2026 elején indítják el a 100 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes energiatárolós pályázatot, amelynek részleteit Orbán Viktor jelentette be közösségi oldalán.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag 2025-ben is igyekezett a legforróbb, legnagyobb gazdasági sztorikat elhozni hetente, és talán állíthatjuk, hogy nem vallottunk vele szégyent. Százéves könyvelő, TikTokon felvirágzó parfüm és vámháború: mind olyan témák, amik szeepeltek idén a műsorban.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag már több éve megbízhatóan szállítja a legjobb, legérdekesebb gazdasági sztorikat minden héten, videós formában. 2025 sem volt kivétel: készítettünk műsort - többek között - az ukrajnai háború gazdasági hatásairól, a munkáshitelről, illetve a hétezer forintos balatoni hekkről is. Lássunk most egy csokorra valót a 2025-ös év legjobb Cashtag-adásaiból!
Februárban már négy éve lesz annak, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és összefoglalónk írásakor egyelőre nem nagyon látszik, mikor jöhet végre a régen várt lezárása ennek a háborúnak. A Cashtag februárban a Portfolio elemzőit kérdezte arról, hogy áll most a háború, illetve kik járnak nagyon rosszul a piacokon azzal, hogy még mindig nem sikerült a végére érni a konfliktusnak?
A retrohullám gyakorlatilag folyamatos nem csak a zenei-, de a játékpiacon is, még mindig hatalmas kereslet van mind a régi bakelitekre, mind pedig a konzolokra. Mint ebből a lenti adásunkból kiderül: annak ellenére, hogy digitálisan gyakorlatilag bármilyen zene vagy játék azonnal játszható és letölthető, ezeknek a letöltéseknek csökken a számuk, és most is erősödésnek indultak ezek a régi lemezek, konzolos játékok. Döbbenetes, de egy-egy ritkább darabért akár több tíz-, néha százezer forintot is hajlandóak kifizetni a gyűjtők.
Sári néni története hatalmasat ment Magyarországon, a videoblogunk ezen epizódja pedig 2024-ben még egy rangos szakmai díjat is kapott érte. Stábunk ismét lement hozzá Pécsre, megkérdezni, hogy van, és egy bónusz adást is készítettünk vele: az idős hölgy még akkor is heti öt napot járt be dolgozni, amivel erős példát mutatott a nála még több évtizeddel fiatalabb magyar dolgozóknak is. És hogy hogy lehet ezt bírni? Nézd meg újra az adást, és kiderül:
2025 januárja óta érhető el a munkáshitel, amivel a magyar kormány - szándéka szerint - a fiatal dolgozók életkezdésének könnyítését célozta meg, csakhogy a nagyon laza hitelfelhasználási szabályok kicsit mást eredményeztek. Gyorsan kiderült, hogy döntő többségben nem annyira lakáshitel törlesztésére, esetleg más ilyesmire költik, hanem sokan az első autójukat vásárolták meg belőle.
A CashTag egy autós expón kérdezett szakértőt, valamint a munkáshitellel amúgy is érintett fiatalokat: ők maguk vesznek-e kocsit a munkáshitelből, illetve ha tényleg erre akarja költeni valaki a hitel összegét, milyet vegyen, ami nem megy alatta tönkre nagyon rövid időn belül? Nézd meg újra:
A mesterséges intelligencia körüli munkaerőpiaci aggályok azóta léteznek, mióta a technológia egyre komolyabban elkezdte letarolni az életünk minden területét. Folyamatosan zajlik a vita arról, hogy szabad-e ekkora teret engedni neki, nem lesz-e túlzottan kényelmes vagy egyenesen káros, ha tényleg hagyjuk teljesen elszabadulni?
Ráadásul egyelőre nem tudni, hogy - akár csak pár év múlva - kinek veheti el a munkáját, a szakmáját, amit akár évekig tanult és aztán még több időn át folyamatosan űzött: nem leszünk-e állástalanok azért, mert az AI el tudja végezni a munkánkat, sokkal olcsóbban és talán jobban is? Fotóst, szövegírót és munkaerőpiaci szakértőt is kérdeztünk a témáról, nézd meg újra:
Donald Trump nem vesztegette az időt azután, hogy januárban másodszor is hivatalosan beiktatták az Egyesült Államok elnöki posztjára: szinte azonnal bejelentette gazdasági terveit, amely szerte a világon heves reakciókat váltott ki, és a vámháború azóta változó erősséggel ugyan, de folyamatosan zajlik a teljes világgazdaságban. A legelső bejelentések után úgy tűnt, hogy nagyon durva következményei is lehetnek mindennek: Kína, India és az EU is tiltakoztak, és azonnal elkezdték keresni a megoldást.
A vámháború gazdasági hatásairól, a lehetséges jövőképről ismét csak szakértőket kérdeztünk, akik jól körbe is járták ezt a témát, és nem voltak túl jó híreik azzal kapcsolatban, mi várhat ránk, magyarokra is akár az amerikai elnök agyszüleményei miatt. Az adást itt nézheted meg:
A sportfogadással nyerni lehet, veszíteni azonban muszáj - ez a régi mondás már sokaknak hozott megvilágosodást, és még többen csak keserű, kimondottan drága tapasztalatok árán jöttek rá arra, hogy ez mennyire így van. Azok viszont, akik ebből szép vagyont építettek, kimondottan tartják most is, hogy a fogadás nem egyszerű játék, hanem egy tudás alapú "foglalkozás", melyben ha az ember nagyon ismeri a sportot, akkor bizony kijátszhatja a szerencsét.
Két szakértőt kérdeztünk meg a témában, akik bá egyetértettek néhány ponton, de különvéleményt is megfogalmaztak. Higgyünk-e annak, aki pénzért kínál tuti tippeket?
Már évtizedek óta nincs balatoni nyár súlyosabb beárazott strandkaják nélkül, de ami 2025 közepén zajlott, arra valószínűleg a legrégebbi "balatonisták" is felhúzták a szemöldöküket. Több jelzést is kaptunk arról, hogy a magyar tengernél valaki 7 ezer forintért árul hekket, így ezt nekünk is látnunk kellett.
Amikor faggatózni kezdtünk, megtudtuk, hogy bár valóban létezik a túlárazás, azt azonban a fogyasztók elfelejtik, hogy egyrészt se a bérleti díjak, se pedig a munkaerő nincs ingyen a Balatonnál sem - utóbbit ráadásul ismét lasszóval kellett fogni. De mégis mi kerül 7 ezerbe egy hekken? Nézd meg ismét az adást, benne van a válasz:
A CashTagben szeretünk bemutatni olyan embereket, akik önerőből lettek nagyon gazdagok, vagy "csak" jó időben voltak jó helyen. Egyetlen ötlet, hogy "kék zónába" időben és meglehetősen agresszívan belépés még most, a 2020-as években is aranybánya, amit fényesen bizonyít a SUPERZ. parfümmárka története.
Az alapító-tulajdonossal arról beszélgettünk, hogy jutott eszébe az egésznek az ötlete, hogyan hozta be Magyarországra a termékeket, illetve szerinte hol húzódik a határ a túl agresszív marketing és a "mezei eladások" mezsgyéjén? Itt az adás, nézd meg:
Csütörtökön rendkívül széles sávban mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon.
Kamatot vágott a Fed, de belső harcok dúlnak: egyre látványosabb a megosztottság a világ legfontosabb jegybankjánál
A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntése megfelelt a várakozásoknak: a piacok előre beárazták a lazító lépést,
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt.
A hiánycél 2025-ben és 2026-ban is a GDP 5%-a, így a pénzforgalmi deficit 5055, illetve 5445 milliárd forint lehet.
Bemondta 2026-os jóslatát az MBH Bank: tényleg ekkora növekedés jöhet a GDP- és forintárfolyam terén?
A harmadik negyedévben főként a szolgáltatások, különösen a pénzügyi szektor és a turizmus húzta a növekedést idén.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Bár a 380-390 forintos euróárfolyam erősnek tűnik, hosszabb távon a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült.
Új ünnepnapot vezethetnek be Magyarországon: a Parlament előtt a javaslat, hamarosan hivatalossá válik
A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Érdekes ellentmondás, hogy, bár az egyenlőtlenségi mutatók romlást jeleznek, a kormány által közzétett adatok szerint a legalsó réteg reálbére 2021 óta több mint 25%-kal nőtt.
Gulyás Gergely bejelentése: újabb rezsitámogatást indítanak a magyar lakosságnak, 2,5 millió forintot lehet igényelni
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt.
Rendkívüli érdeklődés miatt idő előtt lezárja lakossági részvényértékesítését az MBH Bank, miután a felkínált mennyiséget meghaladó igény érkezett a befektetőktől.
Amerikában a vállalkozások kénytelenek alkalmazkodni a papírmunka áradatához, miközben próbálják kiszámítani, mennyi vámot kell fizetniük.
Ez eltér a megszokott rendtől, hiszen a Kormányinfót általában csütörtök délelőtt szokták megtartani.
A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet módosítását.
A GKI Gazdaságkutató szerint a magyar háztartások hitelállománya 2017 és 2025 első negyedéve között dinamikusan nőtt.
A rendőrség szerint profi, nemzetközi bűnbanda szervezte a 330 ezer literes gázolajlopást, amelyet hónapokig észrevétlenül végeztek.
Donald Trump hétfőn egyszerre nyúlt volna a vámfegyverhez Kanada és Mexikó felé.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
