Váratlant lépésre szánta el magát Vilmos herceg: itt tűnt fel a brit trónörökös, fia is elkísérte

Vilmos walesi herceg elvitte 12 éves fiát, György herceget egy londoni hajléktalanokat segítő szervezethez, hogy testközelből ismertesse meg vele a hajléktalanság problémáját és a segítő szervezetek munkáját - tudósított a BBC.

A látogatás helyszíne a westminsteri Passage volt, amely különösen fontos Vilmos számára: gyerekként ide hozta el őt édesanyja, Diana hercegnő. Most György herceg az ebéd elkészítésében segédkezett a rászorulóknak.

Mick Clarke, a szervezet vezetője elmondta, hogy a herceg éppen akkor érkezett, amikor 150 ember számára készítették a karácsonyi ebédet. "Arról szólt az egész, hogy készen állsz-e feltűrni az ingujjad és belevágni, és ő nagyon is készen állt" – mesélte Clarke. Hozzátette, hogy György pont olyan, mint az apja: egyszerűen csak segíteni akart. A fiatal herceg érdeklődött a szervezet munkája iránt, és szívesen beszélgetett azokkal, akik igénybe veszik a szolgáltatásaikat.

Apa és fia között egy kis verseny is kialakult a konyhában: Vilmos a kelbimbót készítette elő a pároláshoz, György pedig a Yorkshire-puding elkészítésében vállalt szerepet.

György herceg a vendégkönyvbe ugyanarra az oldalra írta be a nevét, ahol Diana hercegnő aláírása is szerepel 1993 decemberéből. Clarke megható pillanatként idézte fel, amikor Vilmos megmutatta fiának édesanyja kézjegyét, és elmesélte neki, hogy először gyerekként járt itt vele.

A Passage 1980 óta segíti a hajléktalanokat Westminsterben, és tavaly több mint 3000 embernek nyújtottak támogatást. A szervezet szerint a szegénység az egyik fő ok, ami a hajléktalansághoz vezet, és sokan mindössze egyetlen kifizetetlen számlára vannak attól, hogy otthon nélkül maradjanak.