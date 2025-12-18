Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Itt a bejelentés, új világmárka érkezik Magyarországra: ekkor nyit az első üzlet, indul el a webshop
A lululemon 2026-ban tovább bővíti nemzetközi jelenlétét: hat országban lép piacra új franchise-partnerségi modellje keretében. A tervek szerint a lululemon hamarosan Magyarországon, Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában nyitja meg üzleteit az Arion Retail Group vállalattal együttműködésben, valamint belép az indiai piacra is, a Tata CLiQ-kel korábban bejelentett partnersége révén.
Ezek az együttműködések Európában és az Ázsia–Csendes-óceáni térségben új és meglévő vásárlók számára teszik elérhetővé a lululemon innovatív sport- és életmódruházatát, valamint kiegészítőit. Az úgynevezett performance termékek a mozgás sokféle formáját támogatják.
Az üzletnyitással párhuzamosan a vásárlók hamarosan Magyarországról is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát online. Az indítás pontos dátumáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.
„Mivel világszerte folyamatosan erősödő keresletet tapasztalunk a lululemon iránt, 2026-ban hat új országban lépünk piacra” – mondta Sarah Clark, a lululemon EMEA régióért felelős alelnöke. „Ezek a piacok mind izgalmas lehetőségeket kínálnak a márkánk számára, és alig várjuk, hogy franchise-partnereinkkel együttműködve még több vásárlóhoz juttassuk el innovatív termékeinket és a vásárlás inspiráló élményét.”
Közösségépítés a középpontban
A márka tovább mélyíti kapcsolatát vásárlóival nagyköveti hálózatán és helyi közösségi eseményein keresztül, amelyek a mozgásra és a jóllétre fókuszáló élményeket kínálnak. A márka holisztikus szemlélete – amely a fizikai, mentális és társas jóllétet egységben kezeli – meghatározó eleme marad annak, ahogyan a 2026-ban belép az új piacokra.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Nemzetközi terjeszkedés
A piaci bővülés a cég növekedési stratégiájának egyik alappillére. A márka jelenleg több mint 30 piacon van jelen világszerte, és folyamatosan bővül a vásárlói közössége Észak-Amerikában, az EMEA régióban, az Ázsia–Csendes-óceáni térségben, valamint Kínában. A most bejelentett piacra lépések újabb fontos mérföldkövet jelentenek a nemzetközi terjeszkedésben, és követik a vállalat idei nyári olaszországi belépését, valamint a közelmúltban, franchise-modell keretében megvalósult dániai, törökországi és belgiumi nyitásokat. Az új üzletek előkészítése a jövő évben is folytatódik; az üzlethelyszínekről, időzítésekről és közösségi aktivitásokról 2026-ban adnak majd tájékoztatást.
Németország lesz az EU legnagyobb karácsonyi költekezője 2025-ben, miközben az eurózónában emelkedő inflációval és játékbiztonsági kihívásokkal kell szembenézni a vásárlóknak.
Az örökzöld retro játékokon túl minden évben rengeteg újdonság jelenik meg, amelyet nehéz nyomonkövetni és a kínálat is egyre csak nő. Megkönnyítjük a választást.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025 is izgalmas évet hozott az elektronikai piacon: a magyar vásárlók továbbra is előszeretettel nyúltak a játékkonzolokhoz, okostelefonokhoz és laptopokhoz.
Elképesztő csalásra derült fény: rengeteg magyart verhettek át ilyen termékekkel, bődületes pénzük bánta
Több mint ezer, ismert sportmárkák és külföldi klubcsapatok logójával ellátott hamis terméket találtak a pénzügyőrök egy vállalkozás székhelyén.
Gigantikus cigifogás Magyarországon: döbbenetes képsorokat közöltek a hatóságok, erre még ők sem számítottak
Emellett kábítószergyanús növényi anyag is előkerült, ezért a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget.
Ilyen még nem volt, karácsonyi vásárt rendez Budapesten az Aldi: filléres lángost és forralt bort is fognak árulni
Az ALDI Magyarország saját karácsonyi vásárt nyit Budapest belvárosában, hogy az ünnepi készülődés hangulatát valóban mindenki számára elérhetővé tegye.
Megelégelték a hatóságok a karácsonyi csomagkáoszt: súlyos intézkedést kapnak a nyakukba a futárcégek
A Fővárosi Kormányhivatal átfogó ellenőrzést indított a csomagküldő szolgálatok ügyfélszolgálatainak működésével kapcsolatban a megnövekedett fogyasztói panaszok miatt.
A foodora decemberben Cegléden is elindította kiszállítási szolgáltatását, ezzel 2025-ben már 21 új városban vált elérhetővé a platform.
Sok magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: megjelent a tésztatörvény, rengeteg terméket érint
Megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter rendelete, amely szigorítja és pontosítja a száraztésztákra vonatkozó minőségi és kategorizálási előírásokat.
Teszten a DeLonghi, Krups, Saeco sztártermékei: ezek a legjobb kávéfőzők 2025 végén, jól járt, aki ilyet tesz a fa alá
A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben 145 kávéfőzőt próbált ki
Így veszik meg a legjobb karácsonyfákat a legélelmesebb magyarok 2025-ben: pillanatok alatt végeznek vele
Idén is elérhető a Wolt népszerű karácsonyfa-házhozszállítási szolgáltatása, amely segít megkímélni a vásárlókat a cipekedéstől és a sorban állástól.
Miközben a vendéglátásban elmarad az év végi fellendülés, a prémium élelmiszerek és ajándékmegoldások iránt soha nem látott kereslet alakult ki.
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
Miközben az innováció tovább gyorsult, azt is lehet látni, hogy a vásárlók egyre tudatosabban mérlegelik, mikor és mire érdemes költeni.
A karácsonyi időszakban a magyar családok bőséges hazai halkínálathoz juthatnak, az árak a tavalyi szinten maradnak.
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Slágerjátékok karácsonyra: hatalmas a kereslet ezekre az ajándékokra, minden gyerek erről álmodik 2025-ben
A 2025-ös karácsonyi szezon egyik legerősebb mozgatórugója a közösségi média, különösen a TikTok.
Sorra akciózzák a boltok a 2025-ös karácsony sztártermékét: ádáz árháborút vív a Lidl, Tesco, Spar, Penny
A nagy áruházláncok az ünnepek előtt több modellnél is komoly árengedménnyel csábítják a vásárlókat. Megnéztük, milyen airfryereket és milyen árakon kínálnak most a hazai üzletek.
Már csak néhány napjuk maradt a vásárlóknak és a webshopoknak, ha azt szeretnék, hogy a karácsonyi csomagok időben megérkezzenek.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.