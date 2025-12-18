2025. december 18. csütörtök Auguszta
Társasjáték néhány figurával és kockával
Ez idén a legnépszerűbb társasjáték: sok fa alatt ott lapulhat 2025-ben, még nem késő beszerezni

Pénzcentrum
2025. december 18. 10:03

A társasjátékok továbbra is a népszerűbb karácsonyi ajándékok közé tartoznak, már nemcsak a gyerekek, hanem sok felnőtt is szívesen kap játékot ajándékba. Bizonyára nem egy fa alatt lapul majd idén karácsonykor is társas, választani azonban egyre nehezebb. Az örökzöld retro játékokon túl minden évben rengeteg újdonság jelenik meg, amelyet nehéz nyomonkövetni és a kínálat is egyre csak nő. Ez nagyban megnehezíti azok döntését, akik nincsenek otthon a társasos világban, mégis szeretnék valami jót választani ajándékba. Hogy segítsünk szűkíteni a lehetőségek körét, a Pénzcentrum idén is társasjátékos szaküzletet és a nagyobb online piactereket kérdezett meg arról, mely játékok voltak a legkeresettebbek, és melyek számítanak az idei szezon favoritjainak. Mutatjuk a friss toplistákat.

A társasjátékos berkeken belül nagyban könnyíti az eligazodást a rangos Spiel des Jahres, vagyis Az Év Játéka díj, amit minden évben kiosztanak, de már a jelölés is garanciát jelent a minőségre. 2025-ben a Spiel des Jahres díját a BOMB BUSTERS kapta, mely magyarul Bombairtók címmel jelent meg. A kooperatív játékban mindenki együttműködésére szükség van, hogy bombaszakértő csapatként hatástalanítsánatok az adott küldetés bombáit. Jelölt volt az idei év játéka díjra a Flip 7 kártyajáték, illetve a Krakel Orakel rajzolgatós játék is, de utóbbi még nem jelent meg magyarul. Ajánlották még a Kertvárosi kémek (Agent Avenue), a Királyi kombó (Castle Combo), a Világvárosok (Cities), a Foxy, a Perfect Words (nincs még magyar kiadás), illetve a Sherlocks Spürnasen (angolul The Animals of Baker Street, ennek sincs még magyar kiadása). A rangos díjakon túl segíthet még eligazodni az embernek a társasjátékok hatalmas kínálatában, ha a toplistákat böngészi.

A REGIO JÁTÉK korábbi közlése szerint a felnőttek döntő többsége legalább hetente egyszer időt szakít a játékra, minden hetedik válaszadó pedig napi rendszerességről számolt be. Tehát a játékok felnőttek és gyerekek számára - akár közös meglepetésként - is jó ajándékok lehetnek idén. Az összesített toplistán helyet kaptak a társasok, a kártyajátékok és a kirakók is: a nők körében a puzzle és a kreatív készletek a legnépszerűbbek, míg a férfiaknál a logikai és stratégiai társasok dominálnak. A játékforgalmazó cég felmérése szerint a TOP10 játék felnőtteknek a LEGO Botanicals és Creator, a Ravensburger kirakósok, a What did you say?! társasjáték, a Hitster társasjáték, az UNO No Mercy, a Bburago F1 autók, a magyar kártya, a Rubik kocka, a Körvonal kártyajáték és a Sikoly társasjáték. Igaz, ez nem mind társas, de a cég közlése szerint a társasjátékok esetében főként a felnőtteknek szóló partijátékok teljesítenek jól: ezt a kategóriát most a Hitster húzza.

A gyerekek szóló termékek esetében a játékpiacon továbbra is szintén a társasjátékok vezetnek. A cég közleménye szerint a fejlesztő készletek különösen az 1-3 éves korosztályban erősek. A 7-10 éveseknél a LEGO és a kreatív szettek a legnépszerűbbek. A 11-14 évesek inkább a tudományos és elektronikus készleteket keresik. A 2025-ös szezont meghatározzák a közösségi média trendek is: a Labubu, a Littlest Pet Shop és a TikTokon népszerű témák is megjelennek a kívánságlistákon - írták. 

Slágerjátékok karácsonyra: hatalmas a kereslet ezekre az ajándékokra, minden gyerek erről álmodik 2025-ben
Tarol az Erdő, a házi szabadulószoba és a cicák

A Szellemlovas társasjáték szaküzlet lapunk kérdésére elárulta, melyek voltak az idei év legnépszerűbb játékai, különvéve a legnépszerűbb kiegészítőket is. A 2025-ös TOP10-ben már sok idei megjelenésű játék is helyet kapott: 

  1. Flip 7
  2. A Gyűrűk Ura - Párbaj Középföldéért
  3. Gwent: A legendás kártyajáték
  4. A légi társaság
  5. Az erdő
  6. Bombairtók
  7. Egy királyság krónikája
  8. A Gyűrűk Ura - A Gyűrű Szövetsége
  9. Kaméleon
  10. Star Wars: A Hoth ostroma

A TOP5 eladott kiegészítőket is érdemes megemlíteni (zárójelben feltüntetjük, hanyadik helyet szerezték volna meg az összesített toplistán): ezek idén Az erdő: Cserjék (2.), Az erdő: Alpok (4.), Az erdő: Felfedezés (7.), A Gyűrűk Ura - Párbaj Középföldéért: Szövetségesek (14.) és A légi társaság: Turbulencia (18.). A TOP10 2025-ös megjelenésű játék listája pedig a következő:

  1. Flip 7
  2. Az erdő: Cserjék
  3. Gwent: A legendás kártyajáték
  4. Az erdő: Felfedezés
  5. Bombairtók
  6. Egy királyság krónikája
  7. Star Wars: A Hoth ostroma
  8. EXIT: The Game - Advent Calendar: The Intergalactic Race
  9. Dune: Imperium Bloodlines - ANGOL nyelvű
  10. A Gyűrűk Ura: A Szövetség útja

A Gémklub hazai társasjáték bolt és klub lapunkkal közölt információi szerint a legnagyobb eladásszámú társasjátékok 2025-ben az alábbiak voltak:

  1. Cica, pizza, taco, gida, sajt
  2. Robbanó cicák
  3. Dobble
  4. Fedőnevek
  5. Fröccs

A legnépszerűbb, 2025-ös új megjelenések pedig

  1. A Gyűrű Szövetsége - Kooperatív kártyajáték
  2. Ősköltészet
  3. Pillepopók
  4. Cucc!
  5. LEGO - Brick like this
  6. Kertvárosi kémek
  7. Gwent - A legendás kártyajáték

voltak. A gyerekeknek szóló/családi kategória legjobbjai pedig 2025-ben:

  1. Nem én voltam!
  2. Mutasd a nyelved!
  3. Dixit
  4. Dűlőre jutunk
  5. LEGO - Monkey Palace
  6. és Az erdő.

Az eMAG lapunk kérésére szintén megosztott információkat az online piactér idei társasjáték-forgalmáról: a legnagyobb számban klasszikus társasjátékokat rendeltek a platformról. A TOP5 termék egyike idén a Detective Dox, ami egy szabadulószobákhoz hasonló otthoni nyomozós játék (mely tavaly a legkeresettebb társasjáték volt az eMAG-on). Kiemelkedő volt az idén véget ért Squid Game tévésorozatból ismert klasszikus koreai ügyességi játékokat tartalmazó készletek forgalma is, az egyik ilyen készlet is a legnépszerűbb 5-ben van egy klasszikus UNO társasjátékkal, és a Skyjo családi kártyajátékkal, illetve egy gyűjthető Pokémon-kártyaszettel együtt. 
 
A társasjátékok mellett még a kisgyerekek Montessori és egyéb készségfejlesztő készleteit, valamint a különleges, az eredetitől eltérő felosztású, formájú Rubik-kockákat rendelték az eMAG-ról a legtöbben. Egy tipikus idei vásárló bruttó 6-8 ezer forintot költött társas- és készségfejlesztő játékokra - árulták el a Pénzcentrumnak.

A Vaterát pedig a társasjátékok másodpiacáról kérdeztük. A Pénzcentrum kérdésére elárulták: társasjátékok kategóriában a hirdetések száma konzisztensnek mondható, 2024-ben és 2025-ben is havi ezres nagyságrendben találnak gazdára társasjátékok a Vaterán. Ugyanakkor a karácsony és az azt megelőző időszak kiemelkedőnek számít társasjáték kategóriában a kínálati és a keresleti oldalon is.  Általában minden évben már novemberben is megfigyelhető az emelkedés a megvalósult eladásokban, de a keresések száma is megugrik a vásárlói oldalról.

Arról is megkérdeztük az online piacteret, melyek voltak az idei év "legjei". Válaszuk szerint a korábbi évekhez hasonlóan a legmagasabb áron elkelt társasjátékok között idén is számos olyan játék található, amelyeket már régen nem gyártanak. Az egyik jó példa erre a Cashflow nevű gazdasági társasjáték magyar kiadása, amelynek egy jó állapotú példánya 60 ezer forintért talált gazdára. Ugyanakkor találhatók a toplistás termékek közt kevésbé komplex címek is, például Capitaly, Harry Potter-sakk-készlet, Szellemkastély és Beugró társasok, vagy akár a Catan telepesei is. Meglepő, de az egyik idei rekorder egy egyszerű autós kvartett kártyajáték, amely remek állapotú eredeti csomagolásának köszönhetően érhetett meg 176 ezer forintot a megvásárlójának.

Remek játékokat lehet tehát megtalálni a másodpiacon is, akár olyasmit is, amit már régen nem gyártanak. Karácsonyra is kiváló lehet egy olyan társas, amihez kellemes gyerekkori emlékek köthetők, de a régi játék már elkallódott, elhasználódott. Ezen túlmenően pedig arra is rávilágít a Vatera válasza, hogy sok magyar talán nem sejti, milyen kincsek porosodnak akár évtizedek óta érintetlenül a szekrény mélyén: pedig lehet, hogy valaki épp azt a retro játékot keresi és értelmes összeget hajlandó érte kifizetni. 

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #család #gyerekek #karacsony #gyerek #játék #toplista #ajándék #trend #felnőtt #trendek #karácsonyi ajándék #társasjáték #játékok

