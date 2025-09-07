2025. szeptember 7. vasárnap Regina
Nő ellenőrzi a hosszú élelmiszerbevásárlási bizonylatot a szupermarketben, élelmiszervásárlás és költségvetési koncepció
Vásárlás

Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből

Pénzcentrum
2025. szeptember 7. 13:00

Az élelmiszerárak elszálltak, a pénztárcák pedig egyre vékonyabbak: sok magyar családnak ma már az is kihívás, hogy miből és hogyan rakja össze a heti menüt. De vajon meddig lehet spórolni az étkezésen anélkül, hogy az egészségünk látná kárát? A Pénzcentrum kísérlete három valósághoz mérte az étkezést – medián bérből, nyugdíjból és napi ezer forintból. Az eredmény sokat elárul arról, hogyan él ma Magyarország.

A megélhetési válság tömegeket érint Magyarországon, emiatt sokaknak igencsak okosan kell gazdálkodniuk a heti bevásárlások alkalmával, hogy kijöjjenek a pénzükből. De vajon mennyiből lehet ténylegesen egészségesen étkezni? És mit jelent az, ha valaki napi mindössze ezer forintból próbálja megoldani a teljes étrendjét?

A Pénzcentrum heti videóblogjában erre vállalkozott a CashTag stábja: három költségkeretet állítottak fel – a medián bér, a medián nyugdíj és egy extrém, napi ezer forintos szint alapján –, majd végigcsináltak egy hetet, hogy kiderüljön, mit engedhet meg magának ma egy magyar ember az élelmiszerboltokban.

Három keret, három világ

A KSH adatai szerint a medián bér 381 700 forint, a medián nyugdíj 215 600 forint. Ha ezekből levonjuk a statisztikák szerint élelmiszerre fordított arányt, a napi keretek így néznek ki:

  • Medián bérből: kb. 2500 forint
  • Medián nyugdíjból: kb. 1500 forint
  • Extrém kísérletként: 1000 forint

A CashTag stábja ezalkalommal utóbbira vállalkozott: megnéztük, egy hétig hogyan lehet ezer forintból étkezni. Mielőtt azonban belefogtunk volna a menütervezésbe, szakértők segítettek tisztázni a háttérfogalmakat.

A jövedelmi kategóriákkal kapcsolatban Hornyák József, a Portfolio elemzője a következőre hívta fel a figyelmet:

A dolgozók kétharmadának kevesebb a fizetése, mint az átlagkereset. A medián viszont sokkal inkább megmutatja, mennyit keres „az átlagember”.

Ugyanakkor Magyarországon 1,4 millió embernek nem éri el a jövedelme a medián 60%-át sem. Ők számítanak jövedelmi szegénynek. Közülük majdnem 40% nem tud minden második nap húst vásárolni.

Mi lenne az ideális étrend?

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szerint egy egészséges felnőtt napi átlagos energiaszükséglete 2000 kcal. Ezt zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, tejtermékek, sovány húsok és hüvelyesek kombinációjából kellene biztosítani.

Pontosan azok az élelmiszercsoportok, amelyeket a kedvező táplálkozási hatásuk miatt nagy arányban kellene fogyasztani, sok esetben nagyon drágák.

– emlékeztetett rá a szervezet elnöke, Szűcs Zsuzsanna.

Vagyis a legjobb minőségű alapanyagok pont azok, amelyek egy szűkös költségvetésben a legnehezebben férnek bele.

Spórolási trükkök

A CashTag-ben a szakértők felhívták a figyelmet, hogy a borús összkép ellenére mégis van néhány kapaszkodó:

  • a fagyasztott zöldségek és gyümölcsök olcsóbb alternatívát jelenthetnek,
  • a hüvelyesek részben kiválthatják a húst,
  • a tojás pedig olcsó, jó minőségű fehérjeforrás.

„Nagyon nagy szükség van arra, hogy tudatosan keressük az akciókat, különben a nyugdíjból vagy az alacsonyabb jövedelemből nem biztosítható az egészséges étrend.”

– teszi hozzá Szűcs Zsuzsanna.

A mindennapok küzdelmei

A kísérletben minden költségsávhoz külön napi menü készült.

Például:

  • Reggelire humusz, zsömle és uborka.
  • Tízóraira a medián bérből tortillatekercs, a nyugdíjkeretből alma, az ezres keretből keksz.
  • Ebédre borsós rizs csirkemellel – de az ezer forintos menüben hús nélkül, pusztán rizzsel.
  • Vacsorára lecsó, a legszűkebb keretnél zsemle nélkül.

„Az ezres keret egyértelmű lemondásokkal jár. Nem azt eszem, amit szeretnék, hanem abból próbálok megoldani valamit, ami akciósan kapható.” – ezt már a CashTag műsorvezetője, Tóth-Lederhaas Csongor mesélte, aki önként vállalkozott a kísérletre.

A hét végére kiderült: a medián bérből nagyjából kényelmesen lehet étkezni, a nyugdíjból nagyon tudatos tervezéssel épphogy,

Az ezer forintos keret viszont szinte lehetetlenné teszi az egészséges táplálkozást.

Társadalmi tanulság

Az élelmiszerre fordított kiadásoknál drámai különbség látszik a jövedelmi szintek között:

  • a legszegényebbek a jövedelmük 40%-át ételre költik,
  • a legjobban keresők arányosan csak 20–25%-ot, de forintban sokkal többet, ráadásul jobb minőségű termékekre.

A kísérlet végszava

"A teszt tanulsága egyértelmű: bizonyos keretek mellett (főleg nyugdíjból vagy ezer forintból) az egészséges étkezés csak hatalmas kompromisszumok árán valósítható meg. Például, nem biztos, hogy tartható vele a megfelelő tápanyagmennyiség, és rengeteg időt elvesz a mindennapokból az állandó számolgatás, tervezgetés és akciófigyelés is" – zárta a gondolatsort a CashTag műsorvezetője.

 
Címlapkép: Getty Images
