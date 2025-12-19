Óriási bejelentést tett a Tesco: nem semmi, kivel lépnek partnerségre, ennek rengeteg vásárló fog örülni

A Tesco stratégiai partnerségre lépett a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal optimalizálja üzleti folyamatait és növelje működési hatékonyságát - tudósított a Portfolio.

A kiskereskedelmi lánc a francia technológiai vállalat fejlett AI modelljeit tervezi integrálni különböző üzleti területein a teljes vállalati hatékonyság fokozása érdekében - írja a Grocery Gazette.

A partnerség során a két cég közösen fejleszt megoldásokat a tartalomfejlesztés és dokumentumkészítés hatékonyabbá tételére, az adatelemzési folyamatok gyorsítására, valamint olyan új rendszerek kialakítására, amelyek megkönnyítik a munkatársak információhoz való hozzáférését.

Ruben Lara Hernandez, a Tesco adatokért, elemzésért és AI-ért felelős igazgatója elmondta: "az innováció mindig is a Tesco DNS-ének része volt, és ez a megállapodás épít kiterjedt tapasztalatainkra az új technológiák és AI-megoldások fejlesztésében, olyan módokon, amelyek végső soron előnyösek vásárlóink, kollégáink és beszállítóink számára."

Az együttműködés keretében a vállalatok közös "AI laboratóriumot" hoztak létre, ahol technológiai szakértők generatív mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztenek a kiskereskedelmi óriás számára. A Tesco már korábban is jelentős beruházásokat hajtott végre technológiai fejlesztésekbe, és jelenleg is alkalmaz mesterséges intelligencia alapú rendszereket üzlethálózatában és beszállítói kapcsolataiban.