2025. december 11. csütörtök Árpád
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
CashTag, a Pénzcentrum vlogja
Gazdaság

Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?

Pénzcentrum
2025. december 11. 19:03

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag 2025-ben is igyekezett a legforróbb, legnagyobb gazdasági sztorikat elhozni hetente, és talán állíthatjuk, hogy nem vallottunk vele szégyent. Százéves könyvelő, TikTokon felvirágzó parfüm és vámháború: mind olyan témák, amik szeepeltek idén a műsorban.

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag már több éve megbízhatóan szállítja a legjobb, legérdekesebb gazdasági sztorikat minden héten, videós formában. 2025 sem volt kivétel: készítettünk műsort - többek között - az ukrajnai háború gazdasági hatásairól, a munkáshitelről, illetve a hétezer forintos balatoni hekkről is. Lássunk most egy csokorra valót a 2025-ös év legjobb Cashtag-adásaiból!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Februárban már négy éve lesz annak, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és összefoglalónk írásakor egyelőre nem nagyon látszik, mikor jöhet végre a régen várt lezárása ennek a háborúnak. A Cashtag februárban a Portfolio elemzőit kérdezte arról, hogy áll most a háború, illetve kik járnak nagyon rosszul a piacokon azzal, hogy még mindig nem sikerült a végére érni a konfliktusnak?

A retrohullám gyakorlatilag folyamatos nem csak a zenei-, de a játékpiacon is, még mindig hatalmas kereslet van mind a régi bakelitekre, mind pedig a konzolokra. Mint ebből a lenti adásunkból kiderül: annak ellenére, hogy digitálisan gyakorlatilag bármilyen zene vagy játék azonnal játszható és letölthető, ezeknek a letöltéseknek csökken a számuk, és most is erősödésnek indultak ezek a régi lemezek, konzolos játékok. Döbbenetes, de egy-egy ritkább darabért akár több tíz-, néha százezer forintot is hajlandóak kifizetni a gyűjtők.

Sári néni története hatalmasat ment Magyarországon, a videoblogunk ezen epizódja pedig 2024-ben még egy rangos szakmai díjat is kapott érte. Stábunk ismét lement hozzá Pécsre, megkérdezni, hogy van, és egy bónusz adást is készítettünk vele: az idős hölgy még akkor is heti öt napot járt be dolgozni, amivel erős példát mutatott a nála még több évtizeddel fiatalabb magyar dolgozóknak is. És hogy hogy lehet ezt bírni? Nézd meg újra az adást, és kiderül:

2025 januárja óta érhető el a munkáshitel, amivel a magyar kormány - szándéka szerint - a fiatal dolgozók életkezdésének könnyítését célozta meg, csakhogy a nagyon laza hitelfelhasználási szabályok kicsit mást eredményeztek. Gyorsan kiderült, hogy döntő többségben nem annyira lakáshitel törlesztésére, esetleg más ilyesmire költik, hanem sokan az első autójukat vásárolták meg belőle.

A CashTag egy autós expón kérdezett szakértőt, valamint a munkáshitellel amúgy is érintett fiatalokat: ők maguk vesznek-e kocsit a munkáshitelből, illetve ha tényleg erre akarja költeni valaki a hitel összegét, milyet vegyen, ami nem megy alatta tönkre nagyon rövid időn belül? Nézd meg újra:

A mesterséges intelligencia körüli munkaerőpiaci aggályok azóta léteznek, mióta a technológia egyre komolyabban elkezdte letarolni az életünk minden területét. Folyamatosan zajlik a vita arról, hogy szabad-e ekkora teret engedni neki, nem lesz-e túlzottan kényelmes vagy egyenesen káros, ha tényleg hagyjuk teljesen elszabadulni?

Ráadásul egyelőre nem tudni, hogy - akár csak pár év múlva - kinek veheti el a munkáját, a szakmáját, amit akár évekig tanult és aztán még több időn át folyamatosan űzött: nem leszünk-e állástalanok azért, mert az AI el tudja végezni a munkánkat, sokkal olcsóbban és talán jobban is? Fotóst, szövegírót és munkaerőpiaci szakértőt is kérdeztünk a témáról, nézd meg újra:

Donald Trump nem vesztegette az időt azután, hogy januárban másodszor is hivatalosan beiktatták az Egyesült Államok elnöki posztjára: szinte azonnal bejelentette gazdasági terveit, amely szerte a világon heves reakciókat váltott ki, és a vámháború azóta változó erősséggel ugyan, de folyamatosan zajlik a teljes világgazdaságban. A legelső bejelentések után úgy tűnt, hogy nagyon durva következményei is lehetnek mindennek: Kína, India és az EU is tiltakoztak, és azonnal elkezdték keresni a megoldást.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A vámháború gazdasági hatásairól, a lehetséges jövőképről ismét csak szakértőket kérdeztünk, akik jól körbe is járták ezt a témát, és nem voltak túl jó híreik azzal kapcsolatban, mi várhat ránk, magyarokra is akár az amerikai elnök agyszüleményei miatt. Az adást itt nézheted meg:

A sportfogadással nyerni lehet, veszíteni azonban muszáj - ez a régi mondás már sokaknak hozott megvilágosodást, és még többen csak keserű, kimondottan drága tapasztalatok árán jöttek rá arra, hogy ez mennyire így van. Azok viszont, akik ebből szép vagyont építettek, kimondottan tartják most is, hogy a fogadás nem egyszerű játék, hanem egy tudás alapú "foglalkozás", melyben ha az ember nagyon ismeri a sportot, akkor bizony kijátszhatja a szerencsét.

Két szakértőt kérdeztünk meg a témában, akik bá egyetértettek néhány ponton, de különvéleményt is megfogalmaztak. Higgyünk-e annak, aki pénzért kínál tuti tippeket?

Már évtizedek óta nincs balatoni nyár súlyosabb beárazott strandkaják nélkül, de ami 2025 közepén zajlott, arra valószínűleg a legrégebbi "balatonisták" is felhúzták a szemöldöküket. Több jelzést is kaptunk arról, hogy a magyar tengernél valaki 7 ezer forintért árul hekket, így ezt nekünk is látnunk kellett.

Amikor faggatózni kezdtünk, megtudtuk, hogy bár valóban létezik a túlárazás, azt azonban a fogyasztók elfelejtik, hogy egyrészt se a bérleti díjak, se pedig a munkaerő nincs ingyen a Balatonnál sem - utóbbit ráadásul ismét lasszóval kellett fogni. De mégis mi kerül 7 ezerbe egy hekken? Nézd meg ismét az adást, benne van a válasz:

A CashTagben szeretünk bemutatni olyan embereket, akik önerőből lettek nagyon gazdagok, vagy "csak" jó időben voltak jó helyen. Egyetlen ötlet, hogy "kék zónába" időben és meglehetősen agresszívan belépés még most, a 2020-as években is aranybánya, amit fényesen bizonyít a SUPERZ. parfümmárka története.

Az alapító-tulajdonossal arról beszélgettünk, hogy jutott eszébe az egésznek az ötlete, hogyan hozta be Magyarországra a termékeket, illetve szerinte hol húzódik a határ a túl agresszív marketing és a "mezei eladások" mezsgyéjén? Itt az adás, nézd meg:
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #videó #sportfogadás #gazdaság #ukrajna #hal #penzcentrum #donald trump #hekk #parfüm #mesterséges intelligencia #gazdasági hírek #retro #cashtag #orosz-ukrán háború #2025 #munkáshitel #vámháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:45
19:31
19:15
19:03
18:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 11. 16:50
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 11. 18:46
Tagadja az RTL, hogy megválna a súlyosan veszteséges magyar leányvállalatától
A néhány nap múlva vezérigazgató-helyettest, majd jövő májusban vezérigazgatót is váltó, egyre komol...
Bankmonitor  |  2025. december 11. 14:50
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A...
Holdblog  |  2025. december 11. 11:35
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hog...
iO Charts  |  2025. december 10. 10:01
Startup exit - A buktatók ezer arca, szerződésbe kódolva
A startupokról már rengeteget írtam, nyilván ezen befektetések végső célja a startup exit. Ez egyált...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 11.
Turisták kedvenc helyei kerültek tiltólistára: ezekbe az országokba most életveszélyes elindulni
2025. december 11.
Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
2025. december 11.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 11. csütörtök
Árpád
50. hét
December 11.
Nemzetközi hegynap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
2
1 hete
Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt
3
1 hete
Mi történt a forinttal? Nem erre számított senki
4
1 hete
Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország
5
3 napja
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatveszteség
megtakarítási számlák esetében használatos kifejezés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 18:06
Kvíz: Jól tudod, melyik költőnek ki volt a múzsája? Ezen a kvízen még irodalmárok is elhasalnak!
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 16:46
Ezzel indokolta a hitelminősítő, hogy lerontotta Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
Agrárszektor  |  2025. december 11. 19:29
Nem semmi, ami az ukrán burgonyával történik: meglepő hírek jöttek