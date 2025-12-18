A kormány rendeletmódosítási tervezete szerint 2026 januárjától emelkedik a műszaki vizsgák során fizetendő környezetvédelmi hozzájárulás díja.
Fontos bejelentést tett a MOHU: erre készülj, ha az ünnepek alatt palackot váltanál vissza
A MOHU megnövelt kapacitással készül a karácsonyi és az év végi időszakra, hiszen ilyenkor jellemzően jelentősen megnő a visszaváltások száma. Több teherautó, több napon megy majd el az üzletekbe, hogy elhozza onnan a palackokat. Tavaly 10 milliónál is több palackot váltottunk vissza egy-egy napon a karácsonyi ünnepek után. Ezeknek a hulladéka pedig megfelelő helyre kerül, és újra lesz hasznosítva.
A MOHU idén is megnövelt logisztikai és üzemeltetési kapacitással készül az ünnepi időszakra. A MOHU partnerei a normál időszaknál többször, így december 24-én, és azt követően, több napon is begyűjtik a visszaváltott italcsomagolásokat a boltokból, hogy zavartalan legyen a visszaváltás.
Az ünnepek utáni első napokon jellemzően sokkal több palackot váltunk vissza, így az ünnepekhez közeledve érdemes előre tájékozódni a visszaváltó automatákat üzemeltető üzletek nyitvatartásáról. A REpont applikáció is segítségünkre lehet a visszaváltás megtervezésében, az egyes REpontokra kattintva előre ellenőrizhető, hogy az adott helyszínen működik-e a visszaváltó automata.
A MOHU emellett előzetesen átvizsgálta az üzletek felszereltségét, és ahol szükséges, ott több zsákot és üvegtárolót biztosított az ünnepeket övező időszakra. A visszaváltó automaták zavartalan működésének alapfeltétele a rendszeres, napi szintű tisztítás és a megtelt automaták rendszeres ürítése is.
A visszaváltás Magyarország egyik kiemelkedő környezetvédelmi sikere. A közös odafigyelésnek köszönhetően egyre több italcsomagolás kerül vissza a körforgásba, hozzájárulva a fenntarthatóbb jövőhöz. 2025-ben eddig már mintegy 2,8 milliárd palackot, dobozt és üveget váltottunk vissza. Ezek hulladéka a megfelelő helyre kerül, és újra lesz hasznosítva.
Németország lesz az EU legnagyobb karácsonyi költekezője 2025-ben, miközben az eurózónában emelkedő inflációval és játékbiztonsági kihívásokkal kell szembenézni a vásárlóknak.
Itt a bejelentés, új világmárka érkezik Magyarországra: ekkor nyit az első üzlet, indul el a webshop
A márka Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában és Indiában is debütál franchise-partnerségeken keresztül
Egyre több panasz érkezik a fogyasztóvédőkhöz a csomagküldő cégek és webáruházak működésével kapcsolatban.
Az örökzöld retro játékokon túl minden évben rengeteg újdonság jelenik meg, amelyet nehéz nyomonkövetni és a kínálat is egyre csak nő. Megkönnyítjük a választást.
Míg tíz évvel ezelőtt főként az Iszlám Államhoz köthető szervezett terrortámadásokról beszélhettünk, addig az utóbbi években ezeket felváltották a magányos elkövetők merényletei.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025 is izgalmas évet hozott az elektronikai piacon: a magyar vásárlók továbbra is előszeretettel nyúltak a játékkonzolokhoz, okostelefonokhoz és laptopokhoz.
Elképesztő csalásra derült fény: rengeteg magyart verhettek át ilyen termékekkel, bődületes pénzük bánta
Több mint ezer, ismert sportmárkák és külföldi klubcsapatok logójával ellátott hamis terméket találtak a pénzügyőrök egy vállalkozás székhelyén.
Gigantikus cigifogás Magyarországon: döbbenetes képsorokat közöltek a hatóságok, erre még ők sem számítottak
Emellett kábítószergyanús növényi anyag is előkerült, ezért a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget.
Ilyen még nem volt, karácsonyi vásárt rendez Budapesten az Aldi: filléres lángost és forralt bort is fognak árulni
Az ALDI Magyarország saját karácsonyi vásárt nyit Budapest belvárosában, hogy az ünnepi készülődés hangulatát valóban mindenki számára elérhetővé tegye.
Megelégelték a hatóságok a karácsonyi csomagkáoszt: súlyos intézkedést kapnak a nyakukba a futárcégek
A Fővárosi Kormányhivatal átfogó ellenőrzést indított a csomagküldő szolgálatok ügyfélszolgálatainak működésével kapcsolatban a megnövekedett fogyasztói panaszok miatt.
A foodora decemberben Cegléden is elindította kiszállítási szolgáltatását, ezzel 2025-ben már 21 új városban vált elérhetővé a platform.
Sok magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: megjelent a tésztatörvény, rengeteg terméket érint
Megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter rendelete, amely szigorítja és pontosítja a száraztésztákra vonatkozó minőségi és kategorizálási előírásokat.
Teszten a DeLonghi, Krups, Saeco sztártermékei: ezek a legjobb kávéfőzők 2025 végén, jól járt, aki ilyet tesz a fa alá
A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben 145 kávéfőzőt próbált ki
Így veszik meg a legjobb karácsonyfákat a legélelmesebb magyarok 2025-ben: pillanatok alatt végeznek vele
Idén is elérhető a Wolt népszerű karácsonyfa-házhozszállítási szolgáltatása, amely segít megkímélni a vásárlókat a cipekedéstől és a sorban állástól.
Miközben a vendéglátásban elmarad az év végi fellendülés, a prémium élelmiszerek és ajándékmegoldások iránt soha nem látott kereslet alakult ki.
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
Miközben az innováció tovább gyorsult, azt is lehet látni, hogy a vásárlók egyre tudatosabban mérlegelik, mikor és mire érdemes költeni.
A karácsonyi időszakban a magyar családok bőséges hazai halkínálathoz juthatnak, az árak a tavalyi szinten maradnak.
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.