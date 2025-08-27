Rengeteg magyar már csak így használja a mosógépét: egy vagyont spórolnak ezzel a trükkel

Számos fiatal iskolakezdéskor kapja kézhez első saját bankkártyáját, és kezdi el önállóan kezelni a pénzét
Az Electrolux friss kutatásából, az immár ötödik éve publikált „Igazság a ruhaápolásról” beszámolóból kiderül, Európa-szerte egyre gyakoribb a gyorsmosás. A rohanó életmód, a rugalmas munkaidő és a kényelem iránti igény alapjaiban alakítják át azt, ahogyan mosunk és szárítunk. A 14 európai országból megkérdezett 15 000 válaszadó és a 2024-ben összegyűjtött és elemzett több mint 22 millió mosási és 6 millió szárítási ciklus alapján egyértelmű: egyre többen választanak rövidebb programokat, ezzel növelik a ruhák élettartamát és fogyasztanak kevesebb energiát Európa szerte.
A számok magukért beszélnek
- Minden harmadik mosás kevesebb mint 1 órás, és további 25 százalék 1–1,5 óra közötti.
- A szárítások 47 százaléka két órán belül befejeződik.
- A mosások többsége délelőtt történik – ez a szokás a 2020-as pandémia miatti lezárások idején kezdődött és fejlődött meghatározó szokássá.
A kutatásban megkérdezettek 84 százaléka szerint fontos a ruhák ápolása, mégis csak minden negyedik ember tudja, mennyit is számít valójában a mosási mód. Pedig az Electrolux által létrehozott Care Index alapján akár 50 százalékkal tartanak tovább a ruhák, ha alacsonyabb hőfokon, rövidebb programmal mossuk őket. Ezzel a megoldással becslések szerint fejenként évi 16 kilogrammal kevesebb ruhát selejtezünk ki Európában, amelyek 88 százaléka biztosan szemétlerakókban végzi1.
Energiát, pénzt spórolhatunk
Bár a megkérdezettek 43 százaléka ritkábban használja szárítóját az energiaárak miatt, egy modern, A-osztályú hőszivattyús gép ECO módban csupán 87 forint értékű energiát2 fogyaszt ciklusonként. Emellett fontos tudni, hogy 2025 júliusától az EU csak az energiahatékony hőszivattyús szárítók forgalmazását engedélyezi. A hagyományos kondenzációs modelleket a gyártók, köztük az Electrolux is kivonják a piacról.
5 tipp a tudatos ruhaápoláshoz
- Használjon rövid programot! Keressen olyan mosógépeket és szárítógépeket, amelyek ciklusai illeszkednek a napirendjéhez. Például az Electrolux UltraQuick rövid program, amely a 800-as és 900-as sorozatú mosógépekben elérhető, alacsony hőmérsékleten is teljes folttisztítást biztosít.
- Ne féljen a kényes anyagoktól! Az Electrolux volt az első márka a világon, amelynek szárítógépei elnyerték a globális gyapjúápolási szakértők, a The Woolmark Company3 által kiadott Woolmark Wool Care Green tanúsítványt. A tanúsítvány garantálja a gyapjú legmagasabb szintű ápolását, alacsonyabb energiafogyasztás mellett.
- Számoljon utána! Az energiaköltségekkel kapcsolatos aggodalmak miatt a szárítógép-tulajdonosok jelentős, 43 százaléka nem használja rendszeresen a szárítógépét. Egy 8 kilogrammos, A osztályú Electrolux hőszivattyús szárítógép ECO ciklusban az EU-ban átlagosan körülbelül 87 forintot fogyaszt adagonként. 160 mosás szárítása egy év alatt tehát becslések szerint 13 400 forintba kerülne, ami 12 hónapra vetítve nagyjából megegyezik havi egy cappuccino árával4.
- Spóroljon helyet! A mosó-szárítók kis lakásba, kisgyermekes családoknak is ideálisak. Például az Electrolux 900 PerfectCare® mosó-szárító gép bármilyen anyagból készült ruhát mos és szárít.
- Az intelligens érzékelők még a legvastagabb ruhákat is megszárítják! A fejlett érzékelőkkel ellátott szárítógépek beállíthatják a szárítási időt az optimális, egyenletes eredmény elérése érdekében, különösen a vastagabb ruhák szárításakor. Az Electrolux 3DSense technológiája például, amely az összes 800 UltraCare modellben és az annál magasabb modellekben is elérhető, érzékeli a vastag ruhák, például a tollkabátok és a paplanok mélyén lévő nedvességtartalmát, így biztosítva a teljes szárítást.
