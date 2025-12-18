2025. december 18. csütörtök Auguszta
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy férfi egy dobozzal a kezében az önkiszolgáló postai terminál közelében. Csomagkézbesítő gép. Személy kartondobozt tart a kezében. Postai kézbesítés és postai szolgáltatás, online vásárlás, e-kereskedelmi koncepció.
Vásárlás

Megelégelték a fogyasztóvédők a karácsonyi csomagkáoszt: tarthatatlan a helyzet

Pénzcentrum
2025. december 18. 11:04

Egyre több panasz érkezik a fogyasztóvédőkhöz a csomagküldő cégek és webáruházak működésével kapcsolatban: késedelmek, téves szállítások, át nem adott termékek bosszantják a vásárlókat. A DPD közleménye, amely részben a fogyasztókat hibáztatja a problémákért, különösen nagy felháborodást váltott ki – a szervezet szerint a cégeknek jogszabályi kötelezettségeiknek kellene megfelelniük, nem pedig kibúvókat keresniük.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez az elmúlt időszakban is, de lényegében egész évben rengeteg fogyasztói megkeresés érkezett a csomagküldő társaságokkal, webáruházakkal, fuvarozókkal kapcsolatban. Ki nem szállított termékek, több hetes csúszások, késedelmek, más termékek a csomagban, mint amire a megrendelés szól, átverések, valótlanságok állítása és sorolni lehetne a fogyasztói panaszokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sokszor a webáruház a kézbesítő társaságra, sokszor a futár az eladóra mutogat. A napokban pedig a DPD csomagküldőt érintően sokasodtak meg a fogyasztói panaszok.

Azonban mást társaságokra is panaszkodnak, panaszkodtak a fogyasztók.  Nem volt az elmúlt időszakban olyan, hogy ne került volna a fogyasztók bosszúságára a hazai összes cég célkeresztbe a csomagküldés terén.

Ami most kivágta a biztosítékot nemcsak a fogyasztóknál, hanem minden bizonnyal mindenkinél, aki fogyasztóvédelemmel foglalkozik, hogy a multi cég lényegében közleményében a fogyasztókat is hibásnak tartja a kialakult helyzetért.

A társaság közleménye szerint elháborító, hogy az egyébként is kiszolgáltatott fogyasztókra (is) történik a mutogatás, ahelyett, hogy saját házuk táján takarítanának! Ahelyett, hogy egyszerűen csak egyet betartanának a jogszabályi előírások közül, mégpedig például azt, hogy nem tévesztik meg a fogyasztókat. De ez a webáruházakra is igaz!

Amennyiben állítanak valamit, mindegy, hogy az a webáruház vagy a csomagküldő társaság, akkor ahhoz kötve vannak. Ha azt állítják, hogy a termék egy héten belül a fogyasztónál van, akkor ennek így kell lennie. Ez szerződési kötelezettség szerintük.

Nem hivatkozhatnak arra, hogy esetleg az Általános Szerződési Feltételeikben van kibúvó, például az, hogy előfordulhat, hogy nem érkezik meg határidőben a termék. Teljes mértékig elfogadhatatlan az az állítás is, hogy lényegében minden rendben, hiszen a teljesítési arány 90%. Lehet, hogy ez a cégnek jó, de az érintett 10 százaléknyi fogyasztónak nem - írják.

Ugyanakkor senki előtt ne legyen kétség, hogy nem csak a csomagküldő társaságokat, kézbesítőket terheli a felelősség, hanem a webáruházakat is. A DPD, GLS, és sorolni lehetne a cégeket, csak azokat a termékeket tudják kiszállítani, amit az eladó webáruház eladott a vásárlónak. 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Szerintük mindenki, azaz a webáruház és a csomagküldő társaság is csak abban érdekelt, hogy eladjanak terméket, illetve az utóbbinak, hogy őket bízzák meg a kézbesítéssel. Ez hatalmas piac!  Úgy is hirdetnek, hogy már a hirdetés időpontjában tudják vagy tudniuk kell, hogy nem fog a konkrét időpontban megérkezni a termék, azaz a vállalást nem tudják határidőben teljesíteni.

Jön a brutális év végi roham: a GLS olyan megoldást húzott elő, amit kevesen láttak jönni
EZ IS ÉRDEKELHET
Jön a brutális év végi roham: a GLS olyan megoldást húzott elő, amit kevesen láttak jönni
A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary időben megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.

 A webáruház kimenti magát, a csomagküldő pedig nem jelzi, hogy képtelen leszállítani határidőben a termékeket. Azaz cinkosa az eladónak. Megtehetné, hogy ez ne így legyen, hiszen tudja, hogy hány alkalmazottja van, hány gépjárműve és hány csomagot kell kiszállítania időben. Az együttműködési kötelezettségük alapján a fogyasztókat tájékoztatni kellene, hogy nem lesz szerződésszerű teljesítés. De ez nem történik meg.

Majd jön a fogyasztók hibáztatása, hogy rossz címet adtak meg és még számtalan okra hivatkozva egyszerűen csak közli a szállító, hogy késedelembe esik. (már ha szól előre)

Szerintük felháborító, elfogadhatatlan, úgy, hogy arról most nem is beszélünk, hogy sokszor a megrendelt termékről annak ellenére, hogy nem kapta a meg a fogyasztó, a cégek azt állítják, hogy átvette már a fogyasztó!  Ami viszont valótlan.

Ha önként nem tartják be a jogszabályi előírásokat a piac szereplői – márpedig nem -, akkor egy teljesen új jogszabály megalkotása szükséges, ahogy ezt jeleztük is korábban a fogyasztók védelme érdekében, szigorú szerződéskötési feltételekkel, automatikus kártalanítással, kötbér fizetéssel.

Addig is a hatóságoknak minden lehetséges eszközzel szükséges a legszigorúbban fellépni ezekkel a cégekkel szemben - zárják közleményüket.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #csomagküldés #webáruház #fogyasztóvédelem #késés #szállítás #panasz #jogszabály #fogyasztók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:30
10:15
10:03
09:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 18.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 18.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
2025. december 18.
Ez idén a legnépszerűbb társasjáték: sok fa alatt ott lapulhat 2025-ben, még nem késő beszerezni
2025. december 17.
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 18. csütörtök
Auguszta
51. hét
December 18.
Az emigránsok nemzetközi napja
December 18.
A nemzetiségek napja Magyarországon
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
2
5 napja
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
3
1 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
4
2 hete
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
5
4 napja
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
PÉNZÜGYI KISOKOS
MABISZ
Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó (® Kártalanítási Számla)-t, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Büro-t. A havonta megjelenő Biztosítás Szemle című szaklap kiadója.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 10:30
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 10:03
Ez idén a legnépszerűbb társasjáték: sok fa alatt ott lapulhat 2025-ben, még nem késő beszerezni
Agrárszektor  |  2025. december 18. 10:28
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők