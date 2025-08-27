Rengeteg magyar már csak így használja a mosógépét: egy vagyont spórolnak ezzel a trükkel

Az Electrolux friss kutatásából, az immár ötödik éve publikált „Igazság a ruhaápolásról” beszámolóból kiderül, Európa-szerte egyre gyakoribb a gyorsmosás. A rohanó életmód, a rugalmas munkaidő és a kényelem iránti igény alapjaiban alakítják át azt, ahogyan mosunk és szárítunk. A 14 európai országból megkérdezett 15 000 válaszadó és a 2024-ben összegyűjtött és elemzett több mint 22 millió mosási és 6 millió szárítási ciklus alapján egyértelmű: egyre többen választanak rövidebb programokat, ezzel növelik a ruhák élettartamát és fogyasztanak kevesebb energiát Európa szerte.

A számok magukért beszélnek

Minden harmadik mosás kevesebb mint 1 órás, és további 25 százalék 1–1,5 óra közötti.

A szárítások 47 százaléka két órán belül befejeződik.

A mosások többsége délelőtt történik – ez a szokás a 2020-as pandémia miatti lezárások idején kezdődött és fejlődött meghatározó szokássá.

A kutatásban megkérdezettek 84 százaléka szerint fontos a ruhák ápolása, mégis csak minden negyedik ember tudja, mennyit is számít valójában a mosási mód. Pedig az Electrolux által létrehozott Care Index alapján akár 50 százalékkal tartanak tovább a ruhák, ha alacsonyabb hőfokon, rövidebb programmal mossuk őket. Ezzel a megoldással becslések szerint fejenként évi 16 kilogrammal kevesebb ruhát selejtezünk ki Európában, amelyek 88 százaléka biztosan szemétlerakókban végzi1.

Energiát, pénzt spórolhatunk

Bár a megkérdezettek 43 százaléka ritkábban használja szárítóját az energiaárak miatt, egy modern, A-osztályú hőszivattyús gép ECO módban csupán 87 forint értékű energiát2 fogyaszt ciklusonként. Emellett fontos tudni, hogy 2025 júliusától az EU csak az energiahatékony hőszivattyús szárítók forgalmazását engedélyezi. A hagyományos kondenzációs modelleket a gyártók, köztük az Electrolux is kivonják a piacról.

5 tipp a tudatos ruhaápoláshoz