstopot, segítse elő a kereskedelemnek a gazdaság növekedéséhez való hozzájárulását piackonform szabályozási környezet megteremtésével. A nagy élelmiszer kereskedelmi láncok partnerek lesznek ebben

- fogalmazott Kozák Tamás.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kormány #Tesco #élelmiszer #aldi #bolt #lidl #penny #auchan #áruház #kiskereskedelem #infláció #spar #kereskedelem #áruházlánc #boltok #nagy márton #élelmiszerárak #Országos Kereskedelmi Szövetség #árrésstop

