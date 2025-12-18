2025. december 18. csütörtök Auguszta
Két gyerek ül egy takarón és karácsonyi filmet néz egy hangulatos nappaliban, ahol ajándékok, díszek és egy kivilágított fa van. Meleg családi légkör és ünnepi hangulat.
Vásárlás

Elképesztő pénzszórás jön karácsonykor: egy európai ország viszi a prímet

Pénzcentrum
2025. december 18. 13:46

Németország lesz az EU legnagyobb karácsonyi költekezője 2025-ben, miközben az eurózónában emelkedő inflációval és játékbiztonsági kihívásokkal kell szembenézni a vásárlóknak.  

A Statista adatplatform szerint 2025-ben Németország várhatóan 85,24 milliárd eurót költ majd a karácsonyi szezonban, ezzel az Európai Unió legnagyobb ünnepi költekezőjévé válik. Franciaország 71,65 milliárd euróval a második helyen áll, míg Olaszország több mint 43 milliárd eurót fordít majd az ünnepi vásárlásokra - írja az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tágabb európai piacon az Egyesült Királyság vezeti a rangsort, ahol a PwC felmérése szerint 3,5%-os növekedés várható 2024-hez képest, annak ellenére, hogy az ünnepi kereskedelem lassan indult. Az idei ajándékok azonban drágábbak lehetnek, mivel az Eurostat adatai alapján az eurózóna éves inflációja 2025 novemberében várhatóan 2,2% lesz, ami emelkedést jelent az előző havi 2,1%-hoz képest.

Kapcsolódó cikkeink:

"Az ünnepi költekezés várhatóan óvatos szemléletet tükröz majd, amelyet árérzékenység és a megfizethető élvezetek iránti preferencia jellemez" - állapította meg a Mastercard Economics Institute a legfrissebb előrejelzésében.

A gazdasági intézet szerint a szépségápolási termékek, a divat és az elektronikai cikkek a legnépszerűbb ajándékkategóriák az idei ünnepi szezonban. 2024 utolsó negyedévében a csehek költöttek a legtöbbet kozmetikumokra, míg a lengyelek az ékszereket és órákat részesítették előnyben. A spanyolok a használt termékekbe fektettek a legtöbbet, az olaszok pedig háztartási készülékekbe. A játékokra és társasjátékokra a csehek költöttek a legtöbbet Európában.

Tavaly a kozmetikumok és a játékok voltak azok a termékek, amelyekkel kapcsolatban a legtöbb biztonsági problémát jelentették az EU-ban. A riasztások közel felénél a vegyi összetevők jelentették a fő kockázati tényezőt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Toy Industries of Europe (TIE), az európai játékipar szakmai szövetsége 70 játékot vizsgált meg hét nagy online platform Belgiumba és Franciaországba szállító kínálatából. A játékok 96%-a nem felelt meg az EU biztonsági követelményeinek, 86%-uk pedig súlyos biztonsági problémákat mutatott, például fulladásveszélyes apró alkatrészeket, erős mágneseket és könnyen hozzáférhető elemeket.

Idén októberben az Európai Tanács új szabályokat hagyott jóvá a játékok biztonságának szabályozására, bevezetve egy digitális útlevelet az online értékesített játékok jobb nyomon követhetősége érdekében, valamint betiltva a gyermekekre káros vegyi anyagokat.
Címlapkép: Getty Images
