Egy vagyont spórolnak repülőgépes utazásaikon az élelmes magyarok: így működik a legális trükk

Egy különleges repülőjegy-trükk, a 'check-in chicken' segítségével extra lábtérrel rendelkező ülőhelyeket szerezhetünk ingyen, ha az online bejelentkezést az utolsó pillanatokra hagyjuk - számolt be róla egy rutinos utazó a Metro-n.

A közösségi médiában újra felkapott lett egy utazási tipp, amely évek óta kering a fórumokon, most viszont egy rutinos utazó a Metro, brit portálon is megosztotta vele kapcsolatos tapasztalatait. A trükk lényege, hogy az utas nem siet az online bejelentkezéssel, hanem szándékosan az utolsó pillanatra hagyja – ezzel növelve annak esélyét, hogy felár nélküli, mégis prémium ülőhelyet kapjon a gépen.

A módszert az utazó „check-in chicken”-nek nevezi, utalva arra, hogy ki bírja tovább húzni az időt anélkül, hogy lemaradna a bejelentkezésről. Mint írja, éveken át próbálgatta ezt a taktikát különböző fapados légitársaságoknál, és tapasztalatai szerint a legtöbbször valóban működik: gyakran kapott első sori, vagy extra lábtérrel rendelkező helyet úgy, hogy ezért nem kellett fizetnie.

A beszámoló szerint évekkel ezelőtt a Ryanair egyik járatára percekkel a határidő előtt jelentkezett be, és meglepetésére nem egy szokásos középső ülést, hanem egy vészkijárat melletti, folyosó felőli helyet kapott. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a rendszer először a kevésbé népszerű helyeket osztja ki, így minél tovább várunk, annál nagyobb az esély egy jobb helyre.

Kinek való ez a trükk, és kinek nem?

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a módszer nem kockázatmentes. A Ryanairnél két, a Wizz Airnél három órával az indulás előtt zárul a bejelentkezési lehetőség – ha ezt lekéssük, akár 25 ezer forintnak megfelelő összeget is fizethetünk a reptéri check-inért. Aki hajlamos stresszelni az utazás miatt, vagy nem bízik az időzítésben, annak nem biztos, hogy megéri ezzel próbálkozni.

A szerző ugyanakkor azt állítja, hogy a trükk az esetek 90 százalékában bevált, sőt: egyszer egy teljesen telt Krakkó–London járaton az első sorba, a 1C ülésre osztották be, mindenféle pluszköltség nélkül.

Nem minden légitársaságnál működik

A tapasztalatok szerint ez a stratégia leginkább a Ryanairnél és a Wizz Airnél válik be, mivel ezeknél a cégeknél rendszeresen előfordul, hogy először a legrosszabb – például középső – üléseket adják ki. Ugyanakkor más légitársaságok, például az easyJet vagy a British Airways esetében ez a logika kevésbé következetes. Ráadásul, ha valakivel együtt utazunk, ez utóbbiak gyakran törekednek arra, hogy ne válasszák szét az utasokat, ellentétben a fapados cégekkel.

Az is fontos, hogy ha nem fizetünk külön az ülőhelyért, akkor az online check-in a járat indulása előtt pontosan 24 órával nyílik meg. Ekkor már érdemes figyelni az ülésfoglalási térképet – ehhez elég elkezdeni a bejelentkezési folyamatot, és úgy tenni, mintha fizetnénk egy ülőhelyért, így megjelenik a teljes elérhető ülésrend.

A rutin és a figyelem kulcsfontosságú

A beszámoló szerint nem érdemes egészen az utolsó percekig várni: sokszor már 5–6 órával indulás előtt is csak a jobb helyek maradnak szabadon. Ha a járat nincs különösebben tele, akkor viszont a „trükk” sem működik – de ekkor sincs hátrány, mintha korábban jelentkeztünk volna be.

A módszer kockázata, hogy könnyen el lehet feledkezni a bejelentkezésről, ezért az utazó több emlékeztetőt is beállít a telefonján. További veszély, hogy ha a járat túlfoglalt, az utolsóként bejelentkezőket akár át is sorolhatják másik gépre – igaz, ebben az esetben az utas kártérítésre is jogosult lehet.

Egyedül utazóknak ideális lehetőség

Akik barátokkal vagy családdal együtt repülnek, jobb, ha tudják: ezzel a módszerrel szinte biztos, hogy nem fognak egymás mellé kerülni. A rendszer célja az összes hely kitöltése, nem pedig a társaságok egyben tartása. Viszont egyedül utazók számára, akiket nem zavar, ha nem tudják előre, hol fognak ülni, ez az egyszerű taktika valóban jó eséllyel jelenthet ingyenes kényelmi extrát.

A szerkesztőség megjegyzése: bár a „check-in chicken” technika egyeseknél beválik, a módszer használata minden esetben körültekintést igényel. A légitársaságok algoritmusai folyamatosan változnak, és nincs garancia arra, hogy ez a trükk mindig működni fog. Ha valaki mégis kipróbálná, mindenképp készüljön fel az esetleges kellemetlenségekre is.