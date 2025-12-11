Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag 2025-ben is igyekezett a legforróbb, legnagyobb gazdasági sztorikat elhozni hetente, és talán állíthatjuk, hogy nem vallottunk vele szégyent. Százéves könyvelő, TikTokon felvirágzó parfüm és vámháború: mind olyan témák, amik szeepeltek idén a műsorban.

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag már több éve megbízhatóan szállítja a legjobb, legérdekesebb gazdasági sztorikat minden héten, videós formában. 2025 sem volt kivétel: készítettünk műsort - többek között - az ukrajnai háború gazdasági hatásairól, a munkáshitelről, illetve a hétezer forintos balatoni hekkről is. Lássunk most egy csokorra valót a 2025-ös év legjobb Cashtag-adásaiból!

Februárban már négy éve lesz annak, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és összefoglalónk írásakor egyelőre nem nagyon látszik, mikor jöhet végre a régen várt lezárása ennek a háborúnak. A Cashtag februárban a Portfolio elemzőit kérdezte arról, hogy áll most a háború, illetve kik járnak nagyon rosszul a piacokon azzal, hogy még mindig nem sikerült a végére érni a konfliktusnak?

A retrohullám gyakorlatilag folyamatos nem csak a zenei-, de a játékpiacon is, még mindig hatalmas kereslet van mind a régi bakelitekre, mind pedig a konzolokra. Mint ebből a lenti adásunkból kiderül: annak ellenére, hogy digitálisan gyakorlatilag bármilyen zene vagy játék azonnal játszható és letölthető, ezeknek a letöltéseknek csökken a számuk, és most is erősödésnek indultak ezek a régi lemezek, konzolos játékok. Döbbenetes, de egy-egy ritkább darabért akár több tíz-, néha százezer forintot is hajlandóak kifizetni a gyűjtők.

Sári néni története hatalmasat ment Magyarországon, a videoblogunk ezen epizódja pedig 2024-ben még egy rangos szakmai díjat is kapott érte. Stábunk ismét lement hozzá Pécsre, megkérdezni, hogy van, és egy bónusz adást is készítettünk vele: az idős hölgy még akkor is heti öt napot járt be dolgozni, amivel erős példát mutatott a nála még több évtizeddel fiatalabb magyar dolgozóknak is. És hogy hogy lehet ezt bírni? Nézd meg újra az adást, és kiderül:

2025 januárja óta érhető el a munkáshitel, amivel a magyar kormány - szándéka szerint - a fiatal dolgozók életkezdésének könnyítését célozta meg, csakhogy a nagyon laza hitelfelhasználási szabályok kicsit mást eredményeztek. Gyorsan kiderült, hogy döntő többségben nem annyira lakáshitel törlesztésére, esetleg más ilyesmire költik, hanem sokan az első autójukat vásárolták meg belőle.

A CashTag egy autós expón kérdezett szakértőt, valamint a munkáshitellel amúgy is érintett fiatalokat: ők maguk vesznek-e kocsit a munkáshitelből, illetve ha tényleg erre akarja költeni valaki a hitel összegét, milyet vegyen, ami nem megy alatta tönkre nagyon rövid időn belül? Nézd meg újra:

A mesterséges intelligencia körüli munkaerőpiaci aggályok azóta léteznek, mióta a technológia egyre komolyabban elkezdte letarolni az életünk minden területét. Folyamatosan zajlik a vita arról, hogy szabad-e ekkora teret engedni neki, nem lesz-e túlzottan kényelmes vagy egyenesen káros, ha tényleg hagyjuk teljesen elszabadulni?

Ráadásul egyelőre nem tudni, hogy - akár csak pár év múlva - kinek veheti el a munkáját, a szakmáját, amit akár évekig tanult és aztán még több időn át folyamatosan űzött: nem leszünk-e állástalanok azért, mert az AI el tudja végezni a munkánkat, sokkal olcsóbban és talán jobban is? Fotóst, szövegírót és munkaerőpiaci szakértőt is kérdeztünk a témáról, nézd meg újra:

Donald Trump nem vesztegette az időt azután, hogy januárban másodszor is hivatalosan beiktatták az Egyesült Államok elnöki posztjára: szinte azonnal bejelentette gazdasági terveit, amely szerte a világon heves reakciókat váltott ki, és a vámháború azóta változó erősséggel ugyan, de folyamatosan zajlik a teljes világgazdaságban. A legelső bejelentések után úgy tűnt, hogy nagyon durva következményei is lehetnek mindennek: Kína, India és az EU is tiltakoztak, és azonnal elkezdték keresni a megoldást.

A vámháború gazdasági hatásairól, a lehetséges jövőképről ismét csak szakértőket kérdeztünk, akik jól körbe is járták ezt a témát, és nem voltak túl jó híreik azzal kapcsolatban, mi várhat ránk, magyarokra is akár az amerikai elnök agyszüleményei miatt. Az adást itt nézheted meg:

A sportfogadással nyerni lehet, veszíteni azonban muszáj - ez a régi mondás már sokaknak hozott megvilágosodást, és még többen csak keserű, kimondottan drága tapasztalatok árán jöttek rá arra, hogy ez mennyire így van. Azok viszont, akik ebből szép vagyont építettek, kimondottan tartják most is, hogy a fogadás nem egyszerű játék, hanem egy tudás alapú "foglalkozás", melyben ha az ember nagyon ismeri a sportot, akkor bizony kijátszhatja a szerencsét.

Két szakértőt kérdeztünk meg a témában, akik bá egyetértettek néhány ponton, de különvéleményt is megfogalmaztak. Higgyünk-e annak, aki pénzért kínál tuti tippeket?

Már évtizedek óta nincs balatoni nyár súlyosabb beárazott strandkaják nélkül, de ami 2025 közepén zajlott, arra valószínűleg a legrégebbi "balatonisták" is felhúzták a szemöldöküket. Több jelzést is kaptunk arról, hogy a magyar tengernél valaki 7 ezer forintért árul hekket, így ezt nekünk is látnunk kellett.

Amikor faggatózni kezdtünk, megtudtuk, hogy bár valóban létezik a túlárazás, azt azonban a fogyasztók elfelejtik, hogy egyrészt se a bérleti díjak, se pedig a munkaerő nincs ingyen a Balatonnál sem - utóbbit ráadásul ismét lasszóval kellett fogni. De mégis mi kerül 7 ezerbe egy hekken? Nézd meg ismét az adást, benne van a válasz:

A CashTagben szeretünk bemutatni olyan embereket, akik önerőből lettek nagyon gazdagok, vagy "csak" jó időben voltak jó helyen. Egyetlen ötlet, hogy "kék zónába" időben és meglehetősen agresszívan belépés még most, a 2020-as években is aranybánya, amit fényesen bizonyít a SUPERZ. parfümmárka története.

Az alapító-tulajdonossal arról beszélgettünk, hogy jutott eszébe az egésznek az ötlete, hogyan hozta be Magyarországra a termékeket, illetve szerinte hol húzódik a határ a túl agresszív marketing és a "mezei eladások" mezsgyéjén? Itt az adás, nézd meg: