Gigantikus cigifogás Magyarországon: döbbenetes képsorokat közöltek a hatóságok, erre még ők sem számítottak

A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat dunántúli Bűnügyi Igazgatósága és a Bevetési Igazgatóság közös akcióban számolt fel egy illegális elektromos cigaretta kereskedelmet. Az eljárás során összesen 7 663 darab tiltott eldobható e cigarettát foglaltak le, közel 30 millió forint értékben.

A zalai nyomozók Budapesten értek tetten négy embert, akik két autóból pakolták ki az illegális dohánytermékeket egy ingatlanba. A termékek külföldről származtak, magyar zárjeggyel és hivatalos termékismertetővel azonban nem rendelkeztek.

A lakásban tartott ellenőrzés során 1 064 darab elektromos cigarettát, 3,5 millió forint készpénzt és egy nagy értékű karórát találtak. Emellett kábítószergyanús növényi anyag is előkerült, ezért a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget.

A hatóságok két járműben további 2 601 darab ízesített gőzrudat foglaltak le. Az érintettek nem tudták igazolni a termékek eredetét. Az akció során szerzett információk alapján egy másik, az elkövetőkhöz köthető telephelyen újabb 3 998 darab eldobható elektromos cigarettát találtak.

A NAV szerint a költségvetésnek okozott kár megközelíti a 30 millió forintot. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás.