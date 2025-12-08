2025. december 8. hétfő Mária
3 °C Budapest
Az Alza Box dobozok az áruk önfelvételére szolgáló dobozok. Csomagdoboz logisztika kint áll az ügyfelek számára, az Alza kiskereskedelmi vállalat e-shopjának doboza Prágában, Csehországban.
Szinte már csak így kérik a megvett cuccaikat a magyarok: elsöprő fölénnyel győzött ez a módszer

Pénzcentrum
2025. december 8. 18:34

Töretlen az egyik hazai elektronikai áruház csomagautómatáinak a népszerűsége. Egy friss felmérésben a válaszadók 68%-a választotta ezeket, mint preferált szállítási módot, amikor az áruház saját honlapján kitöltötték a kérdőívet. A 736 válaszadó csak 18%-a jelölte meg a házhozszállítást, míg 8%-a a bolti átvételt, 6%-a pedig az átvételi pontokat.

A karácsonyi ajándékok beszerzésének módja tavalyhoz képest az “omnichanel” irányába mozdult el, 884 válaszadó 64%-a online és fizikai üzletekben vásárol, ugyanez a válasz tavaly 59%-kal vezetett az Alzánál. Idén 261-en válaszolták, hogy kizárólag online és 60-an, hogy csak az üzleteket járva szerzi be a karácsonyi ajándékokat, ráadásul a legtöbbjük már novembereben megtette, hiszen 757 megkérdezett 54%-a vásárolt előre, míg 38% december elején, a többi 7% pedig az ünnepeket megelőző hétre tervezi a vásárlást.

A tervezett költés az előző karácsonyhoz képest jelentős változást mutat. Míg tavaly a legtöbben, azaz a válaszadók 25%-a 100 000 forint felett tervezett költeni, idén ez az összeg a negyedik helyre csúszott vissza. 869 válaszadóból csak 191 választotta ezt a lehetőséget, ami közel 22%-ot jelent A legtöbben 30 001 és 50 000 forintot szánnak ajándékokra, ezt 209-en választották.

A karácsonyra tervezett ajándékok listáját magasan a műszaki cikkek kategória vezeti, ez tavaly is így volt. Ezt követik a játékok, könyvek, kozmetikumok és illatszerek, majd a háztartási gépek kategóriái. A vásárlók legtöbbje továbbra is a webáruházak oldalait böngészve merítenek ihletet, 884 válaszból 452 jelölte meg több lehetséges válasz mellett ezt is. 21% pontosan tudja, hogy mit szeretne venni, a többiek az internetről vagy a boltokat járva inspirálódnak. Az Alza honlapján több olyan lehetőség is van, mint a LEGO ® konfigurátor, ami segítséget nyújt a megfelelő ajándék kiválasztásában

- mondta Nagy Dávid, az áruház PR-managere.

A válaszok alapján elmondható, hogy az ajándékok vásárlásánál a legfőbb szempontok a jó ár és az, hogy időben megérkezzen a rendelés. Ezek aránya is alakult a tavalyi évhez képest, 2024-ben még 47% - 29% volt, idén 830 választ alapul véve már csak 43% figyeli inkább az árat és 32% a csomag biztos megérkezését tarja fontosnak.

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #házhozszállítás #webáruház #felmérés #csomagautomata #online vásárlás #csomagszállítás #elektronika #karácsonyi ajándék #alza

