A Fővárosi Kormányhivatal átfogó ellenőrzést indított a csomagküldő szolgálatok ügyfélszolgálatainak működésével kapcsolatban a megnövekedett fogyasztói panaszok miatt.
Ilyen még nem volt, karácsonyi vásárt rendez Budapesten az Aldi: filléres lángost és forralt bort is fognak árulni
Az ALDI Magyarország saját karácsonyi vásárt nyit Budapest belvárosában, hogy az ünnepi készülődés hangulatát valóban mindenki számára elérhetővé tegye - írja közleményében a cég.
Mint írták, a diszkontlánc a XIII. kerületben, a Pannónia utca 59–63. szám alatti áruháza parkolójában december 19. és 21. között, naponta 15:00 és 21:00 óra között vár minden érdeklődőt, ahol a látogatók bolti árakon élhetik át a karácsonyi vásárok hangulatát. A vállalat a vásár teljes bevételét jótékony célra ajánlja fel.
Hozzátették, hogy a Pannónia utcai ALDI karácsonyi vásárán a látogatók nagyon alacsony árakon juthatnak hozzá a klasszikus vásári finomságokhoz, miközben közösségi élményben is részesülhetnek.
A kínálatban szerepel 399 forintos kenyérlángos, 450 forintos, 3 deciliteres forralt bor, valamint 200 forintos tea, míg a hot-dog kifli két kolbásszal, dinsztelt káposztával és pirított hagymával 800 forintos áron lesz kapható. Egy vásári menü így fejenként már akár 600 forintból is összeállítható. A gyerekeket a vásár teljes időtartama alatt ingyenes körhinta várja, amely igazi karácsonyi hangulatot teremt a legkisebbek számára is.
Kiemelték, hogy az ALDI a rendezvény ideje alatt karácsonyi élelmiszereiből ingyenes kóstoltatást szervez a helyszínen. A látogatók többek között gyümölcsös–étcsokoládés süteményt, különféle szaloncukrokat, kókuszcsókot, mini és klasszikus panettonékat, nürnbergi süteményt, marcipánkenyeret, valamint mandulaválogatást is megízlelhetnek.
Egyre népszerűbbek a kisebb adventi vásárok
A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag legújabb adásában a kisebb, kerületi és vidéki adventi vásárokat hasonlították össze: megnézték, hol mennyibe kerül a forralt bor, mennyire élhető a hangulat, és valóban olcsóbb-e a karácsonyi élmény a kevésbé frekventált helyszíneken.
Így veszik meg a legjobb karácsonyfákat a legélelmesebb magyarok 2025-ben: pillanatok alatt végeznek vele
Idén is elérhető a Wolt népszerű karácsonyfa-házhozszállítási szolgáltatása, amely segít megkímélni a vásárlókat a cipekedéstől és a sorban állástól.
Miközben a vendéglátásban elmarad az év végi fellendülés, a prémium élelmiszerek és ajándékmegoldások iránt soha nem látott kereslet alakult ki.
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
Miközben az innováció tovább gyorsult, azt is lehet látni, hogy a vásárlók egyre tudatosabban mérlegelik, mikor és mire érdemes költeni.
A karácsonyi időszakban a magyar családok bőséges hazai halkínálathoz juthatnak, az árak a tavalyi szinten maradnak.
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Slágerjátékok karácsonyra: hatalmas a kereslet ezekre az ajándékokra, minden gyerek erről álmodik 2025-ben
A 2025-ös karácsonyi szezon egyik legerősebb mozgatórugója a közösségi média, különösen a TikTok.
Sorra akciózzák a boltok a 2025-ös karácsony sztártermékét: ádáz árháborút vív a Lidl, Tesco, Spar, Penny
A nagy áruházláncok az ünnepek előtt több modellnél is komoly árengedménnyel csábítják a vásárlókat. Megnéztük, milyen airfryereket és milyen árakon kínálnak most a hazai üzletek.
Már csak néhány napjuk maradt a vásárlóknak és a webshopoknak, ha azt szeretnék, hogy a karácsonyi csomagok időben megérkezzenek.
Megy ám a rongyrázás a Városligeti karácsonyi vásárban: bődületes mennyit kérnek egyetlen rétesért vagy perecért
Nemcsak a belvárosban szaladtak el az árak: a Városliget mellett is turistákra szabott összegekkel találkozni a karácsonyi vásárban.
Az ünnep egyik fő eseménye, a karácsonyi vacsora idén sem kíméli a pénztárcánkat: még egy egyszerű menü elkészítése is több ezer forinttal drágább, mint egy...
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Gyerekeknek készült étkészlet esetében nem megfelelő volt a tájékoztatás, így aki vásárolt belőle, ne használja - erre kér mindenkit a Nébih.
Az orosz Mere hálózat Basket Plus néven nyitotta meg első magyarországi üzletét, amely a nyitás után több mint egy héttel is tömegeket vonz az alacsony...
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és...
Melyik típusú ajándék erősíti jobban a kapcsolatokat: az anyagi ajándékok (például tárgyak, amelyeket meg lehet tartani) vagy az élményajándékok (például közösen átélhető események)?
Tavaly december végére több mint 9 milliárd forint maradt felhasználatlanul a SZÉP kártyákon.
A DPD csomagküldő szolgálatnál jelentős kézbesítési problémák jelentkeztek az ünnepi időszakban Budapesten.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
