Legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2025-ben

A mindennapi kiadások emelkedése miatt egyre több embert érdekel, hogyan tudnának megtakarítani egy kis pénzt a hónap végén. A Pénzcentrumon heti rendszerességgel foglalkozunk olyan módszerekkel, amelyek segíthetnek a spórolásban. Ezalkalommal néhány olyan tippet szeretnénk bemutatni, amelyekkel hosszabb távon akár jelentős pénzösszegeket is megspórolhatunk az otthoni klímaberendezés használatán.

Számos alkalommal foglalkoztunk már a múltban olyan spórolási tippekkel, amelyek a fizetésünkkel való hatékonyabb gazdálkodást segítik elő. De számos alkalommal írtunk a háztartások energiahasználatáról is: például arról, mennyit takaríthatunk meg az áramtalanított készülékekkel, az éjszakai áram használatával, vagy éppen a megfelelő áramtarifa kiválasztásával. Ebben a cikkben pedig a spóroláshoz kapcsolódó gyakori tévhiteket jártunk körbe.

A mostani forró nyáron pedig aktuálisnak érezzük azt is bemutatni, hogyan lehet a klíma- és légkondicionáló eszközökkel pénzt spórolni a mindennapi használat során. De lássuk először, pontosan mennyi embert is érint ez a kérdés.

A statisztikák szerint a háztartási klímaberendezések száma Magyarországon az elmúlt két évtizedben megtízszereződött, és jelenleg körülbelül másfélmillió ilyen készülék működik. A következő öt évben ez a szám akár közel egymillióval is növekedhet, így 2030-ra már akár 2,4 millió klíma is üzemelhet a hazai lakóingatlanokban.

Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy az országban található, több mint 4,6 milliós lakásállomány fele rendelkezni fog ilyen berendezéssel, hiszen sok esetben egy ingatlanba több készüléket is beszerelnek. Az viszont biztos, hogy a KSH legutóbbi, 2022-es népszámlálási adatai szerint a magyar lakások 28 százalékában volt klímaberendezés, és ez az arány a következő években várhatóan jelentősen emelkedni fog.

A forgalmazók szerint a vásárlók egyre tudatosabban tervezik meg klímaberendezés-vásárlásaikat: sokan már a nyári szezon előtt beszerzik és felszereltetik a készüléket, hogy elkerüljék a hőséggel járó megnövekedett keresletet. Ennek ellenére a kánikulai időszakban továbbra is jelentősen megugrik az igény, különösen az azonnal elérhető modellek iránt.

Erre kell figyelni klímaberendezés vásárlásakor

A fűtésre is használt klímák esetében különösen fontos az inverteres, energiatakarékos technológia, valamint az, hogy a berendezéseket ne méretezzék túl, gondoskodjanak a kondenzvíz téli elvezetéséről, és számoljanak a meleg levegő felfelé áramlásával, ha a beltéri egység oldalfalra kerül.

Érdemes figyelni arra, hogy a készülék minél magasabb SCOP energiahatékonysági értékkel rendelkezzen.

Ennyit spórolhatsz, ha tudatosan használod

A legtöbben még mindig úgy gondolnak a klímaberendezésekre, mint nyári „túlélőeszközökre”, pedig egy korszerű készülék ennél jóval többet tud – és hosszú távon komoly megtakarítást is hozhat.

2025 tavasza szokatlanul meleg idővel indult, az április országos átlaghőmérséklete bőven meghaladta a sokéves értékeket, és a trendek szerint a jövőben egyre több hónapban kell extrém időjárásra felkészülnünk.

Eközben a háztartások kiadásai is nőnek: a lakossági áram ára Magyarországon 2025 nyarán a rezsivédett sávban 36 forint/kWh körül alakul, míg a piaci áron vásárlók ennél jóval többet is fizethetnek – akár 70–80 forintot kilowattóránként. Nem mindegy tehát, hogyan hűtjük az otthonunkat.

A modern, „split” típusú klímák egyébként már nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is alkalmasak, ráadásul légtisztító funkcióval is rendelkeznek. Ez különösen fontos, hiszen sokan használnak külön hordozható fűtőtestet, ventilátort és légtisztítót – ezek egyenként és együtt is jelentős áramfogyasztással járnak.

Vegyünk egy példát:

Egy 2000 wattos (2 kW-os) elektromos hősugárzó óránként 72 forintba kerül rezsivédett áron, és 140 forintba piaci áron.

Egy 70 wattos hordozható légtisztító napi 24 órás működtetés esetén havi szinten kb. 1 800 forintot fogyaszt a kedvezményes tarifával, de akár 3 500 forint fölé is mehet, ha piaci áron számolunk.

Egy ventilátor óránként 10–15 wattot használ, ami nem sok, de hosszan tartó használat esetén szintén összeadódik.

Ezzel szemben egy energiatakarékos klímaberendezés – különösen hűtés közben – 500–1000 watt közötti teljesítménnyel működik, így óránként akár csak 18–36 forintnyi áramot fogyaszt rezsivédett áron. Fűtési üzemmódban a hatékonyság (jellemzően SCOP 3–5 között) miatt még kedvezőbb lehet a fajlagos költség más elektromos fűtési megoldásokhoz képest.

Nemcsak pénzt, hanem egészséget is nyerhetünk rajta

Több felmérés is rámutatott: azok, akik klímával felszerelt hálószobában alszanak, jobban pihennek, és frissebben ébrednek. A készülékek légszűrői kiszűrik a port, polleneket, állatszőrt és más allergéneket, ami különösen hasznos lehet városi környezetben vagy allergiaszezonban.

Sokan tartanak attól, hogy a légkondicionálás megfázást okoz, de ez egy régóta élő tévhit. Valójában a betegséget nem a hűvös levegő, hanem a rossz levegőminőség vagy a vírusok okozzák. Egy jól karbantartott klímaberendezés épphogy csökkenti ezek kockázatát – szűri a kórokozókat és segít fenntartani az egészséges beltéri levegőt.

Hosszú távú megtérülés – nem csak nyári beszerzésre éri meg

Sokan még mindig szezonálisan, az első nagyobb hőhullám hatására döntenek a klímavásárlás mellett, de egyre többen terveznek előre. Nemcsak azért, mert a beszerelés nyáron nehezebben kivitelezhető a nagy kereslet miatt, hanem azért is, mert a légkondicionálás ma már éves szinten használható technológia – télen fűt, nyáron hűt, egész évben tisztítja a levegőt.

A különálló fűtő-fúvók, ventilátorok és légtisztítók áramfogyasztása és karbantartása idővel komoly költséget jelenthet, míg egy korszerű split klíma egyetlen rendszerként képes mindhárom funkciót ellátni – jellemzően kisebb energiafelhasználással.