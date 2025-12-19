2025. december 19. péntek Viola
Budapest
Christmas tree background
Ez hihetetlen: már a karácsonyfákat is lopják, le kell őket láncolni éjszakára

Pénzcentrum
2025. december 19. 09:30

Karácsonyfaárusok szerint évek óta visszatérő gond, hogy az ünnepek közeledtével egyre több fenyőfa tűnik el a standokról: van, ahol kamerákkal és éjjeli őrökkel védekeznek, máshol összekötik és megszámolják a fákat minden reggel és este. A lopások idén sem maradtak el – Dunaújvárosban például 20–25 fát vittek el egy lezárt standból, de a rendőrség hamar elfogta az elkövetőt

Az ünnepek közeledtével nemcsak a vásárlók rohamozzák meg a karácsonyfaárusokat, hanem a tolvajok is. A kereskedők szerint évek óta visszatérő probléma, hogy decemberben egyre több fenyőfa tűnik el az árusítóhelyekről. Dunaújvárosban például nemrég egy lezárt standból 20–25 fát vittek el, ám a rendőrség gyorsan megtalálta az elkövetőt, így a kereskedő visszakapta az árut - láthattuk az RTL Híradóban.

A fenyőárusok mindent megtesznek, hogy megvédjék portékájukat. A standoknál nappal folyamatos a forgalom: van, aki még csak nézelődik, mások már viszik is haza a kiválasztott fát. Éjszaka azonban más a helyzet. A Vikás Park közelében például kamerarendszer és éjjeli őr vigyáz a kínálatra. Más árusok összekötik a fákat, reggel és este pedig számolással ellenőrzik, hogy minden megvan-e.

Pécsen is hasonlóan védekeznek: van, ahol több mint tíz éve árulnak karácsonyfát, és azóta sem történt lopás. Az ottani kereskedők hatkamerás rendszert, éjszakai megvilágítást és őrzést alkalmaznak. Nem véletlen az elővigyázatosság, hiszen idén több helyen is próbálkoztak tolvajok. Tavaly például egy árusnál megbontották a rácsot, két fát emeltek ki, de a rendőrség 24 órán belül elfogta az elkövetőt.

A kereskedők beszámoltak arról is, hogy előfordult rongálás: kerítést bontottak meg, zajongtak éjszaka, amit a szomszédok jeleztek. A jogi következmények súlyosak lehetnek: 50 ezer forint érték alatt szabálysértésnek minősül a lopás, ami pénzbírsággal vagy elzárással járhat. Efölött viszont már bűncselekménynek számít, és komolyabb büntetésre lehet számítani.

A karácsonyfaárusok tehát nemcsak a vásárlók igényeit próbálják kielégíteni faragással, csomagolással és tanácsadással, hanem éjszakánként a tolvajok ellen is küzdenek, hogy az ünnepi asztal mellé minden családnak jusson fenyőfa.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #rendőrség #biztonság #karácsonyfa #kamera #bűncselekmény #december #kereskedő

