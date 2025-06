Észrevétlenül szivattyúzzák az emberek pénzét a magyar boltok: ezek a termékek a fő ludasak

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Brutális drágulás májusban: a fejes káposzta ára egyetlen hónap alatt közel 19%-kal nőtt, a vöröshagyma 14%-kal, de a citromért is több mint 10%-kal kellett többet fizetni áprilishoz képest. Eközben éves szinten is elképesztő számok jöttek ki: például a liszt ára 34,5%-kal, a kávéé 33,8%-kal, a tojásé 26%-kal emelkedett. Úgyhogy a magyarok pénztárcái továbbra is jó, ha felkötik a gatyót.

Megjöttek a legfrissebb inflációs adatok: májusban 4,4 százalékkal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban – derül ki a KSH friss jelentéséből. Ráadásul egyetlen hónap alatt is 0,2 százalékos drágulást mértek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mi most ugyanakkor azt vizsgáltuk, hogy a legfrissebb adatok alapján mely termékek ára ugrott meg legdurvábban: összeállításunkban bemutatjuk, melyik 10 termék drágult a legjobban egy év és egy hónap alatt Magyarországon. Ezek a termékek bizony szivattyúzzák a magyarok pénzét Bár a friss KSH-adatok szerint májusban 4,4 százalékos volt az éves infláció, vannak termékek, amelyek messze túlszárnyalták ezt. A lista élére került a fejes káposzta, amelynek kilónkénti ára egy év alatt 471 forintról 636 forintra nőtt. Ez 35 százalékos áremelkedést jelent, amit részben az időjárási tényezők, részben az inputköltségek emelkedése hajtott. Szorosan követi a finomliszt, amely szintén alapvető termék a magyar háztartásokban: 177 forint helyett idén már 238 forintot kell fizetni egy kilóért, ami 34,5 százalékos növekedést jelent. A kávé (200–250 grammos csomag) ára is érezhetően meglódult: tavaly májusban 1300 forint volt egy csomag, idén májusban viszont már 1740 forintba kerül, ez 33,8 százalékos drágulás. A dohánytermékek sem úszták meg: a Pall Mall cigarettadohány (40 gramm) ára 3100 forintról 4100 forintra nőtt, 32,3 százalékos emelkedést produkálva. Az étolaj ára továbbra sem találja a plafont: egy liter napraforgó-étolajért tavaly 641 forintot kellett fizetni, idén már 845 forintot, ami 31,8 százalékos emelkedés. A dobozos, 100%-os narancslé (1 literes kiszerelés) ára 899 forintról 1180 forintra nőtt egy év alatt, ez 31,3 százalékos drágulást jelent. Az UHT tartós tej (2,8% zsírtartalom) literenkénti ára 320 forintról 412 forintra emelkedett (28,8%-os növekedés), míg a tojás (10 darabos kiszerelés) ára 708 forintról 895 forintra kúszott fel (26,4%-os emelkedés). A 10-es listát a mogyorós tejcsokoládé és a földrajzi megjelölés nélküli fehérbor zárja: a 80–100 grammos csokitábláért tavaly 557 forintot kértek, idén májusban viszont már 692 forintba kerül, ez 24,2 százalékos drágulást jelent. A bor pedig egy év leforgása alatt 23,9 százalékot drágult, és már átlagosan 586 forintba kerül. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Egy hónap alatt is nagy volt az árvérengzés Ahogy a bevezetőnkben írtuk, nem csak az éves, de a havi infláció is tapintható a magyar boltokban. Persze, ahogy éves szinten, úgy havi szinten is bőven akadnak olyan termékek, amik jócskán túlszárnyalják az átlagos, 0,2 százalékos emelkedést. A lista élén itt is a fejes káposzta áll, amely egyetlen hónap alatt 18,9 százalékkal lett drágább: áprilisban 535 forintot kértek egy kilóért, májusban viszont már 636 forintot. A második helyre a vöröshagyma futott be: egy hónap alatt 14,1 százalékos volt az áremelkedés, 419 forintról 478 forintra nőtt az ára. A citrom szintén jelentős drágulást produkált: kilónkénti ára 1050 forintról 1160 forintra emelkedett, ami 10,5 százalékos növekedést jelent. A toplista negyedik helyén már nem élelmiszer, hanem a női szandál található: a műbőr, ragasztott műtalpú lábbelik ára egy hónap alatt 13020 forintról 14160 forintra nőtt, 8,8 százalékkal. A narancs kilója 887 forintról 953 forintra drágult (7,4%), míg a körte ára 1320 forintról 1390 forintra emelkedett (5,3%). Az infláció a szálláshely-szolgáltatásokat sem kerülte el. Egy 4 csillagos szállodai szoba (félpanzióval, 2 főre, hétköznapra) ára 58330 forintról 60930 forintra nőtt, ez 4,5 százalékos drágulás. Egy 3 csillagos hétvégi szoba ára 35310 forintról 36820 forintra ment fel (4,3%). A ruházati cikkek között a női vékony, hosszú ujjú akril pulóverek ára is emelkedett: 8070 forintról 8410 forintra drágultak (4,2%), míg az apartmanok (30–40 négyzetméteres, önellátó, 1 éjszaka, hétvégi áron) ára 28620 forintról 29760 forintra nőtt (4%).

Címlapkép: Getty Images

