Óriási bejelentést tett a Tesco: nem semmi, kivel lépnek partnerségre, ennek rengeteg vásárló fog örülni
A Tesco stratégiai partnerségre lépett a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal optimalizálja üzleti folyamatait és növelje működési hatékonyságát - tudósított a Portfolio.
A kiskereskedelmi lánc a francia technológiai vállalat fejlett AI modelljeit tervezi integrálni különböző üzleti területein a teljes vállalati hatékonyság fokozása érdekében - írja a Grocery Gazette.
A partnerség során a két cég közösen fejleszt megoldásokat a tartalomfejlesztés és dokumentumkészítés hatékonyabbá tételére, az adatelemzési folyamatok gyorsítására, valamint olyan új rendszerek kialakítására, amelyek megkönnyítik a munkatársak információhoz való hozzáférését.
Ruben Lara Hernandez, a Tesco adatokért, elemzésért és AI-ért felelős igazgatója elmondta: "az innováció mindig is a Tesco DNS-ének része volt, és ez a megállapodás épít kiterjedt tapasztalatainkra az új technológiák és AI-megoldások fejlesztésében, olyan módokon, amelyek végső soron előnyösek vásárlóink, kollégáink és beszállítóink számára."
Az együttműködés keretében a vállalatok közös "AI laboratóriumot" hoztak létre, ahol technológiai szakértők generatív mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztenek a kiskereskedelmi óriás számára. A Tesco már korábban is jelentős beruházásokat hajtott végre technológiai fejlesztésekbe, és jelenleg is alkalmaz mesterséges intelligencia alapú rendszereket üzlethálózatában és beszállítói kapcsolataiban.
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen...
Tavaly 10 milliónál is több palackot váltottunk vissza egy-egy napon a karácsonyi ünnepek után.
Németország lesz az EU legnagyobb karácsonyi költekezője 2025-ben, miközben az eurózónában emelkedő inflációval és játékbiztonsági kihívásokkal kell szembenézni a vásárlóknak.
Itt a bejelentés, új világmárka érkezik Magyarországra: ekkor nyit az első üzlet, indul el a webshop
A márka Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában és Indiában is debütál franchise-partnerségeken keresztül
Egyre több panasz érkezik a fogyasztóvédőkhöz a csomagküldő cégek és webáruházak működésével kapcsolatban.
Az örökzöld retro játékokon túl minden évben rengeteg újdonság jelenik meg, amelyet nehéz nyomonkövetni és a kínálat is egyre csak nő. Megkönnyítjük a választást.
Míg tíz évvel ezelőtt főként az Iszlám Államhoz köthető szervezett terrortámadásokról beszélhettünk, addig az utóbbi években ezeket felváltották a magányos elkövetők merényletei.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025 is izgalmas évet hozott az elektronikai piacon: a magyar vásárlók továbbra is előszeretettel nyúltak a játékkonzolokhoz, okostelefonokhoz és laptopokhoz.
Elképesztő csalásra derült fény: rengeteg magyart verhettek át ilyen termékekkel, bődületes pénzük bánta
Több mint ezer, ismert sportmárkák és külföldi klubcsapatok logójával ellátott hamis terméket találtak a pénzügyőrök egy vállalkozás székhelyén.
Gigantikus cigifogás Magyarországon: döbbenetes képsorokat közöltek a hatóságok, erre még ők sem számítottak
Emellett kábítószergyanús növényi anyag is előkerült, ezért a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget.
Ilyen még nem volt, karácsonyi vásárt rendez Budapesten az Aldi: filléres lángost és forralt bort is fognak árulni
Az ALDI Magyarország saját karácsonyi vásárt nyit Budapest belvárosában, hogy az ünnepi készülődés hangulatát valóban mindenki számára elérhetővé tegye.
Megelégelték a hatóságok a karácsonyi csomagkáoszt: súlyos intézkedést kapnak a nyakukba a futárcégek
A Fővárosi Kormányhivatal átfogó ellenőrzést indított a csomagküldő szolgálatok ügyfélszolgálatainak működésével kapcsolatban a megnövekedett fogyasztói panaszok miatt.
A foodora decemberben Cegléden is elindította kiszállítási szolgáltatását, ezzel 2025-ben már 21 új városban vált elérhetővé a platform.
Sok magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: megjelent a tésztatörvény, rengeteg terméket érint
Megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter rendelete, amely szigorítja és pontosítja a száraztésztákra vonatkozó minőségi és kategorizálási előírásokat.
Teszten a DeLonghi, Krups, Saeco sztártermékei: ezek a legjobb kávéfőzők 2025 végén, jól járt, aki ilyet tesz a fa alá
A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben 145 kávéfőzőt próbált ki
Így veszik meg a legjobb karácsonyfákat a legélelmesebb magyarok 2025-ben: pillanatok alatt végeznek vele
Idén is elérhető a Wolt népszerű karácsonyfa-házhozszállítási szolgáltatása, amely segít megkímélni a vásárlókat a cipekedéstől és a sorban állástól.
Miközben a vendéglátásban elmarad az év végi fellendülés, a prémium élelmiszerek és ajándékmegoldások iránt soha nem látott kereslet alakult ki.
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
Miközben az innováció tovább gyorsult, azt is lehet látni, hogy a vásárlók egyre tudatosabban mérlegelik, mikor és mire érdemes költeni.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.