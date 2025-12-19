2025. december 19. péntek Viola
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország, Bevásárlókocsik a Tesco hipermarket bejárata előtti parkolóban.
Vásárlás

Óriási bejelentést tett a Tesco: nem semmi, kivel lépnek partnerségre, ennek rengeteg vásárló fog örülni

Pénzcentrum
2025. december 19. 17:32

A Tesco stratégiai partnerségre lépett a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal optimalizálja üzleti folyamatait és növelje működési hatékonyságát - tudósított a Portfolio.

A kiskereskedelmi lánc a francia technológiai vállalat fejlett AI modelljeit tervezi integrálni különböző üzleti területein a teljes vállalati hatékonyság fokozása érdekében - írja a Grocery Gazette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A partnerség során a két cég közösen fejleszt megoldásokat a tartalomfejlesztés és dokumentumkészítés hatékonyabbá tételére, az adatelemzési folyamatok gyorsítására, valamint olyan új rendszerek kialakítására, amelyek megkönnyítik a munkatársak információhoz való hozzáférését.

Kapcsolódó cikkeink:

Ruben Lara Hernandez, a Tesco adatokért, elemzésért és AI-ért felelős igazgatója elmondta: "az innováció mindig is a Tesco DNS-ének része volt, és ez a megállapodás épít kiterjedt tapasztalatainkra az új technológiák és AI-megoldások fejlesztésében, olyan módokon, amelyek végső soron előnyösek vásárlóink, kollégáink és beszállítóink számára."

Az együttműködés keretében a vállalatok közös "AI laboratóriumot" hoztak létre, ahol technológiai szakértők generatív mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztenek a kiskereskedelmi óriás számára. A Tesco már korábban is jelentős beruházásokat hajtott végre technológiai fejlesztésekbe, és jelenleg is alkalmaz mesterséges intelligencia alapú rendszereket üzlethálózatában és beszállítói kapcsolataiban.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Tesco #kiskereskedelem #franciaország #technológia #innováció #startup #mesterséges intelligencia #ai #francia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:25
17:56
17:34
17:32
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 18.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025. december 19.
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
2025. december 19.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
2025. december 19.
Ezt sokan elhibázzák: a hazai sztárkertész elárulta, ezek lesznek a 2026-os kertek nagy nyertesei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 19. péntek
Viola
51. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
2
2 hete
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
3
2 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
4
2 hete
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
5
5 napja
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 17:56
Kvíz: Ismered a katolikus védőszenteket? Lássuk, tudod-e, hogy ki kiknek a patrónusa!
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 16:03
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
Agrárszektor  |  2025. december 19. 17:32
Súlyos gondok Oroszországban: rengeteg gazda mehet csődbe jövőre