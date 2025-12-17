Ilyen még nem volt, karácsonyi vásárt rendez Budapesten az Aldi: filléres lángost és forralt bort is fognak árulni

Az ALDI Magyarország saját karácsonyi vásárt nyit Budapest belvárosában, hogy az ünnepi készülődés hangulatát valóban mindenki számára elérhetővé tegye - írja közleményében a cég.

Mint írták, a diszkontlánc a XIII. kerületben, a Pannónia utca 59–63. szám alatti áruháza parkolójában december 19. és 21. között, naponta 15:00 és 21:00 óra között vár minden érdeklődőt, ahol a látogatók bolti árakon élhetik át a karácsonyi vásárok hangulatát. A vállalat a vásár teljes bevételét jótékony célra ajánlja fel.

Hozzátették, hogy a Pannónia utcai ALDI karácsonyi vásárán a látogatók nagyon alacsony árakon juthatnak hozzá a klasszikus vásári finomságokhoz, miközben közösségi élményben is részesülhetnek.

A kínálatban szerepel 399 forintos kenyérlángos, 450 forintos, 3 deciliteres forralt bor, valamint 200 forintos tea, míg a hot-dog kifli két kolbásszal, dinsztelt káposztával és pirított hagymával 800 forintos áron lesz kapható. Egy vásári menü így fejenként már akár 600 forintból is összeállítható. A gyerekeket a vásár teljes időtartama alatt ingyenes körhinta várja, amely igazi karácsonyi hangulatot teremt a legkisebbek számára is.

Kiemelték, hogy az ALDI a rendezvény ideje alatt karácsonyi élelmiszereiből ingyenes kóstoltatást szervez a helyszínen. A látogatók többek között gyümölcsös–étcsokoládés süteményt, különféle szaloncukrokat, kókuszcsókot, mini és klasszikus panettonékat, nürnbergi süteményt, marcipánkenyeret, valamint mandulaválogatást is megízlelhetnek.

