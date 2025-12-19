Ez hihetetlen: már a karácsonyfákat is lopják, le kell őket láncolni éjszakára

Karácsonyfaárusok szerint évek óta visszatérő gond, hogy az ünnepek közeledtével egyre több fenyőfa tűnik el a standokról: van, ahol kamerákkal és éjjeli őrökkel védekeznek, máshol összekötik és megszámolják a fákat minden reggel és este. A lopások idén sem maradtak el – Dunaújvárosban például 20–25 fát vittek el egy lezárt standból, de a rendőrség hamar elfogta az elkövetőt

Az ünnepek közeledtével nemcsak a vásárlók rohamozzák meg a karácsonyfaárusokat, hanem a tolvajok is. A kereskedők szerint évek óta visszatérő probléma, hogy decemberben egyre több fenyőfa tűnik el az árusítóhelyekről. Dunaújvárosban például nemrég egy lezárt standból 20–25 fát vittek el, ám a rendőrség gyorsan megtalálta az elkövetőt, így a kereskedő visszakapta az árut - láthattuk az RTL Híradóban.

A fenyőárusok mindent megtesznek, hogy megvédjék portékájukat. A standoknál nappal folyamatos a forgalom: van, aki még csak nézelődik, mások már viszik is haza a kiválasztott fát. Éjszaka azonban más a helyzet. A Vikás Park közelében például kamerarendszer és éjjeli őr vigyáz a kínálatra. Más árusok összekötik a fákat, reggel és este pedig számolással ellenőrzik, hogy minden megvan-e.

Pécsen is hasonlóan védekeznek: van, ahol több mint tíz éve árulnak karácsonyfát, és azóta sem történt lopás. Az ottani kereskedők hatkamerás rendszert, éjszakai megvilágítást és őrzést alkalmaznak. Nem véletlen az elővigyázatosság, hiszen idén több helyen is próbálkoztak tolvajok. Tavaly például egy árusnál megbontották a rácsot, két fát emeltek ki, de a rendőrség 24 órán belül elfogta az elkövetőt.

A kereskedők beszámoltak arról is, hogy előfordult rongálás: kerítést bontottak meg, zajongtak éjszaka, amit a szomszédok jeleztek. A jogi következmények súlyosak lehetnek: 50 ezer forint érték alatt szabálysértésnek minősül a lopás, ami pénzbírsággal vagy elzárással járhat. Efölött viszont már bűncselekménynek számít, és komolyabb büntetésre lehet számítani.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A karácsonyfaárusok tehát nemcsak a vásárlók igényeit próbálják kielégíteni faragással, csomagolással és tanácsadással, hanem éjszakánként a tolvajok ellen is küzdenek, hogy az ünnepi asztal mellé minden családnak jusson fenyőfa.