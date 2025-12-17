2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Gigantikus cigifogás Magyarországon: döbbenetes képsorokat közöltek a hatóságok, erre még ők sem számítottak
Gigantikus cigifogás Magyarországon: döbbenetes képsorokat közöltek a hatóságok, erre még ők sem számítottak

2025. december 17. 16:29

A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat dunántúli Bűnügyi Igazgatósága és a Bevetési Igazgatóság közös akcióban számolt fel egy illegális elektromos cigaretta kereskedelmet. Az eljárás során összesen 7 663 darab tiltott eldobható e cigarettát foglaltak le, közel 30 millió forint értékben.

A zalai nyomozók Budapesten értek tetten négy embert, akik két autóból pakolták ki az illegális dohánytermékeket egy ingatlanba. A termékek külföldről származtak, magyar zárjeggyel és hivatalos termékismertetővel azonban nem rendelkeztek.

A lakásban tartott ellenőrzés során 1 064 darab elektromos cigarettát, 3,5 millió forint készpénzt és egy nagy értékű karórát találtak. Emellett kábítószergyanús növényi anyag is előkerült, ezért a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget.

A hatóságok két járműben további 2 601 darab ízesített gőzrudat foglaltak le. Az érintettek nem tudták igazolni a termékek eredetét. Az akció során szerzett információk alapján egy másik, az elkövetőkhöz köthető telephelyen újabb 3 998 darab eldobható elektromos cigarettát találtak.

A NAV szerint a költségvetésnek okozott kár megközelíti a 30 millió forintot. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás.
#vásárlás #NAV #cigaretta #e-cigaretta #kábítószer #lefoglalás

1
2 hete
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
2
4 napja
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
3
1 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
4
2 hete
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
5
3 napja
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
