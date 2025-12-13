2025. december 13. szombat Luca, Otília
3 °C Budapest
Magyar hagyományos karácsonyi édesség - bejgli az asztalon
Vásárlás

Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?

Pénzcentrum
2025. december 13. 14:02

Meglepő eredményt hozott egy friss karácsonyi vakteszt a TikTokon: hiába került majdnem háromszor annyiba, a pékségből vásárolt bejgli alulmaradt az áruházláncok saját márkás termékeivel szemben.

Érdekes vaktesztvideót készített a brgs_thamek_official TikTok-csatorna tulajdonosa: öt különböző bejglit kóstolt végig úgy, hogy nem tudta, melyik honnan származik. A mezőnyben négy nagy áruházlánc saját márkás bejglije és egy jóval drágább, pékségből vásárolt változat szerepelt. Az eredmény pedig több szempontból is meglepő lett.

A vakteszten végül a Lidl bejglije végzett az első helyen 769 forintos árával. Második lett a Penny 699 forintos terméke, amely íz alapján jól szerepelt, ugyanakkor a kóstoló megjegyezte: ha látvány alapján kellett volna döntenie, valószínűleg nem kerül ilyen előkelő helyre, mivel ez volt a legkevésbé esztétikus bejgli a mezőnyben.

@brgs_thamek_official

♬ Christmas classic song arrangement_Swinging!(1131822) - Melonest

A harmadik helyen a Tesco 799 forintos bejglije végzett, míg a negyedik az Aldi 769 forintos terméke lett. Utóbbinál a tészta minőségét kifogásolta a kóstoló, ugyanakkor hozzátette: elképzelhető, hogy egy régebbi darabot sikerült megvennie, és nem feltétlenül minden aldís bejgli ilyen. Az utolsó helyre a pékségből származó, 1990 forintos bejgli került, amely a magasabb ár ellenére nem tudta felülmúlni a bolti versenytársakat a vakteszten.

Milyen árak vannak még a boltokban?

A Pénzcentrumon nemrégiben a boltok akciós újságait is átnyálaztuk friss bejglimustránk során, ezt a cikket itt tudod elolvasni.

Ahogy arról is többet megtudhatsz, mikortól lehet egy bejglit bejglinek hívni, nem csak tekercsnek.
Címlapkép: Getty Images
