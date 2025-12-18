Míg tíz évvel ezelőtt főként az Iszlám Államhoz köthető szervezett terrortámadásokról beszélhettünk, addig az utóbbi években ezeket felváltották a magányos elkövetők merényletei.
Megelégelték a fogyasztóvédők a karácsonyi csomagkáoszt: tarthatatlan a helyzet
Egyre több panasz érkezik a fogyasztóvédőkhöz a csomagküldő cégek és webáruházak működésével kapcsolatban: késedelmek, téves szállítások, át nem adott termékek bosszantják a vásárlókat. A DPD közleménye, amely részben a fogyasztókat hibáztatja a problémákért, különösen nagy felháborodást váltott ki – a szervezet szerint a cégeknek jogszabályi kötelezettségeiknek kellene megfelelniük, nem pedig kibúvókat keresniük.
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez az elmúlt időszakban is, de lényegében egész évben rengeteg fogyasztói megkeresés érkezett a csomagküldő társaságokkal, webáruházakkal, fuvarozókkal kapcsolatban. Ki nem szállított termékek, több hetes csúszások, késedelmek, más termékek a csomagban, mint amire a megrendelés szól, átverések, valótlanságok állítása és sorolni lehetne a fogyasztói panaszokat.
Sokszor a webáruház a kézbesítő társaságra, sokszor a futár az eladóra mutogat. A napokban pedig a DPD csomagküldőt érintően sokasodtak meg a fogyasztói panaszok.
Azonban mást társaságokra is panaszkodnak, panaszkodtak a fogyasztók. Nem volt az elmúlt időszakban olyan, hogy ne került volna a fogyasztók bosszúságára a hazai összes cég célkeresztbe a csomagküldés terén.
Ami most kivágta a biztosítékot nemcsak a fogyasztóknál, hanem minden bizonnyal mindenkinél, aki fogyasztóvédelemmel foglalkozik, hogy a multi cég lényegében közleményében a fogyasztókat is hibásnak tartja a kialakult helyzetért.
A társaság közleménye szerint elháborító, hogy az egyébként is kiszolgáltatott fogyasztókra (is) történik a mutogatás, ahelyett, hogy saját házuk táján takarítanának! Ahelyett, hogy egyszerűen csak egyet betartanának a jogszabályi előírások közül, mégpedig például azt, hogy nem tévesztik meg a fogyasztókat. De ez a webáruházakra is igaz!
Amennyiben állítanak valamit, mindegy, hogy az a webáruház vagy a csomagküldő társaság, akkor ahhoz kötve vannak. Ha azt állítják, hogy a termék egy héten belül a fogyasztónál van, akkor ennek így kell lennie. Ez szerződési kötelezettség szerintük.
Nem hivatkozhatnak arra, hogy esetleg az Általános Szerződési Feltételeikben van kibúvó, például az, hogy előfordulhat, hogy nem érkezik meg határidőben a termék. Teljes mértékig elfogadhatatlan az az állítás is, hogy lényegében minden rendben, hiszen a teljesítési arány 90%. Lehet, hogy ez a cégnek jó, de az érintett 10 százaléknyi fogyasztónak nem - írják.
Ugyanakkor senki előtt ne legyen kétség, hogy nem csak a csomagküldő társaságokat, kézbesítőket terheli a felelősség, hanem a webáruházakat is. A DPD, GLS, és sorolni lehetne a cégeket, csak azokat a termékeket tudják kiszállítani, amit az eladó webáruház eladott a vásárlónak.
Szerintük mindenki, azaz a webáruház és a csomagküldő társaság is csak abban érdekelt, hogy eladjanak terméket, illetve az utóbbinak, hogy őket bízzák meg a kézbesítéssel. Ez hatalmas piac! Úgy is hirdetnek, hogy már a hirdetés időpontjában tudják vagy tudniuk kell, hogy nem fog a konkrét időpontban megérkezni a termék, azaz a vállalást nem tudják határidőben teljesíteni.
A webáruház kimenti magát, a csomagküldő pedig nem jelzi, hogy képtelen leszállítani határidőben a termékeket. Azaz cinkosa az eladónak. Megtehetné, hogy ez ne így legyen, hiszen tudja, hogy hány alkalmazottja van, hány gépjárműve és hány csomagot kell kiszállítania időben. Az együttműködési kötelezettségük alapján a fogyasztókat tájékoztatni kellene, hogy nem lesz szerződésszerű teljesítés. De ez nem történik meg.
Majd jön a fogyasztók hibáztatása, hogy rossz címet adtak meg és még számtalan okra hivatkozva egyszerűen csak közli a szállító, hogy késedelembe esik. (már ha szól előre)
Szerintük felháborító, elfogadhatatlan, úgy, hogy arról most nem is beszélünk, hogy sokszor a megrendelt termékről annak ellenére, hogy nem kapta a meg a fogyasztó, a cégek azt állítják, hogy átvette már a fogyasztó! Ami viszont valótlan.
Ha önként nem tartják be a jogszabályi előírásokat a piac szereplői – márpedig nem -, akkor egy teljesen új jogszabály megalkotása szükséges, ahogy ezt jeleztük is korábban a fogyasztók védelme érdekében, szigorú szerződéskötési feltételekkel, automatikus kártalanítással, kötbér fizetéssel.
Addig is a hatóságoknak minden lehetséges eszközzel szükséges a legszigorúbban fellépni ezekkel a cégekkel szemben - zárják közleményüket.
