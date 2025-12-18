2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
Boldog emberek sétáló csoportja egy bevásárlóközpontban - életmód koncepciók
Vásárlás

Itt a bejelentés, új világmárka érkezik Magyarországra: ekkor nyit az első üzlet, indul el a webshop

Pénzcentrum
2025. december 18. 13:25

A lululemon 2026-ban tovább bővíti nemzetközi jelenlétét: hat országban lép piacra új franchise-partnerségi modellje keretében. A tervek szerint a lululemon hamarosan Magyarországon, Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában nyitja meg üzleteit az Arion Retail Group vállalattal együttműködésben, valamint belép az indiai piacra is, a Tata CLiQ-kel korábban bejelentett partnersége révén.

Ezek az együttműködések Európában és az Ázsia–Csendes-óceáni térségben új és meglévő vásárlók számára teszik elérhetővé a lululemon innovatív sport- és életmódruházatát, valamint kiegészítőit. Az úgynevezett performance termékek a mozgás sokféle formáját támogatják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az üzletnyitással párhuzamosan a vásárlók hamarosan Magyarországról is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát online. Az indítás pontos dátumáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.

Újabb legendás divatmárka húzza le a rolót Magyarországon
A márka a közleményben kiemelte: egy valaha spontán ötletből született álom valósult meg a ruháikban.

„Mivel világszerte folyamatosan erősödő keresletet tapasztalunk a lululemon iránt, 2026-ban hat új országban lépünk piacra” – mondta Sarah Clark, a lululemon EMEA régióért felelős alelnöke. „Ezek a piacok mind izgalmas lehetőségeket kínálnak a márkánk számára, és alig várjuk, hogy franchise-partnereinkkel együttműködve még több vásárlóhoz juttassuk el innovatív termékeinket és a vásárlás inspiráló élményét.”

Közösségépítés a középpontban

A márka tovább mélyíti kapcsolatát vásárlóival nagyköveti hálózatán és helyi közösségi eseményein keresztül, amelyek a mozgásra és a jóllétre fókuszáló élményeket kínálnak. A márka holisztikus szemlélete – amely a fizikai, mentális és társas jóllétet egységben kezeli – meghatározó eleme marad annak, ahogyan a 2026-ban belép az új piacokra. 

Nemzetközi terjeszkedés

A piaci bővülés a cég növekedési stratégiájának egyik alappillére. A márka jelenleg több mint 30 piacon van jelen világszerte, és folyamatosan bővül a vásárlói közössége Észak-Amerikában, az EMEA régióban, az Ázsia–Csendes-óceáni térségben, valamint Kínában. A most bejelentett piacra lépések újabb fontos mérföldkövet jelentenek a nemzetközi terjeszkedésben, és követik a vállalat idei nyári olaszországi belépését, valamint a közelmúltban, franchise-modell keretében megvalósult dániai, törökországi és belgiumi nyitásokat. Az új üzletek előkészítése a jövő évben is folytatódik; az üzlethelyszínekről, időzítésekről és közösségi aktivitásokról 2026-ban adnak majd tájékoztatást.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #webshop #magyarország #ruha #online vásárlás #divat #nemzetközi #franchise #üzlet #2026

