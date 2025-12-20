XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait.
Váratlant lépésre szánta el magát Vilmos herceg: itt tűnt fel a brit trónörökös, fia is elkísérte
Vilmos walesi herceg elvitte 12 éves fiát, György herceget egy londoni hajléktalanokat segítő szervezethez, hogy testközelből ismertesse meg vele a hajléktalanság problémáját és a segítő szervezetek munkáját - tudósított a BBC.
A látogatás helyszíne a westminsteri Passage volt, amely különösen fontos Vilmos számára: gyerekként ide hozta el őt édesanyja, Diana hercegnő. Most György herceg az ebéd elkészítésében segédkezett a rászorulóknak.
Mick Clarke, a szervezet vezetője elmondta, hogy a herceg éppen akkor érkezett, amikor 150 ember számára készítették a karácsonyi ebédet. "Arról szólt az egész, hogy készen állsz-e feltűrni az ingujjad és belevágni, és ő nagyon is készen állt" – mesélte Clarke. Hozzátette, hogy György pont olyan, mint az apja: egyszerűen csak segíteni akart. A fiatal herceg érdeklődött a szervezet munkája iránt, és szívesen beszélgetett azokkal, akik igénybe veszik a szolgáltatásaikat.
Apa és fia között egy kis verseny is kialakult a konyhában: Vilmos a kelbimbót készítette elő a pároláshoz, György pedig a Yorkshire-puding elkészítésében vállalt szerepet.
György herceg a vendégkönyvbe ugyanarra az oldalra írta be a nevét, ahol Diana hercegnő aláírása is szerepel 1993 decemberéből. Clarke megható pillanatként idézte fel, amikor Vilmos megmutatta fiának édesanyja kézjegyét, és elmesélte neki, hogy először gyerekként járt itt vele.
A Passage 1980 óta segíti a hajléktalanokat Westminsterben, és tavaly több mint 3000 embernek nyújtottak támogatást. A szervezet szerint a szegénység az egyik fő ok, ami a hajléktalansághoz vezet, és sokan mindössze egyetlen kifizetetlen számlára vannak attól, hogy otthon nélkül maradjanak.
Sokkoló, amit a meteorológusok jósolnak: erre Magyarországon sem lehet felkészülni, küszöbön a katasztrófa
A Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is 1,4°C felett marad a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest.
Emmanuel Macron francia elnök úgy véli, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.
Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat , repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára.
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
Trump februárban még hitt abban, hogy Putyin békét akar.
A döntéssel az ország egy később jelentkező, nehezen tervezhető pénzügyi kockázattól szabadult meg.
Az új központ összefogja Németország szövetségi és 16 tartományi rendőri erőit is.
Orosz-ukrán helyzet: megszólalt a katonai szakértő - sovány vigasz, ha tényleg csak ennyit kap Ukrajna a háború után
Az új kötelezettségvállalásokból egy újabb Budapesti Memorandum vagy Minszki Megállapodás lesz.
Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.
Az Európai Központi Bank csütörtökön sorozatban negyedszer is változatlanul hagyta az irányadó betéti kamatot.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
A lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás...
Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
