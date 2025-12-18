Elképesztő pénzszórás jön karácsonykor: egy európai ország viszi a prímet

Németország lesz az EU legnagyobb karácsonyi költekezője 2025-ben, miközben az eurózónában emelkedő inflációval és játékbiztonsági kihívásokkal kell szembenézni a vásárlóknak.

A Statista adatplatform szerint 2025-ben Németország várhatóan 85,24 milliárd eurót költ majd a karácsonyi szezonban, ezzel az Európai Unió legnagyobb ünnepi költekezőjévé válik. Franciaország 71,65 milliárd euróval a második helyen áll, míg Olaszország több mint 43 milliárd eurót fordít majd az ünnepi vásárlásokra - írja az Euronews.

A tágabb európai piacon az Egyesült Királyság vezeti a rangsort, ahol a PwC felmérése szerint 3,5%-os növekedés várható 2024-hez képest, annak ellenére, hogy az ünnepi kereskedelem lassan indult. Az idei ajándékok azonban drágábbak lehetnek, mivel az Eurostat adatai alapján az eurózóna éves inflációja 2025 novemberében várhatóan 2,2% lesz, ami emelkedést jelent az előző havi 2,1%-hoz képest.

"Az ünnepi költekezés várhatóan óvatos szemléletet tükröz majd, amelyet árérzékenység és a megfizethető élvezetek iránti preferencia jellemez" - állapította meg a Mastercard Economics Institute a legfrissebb előrejelzésében.

A gazdasági intézet szerint a szépségápolási termékek, a divat és az elektronikai cikkek a legnépszerűbb ajándékkategóriák az idei ünnepi szezonban. 2024 utolsó negyedévében a csehek költöttek a legtöbbet kozmetikumokra, míg a lengyelek az ékszereket és órákat részesítették előnyben. A spanyolok a használt termékekbe fektettek a legtöbbet, az olaszok pedig háztartási készülékekbe. A játékokra és társasjátékokra a csehek költöttek a legtöbbet Európában.

Tavaly a kozmetikumok és a játékok voltak azok a termékek, amelyekkel kapcsolatban a legtöbb biztonsági problémát jelentették az EU-ban. A riasztások közel felénél a vegyi összetevők jelentették a fő kockázati tényezőt.

A Toy Industries of Europe (TIE), az európai játékipar szakmai szövetsége 70 játékot vizsgált meg hét nagy online platform Belgiumba és Franciaországba szállító kínálatából. A játékok 96%-a nem felelt meg az EU biztonsági követelményeinek, 86%-uk pedig súlyos biztonsági problémákat mutatott, például fulladásveszélyes apró alkatrészeket, erős mágneseket és könnyen hozzáférhető elemeket.

Idén októberben az Európai Tanács új szabályokat hagyott jóvá a játékok biztonságának szabályozására, bevezetve egy digitális útlevelet az online értékesített játékok jobb nyomon követhetősége érdekében, valamint betiltva a gyermekekre káros vegyi anyagokat.