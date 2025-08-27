2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Női töltő mosógép
Megtakarítás

Rengeteg magyar már csak így használja a mosógépét: egy vagyont spórolnak ezzel a trükkel

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 17:46

Az Electrolux friss kutatásából, az immár ötödik éve publikált „Igazság a ruhaápolásról” beszámolóból kiderül, Európa-szerte egyre gyakoribb a gyorsmosás. A rohanó életmód, a rugalmas munkaidő és a kényelem iránti igény alapjaiban alakítják át azt, ahogyan mosunk és szárítunk. A 14 európai országból megkérdezett 15 000 válaszadó és a 2024-ben összegyűjtött és elemzett több mint 22 millió mosási és 6 millió szárítási ciklus alapján egyértelmű: egyre többen választanak rövidebb programokat, ezzel növelik a ruhák élettartamát és fogyasztanak kevesebb energiát Európa szerte.

A számok magukért beszélnek

  • Minden harmadik mosás kevesebb mint 1 órás, és további 25 százalék 1–1,5 óra közötti.
  • A szárítások 47 százaléka két órán belül befejeződik.
  • A mosások többsége délelőtt történik – ez a szokás a 2020-as pandémia miatti lezárások idején kezdődött és fejlődött meghatározó szokássá.

A kutatásban megkérdezettek 84 százaléka szerint fontos a ruhák ápolása, mégis csak minden negyedik ember tudja, mennyit is számít valójában a mosási mód. Pedig az Electrolux által létrehozott Care Index alapján akár 50 százalékkal tartanak tovább a ruhák, ha alacsonyabb hőfokon, rövidebb programmal mossuk őket. Ezzel a megoldással becslések szerint fejenként évi 16 kilogrammal kevesebb ruhát selejtezünk ki Európában, amelyek 88 százaléka biztosan szemétlerakókban végzi1.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Energiát, pénzt spórolhatunk

Bár a megkérdezettek 43 százaléka ritkábban használja szárítóját az energiaárak miatt, egy modern, A-osztályú hőszivattyús gép ECO módban csupán 87 forint értékű energiát2 fogyaszt ciklusonként. Emellett fontos tudni, hogy 2025 júliusától az EU csak az energiahatékony hőszivattyús szárítók forgalmazását engedélyezi. A hagyományos kondenzációs modelleket a gyártók, köztük az Electrolux is kivonják a piacról.

5 tipp a tudatos ruhaápoláshoz

  1. Használjon rövid programot! Keressen olyan mosógépeket és szárítógépeket, amelyek ciklusai illeszkednek a napirendjéhez. Például az Electrolux UltraQuick rövid program, amely a 800-as és 900-as sorozatú mosógépekben elérhető, alacsony hőmérsékleten is teljes folttisztítást biztosít.
  2. Ne féljen a kényes anyagoktól! Az Electrolux volt az első márka a világon, amelynek szárítógépei elnyerték a globális gyapjúápolási szakértők, a The Woolmark Company3 által kiadott Woolmark Wool Care Green tanúsítványt. A tanúsítvány garantálja a gyapjú legmagasabb szintű ápolását, alacsonyabb energiafogyasztás mellett.
  3. Számoljon utána! Az energiaköltségekkel kapcsolatos aggodalmak miatt a szárítógép-tulajdonosok jelentős, 43 százaléka nem használja rendszeresen a szárítógépét. Egy 8 kilogrammos, A osztályú Electrolux hőszivattyús szárítógép ECO ciklusban az EU-ban átlagosan körülbelül 87 forintot fogyaszt adagonként. 160 mosás szárítása egy év alatt tehát becslések szerint 13 400 forintba kerülne, ami 12 hónapra vetítve nagyjából megegyezik havi egy cappuccino árával4.
  4. Spóroljon helyet! A mosó-szárítók kis lakásba, kisgyermekes családoknak is ideálisak. Például az Electrolux 900 PerfectCare® mosó-szárító gép bármilyen anyagból készült ruhát mos és szárít.
  5. Az intelligens érzékelők még a legvastagabb ruhákat is megszárítják! A fejlett érzékelőkkel ellátott szárítógépek beállíthatják a szárítási időt az optimális, egyenletes eredmény elérése érdekében, különösen a vastagabb ruhák szárításakor. Az Electrolux 3DSense technológiája például, amely az összes 800 UltraCare modellben és az annál magasabb modellekben is elérhető, érzékeli a vastag ruhák, például a tollkabátok és a paplanok mélyén lévő nedvességtartalmát, így biztosítva a teljes szárítást.
Címlapkép: Getty Images
#spórolás #megtakarítás #mosás #használt #electrolux #ruhák

