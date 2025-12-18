Karácsony közeledtével sokan keresnek megbízható pezsgőt az ünnepi asztalra: de vajon melyik nagy márka nyújt valódi élményt?
Óriási veszélyben lehet az, aki ide megy karácsonyi vásározni: súlyos fenyegetésre derült fény
Nyugat-Európában jelentősen megnövekedtek a karácsonyi vásárok biztonsági költségei a terrorfenyegetettség miatt, miközben a támadások jellege is átalakult az elmúlt évtizedben.
Németországban az elmúlt három évben csaknem 44 százalékkal emelkedtek a közterületi rendezvények, köztük a karácsonyi vásárok biztonságára fordított kiadások. Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban elmondta, hogy 2015 óta az európai városok egyre inkább készülnek a lehetséges terrortámadásokra.
A szakértő példaként említette, hogy nemrég Dél-Bajorországban öt férfit tartóztattak le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy iszlamista indíttatásból egy karácsonyi vásár látogatói közé akartak hajtani járművel.
Az elmúlt évtizedben jelentősen megváltoztak a terroristák módszerei is. Míg tíz évvel ezelőtt főként az Iszlám Államhoz köthető szervezett terrortámadásokról beszélhettünk, addig az utóbbi években ezeket felváltották a magányos elkövetők merényletei. Erre példa a tavalyi magdeburgi eset is.
A biztonsági intézkedések kapcsán problémát jelent, hogy a betonakadályokon átjárókat kell hagyni a mentők és tűzoltók számára, amelyeket a terroristák kihasználhatnak. További nehézség, hogy a kisebb települések számára már túl költségesek a szükséges biztonsági intézkedések, ezért sokan inkább lemondanak a hagyományos karácsonyi rendezvényeikről.
A szakértő szerint Magyarország a kisszámú bevándorló miatt sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint a legtöbb nyugat-európai ország.
