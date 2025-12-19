Rengeteg magyar él tévhitben a fenyőválasztás kapcsán: ez akadályozza őket a helyes döntésben

Az élő karácsonyfa környezetbarátabb választás, mint a műfenyő – állítja a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont szakértője. Aszalós Réka tudományos munkatárs szerint a hazai ültetvényeken termesztett fenyők nemcsak ökológiai, hanem társadalmi szempontból is előnyösebbek az importált műfenyőknél - írja az Infostart.

Az ünnepek közeledtével minden évben újra felmerül a dilemma: élő vagy műfenyő kerüljön az otthonokba. A környezetvédelmi szakértők szerint az érvek egyértelműen a valódi fenyőfák mellett szólnak. Aszalós Réka, a Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos munkatársa az InfoRádióban részletesen ismertette az ökológiai szempontokat. A műanyag karácsonyfák komoly környezeti terhet jelentenek. Előállításuk és szállításuk jelentős erőforrás- és energiafelhasználással jár, ráadásul döntő többségüket Kínából importálják. Alapanyaguk jellemzően polivinil-klorid, amely a természetben nem bomlik le, idővel környezetszennyező hulladékká válik. Aszalós Réka megfogalmazása szerint ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy "szemétgyártással jár együtt".

Érdekes szempont, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása alapján a műfenyő csak akkor válhat versenyképessé, ha legalább egy évtizeden át ugyanazt a darabot használják. Ez azonban még így sem ellensúlyozza a műanyaghulladék jelentette környezeti problémát.

Fontos tisztázni egy elterjedt tévhitet: a karácsonyi célra értékesített fenyőfák nem természetes erdőkből származnak. Speciális ültetvényeken nevelik őket, amelyek Magyarországon elsősorban Zala és Vas vármegyében találhatók, összesen néhány ezer hektáron. A szakértő hangsúlyozta, hogy félrevezetik az embereket azok, akik azt állítják, hogy az élő fenyő kivágásával és megvásárlásával a természetes erdőket rombolják.

A hazai fenyőültetvények társadalmi jelentősége sem elhanyagolható. Mintegy 600–700 magyar család megélhetését biztosítják ezek a kistermelői és családi vállalkozások. Emellett ezek a területek ökológiai szempontból is értékesebbek, mintha intenzív mezőgazdasági művelés alatt állnának. A fenyőfák akár egy évtizeden keresztül is hozzájárulnak a biodiverzitás fenntartásához, kedvező élőhelyet biztosítanak a talajmikrobáknak, gombáknak, madaraknak és más élőlényeknek.

A környezettudatos vásárlók számára Aszalós Réka gyakorlati tanácsokat is megfogalmazott. Elsősorban magyarországi vagy közeli országokban termesztett fát érdemes választani, ne pedig olyat, amelyet például Hollandiából importáltak. Így nemcsak a helyi gazdaságot támogatják, hanem a szállításból eredő károsanyag-kibocsátást is csökkentik.

Az ünnepek után a fenyőfák megfelelő hasznosítására is oda kell figyelni. A szakértő szerint érdemes elkerülni, hogy a fák kommunális hulladékként végezzék. Feldarabolva komposztálhatók, mulcsként vagy talajtakaróként újrahasznosíthatók. Ha erre házilag nincs lehetőség, olyan gyűjtőhelyre célszerű elszállítani a fákat, ahol biztosított a komposztálásuk.