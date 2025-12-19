2025. december 19. péntek Viola
Megőrült a használtcikk-piac Magyarországon: rekordgyorsak az eladások, brutálisak az árak

Pénzcentrum
2025. december 19. 20:03

A Jófogás idén is összesítette az év használtpiaci trendjeit. A korábbi tendenciákhoz hasonlóan idén is az ingyenes hirdetések voltak a legkeresettebbek, de nagy értékű áruk is szép számmal találtak gazdára. Több rekordidős vásárlás született: már az ingatlanok piacán is jellemző, hogy a vásárlók sokszor egyetlen napon belül lecsapnak egy jó ajánlatra.

Idén minden hónapban átlagosan 400 ezer hirdetés került fel a Jófogásra. Az év folyamán megfigyelhető egyfajta szezonalitást: a legtöbb hirdetés januárban és novemberben került fel, az újév és a black friday időszaka alatt. A termékkategóriákon belül is vannak eltérések: a többi hónaphoz képest például duplaannyi baba-mama termék került fel májusban, melynek oka lehet a nyári szezonváltás, illetve a kinőtt babaruhák szelektálása a tavaszi nagytakarítás idején.

Ruházati cikkek, valamint sport- és szabadidős termékek közül januárban került fel a legtöbb, míg a műszaki cikkek és az otthoni, háztartási termékek száma novemberben mutat kiugrást. A karácsonyi ajándékok és az újévi fogadalmak mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a legforgalmasabb hónapok.

Vásárlói oldalon már sokkal inkább egyfelé mutatnak a trendek: minden kategóriában januárban történt a legtöbb igazolt vásárlás, és utána is tartósan magas volt a kereslet. Sokan ilyenkor próbálnak ki egy új hobbit, vagy épp ekkor szelektálják ki a feleslegessé vált holmikat, így a használtpiacon találkozik a kereslet és a kínálat. Érdekesség, hogy az év első vásárlása újév hajnalán, 1 óra 20 perckor történt, amikor is egy Hidizs MP145 hifi fülhallgatót vett egy jófogásozó.

Gyorsan és nagy értékben is vásároltak a jófogásozók

Novemberben minden tekintetben felgyorsult a piac: jelentősen lerövidült a termékek eladási ideje, átlagosan 3 héten belül keltek el. A járműveknél ráadásul óriási változást hozott a Jófogás idei fejlesztése: a Facebook Marketplace-en keresztmegosztással megjelenített hirdetések háromszor gyorsabban kerültek új tulajdonoshoz. Idén év végén is érdemes tehát meghirdetni a feleslegessé vált holmikat, hogy a kiemelt időszakban gyorsan gazdára találjanak.

Habár idén is az ingyenes volt a legnépszerűbb keresőszó, a vásárlók mégis hajlandóak jelentősebb összeget kiadni egy-egy áruért. Magas áron keltek el hangszerek, kerti gépek és számítástechnikai eszközök is.

A marketplace felületen elkelt legdrágább hirdetés egy Lego Star Wars csomag volt, amely 350 ezer forintért talált új gazdára.

A top 50-es listán szinte mind műszaki cikkek, otthoni-háztartási termékek, valamint a sport és szabadidős termékek szerepelnek, illetve a leggyakoribb keresőszavak listáját is a műszaki, elektronikai cikkek dominálják.

A 50 leggyorsabban elkelt terméket mindössze 1 napon belül vették meg, mindet ebből a három kategóriából. A villámgyors eladások első helyezettje egy Kensington Contour 15.6" laptoptáska, a legdrágább közülük pedig egy Samsung Galaxy S24 Ultra telefon volt, 290 ezer forintért.

A járművek és az ingatlanok piaca is pörög

A járművek esetében januárban és februárban a legmagasabb a hirdetések és a vásárlások száma, de novemberben is igen sok hirdetés került fel a Jófogásra. A top 4 márka az Opel, a Suzuki, a Volkswagen és a Ford voltak: mindegyikből 150-250 járművet adtak el az idei évben. Még magasabb árú személyautók is gazdára találtak: legdrágábban egy Audi A6 kombi kelt el 50 millió forintért.

Hasonló mintát követnek az ingatlanok: vásárlásokat tekintve január, március és november volt a legaktívabb hónap. Az első félévben egy hajdúszoboszlói 37 szobás hotel tartotta a legdrágább ingatlanvásárlás rekordját 570 millióért, ezt azonban egy debreceni családi ház előzte meg, amely 590 millió forintért kelt el. Itt is igaz, hogy gyorsan elkelnek a jó árú hirdetések: Szombathelyen és Békéscsabán is 1 napon belül csaptak le egy-egy lakóingatlanra.
Címlapkép: Getty Images
