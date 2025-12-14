2025. december 14. vasárnap Szilárda
Az Aldi német diszkont kiskereskedelmi vállalat egyik fiókjának homlokzata és márkajelzése, az Egyesült Királyságban, Wirralban, egy napsütéses délutánon, a helyi kiskereskedelmi parkban készült.
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát

Pénzcentrum
2025. december 14. 07:05

Az Aldi legújabb akciójában olyan melegítő termékek jelentek meg, amelyek nemcsak a komfortérzetet növelhetik a hideg hónapokban, hanem még a fűtésszámla csökkentéséhez is hozzájárulhatnak. A hőterápiás eszköz és a melegítő ágybetét kedvező áron kínál célzott meleget azoknak, akik fáznak, ülőmunkát végeznek vagy izomfájdalommal küzdenek. A megoldás egyszerre kényelmes, energiatakarékos és egészségmegőrző alternatíva lehet a téli időszakban.

Az Aldi aktuális akciójában két, a hideg hónapokban kifejezetten praktikus termék is kedvező áron érhető el: a hát-, derék- vagy lábmelegítésre használható Ambiano hőterápiás eszköz 6999 forintért.

Emellett a három fokozatú, túlmelegedés elleni védelemmel és automatikus kikapcsolással ellátott Ambiano melegítő ágybetét 7999 forintért vásárolható meg, mindkettő 3 év garanciával, miközben a mosógépben is mosható ágybetét és a puha, mikroszálas borítású melegítő párna egyaránt a kényelmet és a biztonságos használatot szolgálja.

Az Aldi melegítő termékei. Forrás: akciós kiadványAz Aldi melegítő termékei. Forrás: akciós kiadvány

Ezek elsősorban azok számára lehetnek igazán praktikusak, akik érzékenyebbek a hidegre, sokat ülnek, vagy gyakran küzdenek derék-, hát- és izomfájdalommal. Idősebbeknek, irodai munkát végzőknek, valamint sportolást követően regenerálódáshoz is jól használhatók, hiszen a célzott hőterápia segíti az ellazulást, javíthatja a vérkeringést és enyhítheti a feszülést. A melegítő ágybetét különösen azoknak ideális, akik éjszaka fáznak, vagy nehezen melegszenek fel a téli hónapokban.

A termékek nemcsak kényelmi, hanem költségtakarékossági szempontból is előnyösek lehetnek. Egy melegítő ágybetét vagy egy hőterápiás párna használatával sok esetben elegendő alacsonyabb szobahőmérsékletet beállítani, hiszen a közvetlen hőérzetet ezek az eszközök biztosítják. Ez különösen a hálószobában lehet jelentős, ahol néhány fokkal alacsonyabb fűtés is észrevétlen maradhat, miközben a komfortérzet megmarad.

Hosszabb távon ez akár a fűtésszámlán is érezhető megtakarítást hozhat, főleg azoknál a háztartásoknál, ahol elektromos vagy gázfűtés működik, és a téli hónapokban sokat tartózkodnak otthon. A célzott hőhasználat energiahatékonyabb megoldás, mint egy teljes lakás folyamatos túlfűtése, így ezek az eszközök a komfort és a tudatos energiagazdálkodás szempontjából is előnyös kiegészítők lehetnek.
Címlapkép: Getty Images
