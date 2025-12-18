Fontos bejelentést tett a MOHU: erre készülj, ha az ünnepek alatt palackot váltanál vissza

A MOHU megnövelt kapacitással készül a karácsonyi és az év végi időszakra, hiszen ilyenkor jellemzően jelentősen megnő a visszaváltások száma. Több teherautó, több napon megy majd el az üzletekbe, hogy elhozza onnan a palackokat. Tavaly 10 milliónál is több palackot váltottunk vissza egy-egy napon a karácsonyi ünnepek után. Ezeknek a hulladéka pedig megfelelő helyre kerül, és újra lesz hasznosítva.

A MOHU idén is megnövelt logisztikai és üzemeltetési kapacitással készül az ünnepi időszakra. A MOHU partnerei a normál időszaknál többször, így december 24-én, és azt követően, több napon is begyűjtik a visszaváltott italcsomagolásokat a boltokból, hogy zavartalan legyen a visszaváltás.

Az ünnepek utáni első napokon jellemzően sokkal több palackot váltunk vissza, így az ünnepekhez közeledve érdemes előre tájékozódni a visszaváltó automatákat üzemeltető üzletek nyitvatartásáról. A REpont applikáció is segítségünkre lehet a visszaváltás megtervezésében, az egyes REpontokra kattintva előre ellenőrizhető, hogy az adott helyszínen működik-e a visszaváltó automata.

A MOHU emellett előzetesen átvizsgálta az üzletek felszereltségét, és ahol szükséges, ott több zsákot és üvegtárolót biztosított az ünnepeket övező időszakra. A visszaváltó automaták zavartalan működésének alapfeltétele a rendszeres, napi szintű tisztítás és a megtelt automaták rendszeres ürítése is.

A visszaváltás Magyarország egyik kiemelkedő környezetvédelmi sikere. A közös odafigyelésnek köszönhetően egyre több italcsomagolás kerül vissza a körforgásba, hozzájárulva a fenntarthatóbb jövőhöz. 2025-ben eddig már mintegy 2,8 milliárd palackot, dobozt és üveget váltottunk vissza. Ezek hulladéka a megfelelő helyre kerül, és újra lesz hasznosítva.