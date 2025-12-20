2025. december 20. szombat Teofil
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2018. május 13: Viktória-emlékmű a Buckingham-palota előtt, amelyet Thomas Brock szobrász (Sir) tervezett és kivitelezett, és 1911. május 16-án avattak fel.
Világ

Váratlant lépésre szánta el magát Vilmos herceg: itt tűnt fel a brit trónörökös, fia is elkísérte

Pénzcentrum
2025. december 20. 19:02

Vilmos walesi herceg elvitte 12 éves fiát, György herceget egy londoni hajléktalanokat segítő szervezethez, hogy testközelből ismertesse meg vele a hajléktalanság problémáját és a segítő szervezetek munkáját - tudósított a BBC.

A látogatás helyszíne a westminsteri Passage volt, amely különösen fontos Vilmos számára: gyerekként ide hozta el őt édesanyja, Diana hercegnő. Most György herceg az ebéd elkészítésében segédkezett a rászorulóknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mick Clarke, a szervezet vezetője elmondta, hogy a herceg éppen akkor érkezett, amikor 150 ember számára készítették a karácsonyi ebédet. "Arról szólt az egész, hogy készen állsz-e feltűrni az ingujjad és belevágni, és ő nagyon is készen állt" – mesélte Clarke. Hozzátette, hogy György pont olyan, mint az apja: egyszerűen csak segíteni akart. A fiatal herceg érdeklődött a szervezet munkája iránt, és szívesen beszélgetett azokkal, akik igénybe veszik a szolgáltatásaikat.

Kapcsolódó cikkeink:

Apa és fia között egy kis verseny is kialakult a konyhában: Vilmos a kelbimbót készítette elő a pároláshoz, György pedig a Yorkshire-puding elkészítésében vállalt szerepet.

György herceg a vendégkönyvbe ugyanarra az oldalra írta be a nevét, ahol Diana hercegnő aláírása is szerepel 1993 decemberéből. Clarke megható pillanatként idézte fel, amikor Vilmos megmutatta fiának édesanyja kézjegyét, és elmesélte neki, hogy először gyerekként járt itt vele.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Passage 1980 óta segíti a hajléktalanokat Westminsterben, és tavaly több mint 3000 embernek nyújtottak támogatást. A szervezet szerint a szegénység az egyik fő ok, ami a hajléktalansághoz vezet, és sokan mindössze egyetlen kifizetetlen számlára vannak attól, hogy otthon nélkül maradjanak.
Címlapkép: Getty Images
#szegénység #jótékonyság #london #anglia #világ #hajléktalan #brit #királyi család

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:20
19:02
18:35
17:57
17:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 20.
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
2025. december 20.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
2025. december 19.
Kiderült a húsbavágó igazság a családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 20. szombat
Teofil
51. hét
December 20.
A szolidaritás nemzetközi napja
December 20.
Sangría nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
2 hete
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
3
2 hete
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
4
2 hete
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
5
2 hete
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Türelmi idő
a hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék, kamat fizetendő ez idő alatt

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 19:20
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 17:57
Kvíz: Olvastad az Alkonyat-könyveket, láttad a filmeket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb rajongókat is próbára teszi!
Agrárszektor  |  2025. december 20. 17:33
A magyarok nagy része nem látja mostanában a napot