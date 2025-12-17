2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
2 °C Budapest
Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részei
Vásárlás

Ilyen még nem volt, karácsonyi vásárt rendez Budapesten az Aldi: filléres lángost és forralt bort is fognak árulni

Pénzcentrum
2025. december 17. 14:12

Az ALDI Magyarország saját karácsonyi vásárt nyit Budapest belvárosában, hogy az ünnepi készülődés hangulatát valóban mindenki számára elérhetővé tegye - írja közleményében a cég.

Mint írták, a diszkontlánc a XIII. kerületben, a Pannónia utca 59–63. szám alatti áruháza parkolójában december 19. és 21. között, naponta 15:00 és 21:00 óra között vár minden érdeklődőt, ahol a látogatók bolti árakon élhetik át a karácsonyi vásárok hangulatát. A vállalat a vásár teljes bevételét jótékony célra ajánlja fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátették, hogy a Pannónia utcai ALDI karácsonyi vásárán a látogatók nagyon alacsony árakon juthatnak hozzá a klasszikus vásári finomságokhoz, miközben közösségi élményben is részesülhetnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A kínálatban szerepel 399 forintos kenyérlángos, 450 forintos, 3 deciliteres forralt bor, valamint 200 forintos tea, míg a hot-dog kifli két kolbásszal, dinsztelt káposztával és pirított hagymával 800 forintos áron lesz kapható. Egy vásári menü így fejenként már akár 600 forintból is összeállítható. A gyerekeket a vásár teljes időtartama alatt ingyenes körhinta várja, amely igazi karácsonyi hangulatot teremt a legkisebbek számára is.

Kiemelték, hogy az ALDI a rendezvény ideje alatt karácsonyi élelmiszereiből ingyenes kóstoltatást szervez a helyszínen. A látogatók többek között gyümölcsös–étcsokoládés süteményt, különféle szaloncukrokat, kókuszcsókot, mini és klasszikus panettonékat, nürnbergi süteményt, marcipánkenyeret, valamint mandulaválogatást is megízlelhetnek.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Egyre népszerűbbek a kisebb adventi vásárok

A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag legújabb adásában a kisebb, kerületi és vidéki adventi vásárokat hasonlították össze: megnézték, hol mennyibe kerül a forralt bor, mennyire élhető a hangulat, és valóban olcsóbb-e a karácsonyi élmény a kevésbé frekventált helyszíneken.

 
Címlapkép: Getty Images
